Была дача с "проходным" участком (по обе стороны, выходы на разные улицы). Пока пустовала, люди пользовались этим, чтобы не идти в обход. И фрукты/ягоды обирали. Когда заехали, чего только не было. Скандалы, крики, угрозы, лезли через забор, ломали замки, вырывали калитку, по ночам лезли, днём пытались. Например, утром выходим, стоит мужик на участке и возмущается "Зачем поставили калитку? Как проходить теперь?!". Да, никак! Вот пригодилось бы ружьё с солью, особенно ночью, когда урожай воровали и ветки ломали. Всё это делают не по глупости или наивности, а по мерзопакостной натуре. Ну, не будет нормальный человек вламываться на чужую территорию.
16 дачных историй, которые поймут все, кто имеет свои квадратные метры за городом
Дача. Одно лишь это слово способно вызвать целый рой воспоминаний: запах шашлыка, скрип старой калитки, гудение комаров на закате и, конечно же, соседи, которые всегда найдут чем удивить. Это не просто участок земли с домиком, а целый мир со своими законами, причудами и незабываемыми моментами, которые потом еще долго рассказываешь друзьям, смеясь до слез. Мы собрали 16 уморительных и до боли знакомых историй от тех, кто знает, что за городской чертой кипит настоящая жизнь, порой похлеще любого сериала. Готовьтесь кивать и узнавать в этих героях себя.
- Приехала к дедушке и бабушке на дачу. Дед ест, а потом как хлопнет себя по лбу: «Ешкин кот, крокодила не покормил!» Побежал кому-то звонить. Бабуля забеспокоилась. Я думала: кошку так зовут? А может, это тамагочи? Но не тут-то было. Оказалось, им в управу одного из районов города подбросили маленького крокодила. И охранники его теперь кормят посменно. © Подслушано / Ideer
- Купил участок. Он был очень запущен. Сделал межевание, поставил забор. Тут начал замечать тропинки, которых раньше не было. Странно, думаю. В очередной раз приехал наводить порядок, смотрю, а у меня на участке стоят соседи. Думаю, вот дела! А они как начали орать: «Вы зачем забор поставили? Нам теперь неудобно малину собирать!» Гляжу, а они с банками малины стоят. Говорили, что пожалуются на меня, так как малина, которая растет у меня на участке, общая. Мол, они ее тут 20 лет до меня собирали. © MOGILS / Pikabu
- Купила дом. Прежняя хозяйка тяжело расставалась с ним. Через месяц попросила разрешения зайти, посмотреть на «свой» участок. Разрешила. Мы пообщались и расстались. Через месяц приехала без приглашения. Подумала, может забыла что. Смотрю, а она, блин, приперлась с ведрами, пакетами, коробками, чтобы собрать «свой» урожай! Я была в шоке от ее простоты. Да, этот сад сажала она, но теперь-то это мой участок. Она сказала, что вообще-то планировала каждый год приезжать и собирать урожай. Добавила, что это все ее и документы ничего не решают. © Подслушано / Ideer
- Купили заброшенный участок. Устроили шашлыки. Мимо нас прошла толпа с ведрами. Пожелали приятного аппетита. Решили ставить забор. Через неделю они же врезались в него. Мы сказали, что прохода нет, грядки топчете. Бабульки повздыхали, отступили. Оказалось, местные бабульки через этот участок уже много лет срезали путь до ж/д станции. В общем, скандалов не было, только сетовали громко, что теперь в обход ходить. Постепенно желающие сократить путь сошли на нет. © Cat.Baun / Pikabu
- Был у меня один деревенский ухажер. Постоянно написывал, звал покататься на машине. В один из вечеров я согласилась. Перед встречей он позвонил, спросил нравятся ли мне ландыши. Ожидала какой-то милый букетик. Приехал. Смотрю, а он, матушки мои, явился на старой развалюхе с одним уставшим ландышем. Еще похвастался, что у бабки с огорода сорвал ради меня. © Палата № 6 / VK
- У нас был любопытный случай на даче. Как-то вышли из дома, а там какая-то бабулька цветы наши с клумбы срывает. Мы ей говорим: «Женщина, что вы делаете? Вы вообще в себе?» А она как ни в чем не бывало: «Ой, а я шла мимо, смотрю у вас столько цветочков! Вам жалко что ли?» После этого мы поставили сплошной забор и калитку на замок стали закрывать. © iskiba
- Друг живет на даче. Утеплил дом и теперь живет там круглый год. Тут случилось половодье, вода подступила к дачному корпоративу. А у друга моего дом на окраине, да еще и в низине у реки. Предложил ему на время переехать в город. Какой там! Он отказался, еще и меня к себе приглашал. Оказалось, что у него на даче так хорошо, что позавчера он наловил карасей у себя на огороде. Целое ведро у себя на грядках! © Не все поймут / VK
- Дед с бабушкой брали меня с собой летом на дачу. Однажды дед нарвал в огороде огурцов. Взял один, откусил и с возгласом: «Фу, какой горький!» зашвырнул его обратно в огород. Спустя пару секунд он побледнел, резко поменялся в лице и выдал: «А где мои зубы?» У него была вставная челюсть и он выкинул ее вместе с огурцом! Бабушка долго над этим смеялась и все время подкалывала деда. © Подслушано / Ideer
- Сосед по даче несколько лет меня игнорировал. Никогда не отвечал, когда я здоровалась. Решила, что он глухой, но продолжила его приветствовать. Летом делала сама навес перед домом. Балки, профлист, болгарка... За пару дней закончила. Мой сосед, увидев это, как зауважал меня! Ведь с этого момента он начал со мной здороваться. © ganalma
- У меня на даче завелись мыши. Поймал одну в коробку, думал научить свою кошку их ловить. Еще возмутился, как это так, что я ловлю их, а не она. Закинул обеих в ванную, закрыл дверь. Оставил на пару минут в надежде, что животный инстинкт кошки сделает свое дело. Какой там! Открыл дверь, а там кошка сидит на унитазе вылизывается, а мышь сидит в ванне умывается. Положил мышку в коробку и вынес ее на улицу. Пусть там бегает. © Не все поймут / VK
- Обожаю свою свекровь! Такая шикарная женщина! Как-то были летом на даче, собирали яблоки. Муж ушел в гараж, смастерил там приспособление для снятия яблок из бутылки и блинной палки. А мы со свекровью решили не терять время зря и полезли на дерево, нацепив ведра на шею. Муж вернулся и как начал кричать: «Вы чего? Слезайте быстрее! Вдруг соседи увидят. 2 женщины на дерево залезли. Неподобающе себя ведете!» Не успела я ему и слова сказать, как свекровь ответила: «Пусть думают все, что захотят. Никто не может запретить женщине делаться то, чего ее душа пожелает!» © Мамдаринка / VK
- Отправились с семьей на дачу. Приехали поздно, разложили продукты по холодильнику, легли спать. Проснулась утром, вижу, что остальные еще спят. Надела свой любимый халат, сварила кофе, вышла на веранду. Вокруг такая красота: солнышко светит, птички поют, а на пороге лежит наш пес, мирно себе похрапывая. Рядом с ним на заборе сидит кот, свесив хвост, а между ними почему-то, удобно устроившись, спит кабан. Реально дикий кабан! Я пока бежала за телефоном, чтобы на видео снять, он уже куда-то убежал. Жаль, что разбудила его. Мне так и не поверили, что у наших дверей кабан дрых. © Не все поймут / VK
- В детстве каждое лето жила с бабушкой и дедом на даче. Подошла к бабуле с вопросом: «Почему у нас в городе дома мягкая и красивая туалетная бумага, в тут — серая и жесткая?» Бабушка ответила, что, мол, это дача, туалет на улице. Тут в мою голову пришел гениальный ответ: «Ну и что? Попа-то одна и та же!» До сих пор вспоминают и ржут, а уже больше 10 лет прошло. © Подслушано / Ideer
- Сосед по даче уже достал со своими жалобами — его кот постоянно получает от моего. Коты у нас гуляют сами по себе, не сидят в доме, так что время от времени встречаются где-то на участке и устраивают махач. В очередной раз сосед наорал, что я должен что-то с этим делать, а потом вообще заявил, что сам разберется и натренирует своего кота. Я думал, прикалывается, но нет. Каждый раз, как загляну через забор, он с котом реально тренируется — заставляет его лапами по мешку бить, показывает, как отбиваться. Я ржал, пока недавно не увидел, как его кот реально победил моего. Теперь буду тренировать своего, пусть готовится к реваншу. © Палата № 6 / VK
Мне тоже не понять, почему в дачном уличном, но все же личном, не общественном, туалете, должно быть всё плохое? Мы когда-то снимали дешёвенькую дачу у самого моря (на самом деле, трейлер, на окруженной забором территории, от ближайшего дома прокинут шланг с водой, и туалет-будка). Так в этот туалет можно было босиком заходить, и на "троне" сидеть, т.к. было чисто, висела та самая мягкая белая, стояла банка с порошком для дачных туалетов, и свет проведен от трейлера.
- Сняли дачу. Рядом дом. Нет, целая усадьба! Хозяин — богач прям. Пригласил в гости. А там дом в 2 этажа, бассейн, зона отдыха. А уж сад какой, огород! Я обзавидовалась: вот, думаю, жена у него счастливая. Так и завидовала, пока не увидела, как она бегает заморенная с лейкой по грядкам. А он сказал: «Я только по шашлыкам, сюда отдыхать приезжаю!» © Подслушано / Ideer
- По бабушкиному участку все время гуляли соседские куры. Бабуля просила что-то с этим сделать, но соседка и в ус не дула. И говорила, мол, если поставите забор, то сразу же снесу, чтоб тень на грядки не бросал. Бабушка поступила красиво. Она взяла и организовала в сарае комфортабельный курятник, где в первый же день соседские куры и обосновались. К соседке они так и не вернулись. По итогу: 20 несушек на халяву и забор, который соседка поставила через 2 дня. © Подслушано / Ideer
Кажется, дачная жизнь — это отдельный жанр комедии, сценарий для которой пишет сама судьба. И хотя персонажи и декорации у всех разные, суть остается одной: свои квадратные метры за городом — это бесконечный источник удивительных сюжетов и теплоты, которую не найти в городской суете. Наверняка, читая эти строки, вы не раз улыбнулись и вспомнили что-то свое — про чудаковатых соседей, неожиданных лесных гостей или семейные казусы на грядках А какая дачная история есть в вашей копилке?
