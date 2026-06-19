18 солнечных пляжных историй со вкусом чурчхелы и запахом морской соли

В декабре перед новым годом в Питере мне сделали операцию, а потом я уехал к себе на родину за 1500 км. Через месяц у себя на родине в больнице встретил деда с которым мы лежали в одной палате в питерской больнице. Мы были к одному и тому же врачу. Не знаю кто больше офигел, я или дедок.