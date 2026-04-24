19 человек, которые зашли в секонд просто посмотреть, а вышли с приятным приобретением

Иногда самые приятные сюрпризы ждут там, где их совсем не планируешь искать — среди вешалок с простыми вещами со знакомым запахом старых тканей. Люди заходят за чем-то обычным, а выходят с историями, которые хочется пересказывать снова и снова. В таких моментах есть особое ощущение маленькой радости и тихого везения. И именно оно делает повседневность чуть теплее и живее.