16 дачных историй, которые поймут все, кто имеет свои квадратные метры за городом

Была дача с "проходным" участком (по обе стороны, выходы на разные улицы). Пока пустовала, люди пользовались этим, чтобы не идти в обход. И фрукты/ягоды обирали. Когда заехали, чего только не было. Скандалы, крики, угрозы, лезли через забор, ломали замки, вырывали калитку, по ночам лезли, днём пытались. Например, утром выходим, стоит мужик на участке и возмущается "Зачем поставили калитку? Как проходить теперь?!". Да, никак! Вот пригодилось бы ружьё с солью, особенно ночью, когда урожай воровали и ветки ломали. Всё это делают не по глупости или наивности, а по мерзопакостной натуре. Ну, не будет нормальный человек вламываться на чужую территорию.