20+ заводчан, чья жизнь бурлит похлеще, чем металл в плавильной печи
Работа на заводе может показаться простым и монотонным занятием — пришел, отстоял смену и ушел. Но на деле будни там порой бывают не менее увлекательными, чем в театральной труппе: то начальник или коллега подшутит, то трудовой порыв приведет к непредсказуемым последствиям. Мы собрали жизненные истории от людей, которые поработали на предприятии и нахватались впечатлений на годы вперед.
- Работаю на заводе, в цехе термообработки, и у нас на территории обитает множество котов, которых мы подкармливаем. И котам хорошо, и мышей нет. Однажды сквозь грохот работающих машин услышал тоненький писк. Ну, думаю, коты совсем обленились — мыши развелись. Иду на источник писка и вижу: в углу лежит маленький комочек, одни уши торчат. Похоже, кто-то подкинул к нашим воротам практически новорожденного котенка, зная, что бригада любит и кормит котиков. Принес его в бытовку, и на общем совете решили оставить малыша при себе. Кормили из шприца каждые два часа всей бригадой — благо, работаем сутками и в цехе всегда есть рабочие. Напарник определил, что это кошечка, назвали ее Анатольевна. Котейка росла и радовала нас: ходила, как собачка, за мной по цеху, научилась не бояться огня и шума машин. Но в один прекрасный день Анатольевна подняла заднюю лапу, и мы поняли, что перед нами Толян. Восемь взрослых мужиков не смогли отличить кота от кошечки.
Поделюсь историей на тему « Завод и котики»)
Прошлым летом в запертом складском помещении около недели отчаянно мяукала кошка. Видимо, каким-то образом пролезла и не смогла вылезти обратно.
Несколько раз пытались ее спасти, но как только открывали двери, несчастная кошечка от страха замолкала и пряталась.
И вот я не вынесла, очередной раз услышав мяуканье, определила, где она сидит. Это помещение, где стоит печь отжига , и там просто страшно - все стены в копоти, все заставлено старым оборудованием и железом. Я взяла ключи у кладовщиков и вместе с одной из кладовщиц зашла внутрь. Кошечка опять замолчала, а искать там просто бесполезно - свет тусклый, все завалено. Некоторое время мы на два голоса кс-кскали, и она мне тихонько отозвалась! Сидела она за старыми стеллажами и выходить отказывалась. Кооптировали в помощники мужчин - мастера и аппаратчика, пришлось кошечку специально изгонять в пределы досягаемости. Наконец загнали на верх стеллажа и « добыли кота»))
Кошечка оказалась просто красавицей , с длинной серой шерстью. Рядом есть коттеджи, скорее всего, она пришла оттуда.
Я сама потом отнесла ее на травку, откуда она побежала , насколько осталось сил.
- Еще в стародавние времена я работал на ювелирном заводе. Там мне рассказали такую быль. У одной работницы случилась неприятность — уронила бриллиант. Поискала, но не нашла. Заявила о пропаже, а дальше, по инструкции, весь цех должен был остановить работу и искать камень. Ничего не нашли и решили, что потерю оплатит коллектив цеха — куда деваться. Та работница, однако, не смирилась и всю следующую смену занималась поиском пропажи. И таки обнаружила бриллиант! Оказывается, он завалился в опору под ножкой ее стула. Репутация цеха была восстановлена.
- Я на заводе трудился, мы занимались производством бумажных стаканчиков. Классное было время: машина работает, а я книжки читаю! Особенно ночные смены мне нравились: дирекция уехала, никого нет. К утру чайку попью — и домой, баиньки.
- На крупном заводе химлинию обслуживал сам начальник. Линия была старая, но считалось, что проработает еще много лет. А начальнику помогала одна женщина — в стиле «принеси-подай». Вдруг начальника не стало, и все кинулись к этой даме с вопросом: «Можешь обслуживать линию?» Она согласилась, но выдвинула одно требование: чтобы ее назначили начальницей. Сделали. Уже лет 15 работает. Ибо редкие знания — ценная вещь.
- В декабре план «горел», обратился в соседний цех к начальнику, чтобы помог с персоналом. Получил ответ: «Сами, коллеги. Учитесь правильно планировать и распределять персонал!»
Ладно, напряглись, план выполнили. И тут на днях позвонили из того самого недружелюбного цеха — надо выручать, у них аврал. Я отказал, у нас тоже план. Через полчаса позвонил уже генеральный директор. Объяснил ему ситуацию, начальник со мной согласился. А из цеха продолжают звонить. В результате людей выделил, но с условием: двойная оплата труда и если они сами согласятся. Не стал вредничать и рабочих приработка лишать.
- В восьмом классе устроилась работать на производство мороженого — кругляки лепить на стаканчики. Май месяц, тепло. И как-то отключили электричество в цехе на несколько дней. Чтобы мороженое не выбрасывать, разрешили брать себе — кто сколько унесет. Помню, в тот день всем классом сидели с тазиками мороженого и лопали. Я за один день стала королевой класса!
В 90-е на одном из молокозаводов в Мурманской области отключилось электричество, и много выпущенной продукции стало портиться. Вместо того, чтобы это утилизировать, как положено по инструкции, решили пустить всё это в продажу. Результат - несколько человек очень сильно отравились, на молокозавод нагрянула проверка, его закрыли на несколько месяцев, и обязали выплатить пострадавшим деньги за лечение. Вот цена экономии.
- Однажды к нам на завод взяли конструктором мужчину, который когда-то в юности работал дизайнером. К счастью, этот товарищ отсеялся еще во время испытательного срока. Просто он пришел с требованием изменить цвет покрытия детали, чтобы весь узел выглядел эстетичнее.
- Всю жизнь на производстве, я токарь с разрядом. Работа мне нравится — токарка постоянно кидает вызовы. За 10 лет чего я только не обрабатывал! Самое интересное — мне нужно было сделать разборную шайбу из металла для хоккея на траве и гири для механических часов.
В хоккей на траве играют шайбой?Металлической,разборной?😂 Опять кривой перевод?
- Работал начальником цеха. Как-то утром прихожу и ничего понять не могу: в цехе хрустальная чистота, все работает как часы. И нервный мастер рапортует: «Все поручения выполнены!» Оказалось, пока я спал, сынуля взял телефон и написал всего два слова мастеру смены: «Вам конец!» После этого я стал ставить телефон на блокировку.
- Мой папа работает на производстве замазки. За день в цехе запах буквально прилипает к нему, и потому у него почти нет отбоя от людей: в метро, в лифте, в магазине, в автобусе — все пытаются его понюхать. Раньше злился, сейчас уже привык, а мы с мамой как смеялись, так и смеемся.
- Дедуля работал в ночную смену на заводе, а бабушка была очень мнительная. Коллеги решили пошутить. Когда бабушка звонила, сказали ей, что дед в подсобке сидит с Надькой. Тогда бабушка, недолго думая, ворвалась на завод с воплем: «Где он?!», а там выяснилось, что на заводе никакая Надька не работала. Это дедушку и спасло. Ревность — это хорошо, но всего должно быть в меру!
- Поехал в нулевые на заработки в Москву и довольно быстро устроился в кузницу. В первый же день меня отправили в цех по изготовлению дверей. Дали размеры и ушли, дескать, думай сам. За день потихоньку сварил дверь, никто ко мне не подходил, работу не проверял. Решил, что так даже лучше: работаешь спокойно — тебе не мешают. Утром прихожу, а коллеги на меня странно смотрят и даже не здороваются. А потом пришел начальник, и выяснилось, что раньше норма была одна дверь на двоих, а я за день ее один собрал. И всех перевели на новую норму.
- Больше 12 лет отработал на заводе за станком: от токаря до начальника производства. После очередной «планерки» не выдержал и уволился, потому что директором нам назначили молодого парня со связями. Мне тут же рассказали, что после такого я даже дворником не устроюсь. А меня в результате позвали на частное производство. Теперь и зарплата выше, и «планерки» я устраиваю.
- Работаю в швейном цехе. У нас висит вывеска, где большими буквами выведено: «Швейный цех». Но все равно постоянно заходят люди и спрашивают: «А это полиграфия? Ксерокопию сделать можно?» Швеи за машинками только недоумевают.
Да давайте сюда уже свою бумажку! Сейчас на машинке вышьем вам копию. Но вы хоть представляете, сколько такая ювелирная работа будет стоить?
- Работает у нас слесарь — парень молодец, но очень мнительный. Собрался он в отпуск: уже и заявление, и приказ были, даже билет куплен. Но черт меня дернул в шутку сказать: «Пока такая грязь на рабочем месте, какой тебе отпуск?» В итоге верстак, все оборудование было отмыто с порошком, светильники отдраены, ящик с болтами весь перебран и разложен по номиналу. Еще он пытался кота цехового отмыть, но тот не дался.
- Я устроилась работать на завод, будучи студенткой 5-го курса, и, как оказалось, в универе нас не особо готовили к реальной жизни. Первая рабочая неделя. Приходит ко мне пожилой мужчина и говорит, что срочно нужно провести испытания партии. Я сказала, что не проблема — нужна заготовка определенного размера. Дедушка попросил меня составить записку с этой информацией и подписать ее. Ну, думаю, пока до цеха дойдет, наверное, и размеры, и имя мое забудет, поэтому и нужен ему документ. Все написала на клочке бумаги, мужчина хитро прищурился и ушел довольный, видимо, заготовку в цехе искать. Я ждала, что тут же привезут металл и будем работать, но дедушка пропал. Через пару дней после собрания больших начальников приходит мой непосредственный руководитель и хохочет. Протягивает этот мой клочок бумаги. Я смотрю, а там подписи главного металлурга и начальника цеха. Генеральный директор посмеялся, но подписывать не стал. Вот так я узнала, что на заводе «записка» — это СЗ (служебная записка), а дедушка — главный металлург. В тот момент мне было ужасно стыдно, а сейчас вспоминаю с улыбкой.
- Мама рассказывала. Работала она на производстве лакокрасочных материалов, и у них в управлении жили кошки, которые изредка приносили котят. Как-то у генерального директора было сложное совещание. Переговоры в разгаре — вдруг с дивана начинают падать подушки. Возня, писк — проснулись мелкие котята. Кошка-мать из приемной услышала малышей, мяучит и рвется к ним. Делегация была в недоумении, но контракт заключили.
- Раньше я была человеком простым: вижу платье — меряю, нравится — беру, главное, чтобы сидело красиво и попа выглядела как надо. Но вот уже год я работаю в швейном цехе, и все изменилось. Теперь я захожу в магазин и думаю: «Эти люди вообще слышали о прямых швах?!» Смотрю на футболки и ловлю себя на мысли: «О, а вот тут кто-то заснул на оверлоке!» Смешнее всего, что теперь, видя людей на улице, я не думаю: «Классное пальто!» Я думаю: «Интересно, это итальянская шерсть? А подкладка? Где подкладка?!» Работа в швейном бизнесе — это как узнать спойлер к фильму: вроде круто, но жить с этим тяжело. Теперь я не просто вижу одежду — я ее рентгеном просвечиваю!
- Друг делает свой небольшой цех для производства подоконников из искусственного камня. Стены решил покрасить в приятный цвет. Купил краску. Покрасил. Четверо рабочих его цеха что-то оживленно начали обсуждать. Потом один из них подходит и спрашивает: «Зачем вы на краску потратились? Клиенты же к нам приходить не будут. А вы такую красоту сделали. Нам-то какая разница, где работать?!» На что друг ответил: «А мы что, не люди?! Мы же здесь работать будем! Для нас и сделал!»
- Я работаю в цехе, и по какой-то неведомой мне причине у нас в уборных нет туалетной бумаги. На протяжении нескольких лет просила начальство об этой малости, но тщетно. Близится 8 Марта, поздравлять цеховых дам пришло начальство. Снова напомнила про бумагу. Посмеялись и разошлись. Но спустя пару часов мне принесли два больших пакета с двенадцатью рулонами туалетной бумаги — подарок от одного из начальников, купленный на собственные средства. С одной стороны мило, а с другой — немного грустно.
- После окончания института устроился работать на металлургический завод. Я на тот момент был уже женат и имел ребенка, а со мной на завод пришел сокурсник-холостяк Саня.
Перед Новым годом начальник собрал нас и заявил, что я буду дежурным по цеху на праздниках. Я уперся, спорил и, в конце концов, выдал, что лучше отдежурю на остальных праздниках, но Новый год встречу с семьей. Начальник посмеялся, согласился и назначил дежурным Саню. Только потом до меня дошло, что своей неосторожной фразой я для начальника на весь год решил головную боль с дежурствами.
- Работал на машиностроительном заводе, процесс сварки там был, наверное, самым главным — и в плане количества, и в плане качества. Так вот, главным сварщиком была женщина, которая тащила на себе все: внедрение, освоение, обучение, написание техкарт, экспертизу чертежей и прочее. При этом, когда возникала проблема в цехе, с которой мужчины не могли справиться, она приходила и все делала. Между прочим, сварщиков на этом предприятии было около 100–120, а женщина-сварщик одна, но зато какая!
- Директор швырнул на верстак импортную деталь: «Кто к утру сделает копию — дам три оклада. Нет — лишу квартальных всех!» Мужики приуныли, а я детальку взял, покрутил и через час подзываю шефа: «Михалыч, готовь деньги!» Я просто сделал ход конем: взял и тщательно осмотрел деталь. В итоге на внутренней стороне под слоем смазки нашел клеймо нашего завода. Оказалось, это старая разработка, которую когда-то продали. Так что поднял архивные чертежи, и к утру деталь была готова. Директор слово сдержал — премию выплатил при всех, а я теперь в цехе хожу — кум королю, сват министру!
А какие интересные истории происходили у вас на работе? Делитесь в комментариях.
