Ладно, испарились)) я, купив квартиру, от одного пытающегося ухаживать кавалера услышала «фи» следующего характера: «девушка не должна иметь отдельную квартиру, это значит, что она слишком независимая»))))
18 живых историй от тех, кто прошел через ремонт — и теперь им есть что вспомнить
Ремонт — это не просто смена обоев, а полноценная проверка на прочность, чувство юмора и умение сохранять спокойствие, когда покупка шкафчика для кухни внезапно превращается в перепланировку всего дома. Мы собрали 19 рассказов от отважных людей, чей путь к уютному гнездышку пролегал через застрявшие лифты, коварные плинтусы и внезапные археологические находки прямо в стенах собственной квартиры.
- До того, как я купила квартиру, у меня были ухажеры. Но они испарились, когда я начала делать ремонт. Зато за время ремонта столько подруг предложили помощь: кто-то возил по магазинам, кто-то красил стены, кто-то помогал все таскать... Зато после того, как я показала, какой у меня получился классный ремонт, ухажеры объявились со своим: «О, а когда на новоселье позовешь?»
- Жена присмотрела новый холодильник в магазине, но я решил, что отдавать за него такие деньги — это просто безумие. В итоге нашел в соцсетях вариант получше: абсолютно новый, просто хозяевам не подошел по размеру. Причем продавали его прямо в том городе, где мы сейчас «стоим в заторе». Купили мы этот холодильник... и он тоже не влез. Я долго бодался, пытаясь его впихнуть, и в итоге все закончилось тем, что я построил вторую кухню. А это потянуло за собой замену окон, из-за которых пришлось переделывать сайдинг на всем доме. Спустя 20 месяцев и около 50 тысяч долларов холодильник наконец-то встал как влитой.
- Переехал в новую квартиру — естественно, первым делом начались ремонты. В капитальном ремонте я не нуждался: все было сделано, но мелкие недочеты и свои новшества все-таки нужно было исправить. На второй день моего стучания и прибивания на пороге появилась соседка сверху с просьбой не шуметь в обед: «У меня дочка спит». Я все понимаю — маленький ребенок, сон беречь нужно, так что и в обед откладывал все свои дела и вообще старался не шуметь, музыку громко не включать. Спустя месяц, когда с ремонтами было покончено, я наконец забрал у родителей своего кота. Стою возле подъезда, в переноске кот, с соседом беседую, и тут выходит на прогулку эта соседка сверху, видит у меня кошачью переноску и говорит: «Ой, а это котик у вас? А он гулять во дворе будет? Да? Как здорово, будет моей доченьке не скучно», — и уходит. Только тогда я узнал от соседа, что целый месяц берег сон ее кошки с гордым именем Дочка.
- Муж два дня возился с плинтусами. Я ходила мимо и видела, что в углах щели — палец пролезет. Я сперва молчала, потом не выдержала: «Милый, может, уголки купим?» Он только рыкнул, мол, я мастер и сам все подгоню. Вечером прихожу с работы — везде стоят идеальные уголки, а муж сидит довольный. Оказалось, к нему зашел мой папа, молча посмотрел на щели, сходил в магазин и так же молча их поставил. Муж даже не спорил.
Вот у меня всегда так. Меня муж не слушает. Зато кто другой ему скажет все то же, слово в слово - сделает как миленький. И такой - а ты мне не так говорила!😡😡😡
- Нужно было выложить кафелем туалет — немного, всего две коробки. Папа купил, до подъезда донес. Оказалось, что сломан лифт. Ну вроде не очень тяжело, поэтому понес так на 10-й этаж. Взмок, пару раз останавливался, но допер. Выдохнул, попил чаю. И тут слышит, как лифт запустили. Десяти минут не прошло с момента, как он зашел в квартиру.
Закон подлости.Я,с другом, похмелье, второй день после дня рождения.И...в 14.00 приехал шурин,---Он переезжает!!Просит меня,как сильного человека помочь с переездом.Хрущовка, пятый этаж,-между прочим.Самое легкое-это фортепиано Я как вжарил на пролёте 4 этажа,-В былые дни, когда, опустишь руки...Повыскакивали соседи из квартир!!!.Закончили мы погрузку в 22.00,с тем же другом, абсолютно трезвые
- Я уже 20 раз вздохнула от облегчения, что мой мужик сам проводку сделал, т. к. его знакомые, которые тоже подрабатывают, постоянно задают теперь офигительные вопросы, а-ля:
— Зачем УЗО?
— Чтобы тебя током не приишибло.
— А-а-а... а почему розеток столько?
— Я сразу учел все приборы, чтобы не было удлинителей.
— А-а-а... а почему счетчик такой?
— Это ГОСТ.
- Скажу верное решение: цвет пола и мягкой мебели все подбирала под цвет шерсти котов — теперь их шерсть хоть не так заметна. В магазине показывала фото и говорила: «Мне под них».
- У меня идет ремонт. Демонтаж сам провожу. После работы — если не сильно поздно, после 21:00 уже ничего не делаю. Но сегодня утром получился прикол: захожу в лифт, там едет соседка, бабуля сверху. Увидела меня и спрашивает: «Вы справа или слева живете?» Я говорю: «Там-то». Она: «А-а-а, а слышите ремонт?» Я говорю: «Эм-м-м, да...» Бабуля: «Они шумят — надо жаловаться!» Я говорю: «Так они же до 22:00 заканчивают». Бабуля: «Нет! Допоздна, и уже давно!» (ремонт идет только 2 дня).
- Замешивала цемент в подвале, чтобы работать наверху. И тут прямо на лестнице ведро лопается пополам... В общем, цемент был везде.
- Жена купила шкафчик с зеркалом на кухню. Чтобы не вешать его на убогую нашу стену, я решил обшить ее ДСП и заодно подвинуть трубы отопления. Пока работал — труба отопления не выдержала и лопнула. Решили заменить всю систему в доме на новые современные радиаторы. Когда их привезли, оказалось, что они выше подоконников. В итоге подняли и поменяли все окна на пластиковые, затем выровняли стены, пол и потолок, снесли печку и даже передвинули стену. Итого: шкафчик обошелся нам примерно в 6 раз больше нашей зарплаты, и плюс 10 лет ремонта.
- Моя бабушка всегда рассказывала историю с дедом:
— Вася, надо гвоздь прибить для полки.
— Хорошо, давай гвоздь, молоток и покажи, куда.
— Если я тебе это все дам и покажу, то уж сама могу сделать — ты тогда на что?
- Делаю ремонт... Не думала, что буду удивлена на каждом, даже самом мелком моменте. Унитаз. Жила себе и не знала, что есть сливы «торнадо», «водопад», «стандарт». Ободковые и безободковые. Система «антивсплеск»! Муж ржет: «Настя, был ли хоть один случай в жизни, когда ты села на унитаз и в конце такая: „Не-е-е, тут явно не хватает системы „антивсплеск“?“»
- Меня наняли переделать старую ванную из 70-х. В четверг я все разгромил, вычистил, поставил новые краны и трубы. В пятницу подготовил стены. Прихожу в понедельник и выпадаю в осадок: плитка выложена уже на две трети. Ни одной ровной линии, швов под затирку нет вообще, а с одного края зияет дыра, потому что резать плитку хозяйне дома было нечем — кроме огромной кучи осколков, которые она пыталась «аккуратно» отколоть молотком. Оказалось, хозяйка насмотрелась каких-то передач про ремонт и решила, что это плевое дело, с которым она и сама справится. В итоге мне пришлось все сдирать и начинать с нуля. Единственное, что не пришлось покупать заново — это две угловые полочки и мыльницу: она их просто не нашла и не успела «приклеить». Их бюджетный ремонт на 4 дня превратился в трехнедельную эпопею. Муж был не в восторге.
- Делал ремонт в новой квартире. Купил наливной пол, средний слой — 80 мешков по 40 кг. Заказал подъем, есть грузовой лифт. Приезжает машина, два грузчика. Посмотрели, куда таскать, поохали, вызвали третьего. Сложили все у лифта — и лифт застрял прямо в момент, когда они закончили заносить из машины в подъезд. Вечер пятницы, пробки. Пацаны честно прождали минут 40, потом я их отпустил. Лифт починили примерно через полтора часа. Все это время я сидел на мешках. Потом поднимал один, по 7 мешков за раз в лифте на 14 этаж. Часа за два управился.
- В 2015 году моя тогда еще супруга «сэкономила дважды»: купила 400 кг плитки — точнее, керамогранита для ремонта с бетона в двухкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра. Купила на распродаже, где ей предложили бесплатную доставку и подъем прямо с базы в нашу квартиру, но почему-то она решила, что я могу после работы заехать и забрать «несколько коробочек», как мне было сказано. Благо я был на ее машине, которая довезла всю плитку, цепляя пузом асфальт.
- Сломался блок управления у вентиляции на чердаке — в очень тесном и неудобном месте под крышей. Оказалось, нужную деталь уже не выпускают, пришлось ставить другую модель и переподключать провода в темноте, стоя на коленях в кривой позе. Пока разбирался, нашел сдавленный воздуховод и несколько утечек воздуха по швам — все это починил и загерметизировал сдавленный воздуховод. Когда уже почти закончил, заметил «окно в мир» — дырку, через которую, видимо, залетела птица. Пришлось заодно выгонять незваного жильца, убирать гнездо и латать утеплитель, который она раздербанила в пух и прах. Итог: два выходных я провел в чердачном фитнес-зале в дисциплине «йога в тесноте и темноте», зато теперь все работает, как надо.
- Любимая теща попросила «поднять пару коробочек». Ремонт они устраивали. Ну ок. Приехав, наблюдаю пирамиду Хеопса из кафеля. Затаскиваем все с тестем на шестой этаж. Лифта нет. Силы на исходе, решаем освежиться. А теща между делом и выдает, что, оказывается, в магазине была акция на бесплатную доставку прямо в квартиру. Но она решила «сэкономить». Ну, как сэкономить — «они же уронят и сломают, и вообще в квартире натопчут, а мне убирать?» У меня все.
- Мы с братом затеяли ремонт в доме, который дед построил еще в прошлом веке. Снимаю обшивку в коридоре — и вдруг в пустоте за стеной нащупываю какой-то предмет. Достаю, очищаю от пыли — и у меня перехватывает дыхание. Это был дедушкин молоток. Видимо, где-то 60 лет назад он просто положил его на балку и, не заметив, зашил в стену. На деревянной рукоятке дед когда-то вырезал свое имя. У меня уже хранились его старая латунная горелка и паяльник, которыми он когда-то монтировал железные трубы в этом доме. Теперь молоток стоит рядом с ними на полке в моем кабинете.
A какой эпизод вашей домашней переделки до сих пор вызывает у вас смех? Расскажите в комментариях о своих самых смешных поворотах или неожиданных победах над интерьером!
