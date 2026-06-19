Когда-то в детстве были на море, там был дедок, продавал еду на пляже кричал: пиццуля наивкуснейшая, пахлава медовая, вы такой вкусной не пробовали. К этому деду были огромные очереди за едой
18 солнечных пляжных историй со вкусом чурчхелы и запахом морской соли
Пляжный отдых всегда наполнен маленькими радостями и яркими моментами. Ласковое море, жаркое солнышко, манящие запахи вареной кукурузы и чебуреков — все это у нас прочно ассоциируется с приятным отпуском. Безусловно, путешествия в теплые края становятся чуть ли не самыми яркими воспоминаниями на долгие годы.
- Пришла на пляж в Батуми. Стою у воды, чувствую себя богиней. Слышу сзади восторженный мужской голос: «Ну что за форма! Как же я о тебе мечтал!» Я польщена, но мысленно готовлю холодную отповедь: «Вообще-то я замужем». Оборачиваюсь с гордым видом и вижу мужчину в панамке, фотографировавшего огромный горячий чебурек, который ему только что принес местный продавец.
- Загораю на пляже. Рядом загорает паренек лет на 20 младше меня. Я общительная, он тоже. Разговорились за жизнь. Болтаем о его учебе, его бабушке, о разнице в местных диалектах. Тут приходит на пляж мой муж, я их представила друг другу. А мой-то, недолго думая, тут же взял катамаран и увез меня в неведомые дали, подальше от этого мальчика. В море было легко отплыть, а вот обратно... Эх, все это глупая ревность.
"...Эх, всё это глупая ревность." А бывает "умная ревность"? Муж, как раз очень адекватно поступил. Не устроил сцену ревности, не бил пацану морду, не позорил жену, а просто предотвратил возможные последствия знакомства своей жены с мальчиком.
«Вьетнам. Когда дешево — не значит плохо»
- Отдыхали с мужем на Кипре. С нами познакомились три бойкие дамочки из другого отеля. И началось: возьми нам мороженое, принеси воды. Муж один раз угостил их мороженым и водой, так к вечеру поступило потрясающее предложение от этих дам: «А давайте вы нас проведете на ужин, все равно ведь браслетов нет, а у вас тут „все включено“».
Тётеньки, а может вам ещё карту с деньгами подарить? И квартиру переписать?
- Поехала в Египет. Это был далекий 2011 год. Лежу на пляже, это был мой второй день. По пляжу ходит араб с верблюдом, предлагает поездочки. Я-то сразу отказалась, но вижу, приехала новая семья. Они были такие счастливые! Их папаша сразу же полез на этого верблюда, покатался, а потом узнал, что должен 10 долларов. Сразу всю радость с лица сдуло. Но он заплатил.
Эх, какая злорадная Enn Meow! А предупредить счастливого папашу, что придётся платить, нельзя было?
- Полетели с мамой на юг. В аэропорту нас атаковали желающие сдать свое жилье. Поехали с одной женщиной, которая расхваливала свое жилье, пообещав 10 минут до моря. Приехали, пошли на пляж. Идем, а моря все нет. Шли 1,5 часа. Когда вернулись домой хозяйка на наши возмущения сделала большие глаза и выдала: «Ну так 10 минут на машине же».
«Сегодняшний закат над Балтикой»
- Лежу на шезлонге, глаза закрыты, шляпа на лице. Полный релакс. Тут чувствую, как на живот аккуратно падает гладкий камешек или ракушка, потом еще раз. Думаю: «Тайный поклонник! Сейчас открою глаза, а там загорелый красавец». Снимаю шляпу с улыбкой и вижу сидящего передо мной лохматого золотистого ретривера. Он просто приносил мне свои «сокровища» из моря в надежде, что я, наконец, проснусь и поиграю с ним.
Почти не ошиблась в своих мечтаниях- золотистый ретривер, настоящий красавец.
- Поехали с женой на пляж. Лежим, загораем, жена говорит, мол сходи купи квасу и мороженого. Иду в кафешку, смотрю, стаканчик мороженого 70 руб., квас по 200 руб. Дороговато, но делать нечего.
— Мне два кваса и стаканчик.
— 410 рублей.
— Так 470 же.
— Стаканчик 10 рублей всего.
— Серьезно? У вас там по 70 рублей.
— Да, простой стаканчик 10 рублей.
— А он хоть нормальный?
— Самый лучший.
В это время наливает квас.
— Офигеть, как дешево. Это прям можно 10 стаканчиков на 100 рублей накупить и обмазаться ими.
— Ну да, так бывает.
И смотрит на меня как на не пойми на кого.
Доливает квас, ставит на стойку, поворачивается, берет простой пластиковый стаканчик и отдает мне. В тот момент я почувствовал себя крайне неловко.
Мороженое по 70 рублей... Я в Петергофе мороженое за тысячу купил, и оно потекло и развалилось из-за жары
- Полетела в Анталию одна — муж работал. Лежу на шезлонге: шляпа, очки, новый купальник, вся такая загадочная. Сзади бодрый голос: «Девушка, вы прям сияете!» Оборачиваюсь — и слышу, как мужчина давится словами: «Ой, мамочки». Смотрю, а это же мой студент-заочник, у которого я через неделю принимала экзамен. Бедняга так перепугался, что весь отпуск здоровался со мной исключительно «Здравствуйте, Марина Петровна» и краснел до ушей. Экзамен, кстати, потом сдал на отлично.
А Марина-то Петровна, та ещё штучка! Лежит, такая вся загадочная. Кто с трёх раз загадку отгадает, тому приззз.... стрептиз!!
«Неяркое прохладное Белое море»
- Лежу на пляже в Хургаде. Вдруг чувствую, как кто-то ласково, но настойчиво целует меня в щеку, а потом вздыхает. Думаю: «Ну муж дает, романтик проснулся!» Улыбаюсь, поворачиваюсь на спину, чтобы ответить на поцелуй, уже вытягиваю губы. И тут вижу, что надо мной стоит любопытный верблюд. Он просто обнюхал мое лицо своими огромными мягкими губами.
- Как проверить мужчину? Приведите его к лежакам на пляже.
Шри-Ланка. Отель. Со мной знакомится парень из Флориды. Милый, улыбчивый, классный. Предложил пойти утром вместе посерфить, приняла приглашение.
Приходим на пляж, говорю: «Я обычно беру здесь лежак, потом арендую доску и иду в воду». Тут подходит продавец, и в этот момент моего кавалера будто подменили. Он резко начал изучать горизонт. Обсуждать волны. Смотреть на небо. Менять тему. Только бы не встречаться глазами с продавцом.
Я уже прямо спрашиваю:
— Ты будешь оплачивать лежаки?
— Ну да.
Оплачивает. Лежак стоит 300–400 рублей. Не Монако. Не Майами. Просто пляж. И тут понимаю, что я «заставила» его оплатить мало того что свой лежак, но еще и мой. То есть два. И, кажется, именно в этот момент что-то внутри него сломалось.
Самое смешное — доску можно было арендовать тут же, рядом. Но нет. Он исчезает минут на 10, где-то шарится по пляжу и возвращается уже с доской из другого места. Молча. Уходит в воду. Общение свелось к нулю. Выходит, быстро собирается: «Мне нужно срочно вернуться в отель. Наслаждайся!» И исчезает.
Шри-Ланка. Серфинг. Океан. Романтика. Но 800 рублей за два лежака — это походу уже перебор.
Парень, просто, прикинул, что пляжный роман ему не по карману, если девушка сходу заставила его платить за лежаки. Такой красотке подойдёт дяденька, лет 50-60 с толстым ... кошельком.
Впрочем, таких голодранцев, как паренёк, полно на пляжах. Может он вообще, альфонс, искал "спонсоршу".
- Турция, наш первый вечер у моря. Муж пошел за мороженым, я вышла на балкон. И тут снизу — томный мужской голос: «Иди ко мне, моя хорошая, я тебя весь день жду!» Я аж покраснела. Голос все ласковее: «Куда же ты, красавица?» Свешиваюсь с балкона, а там охранник отеля уговаривает спуститься с дерева пушистую трехцветную кошку. Оказалось, она каждый вечер устраивала ему этот концерт.
«Несколько недель назад на Кипре снял эпичного котейку при полнолунии»
- Лежал на пляже, кемарил. И тут жена заглядывает мне под панаму. А потом оказалось, что большинство мужиков на пляже лежали и пялились в ту сторону, куда я случайно лежал головой. Я смотрю и офигеваю! Там две девушки пришли позагорать в купальниках телесного цвета. В конце концов, какая-то женщина устроила им разнос и девушки ретировались с пляжа.
- Поехал с девушкой отдыхать в Таиланд на Пхукет. Улетели мы за 7000 км от родного города. С Пхукета поехали на пирс Тап Ламу в 100 км от отеля и 3 часах езды, оттуда 80 км и 2,5 часа на спидботе по открытому морю на отдаленные Симиланские острова. И что же вы думаете? Стоило моей девушке отойти на 5 минут, как я уже мило беседую на пляже с какой-то эффектной блондинкой. Это была коллега из соседнего отдела! Она в это же время решила поехать в это же место и загорала на этом же отдаленном и достаточно безлюдном пляже.
В декабре перед новым годом в Питере мне сделали операцию, а потом я уехал к себе на родину за 1500 км. Через месяц у себя на родине в больнице встретил деда с которым мы лежали в одной палате в питерской больнице. Мы были к одному и тому же врачу. Не знаю кто больше офигел, я или дедок.
- Мы однажды с мужем по молодости решили съездить на море вдвоем. Шикарно отдохнули вдвоем, где хотели, там и ходили, сколько хотели, столько и спали. Ночью поставили палатку на берегу. Муж колышки плохо вбил, утром проснулись, а над нами чистое небо. Нет палатки. Ночью ее унесло ветром в морские дали. Следующую ночь ночевали дикарями на пляже. Вернулись домой уставшие, но счастливые.
«Анталия из окна самолета»
- Поехали с подругой дикарями на Азовское море, поставили палатку у самой воды. Ночь. Слышу — снаружи кто-то ходит, сопит, чем-то шуршит. Толкаю подругу: «Там кто-то есть!» Замерли, не дышим. Шорох все ближе, я медленно расстегиваю палатку и вижу толстого рыжего пса из соседнего кемпинга. Он притащил в зубах свою пустую миску — прозрачно намекал, что пора делиться ужином. Так и прижился: все три дня охранял нашу палатку, а мы его кормили.
- Коллега рассказывала, как они поехали с мужем на юг. Остановиться планировали у дальних родственников, которые живут за счет туристического сезона. На вокзале к ее пожилой маме обратился мужчина. Якобы он признал в ней первую любовь, и главное — имя-то назвал правильно! В общем, стал он их к себе активно зазывать на пожить в период отпуска. Так как мама рассудок не потеряла и мужика в первый раз видела, от «шикарного» приглашения отказалась, и они поехали к родне. Там жили в условиях, где хозяева воду возили с колонки, потому что бесплатно, а мыться после моря приходилось в тазике, фрукты из хозяйского сада были под запретом и так далее. В общем, по окончании отдыха, родственники выставили счет, на который моя коллега явно не рассчитывала. Как же она сокрушалась, что отказалась поехать к чужому дяде пожить на халяву. Она реально поверила, что на юге, в разгар пляжного сезона, чужой человек пустит их пожить бесплатно. Мы смеялись всем отделом от ее наивности.
«Собакен на пляже»
- Мы с тетей и ее дочкой — моей двоюродной сестрой, поехали на море. Сестра высокая, она балерина. Мы с тетей мелкие. Мне тогда было 16 лет, сестре — 15. Вечером вышли на берег, сидим на лежаках, разговариваем, смеемся. В общем, отдыхаем. Подходят парни, может, нашего с сестрой возраста, а может постарше. Начинают к нам клеиться. Потом увидели лицо тети в свете фонаря, извинились и ушли. Мы смеялись на весь пляж.
- Лежу на пляже, никого не трогаю, загораю с закрытыми глазами. И тут чувствую — надо мной кто-то навис. Открываю глаза, а там стоит дядька и пристально на меня смотрит. Я уже хотела возмутиться, мол, чего пристал, а он наклоняется еще ближе и шепчет: «Девушка, не шевелитесь». Я замерла от страха, а он спокойно снимает с моего плеча огромную осу, которая там преспокойно устроилась.
Именно такие непредсказуемые, смешные, а порой и слегка неловкие моменты делают наш отпуск по-настоящему незабываемым. Море расслабляет, солнце согревает, а подобные курортные истории добавляют жизни изюминку. И какие бы сюрпризы ни готовил нам очередной пляж, мы все равно будем снова и снова паковать чемоданы, чтобы отправиться навстречу шуму волн, соленому ветру и новым впечатлениям.