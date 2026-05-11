Вот так мы спим, на миточку кот весит 5.5. кг и спит он на моей груди. Каждую ночь и попробуй повернись-ругаться будет долго
20+ котиков, у которых свое мнение насчет личного пространства хозяина
У вас есть кот и вы мечтаете о личном пространстве? Забудьте. Теперь любое место в доме — от вашей макушки до тарелки с супом — автоматически становится его собственностью. Эти живые истории и простые фотографии — ярчайшие примеры того, коты не просто живут с нами, они нами владеют. Приготовьтесь к дозе искреннего нахальства и приятного пушистого хаоса.
«Мне вообще редко без кошки удается поработать»
«На прошлой неделе мне сделали операцию на бедре, и вот как я теперь провожу большую часть своего времени. Пушистики прямо помогают восстанавливаться!»
«Она делает так каждую ночь»
- На самом деле твоя кошка так желает тебе спокойной ночи. © nodimension1553 / Reddit
«Молодой и худенький Шекель, влезающий в рабочее пространство. Сейчас он габаритнее и одним разворотом попы может сбросить со стола кружку»
«Кстати, интересно, что Шекель понял, что раздражает меня, когда лазит по столу. И это способствует тому, что я встану и его покормлю. Поэтому всякий раз, когда он хочет привлечь мое внимание, он садится на стол, может погрызть что-нибудь. Иногда по ночам ему скучно, потому что все спят и вообще охота навести суету. Поэтому он крадет чего-нибудь со стола и гремит. На этой неделе не повезло моим очкам».
«На этом фото Шекель нарушает личное пространство кошки, он реально не может мимо нее пройти»
«Мяу» в защиту подсудимого
- Мне вспомнилась недавняя ситуация: сейчас в судах есть возможность участвовать в заседаниях онлайн, но с камерой и включенным микрофоном, соответственно. Пришла на заседание, другая сторона участвует онлайн, я выступаю и слышу протяжное и громкое «мяяяууу». Судья и секретарь в шоке, все оглядываемся в поисках котеечки в зале, и тут слышим, как вторая сторона шипит на своего кота, участвуя из дома: «Да тише ты, я тут сужусь, если ты не заметил.» Это было очень мило.
«Кажется, нам не нужны салфетки под тарелки»
«Все в порядке, чувствуй себя как дома на моей сломанной лодыжке»
Кот тоже спал на моей загипсованной руке, а когда перевели на фиксатор на липучках, то очень скоро он был весь в прилипшей шерсти
«Это вот Сигурд. Сигурд, конечно, о личном пространстве что-то слышал, но ему эта концепция не пришлась по душе. Поэтому он помогает нам играть в игры, собирать чемоданы в поездку, а перед сном ложится прямо на меня (последняя фотка — вид на кота от первого лица)»
Хвостатый аргумент в рабочем споре
- Работали с коллегой над обширным документом: я сижу перед компом с телефоном у уха, созвонились, обсуждаем и правим документ. В какой-то момент я начинаю закипать, шипеть и плеваться кипятком, включаю видеорежим и начинаю тыкать пальцем в экран компа и показывать, что откуда надо убрать и куда перетащить. Прибегает мой кот, запрыгивает на стол (ни до, ни после так не делал!) и с воплями «маааааам, маааааам!» утыкается пушистой попой прямо в камеру телефона. Коллега издал странный звук и отключился, минут через 10 перезвонил и сказал, что он все понял, все переделал и больше так не будет.
Когда вышли на работу в офис, я прям страдала, что при обсуждении сложных проектов больше не получится показать попу кота.
Тот самый момент, когда твой кот возомнил себя короной или, как минимум, очень теплой и требовательной горгульей, следящей за порядком в ванной
«Я просто вернулся домой с работы»
Она думала, что делит с ним трапезу, но котейка явно тестировал новую методику проверки свежести продуктов.
«Он спит так уже час, а мне нужно в туалет. Пришлите помощь!»
«Рисовала по номерам, отошла помыть кисти — бандит тут как тут. Чудом не извозюкался»
«Наши котики тестируют новые способы захвата людей. Это произошло, когда муж был один дома один, и никакой помощи не было. Он просто оставался в таком положении, пока рыжая мордаха не осталась довольна»
Когда ты купила себе самый мягкий махровый халат, чтобы расслабиться после ванны, но у халата обнаружилось собственное мнение и встроенный меховой режим
«Кошка решила покормить котят прямо под моими ногами и, кажется, какое-то время я не смогу двигаться»
«Это единственно возможный способ спать с моими кошками»
-Наташа, можешь не вставать! То, что мы уронили, подождет до завтра)
Что вы знаете о комфорте?
«Мне стало интересно, почему он так долго складывает белье»
Что-то не похоже, что он что-то собирался складывать. 🤔
Бардак, как после обыска.
«Он рассказал, что сначала пришла Кексик (та, что не у него на груди) — хотела поиграть в одежде. Тогда он лег на кресло-мешок и стал шевелить руками под одеждой, изображая „добычу“, чтобы она ее ловила. А Бабочка воспользовалась моментом и залезла на него сверху. А потом все решили, что пора спать»
С котом в доме любое селфи становится очаровательнее. И хвостатее
«Она сидит у меня на плече даже когда я мою посуду или играю в видеоигры»
Когда пытаешься поработать в тишине, но твой питомец решил, что без него ты ну никак не справишься
Жить с котами — значит добровольно отказаться от права на уединение, но получить взамен тонны искренней привязанности (иногда выраженной через хвост в тарелке или попу в камере созвона). Именно эти простые и порой абсурдные моменты превращают обычную квартиру в настоящий дом, где никогда не бывает скучно. А какое самое неожиданное место для захвата вашего личного пространства выбирал ваш питомец?
Кстати, вот еще наши пушистые статьи: