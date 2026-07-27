Обалдеть, я думала сперва, что это фото «первоисточника», самой живой кошки. Талант!
25 светлых историй от мастеров рукоделия, чьи будни полны маленьких радостей, спрятанных в корзинке с клубками и нитками
Для одних рукоделие — это лишь простой способ скоротать вечер. Но люди, искренне увлеченные своим хобби, каждый день дарят себе и окружающим поводы для улыбки. И для этого нужно не так много — катушка ниток, моток пряжи или коробка с кистями и яркими красками. Давайте же заглянем в этот уютный мир, где творчество и вдохновение живут рядом с добротой и заботой о близких.
«Войлочная фигурка бенгальской кошки. Я больше четырех месяцев с ней возилась»
Ее заказали мне в память о реальной кошечке Коко. Высота этой скульптуры из войлока — 25 сантиметров. Я постоянно откладывала рукоделие на несколько дней, а потом возвращалась и исправляла все, что казалось недостаточно похожим на Коко. И так каждый раз — я всегда трачу много времени на финальную доработку и корректировку, чтобы сохранить в сердцах хозяев реальных образ их любимого питомца.
«Уговорил жену показать ее творчество. Эта люстра делалась на заказ»
Скромная она у меня и соцсети вести не любит. Ну хоть тут посмотрите, народ честной. Еще она плетет листочки и цепляет их за коряги и веточки, которые я нахожу в лесу, обрабатываю, шкурю и покрываю лаком или воском. Недавно стала пробовать себя в плетении одежды и аксессуаров. А кашпо для цветов она вообще делает с закрытыми глазами — до сих пор поражаюсь, как ей удается.
«Меня зовут Алена, мне 33 года, и я делаю миниатюрные деревенские дома по фотографиям»
По образованию я лингвист-переводчик, долгое время работала в крупной компании, но у меня всегда было ощущение, что я нахожусь не на своем месте. Я хотела работать руками, а не проводить время в офисе за компом, но никак не понимала, что именно я хочу делать.
И вот однажды я вспомнила свою теплую детскую мечту: я хотела сделать макет дома моей бабушки, чтобы он стоял у меня на полочке, я могла зажечь в нем свет и вспомнить детство, как хорошо и уютно было у бабушки с дедушкой.
Домик получился, и я поняла, что это творчество доставляет мне огромное удовольствие, руки сами как будто знают, что нужно делать. Я поделилась своей работой в интернете, и люди стали спрашивать, можно ли им тоже сделать домик. И я согласилась! Так что если вы находитесь в поисках своего хобби или призвания, вспомните детство: кем вы хотели стать, о чем мечтали. Возможно, там вы найдете ответ на свой вопрос.
Я мимо, хотела стать певицей, их больше любят, чем остальных знаменитостей, потом хотела стать блогером, который пишет статьи, а не снимает видео.
«В ожидании»
А вот еще два кота. Металлический — работа того же автора. Он тоже, как и ВАЛЛ-И, сделан с помощью сварки. И да, металлического котика на этом фото подписчики предлагают кормить компьютерными мышами.
Сразу вспомнил 451 градус по Фаренгейту, там были робопсы, а тут робокот
«Моя новая работа — Анжелика. Кукла с портретным сходством»
Я делала ее к международной выставке «Искусство куклы». Прическу Анжелике пришлось крутить за час до такси в первый день выставки — слишком много работы у меня помимо нее было. Сейчас эта куколка находится в частной коллекции.
- Забежала я в магазин за пряжей. Там моя соседка работает, всегда мне что получше откладывает. Смотрю, обалденный моток — мягкий, пушистый! Потянулась за ним, а она — цап! — и выхватила его: «Не дам». У меня челюсть отвисла. А она на полном серьезе: «У тебя эта пряжа после первой стирки растянется, потом меня вспоминать будешь нехорошими словами». Вместо нее принесла другую. И правда, связанные из того мотка носки я потом носила три зимы подряд.
«Нужно было сделать бутафорский помидор. Прочный и чтобы выглядел как реальный»
Самое интересное, на мой взгляд, надо смотреть в оригинале, то что здесь кроется за фразой "в общем, мы выкрутились")
Там знатные танцы с бубном)
Казалось бы — простая задача, что может пойти не так? Оказалось, что все. Основу для формы мы вырезали из жесткого пенопласта. А как сделать его гладким? У помидора безупречно гладкая поверхность. Если наносить покрытие кистью, останутся следы. Если разводить грунт и заливать в аэрограф, придется наносить миллион слоев для достижения необходимого эффекта. В общем, мы выкрутились. Правда, с первой моделью у нас все-таки не вышло, пришлось вырезать вторую.
«Человек красит цветочки. Цветочки красят человека»
- Профессионально занимаюсь рукоделием, время от времени придумываю для себя интересные аксессуары. Пока делаю, представляю, как круто буду в них или с ними смотреться, заранее радуюсь, работа кипит. Но как только вещь готова, я примеряю ее один раз перед зеркалом и... кому-нибудь дарю. Счастье при этом невероятное. А как мои родные радуются внезапным подаркам! Не могу иначе. Вяжу уже третью шаль подряд, первые две ушли маме и свекрови. Пока еще верю, что уж эта останется у меня.
«Я сшила пуховик для собаки»
У моего парня есть питомец — собака Лола. Я сшила ей пуховичок. Мы часто ходим в походы, а Лола — мерзлячка, каких поискать. Я сняла с нее мерки, распечатала выкройку, взяла полупрозрачную нейлоновую подкладку и синтетический наполнитель. Основой для пуховика стал старый собачий жилет, к которому я пришила капюшон и рукава. Шитье — мое хобби. Куртку для моего парня я тоже сшила сама, и поэтому кое-какие элементы выкройки для одежки Лолы взяла оттуда. У них одинаковые манжеты, капюшон и поясные петли.
«Соленья в банке. Делаем заготовки на зиму»
- Насмотревшись разных видео, я записалась на мастер-класс по гончарному искусству. Давно мечтала и вот наконец-то решилась. Вообще, я никогда раньше не работала с глиной и потому чувствовала себя не в своей тарелке. Но с каждым новым изделием я становилась все увереннее, а потом создала вазу, которая стала гордостью моей коллекции! И нет, я не стала вдруг гением в этом деле и не начала зарабатывать огромные суммы. Просто это хобби научило меня терпению и показало, что никогда не поздно учиться новому. Кто знает, может, в следующем году даже решусь принять участие в ярмарке ремесел.
«Моей бабуле 80 лет. Посмотрите на ее рукоделие. Если вы ее похвалите, она будет счастлива!»
- Я впервые попробовала вышивать крестиком около четырех месяцев назад. Купила простой набор для начинающих и подумала: «Неделю с ним повожусь, а потом брошу, как обычно». Так вот, я не бросила. Теперь я каждый вечер вышиваю крестиком не меньше часа, а иногда и два. Включаю подкаст или сериал, который уже смотрела, и просто протягиваю нитку через ткань. Вот чего я не ожидала. А еще из-за своего хобби я стала гораздо меньше сидеть в телефоне — руки же заняты. Даже перестала листать ленту в постели. Сплю как ребенок.
«Я связала много пледов в этой технике, а теперь замахнулась на кардиган. Вроде получилось неплохо»
Сейчас я вяжу еще один кардиган, на этот раз побольше. Хочу сделать его шире, чтобы в нем легче дышалось. Попробую другую технику обработки края, чтобы соединительная линия не была видна. А еще добавлю какую-нибудь пуговицу, чтобы его можно было носить без пояса.
- Муж всегда говорил, что мое вязание «нас еще прославит». И вот варю я суп, а мне соседка звонит в непонятках и говорит, что у нашего подъезда собралась толпа и мое имя твердит. Выбегаю, а там человек 20 фотографируются у лавочки. А это мой муж-юморист умудрился без моего ведома развесить на ней мои яркие вязаные чехлы для подушек, чтобы «район стал веселее». Народ решил, что это какая-то городская арт-инсталляция, а я потом еще неделю всем объясняла, что это просто мое хобби и обычное рукоделие.
«Как же мне нравится это мыло в форме книжек! Работа над этой небольшой библиотекой завершена, теперь все „книжки“ лежат на подставке и сушатся»
Розовая «книжка» сделана с ароматом грейпфрута, желтая пахнет эвкалиптом и мятой. Темно-фиолетовая хранит запах лаванды, темно-серая пахнет сандалом. А зеленую я решила сделать вообще без запаха.
«Я сшила себе свадебное платье!»
Я купила тюль и раскрасила его в 8 разных цветов. А за основу взяла шифон с люрексом, чтобы мое платье переливалось при каждом движении. Я четко представляла, как оно должно выглядеть, поэтому потратила кучу времени, чтобы довести его до идеала. И как же я довольна своим творчеством! Кстати, венок из цветов и фату я тоже своими руками сделала.
- У мамы заказали сарафан. Заказчица прислала мерки, мама уточняет: «А вы точно верх измерили? На ваш объем плохо сядут такие тонкие лямочки, как вы хотите». Да, все верно. Хозяин — барин, сарафан отправлен, а через три дня мама получает фото: дама пальцем указывает на толщину лямок, мол, они на один сантиметр шире, чем я просила. Но все равно надо перешить, он почему-то не так сел.
«Спустя почти 9 месяцев мой первый большой проект закончен. Я связала плед крючком и невероятно горжусь результатом»
Я старалась делать по одному ряду в день. Мне нравится этот процесс, и я вяжу, одновременно занимаясь чем-нибудь еще. Например, смотрю телевизор со своим парнем и потихоньку работаю над пледом. Но кое-где работа у меня вставала: я надолго отложила вязание, когда пыталась понять, как обвязывать края.
- Я лет десять увлекаюсь рукоделием. Моя любовь — вышивка крестиком, еще вяжу крючком и спицами. Я обеспечиваю себя шапками, шарфами, кардиганами, джемперами. С рождением дочки стала вязать детские вещи. Но большинство людей из моего окружения выдают что-то типа: «Чего ты вяжешь? Это все можно купить, пошла бы чем-нибудь другим занялась». А мне просто нравится. Это мое хобби! И нет, такое в магазине не купишь!
Так могут говорить только те люди кто сам ничего вообще не умеет делать, поэтому хочет обесцениванием отбить желание делать у того кто может😒
Зачем самому учиться, пусть лучше никто не делает как я...🤷🏻♀️
«Волшебная поделка из кожи по случайной фотографии»
Мне пришлось постараться, чтобы запечатлеть это фирменное подмигивание и улыбку. А еще нужно было нанести много слоев красителей, чтобы передать все оттенки шерстки и блеск в глазах. Столько работы, и все ради того, чтобы этот песик выглядел точь-в-точь как обаяшка с фотографии.
«Я украсила кроксы к свадьбе своей сестры»
Я увидела пост, в котором девушка хвасталась, как сделала свадебные кроксы для своей подруги. Ну и мне захотелось поделиться своим рукоделием. И да, мои кроксы идеально подошли к свадебному платью сестренки. Правда, она так танцевала, что к концу вечера с них многое отвалилось.
- Купила я набор для вышивки. Почти три месяца с ним ковырялась — вышивала ежика. А что? Неплохое хобби. Только закончила, как без звонка нагрянула свекровь. Зашла в комнату, глянула на картину и протянула: «Я, конечно, не специалист, но...» У меня душа в пятки ушла. А она вдруг выдернула из сумки телефон, сфотографировала вышивку и тут же отправила своим подругам с подписью: «Это моя невестка творит». Через час мне уже писали незнакомые тетушки с просьбой научить их вышивать.
«Я разрисовала плитку для кухонного фартука»
На этих рисунках есть моя собака Аякс, курица, потому что у нас сорок кур, и рыба, потому что мы с мужем любим рыбачить. Мы планируем изобразить на кухонном фартуке еще несколько вещей, которые для нас много значат.
Бонус: «Я связала крючком свою собаку, но ей это не понравилось»
20 светлых историй о людях, которые нашли хобби по душе и наполнили будни маленькими радостями