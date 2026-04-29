15 душевных историй с майских праздников, которые пахнут шашлычком и первыми грядками
Майские праздники — это то самое светлое время, когда запах первого шашлыка смешивается с ароматом цветущей черемухи, а городские квартиры пустеют ради живого общения на природе. У каждого из нас есть душевные воспоминания о том, как посадка картошки превратилась в семейный тимбилдинг, а простые посиделки у костра — в веселые приключения с песнями под гитару и грандиозными планами на лето.
- В преддверии майских праздников всегда вспоминаю эту историю. Отдыхали мы большой компанией на природе. Почувствовав прилив музыкальной энергии, я попросила паренька с гитарой подыграть мне — хотела спеть «Батарейку». Петь никогда не умела, но в тот вечер выла так, что невозможно было меня остановить. Вот это «О-о-и-я-и-е, батарейка!» достало всех, потому что спела я песню 43 раза. Сорок три! А парень все это время молча мне подыгрывал. Тогда я поняла, что хочу такого терпеливого мужа себе. В тот же вечер предложила ему расписаться. И вот мы уже 5 лет поем нашу «Батарейку» и воспитываем сынишку.
- Знакомые поехали на дачу сажать картошку и лабрадора своего взяли. Пока они пластались на грядках, пес сидел на поводке, наблюдал. Закончили, собаку отпустили погулять, а сами чай пить пошли. Через час вышли на улицу и глазам не поверили, ведь прямо на веранде обнаружили всю ту картошку, которую они посадили, и грязного довольного лабрадора. Полдня работы он за час раскопал! Вроде ругаться надо было, но они смеялись и остановиться не могли. На этом с посадками закончили. Засеяли газон.
Лабрадоры - спасатели по сути. Он спас всю картошку! Он молодец, хороший мальчик.
А вообще пес, наверное, подумал, что с ним так играют: хозяева прячут игрушки в земле, а ему надо их найти. Он все нашел!
Дача, майские праздники с ароматом и вкусом шашлыка. А впереди еще целое лето!
- Лежу вчера ночью, пытаюсь уснуть. Что-то не спится. Май, дома тепло, на улице тепло, окна нараспашку. Вроде бы стал засыпать, как тут какие-то типы во дворе начали жарить шашлыки. В полпервого ночи! Запах пошел — хоть на стенку лезь! Мало того, что сон не идет, так еще и шашлыка теперь хочется! Ворочался и терпел я еще полчаса. В итоге встал, оделся и спустился во двор. Подошел к этим трем мужикам и говорю:
— Мужики, вы своими шашлыками реально ж спать мешаете!
Они сначала хотели вступить со мной в спор, а потом предложили присоединиться к ним. В общем, разошлись мы в 4 утра, а потом я спал как младенец. И шашлыки отменные были!
- Уезжала на дачу на майские праздники на электричке. С собой у меня была огромная тележка на колесиках и милый ротвейлер. В электричке пес Ротька самоустранился под лавку, где продрых всю поездку.
Подъезжаем к нашей станции. Я и еще несколько человек встали, начинаем собираться на выход. Ротька мой, уставший от часового путешествия в непонятной повозке, начал было веселые танцы с бубнами, предвкушая свободу. Чтобы остановить беспредел и нормально выйти, я громко и четко голосом, который не терпит возражений, даю команду: «Сидеть!» Краем глаза замечаю, что в вагоне сели все. И сидят, не шелохнувшись, смотрят на меня. И тут до меня доходит, что собаку-то они не видят! Вспомнился «Ералаш» на эту тему... Хотелось бы написать, что мы гордо продефилировали мимо изумленных лиц, но нет. Мы были близко к выходу и через вагон не пошли. Но, стоя в тамбуре, смех я заценила.
«Воронеж, утро. Шел третий день майских праздников»
- Он тачку моет, все нормально. © Pablolo / Pikabu
- Позвал меня парень в мае на дачу — с родителями познакомить. Ну, я девушка деревенская, намек поняла: всяко будем картошку сажать. Я накрутила гульку, надела папин спортивный костюм, кеды старые. Приехали, выхожу из машины, а там мама с папой стоят такие красивые у двухэтажного кирпичного дома: мама в шляпке и легком платье, папа в рубашке с коротким рукавом, вокруг газон, тюльпаны. И я в старом спортивном костюме. Мама парня посмотрела на меня оценивающе, а потом улыбнулась и сказала: «Сразу видно, что девушка работящая! Только мы ничего особо не сажаем, у нас из грядок лишь зелень к столу — и все». Отличные оказались люди! Оказывается, дача может быть реально местом для отдыха...
- Однажды на майские праздники мой папа спросил маму, выйдет ли она за него замуж. Она посмеялась и сказала: «Только если в мае снег выпадет!» И что вы думаете, через неделю город просто замело! Теперь родители смеются и говорят, что нашу семью создали погодние катаклизмы.
«Поехали на шашлыки, говорили они. Будет весело, говорили они»
Ну какбэ если палатка с плотным пологом и тепловая установка толковая, то внутри должно быть комфортно, а шашлыки пожарить можно и в такую погоду. Проливной дождь гораздо хуже
- Позвонила бабушка, сказала, что нужно приехать в деревню, потому что дедушка что-то важное сообщить хочет. А мой дедушка приколист, и если он хочет сказать что-то важное, значит, все серьезно. В итоге с утра у дедушки дома была я, мама с папой, тетя и дядя, и еще 3 сестры и 2 брата. И вот, собрались все на кухне вокруг дедушки, а дедушка довольный говорит: «Ну, а чего приехали-то? Вы думаете, я вас просто так собрал? Ага, эти 10 соток сами себя не засадят!» Короче, всей семьей дружно сажали картошку, а дедушка с бабушкой командовали. Давно мы не собирались так все вместе. Я уже и забыла, как это весело. Надеюсь, что в этом году повторим!
Неужели и сейчас есть люди, сажающие плантации картошки? Я сажаю ведро, летом поесть молоденькой и на мангале запечь. В Беларуси по осени кило картошки на ярмарке стоит 0,2 $, смысла убиваться на грядках не вижу
- Мы всегда ждем, когда черемуха зацветет, чтобы посадить картошку. А в это время обычно как раз заморозки случаются. Как иностранцы говорят:
— Почему это у вас в мае так холодно?
— Так черемуха зацвела!
— Так а зачем вы черемуху сажаете?!
Когда я была маленькой, папина мама жила в поселке в многоквартирном доме на втором этаже. Под домом росла черемуха, и ее ветви упирались прямо нам в окна. Никогда не забуду, как я открывала окна и ела черемуху прямо из окна. Какая она вкусная была!..
«Мы с семьей на майские ездили на гору! Я писала этюд; кто мог, летал на параплане. А после захода солнца был костер и задушевные разговоры»
- Приехал с семьей в деревню на майские. Естественно, помогаю бабушкам по хозяйству, в том числе, извозом, так как я на машине. А наши бабушки те еще тролли, надо сказать. Подвез бабулю жены по делам, потом на рынок. Выгружая сумки, шучу:
— Оцените поездку, — говорю.
Бабушка, недолго думая:
— Да уж всяко лучше, чем на лошади!
Даже не знаю: это лучше, чем пять звезд?
- Уехала к родственникам на майские. На следующий вечер получаю сообщение от парня: «Шел первый день. В пачке всего 8 сосисок. При просмотре бюджета захотелось устроиться на новую работу. Решил научиться готовить. Если хлеб намочить водой, то он становиться питательней».
Да уж... Если с таким счастьем женщину положат на сохранение, как меня, за 2 недели до родов, то к родам есть шанс остаться матерью-одиночкой
«А у нас на майские проходят альпинистские сборы. Я, как одна из организаторов, нахожусь в гуще событий»
- В 17 лет мне очень нравился один парень, мы хорошо общались. На майские местная рок-группа давала концерт, договорились сходить. Он не пришел — был на свидании с моей подругой. Но в тот вечер со мной познакомился солист, а потом я вышла за него замуж. А тот парень до сих пор мне смски написывает.
- Майские. Я на даче. Все уже ушли спать. Сижу один в беседке. С соседнего участка доносится прекрасный электрогитарный риф, затем вступает живая барабанная установка. Чудесно, просто услада для ушей! Жаль, что у меня двадцать лет назад не было таких возможностей. И прекрасно, что у нынешнего поколения такие возможности есть!
- Пригласил меня как-то старый знакомый в небольшой поход на майские. Ну, собственно, почему бы и не да? Перед походом, когда он и его компания покупала все в магазине, я уточнил, взяли ли они все для шашлыков, на что мне был дан утвердительный ответ, мол, даже не переживай! И вот, идем мы по горам уже третий час, находим место для ночевки, пить охота да и кушать тоже, и тут эти люди достают еду: три шампура с овощами и грибочками! И это, к слову, на 7 человек (но был еще фалафель). Оказалось, знакомый у меня — веган. И его друзья тоже.
Обычно у старых знакомых предпочтения известны. Нечего на других было надеятся, свою снедб брать надо.
- Понравилась новенькая в офисе, спросил про планы на майские. А она: «Еду к бабушке, там забор рухнул, и огород некому копать». Я сдуру ляпнул: «Мы с пацанами поможем!» Она глянула с недоверием, но адрес дала. Приезжаем на место, а там старенький домик с печкой и резными ставнями, бабушка печет пироги, а моя зазноба с еще двумя девушками — как оказалось, ее сестрами — пытается вскопать огород. Ну, мы лопаты у них забрали, все перекопали, потом забор поправили, как смогли. Девчонки пока клумбы покрасили и на стол накрыли. Я такой вкусной каши из печи и таких пирогов в жизни не ел! Коллега смотрела на меня с нескрываемой благодарностью... А нам что? Нам не сложно. Отлично провели время на природе, а мой лучший друг, кажется, запал на одну из сестренок. На вторые майские идем на двойное свидание.
- Майское настроение — это когда идешь в магазин за гречневой кашей, чтобы приготовить ужин, посмотреть кинцо и лечь спать, а приходишь с двумя килограммами маринованного мяса, собираешь вещи и сваливаешь в лес на три дня.
А если вы хотите оставаться на позитивной волне, то вот вам подборка семейных историй, наполненных смехом и теплом.
Классные истории! Впереди майские праздники, уже хочется чего-то такого, душа прям требует развернуться и.... Но на улице метет снегодождь, так что вылазки на природу пока не планируем
Я не люблю шашлык, но всегда с удовольствием хожу на такие сборы. Из-за атмосферы, как-то душевно всё)