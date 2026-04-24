19 человек, которые зашли в секонд просто посмотреть, а вышли с приятным приобретением

24.04.2026
19 человек, которые зашли в секонд просто посмотреть, а вышли с приятным приобретением

Иногда самые приятные сюрпризы ждут там, где их совсем не планируешь искать — среди вешалок с простыми вещами со знакомым запахом старых тканей. Люди заходят за чем-то обычным, а выходят с историями, которые хочется пересказывать снова и снова. В таких моментах есть особое ощущение маленькой радости и тихого везения. И именно оно делает повседневность чуть теплее и живее.

«Нашла настоящий золотой кулон всего за копейки»

  • Вот это удача! Сама монета в таком состоянии стоит около 589 долларов. © justabill71 / Reddit

«Я очень обрадовалась, когда нашла это платье в секонде»

«Урвала за бесценок винтажную косметичку, а внутри помада нетронутая»

«Очаровательная винтажная плетеная сумочка — моя»

Неожиданный итог

  • Друг в секонде выбрал куртку и нашел в скрытом кармане 50 евро. Попросил администратора узнать, кому она раньше принадлежала, и вернуть деньги. Тетенька, конечно, поблагодарила его, пообещав все выполнить. А потом такая вдруг вручает 5% процентную скидку на все товары. В общем, друг звонил рассказать, что теперь у него есть скидка.

«Подобрала сегодня вот такие необычные лампы»

«Нашла в секонд-хенде красивую шерстяную ковровую дорожку для коридора»

«Сегодня мне повезло найти лампу-лотос»

Секрет стиля, который не стоит целое состояние

  • Я обожаю свою подругу. Она всегда одета с иголочки, постоянно ходит в новых вещах и супер стильно их комбинирует. Все восторгаются, как ей это удается, думают, что много зарабатывает. А на самом деле у нее талант находить лучшие вещи на секондах. Приходит в дни завоза с раннего утра и ищет. Находит всякие брендовые вещи, порой даже с бирками, и покупает за смешные деньги. Давно говорю, что ей пора стилистом быть. Думаю за деньги взять у нее пару уроков по моде. А то мой максимум — подобрать футболку оттенка штанов.

«Мое новое приобретение: платье Valentino»

«Я почувствовала, что стоит заехать в секонд-хенд по дороге — и не ошиблась»

«Я уже много лет мечтала найти такую вещь вживую»

Когда джинсовка из секонда становится дороже любого бренда

  • Совсем не было денег из-за внезапного переезда. На день рождения лучшей подруги я купила в секонде джинсовку и расписала ее красками. На празднике несколько людей в нашей компании посмеялись над таким подарком, подруга попросила их уйти. Прошло четыре года, подруга все также носит мой подарок и всегда с гордостью говорит всем интересующимся, что это моя работа. Сегодня ее день рождения. И сегодня мой подарок: последний смартфон. Люблю свою подругу и верю, что наша дружба настоящая.

«Нашел, но решил не оставлять себе»

«Первый выход для моей лучшей находки: льняное пальто»

«Кажется, это мое лучшее приобретение»

tama
1 час назад

Как будто ящики языки показывают =))) но шикарный комод. Я б купила такой

Ответить

Прогулка по городу, которая запомнится навсегда

  • Мы с девочками любим устраивать различные челленджи. На этот раз мы увидели крутую идею в интернете. Идея заключалась в том, что на определенный бюджет мы должны в секонде купить вещи друг другу и в таком виде прогуляться по городу. Девушки нарядили меня в короткую зеленую юбку, ярко-розовый топ с потрескавшимся рисунком барби, красные чулки и синие сапоги. Так я должна была пройтись по центральной улице и купить кофе. По дороге я встретила всех, кого бы точно не хотела. Вы не представляете выражение лица моего декана. Вчера он звонил мне, чтобы узнать почему я не посещаю пары, а сегодня он видит меня в таком виде. Мы с девочками посмеялись и «красиво» одетые вместе пошли домой.

«Нашла в секонд-хенде идеальный „трон“ для котенка»

«Пожалуй, моя самая ценная покупка из секонд-хенда! Нашла за копейки оригинальную гравюру самого Пабло Пикассо»

