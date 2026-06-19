18 солнечных пляжных историй со вкусом чурчхелы и запахом морской соли

Истории
19.06.2026
18 солнечных пляжных историй со вкусом чурчхелы и запахом морской соли

Пляжный отдых всегда наполнен маленькими радостями и яркими моментами. Ласковое море, жаркое солнышко, манящие запахи вареной кукурузы и чебуреков — все это у нас прочно ассоциируется с приятным отпуском. Безусловно, путешествия в теплые края становятся чуть ли не самыми яркими воспоминаниями на долгие годы.

  • Пришла на пляж в Батуми. Стою у воды, чувствую себя богиней. Слышу сзади восторженный мужской голос: «Ну что за форма! Как же я о тебе мечтал!» Я польщена, но мысленно готовлю холодную отповедь: «Вообще-то я замужем». Оборачиваюсь с гордым видом и вижу мужчину в панамке, фотографировавшего огромный горячий чебурек, который ему только что принес местный продавец.
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Caleb Vivas
только что

Когда-то в детстве были на море, там был дедок, продавал еду на пляже кричал: пиццуля наивкуснейшая, пахлава медовая, вы такой вкусной не пробовали. К этому деду были огромные очереди за едой

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  • Загораю на пляже. Рядом загорает паренек лет на 20 младше меня. Я общительная, он тоже. Разговорились за жизнь. Болтаем о его учебе, его бабушке, о разнице в местных диалектах. Тут приходит на пляж мой муж, я их представила друг другу. А мой-то, недолго думая, тут же взял катамаран и увез меня в неведомые дали, подальше от этого мальчика. В море было легко отплыть, а вот обратно... Эх, все это глупая ревность.
Выше радуги / Dzen
Светлана БМВ
только что

"...Эх, всё это глупая ревность." А бывает "умная ревность"? Муж, как раз очень адекватно поступил. Не устроил сцену ревности, не бил пацану морду, не позорил жену, а просто предотвратил возможные последствия знакомства своей жены с мальчиком.

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«Вьетнам. Когда дешево — не значит плохо»

  • Отдыхали с мужем на Кипре. С нами познакомились три бойкие дамочки из другого отеля. И началось: возьми нам мороженое, принеси воды. Муж один раз угостил их мороженым и водой, так к вечеру поступило потрясающее предложение от этих дам: «А давайте вы нас проведете на ужин, все равно ведь браслетов нет, а у вас тут „все включено“».
Лариса А. / Dzen
Caleb Vivas
только что

Тётеньки, а может вам ещё карту с деньгами подарить? И квартиру переписать?

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  • Поехала в Египет. Это был далекий 2011 год. Лежу на пляже, это был мой второй день. По пляжу ходит араб с верблюдом, предлагает поездочки. Я-то сразу отказалась, но вижу, приехала новая семья. Они были такие счастливые! Их папаша сразу же полез на этого верблюда, покатался, а потом узнал, что должен 10 долларов. Сразу всю радость с лица сдуло. Но он заплатил.
Светлана БМВ
только что

Эх, какая злорадная Enn Meow! А предупредить счастливого папашу, что придётся платить, нельзя было?

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  • Полетели с мамой на юг. В аэропорту нас атаковали желающие сдать свое жилье. Поехали с одной женщиной, которая расхваливала свое жилье, пообещав 10 минут до моря. Приехали, пошли на пляж. Идем, а моря все нет. Шли 1,5 часа. Когда вернулись домой хозяйка на наши возмущения сделала большие глаза и выдала: «Ну так 10 минут на машине же».
Елена Нннннн / Dzen

«Сегодняшний закат над Балтикой»

  • Лежу на шезлонге, глаза закрыты, шляпа на лице. Полный релакс. Тут чувствую, как на живот аккуратно падает гладкий камешек или ракушка, потом еще раз. Думаю: «Тайный поклонник! Сейчас открою глаза, а там загорелый красавец». Снимаю шляпу с улыбкой и вижу сидящего передо мной лохматого золотистого ретривера. Он просто приносил мне свои «сокровища» из моря в надежде, что я, наконец, проснусь и поиграю с ним.
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  • Поехали с женой на пляж. Лежим, загораем, жена говорит, мол сходи купи квасу и мороженого. Иду в кафешку, смотрю, стаканчик мороженого 70 руб., квас по 200 руб. Дороговато, но делать нечего.
    — Мне два кваса и стаканчик.
    — 410 рублей.
    — Так 470 же.
    — Стаканчик 10 рублей всего.
    — Серьезно? У вас там по 70 рублей.
    — Да, простой стаканчик 10 рублей.
    — А он хоть нормальный?
    — Самый лучший.
    В это время наливает квас.
    — Офигеть, как дешево. Это прям можно 10 стаканчиков на 100 рублей накупить и обмазаться ими.
    — Ну да, так бывает.
    И смотрит на меня как на не пойми на кого.
    Доливает квас, ставит на стойку, поворачивается, берет простой пластиковый стаканчик и отдает мне. В тот момент я почувствовал себя крайне неловко.
Caleb Vivas
только что

Мороженое по 70 рублей... Я в Петергофе мороженое за тысячу купил, и оно потекло и развалилось из-за жары

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  • Полетела в Анталию одна — муж работал. Лежу на шезлонге: шляпа, очки, новый купальник, вся такая загадочная. Сзади бодрый голос: «Девушка, вы прям сияете!» Оборачиваюсь — и слышу, как мужчина давится словами: «Ой, мамочки». Смотрю, а это же мой студент-заочник, у которого я через неделю принимала экзамен. Бедняга так перепугался, что весь отпуск здоровался со мной исключительно «Здравствуйте, Марина Петровна» и краснел до ушей. Экзамен, кстати, потом сдал на отлично.
ADME
Светлана БМВ
только что

А Марина-то Петровна, та ещё штучка! Лежит, такая вся загадочная. Кто с трёх раз загадку отгадает, тому приззз.... стрептиз!!

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«Неяркое прохладное Белое море⁠»

  • Лежу на пляже в Хургаде. Вдруг чувствую, как кто-то ласково, но настойчиво целует меня в щеку, а потом вздыхает. Думаю: «Ну муж дает, романтик проснулся!» Улыбаюсь, поворачиваюсь на спину, чтобы ответить на поцелуй, уже вытягиваю губы. И тут вижу, что надо мной стоит любопытный верблюд. Он просто обнюхал мое лицо своими огромными мягкими губами.
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  • Как проверить мужчину? Приведите его к лежакам на пляже.
    Шри-Ланка. Отель. Со мной знакомится парень из Флориды. Милый, улыбчивый, классный. Предложил пойти утром вместе посерфить, приняла приглашение.
    Приходим на пляж, говорю: «Я обычно беру здесь лежак, потом арендую доску и иду в воду». Тут подходит продавец, и в этот момент моего кавалера будто подменили. Он резко начал изучать горизонт. Обсуждать волны. Смотреть на небо. Менять тему. Только бы не встречаться глазами с продавцом.
    Я уже прямо спрашиваю:
    — Ты будешь оплачивать лежаки?
    — Ну да.
    Оплачивает. Лежак стоит 300–400 рублей. Не Монако. Не Майами. Просто пляж. И тут понимаю, что я «заставила» его оплатить мало того что свой лежак, но еще и мой. То есть два. И, кажется, именно в этот момент что-то внутри него сломалось.
    Самое смешное — доску можно было арендовать тут же, рядом. Но нет. Он исчезает минут на 10, где-то шарится по пляжу и возвращается уже с доской из другого места. Молча. Уходит в воду. Общение свелось к нулю. Выходит, быстро собирается: «Мне нужно срочно вернуться в отель. Наслаждайся!» И исчезает.
    Шри-Ланка. Серфинг. Океан. Романтика. Но 800 рублей за два лежака — это походу уже перебор.
iaroslava.bedenko
Светлана БМВ
только что

Парень, просто, прикинул, что пляжный роман ему не по карману, если девушка сходу заставила его платить за лежаки. Такой красотке подойдёт дяденька, лет 50-60 с толстым ... кошельком.
Впрочем, таких голодранцев, как паренёк, полно на пляжах. Может он вообще, альфонс, искал "спонсоршу".

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  • Турция, наш первый вечер у моря. Муж пошел за мороженым, я вышла на балкон. И тут снизу — томный мужской голос: «Иди ко мне, моя хорошая, я тебя весь день жду!» Я аж покраснела. Голос все ласковее: «Куда же ты, красавица?» Свешиваюсь с балкона, а там охранник отеля уговаривает спуститься с дерева пушистую трехцветную кошку. Оказалось, она каждый вечер устраивала ему этот концерт.
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«Несколько недель назад на Кипре снял эпичного котейку при полнолунии»

  • Лежал на пляже, кемарил. И тут жена заглядывает мне под панаму. А потом оказалось, что большинство мужиков на пляже лежали и пялились в ту сторону, куда я случайно лежал головой. Я смотрю и офигеваю! Там две девушки пришли позагорать в купальниках телесного цвета. В конце концов, какая-то женщина устроила им разнос и девушки ретировались с пляжа.
Dzen
  • Поехал с девушкой отдыхать в Таиланд на Пхукет. Улетели мы за 7000 км от родного города. С Пхукета поехали на пирс Тап Ламу в 100 км от отеля и 3 часах езды, оттуда 80 км и 2,5 часа на спидботе по открытому морю на отдаленные Симиланские острова. И что же вы думаете? Стоило моей девушке отойти на 5 минут, как я уже мило беседую на пляже с какой-то эффектной блондинкой. Это была коллега из соседнего отдела! Она в это же время решила поехать в это же место и загорала на этом же отдаленном и достаточно безлюдном пляже.
Caleb Vivas
только что

В декабре перед новым годом в Питере мне сделали операцию, а потом я уехал к себе на родину за 1500 км. Через месяц у себя на родине в больнице встретил деда с которым мы лежали в одной палате в питерской больнице. Мы были к одному и тому же врачу. Не знаю кто больше офигел, я или дедок.

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  • Мы однажды с мужем по молодости решили съездить на море вдвоем. Шикарно отдохнули вдвоем, где хотели, там и ходили, сколько хотели, столько и спали. Ночью поставили палатку на берегу. Муж колышки плохо вбил, утром проснулись, а над нами чистое небо. Нет палатки. Ночью ее унесло ветром в морские дали. Следующую ночь ночевали дикарями на пляже. Вернулись домой уставшие, но счастливые.
Эстетка Веста / Dzen
Nati Ja
только что

Палатку поставили. А сами где спали, если её ночью унесло ветром?

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«Анталия из окна самолета⁠»

  • Поехали с подругой дикарями на Азовское море, поставили палатку у самой воды. Ночь. Слышу — снаружи кто-то ходит, сопит, чем-то шуршит. Толкаю подругу: «Там кто-то есть!» Замерли, не дышим. Шорох все ближе, я медленно расстегиваю палатку и вижу толстого рыжего пса из соседнего кемпинга. Он притащил в зубах свою пустую миску — прозрачно намекал, что пора делиться ужином. Так и прижился: все три дня охранял нашу палатку, а мы его кормили.
ADME
  • Коллега рассказывала, как они поехали с мужем на юг. Остановиться планировали у дальних родственников, которые живут за счет туристического сезона. На вокзале к ее пожилой маме обратился мужчина. Якобы он признал в ней первую любовь, и главное — имя-то назвал правильно! В общем, стал он их к себе активно зазывать на пожить в период отпуска. Так как мама рассудок не потеряла и мужика в первый раз видела, от «шикарного» приглашения отказалась, и они поехали к родне. Там жили в условиях, где хозяева воду возили с колонки, потому что бесплатно, а мыться после моря приходилось в тазике, фрукты из хозяйского сада были под запретом и так далее. В общем, по окончании отдыха, родственники выставили счет, на который моя коллега явно не рассчитывала. Как же она сокрушалась, что отказалась поехать к чужому дяде пожить на халяву. Она реально поверила, что на юге, в разгар пляжного сезона, чужой человек пустит их пожить бесплатно. Мы смеялись всем отделом от ее наивности.
Светлана Жизньпрекрасна / Dzen

«Собакен на пляже⁠»

  • Мы с тетей и ее дочкой — моей двоюродной сестрой, поехали на море. Сестра высокая, она балерина. Мы с тетей мелкие. Мне тогда было 16 лет, сестре — 15. Вечером вышли на берег, сидим на лежаках, разговариваем, смеемся. В общем, отдыхаем. Подходят парни, может, нашего с сестрой возраста, а может постарше. Начинают к нам клеиться. Потом увидели лицо тети в свете фонаря, извинились и ушли. Мы смеялись на весь пляж.
Наталья К / Dzen
  • Лежу на пляже, никого не трогаю, загораю с закрытыми глазами. И тут чувствую — надо мной кто-то навис. Открываю глаза, а там стоит дядька и пристально на меня смотрит. Я уже хотела возмутиться, мол, чего пристал, а он наклоняется еще ближе и шепчет: «Девушка, не шевелитесь». Я замерла от страха, а он спокойно снимает с моего плеча огромную осу, которая там преспокойно устроилась.
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Именно такие непредсказуемые, смешные, а порой и слегка неловкие моменты делают наш отпуск по-настоящему незабываемым. Море расслабляет, солнце согревает, а подобные курортные истории добавляют жизни изюминку. И какие бы сюрпризы ни готовил нам очередной пляж, мы все равно будем снова и снова паковать чемоданы, чтобы отправиться навстречу шуму волн, соленому ветру и новым впечатлениям.

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