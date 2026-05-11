20+ котиков, у которых свое мнение насчет личного пространства хозяина

У вас есть кот и вы мечтаете о личном пространстве? Забудьте. Теперь любое место в доме — от вашей макушки до тарелки с супом — автоматически становится его собственностью. Эти живые истории и простые фотографии — ярчайшие примеры того, коты не просто живут с нами, они нами владеют. Приготовьтесь к дозе искреннего нахальства и приятного пушистого хаоса.

«Мне вообще редко без кошки удается поработать»

«На прошлой неделе мне сделали операцию на бедре, и вот как я теперь провожу большую часть своего времени. Пушистики прямо помогают восстанавливаться!»

«Она делает так каждую ночь»

© tarbinator / Reddit Линара Кузнецова только что Вот так мы спим, на миточку кот весит 5.5. кг и спит он на моей груди. Каждую ночь и попробуй повернись-ругаться будет долго Ответить

На самом деле твоя кошка так желает тебе спокойной ночи. © nodimension1553 / Reddit

«Молодой и худенький Шекель, влезающий в рабочее пространство. Сейчас он габаритнее и одним разворотом попы может сбросить со стола кружку»

«Кстати, интересно, что Шекель понял, что раздражает меня, когда лазит по столу. И это способствует тому, что я встану и его покормлю. Поэтому всякий раз, когда он хочет привлечь мое внимание, он садится на стол, может погрызть что-нибудь. Иногда по ночам ему скучно, потому что все спят и вообще охота навести суету. Поэтому он крадет чего-нибудь со стола и гремит. На этой неделе не повезло моим очкам».

«На этом фото Шекель нарушает личное пространство кошки, он реально не может мимо нее пройти»

«Мяу» в защиту подсудимого

Мне вспомнилась недавняя ситуация: сейчас в судах есть возможность участвовать в заседаниях онлайн, но с камерой и включенным микрофоном, соответственно. Пришла на заседание, другая сторона участвует онлайн, я выступаю и слышу протяжное и громкое «мяяяууу». Судья и секретарь в шоке, все оглядываемся в поисках котеечки в зале, и тут слышим, как вторая сторона шипит на своего кота, участвуя из дома: «Да тише ты, я тут сужусь, если ты не заметил.» Это было очень мило. © Варвара Король / ADME

«Кажется, нам не нужны салфетки под тарелки»

«Все в порядке, чувствуй себя как дома на моей сломанной лодыжке»

© No-Signal3686 / Reddit Бруннера только что Кот тоже спал на моей загипсованной руке, а когда перевели на фиксатор на липучках, то очень скоро он был весь в прилипшей шерсти Ответить

«Это вот Сигурд. Сигурд, конечно, о личном пространстве что-то слышал, но ему эта концепция не пришлась по душе. Поэтому он помогает нам играть в игры, собирать чемоданы в поездку, а перед сном ложится прямо на меня (последняя фотка — вид на кота от первого лица)»

Jelena только что Не хочет, чтобы её оставляли, потому и показывает-возьмите меня с собой. Ответить

Хвостатый аргумент в рабочем споре

Работали с коллегой над обширным документом: я сижу перед компом с телефоном у уха, созвонились, обсуждаем и правим документ. В какой-то момент я начинаю закипать, шипеть и плеваться кипятком, включаю видеорежим и начинаю тыкать пальцем в экран компа и показывать, что откуда надо убрать и куда перетащить. Прибегает мой кот, запрыгивает на стол (ни до, ни после так не делал!) и с воплями «маааааам, маааааам!» утыкается пушистой попой прямо в камеру телефона. Коллега издал странный звук и отключился, минут через 10 перезвонил и сказал, что он все понял, все переделал и больше так не будет.

Когда вышли на работу в офис, я прям страдала, что при обсуждении сложных проектов больше не получится показать попу кота. © fur red coat / ADME

Тот самый момент, когда твой кот возомнил себя короной или, как минимум, очень теплой и требовательной горгульей, следящей за порядком в ванной

«Я просто вернулся домой с работы»

Она думала, что делит с ним трапезу, но котейка явно тестировал новую методику проверки свежести продуктов.

«Он спит так уже час, а мне нужно в туалет. Пришлите помощь!»

«Рисовала по номерам, отошла помыть кисти — бандит тут как тут. Чудом не извозюкался»

Solita только что Не "чудом не испортил картину", а "чудом не извозюкался" ❤️ Ответить

«Наши котики тестируют новые способы захвата людей. Это произошло, когда муж был один дома один, и никакой помощи не было. Он просто оставался в таком положении, пока рыжая мордаха не осталась довольна»

Когда ты купила себе самый мягкий махровый халат, чтобы расслабиться после ванны, но у халата обнаружилось собственное мнение и встроенный меховой режим

«Кошка решила покормить котят прямо под моими ногами и, кажется, какое-то время я не смогу двигаться»

«Это единственно возможный способ спать с моими кошками»

Что вы знаете о комфорте?

«Мне стало интересно, почему он так долго складывает белье»

«Он рассказал, что сначала пришла Кексик (та, что не у него на груди) — хотела поиграть в одежде. Тогда он лег на кресло-мешок и стал шевелить руками под одеждой, изображая „добычу“, чтобы она ее ловила. А Бабочка воспользовалась моментом и залезла на него сверху. А потом все решили, что пора спать»

С котом в доме любое селфи становится очаровательнее. И хвостатее

«Она сидит у меня на плече даже когда я мою посуду или играю в видеоигры»

Когда пытаешься поработать в тишине, но твой питомец решил, что без него ты ну никак не справишься