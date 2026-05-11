Странная позиция.
Ну, вернее, нежелание присутствия на твоей даче посторонних понятно. Непонятно, что родня про нее знает, но не знает адрес. Скорее всего, адрес спрашивали, но им не сказали. Т.е.отказывать люди могут и твердо. Но при этом просто сказать, что дача только для них - как-то не так... Можно, конечно, предположить, что так проще, чем разворачивать у ворот незванных гостей, но все равно как-то странно.
17 дачных историй и фото, которые пропитаны ароматом свежих грядок и цветущей смородины
Шашлыки, запах вскопанной земли и рассады... все эти приятные ассоциации связаны с поездкой на дачу, атмосферу которой не спутаешь ни с чем другим. Ну где еще можно сначала отлично поработать, а вечерком, расслабившись, попивать душистый чай, наслаждаясь прохладой, ароматом цветущих деревьев и плодами своих трудов?
- В том году наши друзья купили дачу, но что самое странное, никто из родни не знает об этом. О покупке известно только нескольким друзьям. Мы там отмечали все праздники. До родичей таки дошла информация, что дача куплена, но местонахождение ее по сей день никому не известно. Мне стало интересно, а почему так? Они ответили, что когда сказали родне о решении купить дачу, то у всех сразу появились на нее планы. Свекровь хотела посадить там огурцы, помидоры, зелень. Сестра подруги сразу сказала, что на лето будет отправлять туда своих детей, мол, как отпуск для них будет. А брат мужа решил, что там он будет проводить каждые выходные с друзьями. Послушали они это все и решили, что никому о местонахождении не скажут, они хотят сами проводить там тихо и спокойно свой досуг. Теперь они мои герои.
- Купили себе участок с домиком в кооперативе. В первый же день обратили внимание на то, что все соседи на нас как-то недовольно поглядывают и здороваются сквозь зубы. Мы так и не поняли чем им насолили, пока как-то утром, к нашему домику не подошел какой-то дедуля и не спросил, а готова ли рассада томатов, а то он хочет купить 20 штук. Мы говорим, что не торгуем и вообще только въехали, а он разочарованно выдает: «Да вы что?! А как же мы теперь? Тут до вас Евгения Борисовна жила, я сначала подумал, что вы ее внуки. Она нам всем такую рассаду хорошую выращивала и продавала дешево. А вы не планируете рассаду выращивать? У вас же такая теплица хорошая!» Муж ответил, что он он эту дачу купил, чтобы отдыхать, а не стоять кверху копчиком, копаясь в грядках. И добавил, что вместо теплицы тут будет бассейн. Дедуля недовольно фырнкул и ушел бормоча что-то там про молодежь.
«Нужно было придумать какую-то поддержку для моих бахчевых, и в мою голову не пришло ничего лучше»
- Когда у нас появился дачный участок, мне было 12 лет. Вначале без заборов, участки новые. Сосед постоянно ходил к нам то за одним, то за другим, переступая через небольшую канаву посредине. Первое, что мы посадили — клубничные кустики. Клубнику в те времена в магазинах не продавали, ели мы ее нечасто. И вот первые зеленые ягодки начали розоветь, но надо уезжать до следующих выходных. Приезжаем через неделю. Не успели припарковаться и зайти в огород, бежит сосед, размахивая руками: «У вас тут клубничка созрела. Мы с дочкой за ней всю неделю следили. Будет справедливо, если она первая клубнику попробует, ведь она следила!» А там дочка всего на два года младше меня. Не помню честно, что ему ответили, но я в тот же день взяла лопату и стала перекапывать землю вдоль наших участков, чтобы засадить хоть чем-то, но прекратить эти соседские хождения к нам.
- Как-то я поехала за город, в питомник за саженцами. Выбрала три разных яблони, грушу. Заплатила, погрузила в багажник. Отъезжаю, смотрю в зеркало, а за мной бежит работник питомника — мужик в зеленом фартуке, и машет мне руками. Остановилась. Он подбегает, запыхавшийся, говорит: «Девушка, вы эту грушу зря берете. Она у нас третий год не плодоносит. Мы ее уже списали. Сегодня утром выставили, как уценку, а ценник отвалился. Я только сейчас заметил».
«Мы с мужем смастерили себе небольшую теплицу из старых окон и дверей. Делали в выходные, в течение трех недель. Теперь у нас есть домик для молодой рассады»
- Сегодня я решила быть продуктивной и убрать огород. Конечно же я случайно пробила граблями водопроводную трубу. Узнала об этом в самый неподходящий момент — когда начала набирать бочку. Вместо спокойной воды — фонтан посреди грядок. Бегу перекрывать воду, мокрая, в панике. В итоге: бочка снова не набрана, я жду починки и делаю вид, что так и было задумано. Садовод года, не иначе.
Это что за грабли, что они пробили трубу? Или что ща труба, что граблями пробиваются? Или что за удар, что такое случилось?
- Продавали старую дачу, которая от деда досталась. Приехала молодая пара. Девушка смотрела участок, а парень дом. Через минуту он вылетает и кричит жене: «Даша, мы берем, без разговоров!» Она кивнула. Я тихо спрашиваю у девушки, что им так приглянулось, а она говорит: «У всех баня снаружи отдельно построена, а у вас прямо в доме. Он всегда о таком мечтал, чтобы можно было в баню ходить, не бегая через весь огород». У нас действительно баня сделана прямо в доме, в виде отдельной комнаты. Это дедушка еще придумал. Он долго ее проектировал, чтобы там и отдушины всякие были, и чтобы газом можно было отапливать. Вон как дедуля наш новоселам угодил!
- Мне в покупном грунте случайно попалась какая-то семечка. Я из любопытства решила ее вырастить и посмотреть, что выйдет. Так эта штука вымахала в двухметровую лиану и потом я узнала, что у меня выросла самая настоящая маракуйя.
«У нас на участке есть теплица, которую построили почти 100 лет назад»
- Сажусь в такси и водитель извиняющимся тоном говорит: «Простите за запах в машине, я пассажиров с рассадой в сад отвозил, никак не выветрится». Я даже не сразу понял, о чем речь. А потом вдруг что-то будто переключилось, и вот в этой машине мы с родителями едем на дачу, и мне 10 лет, и мама с папой такие молодые, и на заднем сиденье рядом со мной зеленеет помидорная рассада и на весь салон распространяет свой томатный аромат. И тут мне такая ностальгия в глаз попала, что аж в носу защипало.
«Вот такая петуния уродилась у нас с мамой. Она вымахала несколько больше, чем мы ожидали»
- В марте моя 77-летняя бабушка решила отвезти своей сестре уже посеянную рассаду. Так как рассада боится мороза, а у нас было минус 22, бабуля спрятала небольшой контейнер под шубу, застегнулась и пошла на остановку. В автобусе бабуля ее возраста взглянув на подозрительный живот хотела уступить ей место, но моя не растерялась и выдала: «Да ладно, сидите, я не беременная, у меня там рассада»
Вряд ли кто заподозрит у бабушки беременность.
Скорее уж асцит - признак тяжелых заболеваний, при которых точно нужно уступить место.
- Пропалывала грядки с морковью. Дети мои 2,6 и 4 лет спросили, что это я делаю. Объяснила. Зашла в дом, а дети остались во дворе. Через некоторое время начали меня звать. Я вышла и вижу: передо мной лежит гора моркови, грядки сверкают лысиной, а на меня смотрят мои счастливые дети.
Там, где зрела земляника,В ряд стояли все кусты,Вдруг образовалась дыра,Нет ни ягод, ни листвы.
«Мы с мужем выложили камни перед домом, чтобы сделать мне грядку под цветы. Я сразу знала, какие посажу. И вот моя петуния, рядом с которой довольно позирует ее тезка»
Пожалуй, чёрная Петуния мне больше нравится. Её хоть обнять и поцеловать можно.
- Заказали земли в огород. Три прекрасные дамы думали, что справятся с ней с легкостью. Что мы имеем: две тачки, две лопаты и 6 рук. Мама с подругой возили тачки, я накидывала землю. И когда мы перетащили четверть земли в огород, мама на пути ко мне расплакалась, потому что ей было меня жаль. В общем, стоит плачет, пока я накладываю ей в тачку землю, а мимо проезжает парень на мопеде. Увидел эту потрясающую картину и проехал дальше. Спустя 10 минут вернулся и сказал, что девочки не должны этим заниматься. Всю оставшуюся землю перетащил сам, мы только разравнивали по огороду.
- Знаете как началось мое увлечение дачными делами? Одним февральским вечером, сидела женщина (я), скучала. А тут по телевизору шла какая-то передача про дачников и про то, что пора сеять семена цветов на рассаду. У меня тогда не было дачи, но был балкон, на котором я мечтала вырастить цветы. Я накупила семян петунии, бегонии и еще чего-то там и посеяла. В тот год у меня получилась первая рассада! Корявенькая, вытянувшаяся, хилая, но я вырастила ее из крошечных семян сама и летом у меня даже были яркие цветочки, пусть и не так много, как я хотела. С тех пор прошло 6 лет, и в прошлом году я купила маленький дачный участок. С октября придумывала цветочно-овощной проект, который на нем реализую. Лучшего хобби и не придумаешь!
