20+ заводчан, чья жизнь бурлит похлеще, чем металл в плавильной печи

Поделюсь историей на тему « Завод и котики»)

Прошлым летом в запертом складском помещении около недели отчаянно мяукала кошка. Видимо, каким-то образом пролезла и не смогла вылезти обратно.

Несколько раз пытались ее спасти, но как только открывали двери, несчастная кошечка от страха замолкала и пряталась.

И вот я не вынесла, очередной раз услышав мяуканье, определила, где она сидит. Это помещение, где стоит печь отжига , и там просто страшно - все стены в копоти, все заставлено старым оборудованием и железом. Я взяла ключи у кладовщиков и вместе с одной из кладовщиц зашла внутрь. Кошечка опять замолчала, а искать там просто бесполезно - свет тусклый, все завалено. Некоторое время мы на два голоса кс-кскали, и она мне тихонько отозвалась! Сидела она за старыми стеллажами и выходить отказывалась. Кооптировали в помощники мужчин - мастера и аппаратчика, пришлось кошечку специально изгонять в пределы досягаемости. Наконец загнали на верх стеллажа и « добыли кота»))

Кошечка оказалась просто красавицей , с длинной серой шерстью. Рядом есть коттеджи, скорее всего, она пришла оттуда.

Я сама потом отнесла ее на травку, откуда она побежала , насколько осталось сил.