17 светлых дворовых историй, где пахнет сиренью, а соседские разговоры согревают душу
Для многих из нас детство пахнет по-особому: свежими соседскими беляшами, старыми добрыми качелями со скрипом и такими родными дворами. Эти воспоминания мы бережно храним в памяти — ведь время, проведенное во дворе, было по-настоящему особенным. Мы могли целый день гонять в футбол, строить шалаши из веток или просто наслаждаться компанией друзей. Мы выходили гулять без телефонов и не думали о времени. Именно так и выглядело счастье.
- Дочь внезапно захотела поиграть в футбол, а я вдруг вспомнил, что у родителей где-то дома лежит мой футбольный мяч, который остался там еще со студенческих времен. Вечером заезжаю в свой двор, где я провел все детство. Он почти такой же, как 25 лет назад, только, разве что, стал поопрятнее и машин теперь больше. На улице по-летнему тепло, где-то за деревьями у школы слышны голоса ребятни — наверное, тоже играют в футбол. У подъезда на лавочке все та же компания бабушек, которые, видимо, вне времени. И вся эта картина какая-то уютно-умиротворяющая... Уносит во времена, когда ты сам вот так же в конце апреля бежал вечером гонять мяч на едва просохшем школьном стадионе. Вижу окно нашей кухни — оно открыто, на кухне мама что-то хлопочет... Ну, думаю, почему бы и нет. И вот мальчик, которому 39 годиков, как когда-то давным-давно, кричит на весь двор:
— Маааам! А скинь мячик!
- У нас час ночи. Смотрю в окно и вижу мужика, который ходит и зыркает по сторонам. Когда мимо проходит человек, тот либо прячется, либо залипает в телефон. И тут кульминация. Во дворе никого не было, мужик оглянулся по сторонам, побежал на детскую площадку и спустился с горки. Потом он просто ушел. Мужику лет 30–40.
- Как-то летом пинали мы мяч во дворе, с частыми передышками, ибо жара была. К магазину, расположенному возле дома, приехал «Бычок» на разгрузку. Из «Бычка» выходят два парня и начинают в темпе разгружать ящики, обливаясь потом. Один из нас в шутку кричит:
— Дяденьки, а давайте мы вам поможем разгрузить за бутылку «Пепси»?
Они переглянулись и говорят:
— Да легко!
Указали, какие конкретно ящики выгружать, и понеслось... Мы встали в цепочку, и ящики «поплыли» в магазин, а водитель с грузчиком стояли в тени. Минут через 5–7 мы закончили, и грузчик дал нам двухлитровую бутылку «Пепси» и еще каждому по жестяной банке 0,33. Для 11-летнего пацана это было несметным богатством.
«Теперь я спокоен, передал школьникам правила игры в квадрат, играют каждый день»
- Когда мы были детьми, и между нами во дворе происходили какие-то споры, часто можно было услышать фразу: «Я сейчас своего брата приведу! Он боксер!» Недавно вспомнил, что у нас во дворе грозились не только боксерами, но и другим. Например, кто-то грозился привести своего дядю, другой — что пожалуется бате. Но был один пацан, который всегда грозился привести брата-философа. Я всегда извинялся — лишь бы, не дай Бог, он не привел философа.
- Мужу 32 года. Недавно заметила, что он всегда с восторгом и вниманием смотрит, как местные ребята играют в нашем дворе в футбол. Спросила, откуда такой интерес. Выяснилось, что, поскольку его семья была бедной и жили они в деревне, практически с десяти лет муж ухаживал за домашним скотом, помогал соседям по хозяйству, присматривал за младшими братьями и сестрами. А мечтал лишь об одном — просто поиграть в футбол с другими детьми. Но так и не поиграл. Настолько растрогала меня эта история, что я нашла на форуме нашего города сообщество взрослых мужчин, которые по выходным играют в любительский футбол. И вот уже три субботы подряд муж играет вместе с ними. Никогда еще не видела его таким счастливым. Очень рада за своего любимого.
- У моего соседа есть традиция. Каждый год, вот уже лет пять, он в свой день рождения накрывает во дворе стол: жарит шашлык, угощает всех соседей, отмечаем всем домом. Нам стало так неудобно приходить с пустыми руками. Но с подарками было сложно угадать, поэтому теперь каждый по возможности приносит свое блюдо. Я в этом году домашнюю пиццу сварганила, некоторые приготовили салаты и закуски. А соседка с первого этажа даже имениннику торт испекла.
«Увидел во дворах СПб. ЗиЛ 130 самосвал, с небольшим округлым кузовом, вполне узнаваем. С характерной добродушной сине-белой мордочкой»
- Однажды в нашем дворе появился дедок лет 65. Опрятный, скромный, вежливый. Вот только все время лез играть с детьми. Как выяснилось, он бывший директор элитного детского сада, кандидат педагогических наук. Прошло несколько лет. Во дворе у нас функционирует «детский сад продленного дня», «воспитатель» — дед. Он знает всех детей и родителей по именам и квартирам. У него с детьми постоянно какие-то игры: то прятки, то носятся, то что-то сооружают. Во дворе у нас крутейший игровой комплекс. За всеми горками-качелями дед следит, чинит, красит. Родители рады, что дети под присмотром.
- Возвращаюсь с работы. Иду в своих мыслях. Захожу в свой двор и замечаю на асфальте какие-то надписи: «Люблю больше жизни», «Так хочу, чтобы ты приготовила мне мои любимые котлетки». Захожу домой, жена в красивом пеньюаре, вся такая ласковая, ужин уже на столе. Смотрю — картошка с котлетами. Я про себя улыбаюсь над этим и сразу подумал про того, кто писал те надписи: мол, вон, какая у меня жена, и без этого котлеты готовит. Спускаюсь на лавочку посидеть, воздухом подышать. А там сосед сидит. Рассказываю ему про надписи, про котлеты. Он начинает смеяться и говорит мне:
— Не поверишь, но у меня на ужин тоже пюре с котлетами. И тут мы уже вместе начинаем смеяться. Вот это мужик выдал с этими посланиями: написал одной, а приготовили все жены, которые это видели.
Где-то уже мелькал опус на тему надписи на асфальте "Зайка, я тебя люблю!"😁
- Детство, двор, шахматы. Попалась мне в руки книжка с прекрасными картинками на тему шахмат. Короче, докопался до родителей, чтобы научили играть. Сказано — сделано. И я, мелкий шкет шести лет от роду, подсаживаюсь к старичкам посмотреть, как играют, да и сам, надеясь, в игру напроситься. Напросился — сыграл, и, видимо, весьма удачно. На следующий день я дома, папа своими делами занят, я сам с собой в шахматы играю. Звонок в дверь, папка идет открывать. На пороге стоят два дедка очень интеллигентного вида. У обоих шахматные доски под мышками. И тот, что посолиднее, говорит:
— А Павел Николаевич поиграть выйдет?
«И так они сидят каждый день, до пяти. Приносят какие-то газеты, фотки, увлеченно что-то обсуждают и крутятся,крутятся»
А бедные дети вынуждены сидеть на лавочке возле подъезда, и обзывать девушек проститутками.😁 А бабули в это время прохлаждаются на карусельке.😠
- Каждую зиму в нашем дворе появлялась большая горка, она собирала очень много детворы со всех домов. Горку строил пожилой человек со своей супругой — Дмитрий и Валентина. Летом Дмитрий устанавливал качели, которые смастерил сам, а также соорудил новую песочницу для совсем маленьких. Собирались все: от мелких до подростков. Последнюю горку я помню уже совсем маленькую. А на следующее лето и качели больше не появлялись. Я уже вырос и поступил в медицинский колледж. На первом курсе нас отправляли как волонтеров в детские дома, приюты и дома престарелых. И тут снова нам объявляют:
— Будем делать генеральную уборку в доме ветеранов.
В комнате нас встретила старушка. Начал я мыть окна и смотрю — бабулька с другой стороны этого же окна смотрит. Оборачиваюсь вниз — а там дети бегают, играют и веселятся. А бабулька глаз не сводит. И тут мне вспомнились Дмитрий с Валентиной...
Я решил спросить:
— А вас случайно не Валентина зовут?
— Да, Валентина Павловна я, а откуда вы узнали?
— Это вы нам постоянно горку строили зимой, а качели летом...
И рассказала мне бабушка следующее:
— Своих детей у нас не было. Тогда Дмитрий сказал: если у нас своих детей нет, давай будем помогать чужим! И начали мы: зимой — горку, летом — песочницы да качели... Нам нравилось смотреть в окно часами и наблюдать, как играют дети. Нам нравилось то, что мы хоть немного вносим вклад в этот мир.
- Мне 2 месяца назад друг детства позвонил и сказал, что едет в наш поселок. Говорит: давай в футбол поиграем, как в детстве. Я знатно офигел, но согласился. Мне до родных мест недалеко — 2 часа на машине. Следующие 2 месяца он собирал пацанов, которые могут приехать в воскресенье оттуда, куда мы все поразъехались, и подбивал на встречу. Те, кто не поразъехался из поселка, привели в порядок поле у местной школы, сколотили ворота. И вот собрались, пообнимались, поделились новостями и зарубились, как в детстве. Многих своих друзей-товарищей я не видел около 15 лет... После поели арбуз, поболтали, пофоткались и довольные попрощались. Я чуть задержался, уезжал последним, постоял еще на этом поле, посмотрел по сторонам, сел в машину и как разрыдался в ней. Было хорошо. Но очень жаль, что все проходит. Просто в этот день эта неизбежность была особенно острой.
«Поднял голову, а там такая красота в отдельно взятом обычном московском дворе. Здоровья и долгих лет этой прекрасной женщине!»
- Было мне лет 10, и летом мы с друзьями зависали целыми днями на улице. Однажды к нашей компании подошли трое незнакомых пацанов нашего возраста и, слово за слово, затеяли спор, что я смогу съесть красный перец, не поморщившись. Ударили по рукам, я сбегал к себе на огород, взял два перца с грядки и вернулся. И целиком съел один перец (семечки выкинул). Пришлые пацаны удивились и не поверили силе моего характера и качеству перца. Я предложил им попробовать оставшийся. Один из них смело откусил крупный кусок и надолго выбыл из конструктивной беседы. Никогда больше я не видел этих пацанов у нас на районе. И мне так и не удалось рассказать им, что на огороде у меня росли два сорта красных перцев, одинаковых по виду, но разных по «горючести», и себе я взял сладкий.
- Думаю, многие дети помнят, как раньше продавали мороженое — во дворе появлялся мужчина с коробкой, от которой шел пар, и на весь двор разлетались прекрасные звуки: «итальянское мороженое». Мне было лет 5, брату 8. Жили мы с мамой и прабабушкой. Прабабушка была сладкоежкой. Сидим, обедаем. И тут во двор заходит мороженщик и, как обычно, во все горло: «Итальянское мороженое!» Мы с братом давай просить у мамы купить, на что получили твердый отказ. После окончания споров мама ушла к соседке в гости на 5 минут, а прабабушка пошла к себе в спальню... и вернулась оттуда с деньгами. Протянула их старшему брату со словами: «Мне белое в стаканчике, себе что хотите. Иди догоняй, но маме ни слова!» Спустя 3 минуты мы уже ели мороженое. Ели быстро, потому что у мамы 5 минут реально означали 5 минут. Но прабабушка за нами угнаться не смогла. В итоге возвращается мама: мы с братом сидим с шоколадными лицами (эскимо ели), а прабабушка — с надутыми щеками. Самое мое яркое воспоминание из детства.
- Два года назад переехали в тихий двор в центре города. Тишь да гладь. Между деревьями натянул веревку, и стали сушить белье. Как-то раз приехали поздно вечером домой, а белье пропало. Расстроились, конечно, с женой, но поднимать скандал из-за пары простыней не стали. А утром пришла соседка с нашим сухим и аккуратно сложенным бельем. Говорит: «Дождик начал накрапывать, решила снять».
Сушить белье во дворе?
Реально, натянуть веревку и вывесить в общий двор свои простыни?
Это сейчас (а не 50 лет назад) кому-то придет в голову?
«Полезный двор»
- Играли мы с пацанами во дворе. Смотрю — двое старшеклассников крутятся возле автомобильной покрышки. Один что-то быстро закопал в землю, и они убежали. Мне это показалось подозрительным. Я подождал, пока они скроются за углом, взял палку, разворошил землю, а там целехонький, запечатанный блок жвачек «Turbo»! Тогда я был самым счастливым ребенком. Это же было целое состояние.
- Мы собирались в гости, меня нарядили в новый костюм — пиджачок, брючки, белая рубашечка — и, дабы я не болтался под ногами, выставили на улицу ждать, пока соберутся родители, чтобы вместе идти. Это была плохая идея, потому что дворовые друзья в это время прикатили ржавую и грязную железную бочку, и я просто не мог не стать испытателем этого «космического аппарата».
- Бабушек в своем дворе по именам я не помню, да и внешность — тоже как-то не особенно. Например, как они нам воду выносили, когда мы летом гуляли. Или как давали нам мяско, чтобы мы кошек покормили. Часто выгораживали нас перед родителями и просили, чтобы мы гуляли подольше, но под их присмотром. Сидели они всегда на одной и той же лавочке, которую никто никогда не занимал. Переехали мы из того двора 12 лет назад, мне тогда 10 было. А недавно я была там впервые за это время. Волей случая была за рулем, с работы (на каблуках, в платье, накрашенная, уложенная). Припарковалась, и первое, что увидела, — бабушки на лавочке. Прошла мимо, поздоровалась, улыбнулась. А мне в ответ: «Привет, Алисочка. Какая красавица выросла». После этого зашла в магазин, накупила конфет и сладостей и еще полчаса сидела с ними, болтала. Оказывается, они все меня помнят и все меня узнали. Спрашивали про моего брата, про родителей, рассказывали про моих дворовых друзей — кто где работает, учится.
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