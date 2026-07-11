Если при знакомстве с любым человеком интуитивно чувствуешь: "что-то с ним не так", точно сигнал, что доверять и подпускать не стоит. Лично у меня срабатывает. К сожалению, не всегда прислушивалась, потом научилась. 😅
15 светлых историй о людях, которых интуиция вовремя дернула за рукав
Бывает, всё вроде сходится: вакансия отличная, человек улыбается, маршрут привычный. Но интуиция вдруг подсказывает совсем другое. И тот, кто послушал этот тихий внутренний голос, потом не раз говорил себе спасибо: кого-то он уберег, кому-то подсказал верный поворот, а кого-то привел к самым светлым и радостным встречам в жизни.
- Коллега посоветовал подать заявку на внутреннюю вакансию. Должность крутая, но интуиция подсказывала мне, чтобы я сидел ровно и не высовывался. Ну я и послушал внутренний голос. А через пару недель на работе случилось массовое увольнение сотрудников, и эту вакансию закрыли совсем. Очень рад, что я на нее не согласился.
- Подруга затащила меня на кулинарный мастер-класс. Рядом готовил парень: симпатичный, вежливый, шутил. В конце вечера попросил мой номер. Разум говорил: «Ну ответь, чем ты рискуешь?» Но что-то внутри заставило меня сказать, что я замужем. Он мгновенно изменился в лице: улыбка сползла, взгляд стал ледяным. А через пару недель общая знакомая его узнала: он знакомился с девушками, быстро входил в доверие и просил деньги «в долг». Ту секунду, когда чутье велело соврать про мужа, вспоминаю с благодарностью.
- В подростковом возрасте я возвращалась зимним вечером домой со своей овчаркой. Перед самым подъездом Гранд вдруг уперся всеми четырьмя лапами, отказался идти дальше, я сделала шаг вперед, а он потянул меня за рукав. Я начала его уговаривать, как в нескольких шагах перед нами с грохотом посыпалось стекло. Оказалось, с четвертого этажа разбилось окно. Я даже не успела ничего услышать, а пес уже остановил меня.
Собаки и кошки, наверно есть и другие, но я не знаю, обладают способностью видеть будущее, недалеко меньше минуты, но тем не менее. Научно доказано.
- Парень пригласил знакомиться с родителями. Сидим, всё просто чудесно: его мама ласковая, внимательная. Но интуиция шептала, что всё слишком уж идеально. Пошла якобы в уборную, и тут в голове навязчивая мысль: «Загляни в комнату мамы». Любопытство победило. Захожу туда — и у меня дар речи пропал. Там не спальня, а настоящий культ личности! Все стены в фотках моего парня, на тумбочке — его школьные медали, и вишенка на торте — на видном месте висит его младенческий комбинезон. В ту же секунду я поняла: передо мной же прям сыночка-корзиночка. Делить мужика со свекровью-фанаткой я точно не подписывалась. Мысленно сказала спасибо голосу в голове, быстренько свернула визит и сделала ноги. Интуиция — великая вещь!
Загляни в комнату мамы, загляни в комнату папы, загляни под кровать, залезь на чердак
- На своё 29-летие я столкнулась с ним — парнем, в которого была тайно влюблена ещё подростком, но так и не решилась. Мы с подругами уходили, а он как раз зашёл. Я увидела его и от растерянности попыталась спрятаться, но он подошёл сам. Сердце колотилось так, что я едва слышала слова. Он предложил как-нибудь отметить мой день рождения вдвоём. Все доводы кричали «не спеши, ты вечно ошибаешься в мужчинах». Но что-то внутри впервые сказало твёрдо: вот оно. Через три недели я к нему переехала. Скоро восемь лет вместе. Не спрашивайте, откуда я знала. Просто знала — и не прогадала.
Какое прекрасное чутьё, когда сердце подсказывает: "Это он!". ☺️ Словно провидение) Ещё хорошее свойство, когда интуиция всегда срабатывает и оберегает.
- Ехала с работы, как всегда, но на своей остановке вдруг не вышла из автобуса. Какое-то чувство: выйди на следующей. Я даже разозлилась на себя: дождь, устала, дома ждёт ужин. Но интуиция будто держала меня за рукав. Вышла на чужой остановке, а там у закрытого магазина сидел насквозь промёрзший щенок — дрожал и никого не подпускал. Кроме меня почему-то. Я забрала его «на одну ночь». Это было три года назад. Теперь я не представляю дом без Тыквы. Иногда мне кажется, что не я его нашла, а чутьё привело меня к нему.
У всех получается как то правильно, а у меня...
Встретилась с парнем, он рассказывает как счастливо женат, как жену свою любит, я ещё позавидовала. А он телефон мой просит. Я отказала, а он признался что солгал. Я не поверила, он не отстаёт и предложение мне делает. Соглашайся, я докажу что будешь счастлива. Я тогда подумала что врать будет всю жизнь. Но нет, сдержал слово.
- У меня с дочкой интуитивная связь. Часто бывает, что я вдруг начинаю думать о ней, а она присылает мне сообщение или звонит. И это не связано с каким-то общими делами или проблемами. Просто появляется ощущение что она хочет со мной общаться. И у неё такое же происходит.
- Мы с парнем три месяца общались в сети, когда он предложил встретиться в его городе. С деньгами было туго, из вещей — рюкзак да чемодан, но шестое чувство подсказывало: попробуй. Я проехала полстраны — и оказалось, не зря. Мы быстро поняли, что это не просто переписка. Сейчас у нас всё прекрасно, и я безумно рада, что тогда решилась.
То есть не парень приехал к девушке.Девушка,без денег,с одним рюкзаком рванула через полстраны увидеть непонятно кого...ну ну
- Шла после работы через двор и вдруг почему-то свернула не к своему подъезду, а к соседнему. Сама не поняла зачем: устала, сумки тяжелые, дома суп остывает. И тут слышу за клумбой тихое: «Девушка, простите...» На лавочке сидела пожилая женщина с пакетом яблок и почти плакала. Оказалось, приехала к сестре, перепутала дом, телефон разрядился, адрес записан на бумажке, а очки дома забыла. Я проводила ее до нужного подъезда, мы нашли сестру, меня напоили чаем и всучили полпакета яблок. С тех пор каждую осень эта бабушка передает мне банку яблочного варенья. А я до сих пор думаю: если бы не свернула тогда «не туда», мы бы никогда не познакомились.
Когда была совсем маленькой, приключился случай. Бабушка была у нас в гостях, вечером собралась домой. Когда шла, подскользнулась и упала, ударилась головой. Её кто-то поднял и посадил на скамейку. Зима, мороз, темнеет рано. Повезло, что мимо проходила соседка, которая уже видела её мельком. В общем, зашла и сказала, что женщина похожая на нашу родственницу сидит у соседнего дома, но ведёт себя странно и не понимает, где находится. Мама побежала, привела бабушку, тут же скорая. Оказалось, что память отшибло, потому и сидела там в растерянности, не пыталась уйти или позвать на помощь. Хорошо, что кратковременно, вскоре в себя пришла.
Автор никак не мог уснуть в спальне и решил перебраться с подушкой на диван в гостиную. А утром зашел в спальню и увидел это...
Интуиция? Предчувствие? Удачное совпадение?
В любом случае, судьба была на стороне мужчины👏👍
- Я обычно ложусь спать очень поздно. И вдруг отчего-то проснулась в семь утра, словно что-то меня подняло с постели. Встала, спустилась в гостиную и поняла, что это было не зря. Потому что двери на улицу были распахнуты. Хорошо хоть ничего у нас не стащили и домашние животные не выбежали.
У меня было так же однажды. Муж был в командировке, я дома одна, в частном доме, заперлась на все замки. Проснулась в семь утра, как толкнул кто-то, выглядываю на улицу , а у меня ворота нараспашку на всю улицу! Не просто калитка, а ворота для заезда машины. Оказывается, был такой ветер, что их шатало и выбило засов и они открылись, я после этого дополнительно замок навесила помимо засова. Было очень страшно, конечно.
- Свекровь настаивала выбросить старый бабушкин сервиз: щербатый, годами пылится в серванте, только место занимает. Я уже несла коробку к мусорке, но интуиция уперлась: не выбрасывай, разбери сначала. Я сняла верхний слой газет, а под ним завёрнутое в платок бабушкино обручальное кольцо и записка: «Тому из внуков, кто не даст пропасть на помойке». Мы всей семьёй считали кольцо потерянным. Я ревела и смеялась одновременно. Ещё бы минута — и вынесла бы его на свалку.
Если самой не хочется, то не важно, кто и на чём настаивает. Чья вещь, тому и виднее. Хорошо, что не выкинула.
- Забирала дочку из садика, и она вручила мне рисунок нашей семьи, только помимо нас там были ещё какой-то мальчик и девочка. Я удивилась и спросила, кто это, а она совершенно спокойно ответила, что это её братик и сестричка, которые скоро появятся. Я тогда только улыбнулась, а сегодня на приёме врач сказал, что я жду двойню. Вот и не верь после этого детской интуиции.
- У меня с младшей дочерью часто бывает так: я что-то приготовлю, а она приходит домой и говорит: «О! Я как раз хотела тебя попросить это блюдо приготовить!».
- Когда сдаю экзамены, то мне всегда попадает билет, который я не хочу. С точностью 100%. И я это предчувствую. Усерднее готовлюсь к нему и получаю хорошую оценку. У неудачи тоже есть плюсы.
Которые хочет - учит. Которые не хочет - учит усерднее. Интуиция выступает в роли репетитора и следит за учёбой))
- Мой будущий муж написал мне просто «Привет» на сайте знакомств. У него там не было никакой информации, даже приличной фотографии, но я сразу почувствовала тепло. До этого мне писали другие, и я не испытывала ничего подобного. Интуиция не подвела — он оказался самым замечательным человеком на свете. И к тому же, очень симпатичным.
А у вас было такое: все вокруг кричало одно, а чутье — другое, и правым оказалось именно оно? Расскажите свою историю в комментариях.
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