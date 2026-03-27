20+ заводчан, чья жизнь бурлит похлеще, чем металл в плавильной печи

3 часа назад
Работа на заводе может показаться простым и монотонным занятием — пришел, отстоял смену и ушел. Но на деле будни там порой бывают не менее увлекательными, чем в театральной труппе: то начальник или коллега подшутит, то трудовой порыв приведет к непредсказуемым последствиям. Мы собрали жизненные истории от людей, которые поработали на предприятии и нахватались впечатлений на годы вперед.

  • Работаю на заводе, в цехе термообработки, и у нас на территории обитает множество котов, которых мы подкармливаем. И котам хорошо, и мышей нет. Однажды сквозь грохот работающих машин услышал тоненький писк. Ну, думаю, коты совсем обленились — мыши развелись. Иду на источник писка и вижу: в углу лежит маленький комочек, одни уши торчат. Похоже, кто-то подкинул к нашим воротам практически новорожденного котенка, зная, что бригада любит и кормит котиков. Принес его в бытовку, и на общем совете решили оставить малыша при себе. Кормили из шприца каждые два часа всей бригадой — благо, работаем сутками и в цехе всегда есть рабочие. Напарник определил, что это кошечка, назвали ее Анатольевна. Котейка росла и радовала нас: ходила, как собачка, за мной по цеху, научилась не бояться огня и шума машин. Но в один прекрасный день Анатольевна подняла заднюю лапу, и мы поняли, что перед нами Толян. Восемь взрослых мужиков не смогли отличить кота от кошечки.
Злая Лампочка
57 минут назад

У маленьких котят реально всё настолько крохотное, что фиг поймешь! Сами брали около года назад кота под большим вопросом, а не девочка ли. А сейчас такие шары отрастил, что уж точно нет сомнений 😁

Maxipotak
14 часов назад

Поделюсь историей на тему « Завод и котики»)
Прошлым летом в запертом складском помещении около недели отчаянно мяукала кошка. Видимо, каким-то образом пролезла и не смогла вылезти обратно.
Несколько раз пытались ее спасти, но как только открывали двери, несчастная кошечка от страха замолкала и пряталась.
И вот я не вынесла, очередной раз услышав мяуканье, определила, где она сидит. Это помещение, где стоит печь отжига , и там просто страшно - все стены в копоти, все заставлено старым оборудованием и железом. Я взяла ключи у кладовщиков и вместе с одной из кладовщиц зашла внутрь. Кошечка опять замолчала, а искать там просто бесполезно - свет тусклый, все завалено. Некоторое время мы на два голоса кс-кскали, и она мне тихонько отозвалась! Сидела она за старыми стеллажами и выходить отказывалась. Кооптировали в помощники мужчин - мастера и аппаратчика, пришлось кошечку специально изгонять в пределы досягаемости. Наконец загнали на верх стеллажа и « добыли кота»))
Кошечка оказалась просто красавицей , с длинной серой шерстью. Рядом есть коттеджи, скорее всего, она пришла оттуда.
Я сама потом отнесла ее на травку, откуда она побежала , насколько осталось сил.

  • Еще в стародавние времена я работал на ювелирном заводе. Там мне рассказали такую быль. У одной работницы случилась неприятность — уронила бриллиант. Поискала, но не нашла. Заявила о пропаже, а дальше, по инструкции, весь цех должен был остановить работу и искать камень. Ничего не нашли и решили, что потерю оплатит коллектив цеха — куда деваться. Та работница, однако, не смирилась и всю следующую смену занималась поиском пропажи. И таки обнаружила бриллиант! Оказывается, он завалился в опору под ножкой ее стула. Репутация цеха была восстановлена.
  • Я на заводе трудился, мы занимались производством бумажных стаканчиков. Классное было время: машина работает, а я книжки читаю! Особенно ночные смены мне нравились: дирекция уехала, никого нет. К утру чайку попью — и домой, баиньки.
payksergeytroickiy
  • На крупном заводе химлинию обслуживал сам начальник. Линия была старая, но считалось, что проработает еще много лет. А начальнику помогала одна женщина — в стиле «принеси-подай». Вдруг начальника не стало, и все кинулись к этой даме с вопросом: «Можешь обслуживать линию?» Она согласилась, но выдвинула одно требование: чтобы ее назначили начальницей. Сделали. Уже лет 15 работает. Ибо редкие знания — ценная вещь.
  • В декабре план «горел», обратился в соседний цех к начальнику, чтобы помог с персоналом. Получил ответ: «Сами, коллеги. Учитесь правильно планировать и распределять персонал!»
    Ладно, напряглись, план выполнили. И тут на днях позвонили из того самого недружелюбного цеха — надо выручать, у них аврал. Я отказал, у нас тоже план. Через полчаса позвонил уже генеральный директор. Объяснил ему ситуацию, начальник со мной согласился. А из цеха продолжают звонить. В результате людей выделил, но с условием: двойная оплата труда и если они сами согласятся. Не стал вредничать и рабочих приработка лишать.
  • В восьмом классе устроилась работать на производство мороженого — кругляки лепить на стаканчики. Май месяц, тепло. И как-то отключили электричество в цехе на несколько дней. Чтобы мороженое не выбрасывать, разрешили брать себе — кто сколько унесет. Помню, в тот день всем классом сидели с тазиками мороженого и лопали. Я за один день стала королевой класса!
Ольга Курпякова
12 часов назад

В 90-е на одном из молокозаводов в Мурманской области отключилось электричество, и много выпущенной продукции стало портиться. Вместо того, чтобы это утилизировать, как положено по инструкции, решили пустить всё это в продажу. Результат - несколько человек очень сильно отравились, на молокозавод нагрянула проверка, его закрыли на несколько месяцев, и обязали выплатить пострадавшим деньги за лечение. Вот цена экономии.

  • Однажды к нам на завод взяли конструктором мужчину, который когда-то в юности работал дизайнером. К счастью, этот товарищ отсеялся еще во время испытательного срока. Просто он пришел с требованием изменить цвет покрытия детали, чтобы весь узел выглядел эстетичнее.
biburat007
  • Всю жизнь на производстве, я токарь с разрядом. Работа мне нравится — токарка постоянно кидает вызовы. За 10 лет чего я только не обрабатывал! Самое интересное — мне нужно было сделать разборную шайбу из металла для хоккея на траве и гири для механических часов.
Shutnik0242
3 часа назад

В хоккей на траве играют шайбой?Металлической,разборной?😂 Опять кривой перевод?

  • Работал начальником цеха. Как-то утром прихожу и ничего понять не могу: в цехе хрустальная чистота, все работает как часы. И нервный мастер рапортует: «Все поручения выполнены!» Оказалось, пока я спал, сынуля взял телефон и написал всего два слова мастеру смены: «Вам конец!» После этого я стал ставить телефон на блокировку.
  • Мой папа работает на производстве замазки. За день в цехе запах буквально прилипает к нему, и потому у него почти нет отбоя от людей: в метро, в лифте, в магазине, в автобусе — все пытаются его понюхать. Раньше злился, сейчас уже привык, а мы с мамой как смеялись, так и смеемся.
  • Дедуля работал в ночную смену на заводе, а бабушка была очень мнительная. Коллеги решили пошутить. Когда бабушка звонила, сказали ей, что дед в подсобке сидит с Надькой. Тогда бабушка, недолго думая, ворвалась на завод с воплем: «Где он?!», а там выяснилось, что на заводе никакая Надька не работала. Это дедушку и спасло. Ревность — это хорошо, но всего должно быть в меру!
  • Поехал в нулевые на заработки в Москву и довольно быстро устроился в кузницу. В первый же день меня отправили в цех по изготовлению дверей. Дали размеры и ушли, дескать, думай сам. За день потихоньку сварил дверь, никто ко мне не подходил, работу не проверял. Решил, что так даже лучше: работаешь спокойно — тебе не мешают. Утром прихожу, а коллеги на меня странно смотрят и даже не здороваются. А потом пришел начальник, и выяснилось, что раньше норма была одна дверь на двоих, а я за день ее один собрал. И всех перевели на новую норму.
  • Больше 12 лет отработал на заводе за станком: от токаря до начальника производства. После очередной «планерки» не выдержал и уволился, потому что директором нам назначили молодого парня со связями. Мне тут же рассказали, что после такого я даже дворником не устроюсь. А меня в результате позвали на частное производство. Теперь и зарплата выше, и «планерки» я устраиваю.
  • Работаю в швейном цехе. У нас висит вывеска, где большими буквами выведено: «Швейный цех». Но все равно постоянно заходят люди и спрашивают: «А это полиграфия? Ксерокопию сделать можно?» Швеи за машинками только недоумевают.
vorobeva_jv
Злая Лампочка
43 минуты назад

Да давайте сюда уже свою бумажку! Сейчас на машинке вышьем вам копию. Но вы хоть представляете, сколько такая ювелирная работа будет стоить?

  • Работает у нас слесарь — парень молодец, но очень мнительный. Собрался он в отпуск: уже и заявление, и приказ были, даже билет куплен. Но черт меня дернул в шутку сказать: «Пока такая грязь на рабочем месте, какой тебе отпуск?» В итоге верстак, все оборудование было отмыто с порошком, светильники отдраены, ящик с болтами весь перебран и разложен по номиналу. Еще он пытался кота цехового отмыть, но тот не дался.
  • Я устроилась работать на завод, будучи студенткой 5-го курса, и, как оказалось, в универе нас не особо готовили к реальной жизни. Первая рабочая неделя. Приходит ко мне пожилой мужчина и говорит, что срочно нужно провести испытания партии. Я сказала, что не проблема — нужна заготовка определенного размера. Дедушка попросил меня составить записку с этой информацией и подписать ее. Ну, думаю, пока до цеха дойдет, наверное, и размеры, и имя мое забудет, поэтому и нужен ему документ. Все написала на клочке бумаги, мужчина хитро прищурился и ушел довольный, видимо, заготовку в цехе искать. Я ждала, что тут же привезут металл и будем работать, но дедушка пропал. Через пару дней после собрания больших начальников приходит мой непосредственный руководитель и хохочет. Протягивает этот мой клочок бумаги. Я смотрю, а там подписи главного металлурга и начальника цеха. Генеральный директор посмеялся, но подписывать не стал. Вот так я узнала, что на заводе «записка» — это СЗ (служебная записка), а дедушка — главный металлург. В тот момент мне было ужасно стыдно, а сейчас вспоминаю с улыбкой.
  • Мама рассказывала. Работала она на производстве лакокрасочных материалов, и у них в управлении жили кошки, которые изредка приносили котят. Как-то у генерального директора было сложное совещание. Переговоры в разгаре — вдруг с дивана начинают падать подушки. Возня, писк — проснулись мелкие котята. Кошка-мать из приемной услышала малышей, мяучит и рвется к ним. Делегация была в недоумении, но контракт заключили.
  • Раньше я была человеком простым: вижу платье — меряю, нравится — беру, главное, чтобы сидело красиво и попа выглядела как надо. Но вот уже год я работаю в швейном цехе, и все изменилось. Теперь я захожу в магазин и думаю: «Эти люди вообще слышали о прямых швах?!» Смотрю на футболки и ловлю себя на мысли: «О, а вот тут кто-то заснул на оверлоке!» Смешнее всего, что теперь, видя людей на улице, я не думаю: «Классное пальто!» Я думаю: «Интересно, это итальянская шерсть? А подкладка? Где подкладка?!» Работа в швейном бизнесе — это как узнать спойлер к фильму: вроде круто, но жить с этим тяжело. Теперь я не просто вижу одежду — я ее рентгеном просвечиваю!
union_industry
  • Друг делает свой небольшой цех для производства подоконников из искусственного камня. Стены решил покрасить в приятный цвет. Купил краску. Покрасил. Четверо рабочих его цеха что-то оживленно начали обсуждать. Потом один из них подходит и спрашивает: «Зачем вы на краску потратились? Клиенты же к нам приходить не будут. А вы такую красоту сделали. Нам-то какая разница, где работать?!» На что друг ответил: «А мы что, не люди?! Мы же здесь работать будем! Для нас и сделал!»
  • Я работаю в цехе, и по какой-то неведомой мне причине у нас в уборных нет туалетной бумаги. На протяжении нескольких лет просила начальство об этой малости, но тщетно. Близится 8 Марта, поздравлять цеховых дам пришло начальство. Снова напомнила про бумагу. Посмеялись и разошлись. Но спустя пару часов мне принесли два больших пакета с двенадцатью рулонами туалетной бумаги — подарок от одного из начальников, купленный на собственные средства. С одной стороны мило, а с другой — немного грустно.
  • После окончания института устроился работать на металлургический завод. Я на тот момент был уже женат и имел ребенка, а со мной на завод пришел сокурсник-холостяк Саня.
    Перед Новым годом начальник собрал нас и заявил, что я буду дежурным по цеху на праздниках. Я уперся, спорил и, в конце концов, выдал, что лучше отдежурю на остальных праздниках, но Новый год встречу с семьей. Начальник посмеялся, согласился и назначил дежурным Саню. Только потом до меня дошло, что своей неосторожной фразой я для начальника на весь год решил головную боль с дежурствами.
  • Работал на машиностроительном заводе, процесс сварки там был, наверное, самым главным — и в плане количества, и в плане качества. Так вот, главным сварщиком была женщина, которая тащила на себе все: внедрение, освоение, обучение, написание техкарт, экспертизу чертежей и прочее. При этом, когда возникала проблема в цехе, с которой мужчины не могли справиться, она приходила и все делала. Между прочим, сварщиков на этом предприятии было около 100–120, а женщина-сварщик одна, но зато какая!
  • Директор швырнул на верстак импортную деталь: «Кто к утру сделает копию — дам три оклада. Нет — лишу квартальных всех!» Мужики приуныли, а я детальку взял, покрутил и через час подзываю шефа: «Михалыч, готовь деньги!» Я просто сделал ход конем: взял и тщательно осмотрел деталь. В итоге на внутренней стороне под слоем смазки нашел клеймо нашего завода. Оказалось, это старая разработка, которую когда-то продали. Так что поднял архивные чертежи, и к утру деталь была готова. Директор слово сдержал — премию выплатил при всех, а я теперь в цехе хожу — кум королю, сват министру!
