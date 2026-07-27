25 светлых историй от мастеров рукоделия, чьи будни полны маленьких радостей, спрятанных в корзинке с клубками и нитками

По образованию я лингвист-переводчик, долгое время работала в крупной компании, но у меня всегда было ощущение, что я нахожусь не на своем месте. Я хотела работать руками, а не проводить время в офисе за компом, но никак не понимала, что именно я хочу делать.

И вот однажды я вспомнила свою теплую детскую мечту: я хотела сделать макет дома моей бабушки, чтобы он стоял у меня на полочке, я могла зажечь в нем свет и вспомнить детство, как хорошо и уютно было у бабушки с дедушкой.

Домик получился, и я поняла, что это творчество доставляет мне огромное удовольствие, руки сами как будто знают, что нужно делать. Я поделилась своей работой в интернете, и люди стали спрашивать, можно ли им тоже сделать домик. И я согласилась! Так что если вы находитесь в поисках своего хобби или призвания, вспомните детство: кем вы хотели стать, о чем мечтали. Возможно, там вы найдете ответ на свой вопрос.