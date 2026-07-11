15 светлых историй о людях, которых интуиция вовремя дернула за рукав

Когда была совсем маленькой, приключился случай. Бабушка была у нас в гостях, вечером собралась домой. Когда шла, подскользнулась и упала, ударилась головой. Её кто-то поднял и посадил на скамейку. Зима, мороз, темнеет рано. Повезло, что мимо проходила соседка, которая уже видела её мельком. В общем, зашла и сказала, что женщина похожая на нашу родственницу сидит у соседнего дома, но ведёт себя странно и не понимает, где находится. Мама побежала, привела бабушку, тут же скорая. Оказалось, что память отшибло, потому и сидела там в растерянности, не пыталась уйти или позвать на помощь. Хорошо, что кратковременно, вскоре в себя пришла.