Что за парикмахер, который не увидел сразу парик? Опытный мастер сразу отличит натуральные живые волосы от искусственных. Даже если они выглядят как настоящие.
15 бьюти-мастеров, у которых от просьб клиентов аж мозг на минуточку завис
С каждым из нас порой в салонах красоты происходили ситуации, о которых сложно было молчать. То парикмахер постриг криво и отхватил больше, чем нужно, то мастер маникюра неверно понял задание. Но и у бьюти-мастеров в рукаве есть живые и человеческие истории о клиентах, чьи просьбы они не могут забыть.
- Как-то пришла в салон женщина с волосами до пояса и заявила: «Хочу пикси! Только я длину сама уберу!» Даю ей ножницы — хрясь! — шевелюры как и не бывало. Я восхитилась ее смелостью, начинаю стричь дальше, и тут до меня доходит: у нее на голове парик! Клиентка улыбается говорит: «Я просто хотела сначала проверить, хорошо ли вы меня подстрижете, и понять, готова ли я к таким переменам. Если понравится — в следующий раз уже свои волосы доверю!»
- Однажды пришел клиент и попросил постричь его так, будто он сам это сделал — даже показал фотографию. Я человек педантичный: если уж «плохо стричь», то сделаю это хорошо. Стригу, а он постоянно недоволен: мол, можно менее аккуратно. Еле достригла. Вообще, от его просьбы я так обалдела, что даже забыла спросить, зачем ему все это. Ушел он под недоуменные взгляды администратора и владельца салона. Ну а я что — клиент всегда прав.
Причина такой странной просьбы может быть любой. Это не главное. Главное чтобы клиент был доволен и хорошо заплатил.
- Работаю в салоне красоты. Пришла девушка с шикарными, густыми, длинными, да еще и с натуральным обалденным цветом волос. Пришла и попросила состричь под каре. Я была в шоке. Спросила, почему. Оказалось, ей подруга сказала, что с каре ей будет лучше, а то не идут ей длинные волосы. Убедила девушку, что это не так. Она поблагодарила и вышла. Вот и подруги, называется.
Мне одна знакомая рассказывала, что ей очень надоели волосы до пояса. Она сделала стрижку пикси. Дело было накануне сессии. Её потом преподаватели на экзаменах не узнавали 😁
Если парень рекламирует себя в соцсетях, как классный специалист, то периодически к нему будут добавлятся "татушницы", любительницы халявы.
- Я тату-мастер. Пришел ко мне клиент с запросом: два текстовых тату — одно на греческом языке, другое на иврите. Тут нужна ремарка: ни на одном из этих языков он не говорил. Но парень оказался умным — попросил друзей проверить орфографию, сам все перепроверил, вроде бы все было в порядке. Через пару недель он звонит: ребята, которые говорят на иврите, стали над ним подшучивать. Оказалось, текст был правильный, но мы иначе написали одну-единственную букву, у которой похожее написание, а смысл она меняет кардинально. В общем, пришел он обратно, мы всё исправили. Но совет всем: если хотите тату на иностранном языке, будьте очень внимательны.
Ну почему многие истории рассказывают именно так - создают интригу и не договаривают?!! 😡 Интересно же, что такое получилось, что друзья смеялись!
- Была у меня клиентка, которая попросила покрасить ей волосы в цвет шерсти собаки. Собаку притащила с собой. Оказывается, пес у нее участвовал в каких-то выставках, и она хотела, чтобы все сочеталось.
- Помню, в начале своей карьеры, много лет назад, ко мне пришла женщина и попросила постричь ее «как водопад». Это сейчас уже все знают, что это за стиль, типа каскада, а тогда... Мы с коллегой понятия не имели, что она от нас хочет, ух и злилась она.
Я так 20 лет назад увидела у подружки каскад, пришла в парикмахерскую у дома и попросила сделать такую стрижку. Естественно они не поняли, пыталась объяснить, что верхние волосы короче, нижние длиннее, так мне просто срезали верхний слой прямым срезом примерно по нижнюю челюсть. Так и ходила. В принципе, если подкрутить то было ниче так, оригинально 😁
«У меня есть верная клиентка, которая ходит ко мне с самого начала моего трудового пути. Вот ногти, которые я делала ей пару лет назад, и маникюр, который мы сделали сейчас»
- Я визажист. Пишет клиентка: нужен макияж ей и маме — у мамы юбилей, и приехать нужно к ним домой. Но есть нюанс: тон они не любят, брови накрасят сами, а сделать нужно только глаза. Затем она присылает фото макияжа, который они хотят, а там очень сложная растушевка, пигменты и плавные переходы. В итоге я повысила цену за такой макияж, и девушка отказалась.
- Я мастер по наращиванию волос, и странных случаев у меня было немало. Больше всего запомнилась женщина, которая предложила оплатить наращивание украшениями. Когда я отказалась, она стала так возмущаться.
- У меня была клиентка, которая заказала особый дизайн к пятому дню рождения своих близнецов. Она сама нарисовала эскизы для каждого ногтя — с изображениями того, что любят ее дети. Это было очень мило.
«Мне клиентка прислала картину Моне, и вот, что у меня получилось»
- Я не тату-мастер, но мой мастер рассказывал, что однажды к нему пришла 20-летняя девушка с просьбой сделать татуировку с птицами, «взлетающими» к животу. Он отказался работать в этой зоне, и тогда она выбрала более нейтральный вариант — знак бесконечности шее.
- Однажды пришел клиент, который хотел стрижку с фейдом «под ноль» по бокам и сзади. Он сразу сказал, что верх трогать не нужно — и я с облегчением вздохнул, потому что волосы у него сверху были в чем-то вроде клея. В итоге, когда я закончил, он все-таки попросил убрать длину сверху, но это было без вариантов — я даже намочить их не смог. Мораль: не укладывайте волосы непонятно чем.
- Пришла клиентка на маникюр и попросила дизайн на всех пальцах — не просто сделать трафареты, но еще и раскрасить их. Некоторое время она выбирала рисунки и цвета. И вот, когда я обрисовала все десять пальцев и закончила работу, она выдала: «Хм, наверное, не смогу так весь месяц проходить, давайте оставим просто однотонное покрытие». Так она и ушла, а я потратила и время, и расходники...
Так надо было сразу сказать, что каждый новый маникюр оплачивается полностью, пусть хоть по 5 раз просит перекрасить(если у мастера время есть) и за каждый платит.
«Смотрите, с какой необычной идеей ко мне пришла девушка»
- Устроилась в новый салон, вдруг мастер с соседнего кресла говорит: «Смотри, сейчас будет прикол, это моя постоянная клиентка». Заходит женщина лет 40, садится в кресло, вытаскивает из кармана макаронину и передает ее мастеру. Та прикладывает соломинку к волосам, отмеряет нужную длину и начинает стричь. Оказалось, что эта традиция появилась давно: клиентка однажды дома с дочкой обсуждала, какой длины должна быть стрижка, но под рукой не оказалось ни сантиметра, ни линейки, и они отмерили длину по макаронине. С тех пор так и повелось.
Я, например, использую палец. Иногда надо что-то измерить хотя бы примерно. Использую средний палец, я как-то измерил от кончика пальца до сустава ровно 10 см)
- Как-то клиентка с мужем пришла и попросила сделать брови «прямо вороное крыло» — вот так ей захотелось. Не в моих правилах делать слишком радикальные изменения, но я согласилась, так как она была постоянной клиенткой. Муж что-то буркнул, что ему не нравится черный цвет. Она ответила, что ему тоже можно сделать посветлее. Весело нам было, в общем.
- Я работала в тату-салоне, у нас проходила акция — скидка на мелкие парные тату. Пришла парочка с интересным запросом — маленькие динозаврики за ушами. Ничего сложного, на самом деле, дело 15 минут. Но вот парень начал вести себя странно: как-то дергался, нервничал. В итоге выяснилось, что это его первая татушка, да и вообще, это было первое свидание парочки. Он умудрился ей ляпнуть, что он человек импульсивный, вот она и взяла его на слабо с тату. В итоге они их сделали.
