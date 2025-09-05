16 дачных историй, которые поймут все, кто имеет свои квадратные метры за городом

5 часов назад

Дача. Одно лишь это слово способно вызвать целый рой воспоминаний: запах шашлыка, скрип старой калитки, гудение комаров на закате и, конечно же, соседи, которые всегда найдут чем удивить. Это не просто участок земли с домиком, а целый мир со своими законами, причудами и незабываемыми моментами, которые потом еще долго рассказываешь друзьям, смеясь до слез. Мы собрали 16 уморительных и до боли знакомых историй от тех, кто знает, что за городской чертой кипит настоящая жизнь, порой похлеще любого сериала. Готовьтесь кивать и узнавать в этих героях себя.

  • Приехала к дедушке и бабушке на дачу. Дед ест, а потом как хлопнет себя по лбу: «Ешкин кот, крокодила не покормил!» Побежал кому-то звонить. Бабуля забеспокоилась. Я думала: кошку так зовут? А может, это тамагочи? Но не тут-то было. Оказалось, им в управу одного из районов города подбросили маленького крокодила. И охранники его теперь кормят посменно. © Подслушано / Ideer
  • Купил участок. Он был очень запущен. Сделал межевание, поставил забор. Тут начал замечать тропинки, которых раньше не было. Странно, думаю. В очередной раз приехал наводить порядок, смотрю, а у меня на участке стоят соседи. Думаю, вот дела! А они как начали орать: «Вы зачем забор поставили? Нам теперь неудобно малину собирать!» Гляжу, а они с банками малины стоят. Говорили, что пожалуются на меня, так как малина, которая растет у меня на участке, общая. Мол, они ее тут 20 лет до меня собирали. © MOGILS / Pikabu
Lisenok21
1 час назад

Была дача с "проходным" участком (по обе стороны, выходы на разные улицы). Пока пустовала, люди пользовались этим, чтобы не идти в обход. И фрукты/ягоды обирали. Когда заехали, чего только не было. Скандалы, крики, угрозы, лезли через забор, ломали замки, вырывали калитку, по ночам лезли, днём пытались. Например, утром выходим, стоит мужик на участке и возмущается "Зачем поставили калитку? Как проходить теперь?!". Да, никак! Вот пригодилось бы ружьё с солью, особенно ночью, когда урожай воровали и ветки ломали. Всё это делают не по глупости или наивности, а по мерзопакостной натуре. Ну, не будет нормальный человек вламываться на чужую территорию.

  • Купила дом. Прежняя хозяйка тяжело расставалась с ним. Через месяц попросила разрешения зайти, посмотреть на «свой» участок. Разрешила. Мы пообщались и расстались. Через месяц приехала без приглашения. Подумала, может забыла что. Смотрю, а она, блин, приперлась с ведрами, пакетами, коробками, чтобы собрать «свой» урожай! Я была в шоке от ее простоты. Да, этот сад сажала она, но теперь-то это мой участок. Она сказала, что вообще-то планировала каждый год приезжать и собирать урожай. Добавила, что это все ее и документы ничего не решают. © Подслушано / Ideer
  • Купили заброшенный участок. Устроили шашлыки. Мимо нас прошла толпа с ведрами. Пожелали приятного аппетита. Решили ставить забор. Через неделю они же врезались в него. Мы сказали, что прохода нет, грядки топчете. Бабульки повздыхали, отступили. Оказалось, местные бабульки через этот участок уже много лет срезали путь до ж/д станции. В общем, скандалов не было, только сетовали громко, что теперь в обход ходить. Постепенно желающие сократить путь сошли на нет. © Cat.Baun / Pikabu
  • Был у меня один деревенский ухажер. Постоянно написывал, звал покататься на машине. В один из вечеров я согласилась. Перед встречей он позвонил, спросил нравятся ли мне ландыши. Ожидала какой-то милый букетик. Приехал. Смотрю, а он, матушки мои, явился на старой развалюхе с одним уставшим ландышем. Еще похвастался, что у бабки с огорода сорвал ради меня. © Палата № 6 / VK
юлия
26 минут назад

плять, почему по одному несчастному поступку уже считают, что всю жизнь поняли и человека определили?

  • У нас был любопытный случай на даче. Как-то вышли из дома, а там какая-то бабулька цветы наши с клумбы срывает. Мы ей говорим: «Женщина, что вы делаете? Вы вообще в себе?» А она как ни в чем не бывало: «Ой, а я шла мимо, смотрю у вас столько цветочков! Вам жалко что ли?» После этого мы поставили сплошной забор и калитку на замок стали закрывать. © iskiba
  • Друг живет на даче. Утеплил дом и теперь живет там круглый год. Тут случилось половодье, вода подступила к дачному корпоративу. А у друга моего дом на окраине, да еще и в низине у реки. Предложил ему на время переехать в город. Какой там! Он отказался, еще и меня к себе приглашал. Оказалось, что у него на даче так хорошо, что позавчера он наловил карасей у себя на огороде. Целое ведро у себя на грядках! © Не все поймут / VK
  • Дед с бабушкой брали меня с собой летом на дачу. Однажды дед нарвал в огороде огурцов. Взял один, откусил и с возгласом: «Фу, какой горький!» зашвырнул его обратно в огород. Спустя пару секунд он побледнел, резко поменялся в лице и выдал: «А где мои зубы?» У него была вставная челюсть и он выкинул ее вместе с огурцом! Бабушка долго над этим смеялась и все время подкалывала деда. © Подслушано / Ideer
Руконожка Ай-Ай
21 час назад

Дачный корпоратив?
Ритуальные танцы на граблях всем коллективом)
Дресс код: резиновые сапоги, треники и телогрейка 🤣

  • Сосед по даче несколько лет меня игнорировал. Никогда не отвечал, когда я здоровалась. Решила, что он глухой, но продолжила его приветствовать. Летом делала сама навес перед домом. Балки, профлист, болгарка... За пару дней закончила. Мой сосед, увидев это, как зауважал меня! Ведь с этого момента он начал со мной здороваться. © ganalma
  • У меня на даче завелись мыши. Поймал одну в коробку, думал научить свою кошку их ловить. Еще возмутился, как это так, что я ловлю их, а не она. Закинул обеих в ванную, закрыл дверь. Оставил на пару минут в надежде, что животный инстинкт кошки сделает свое дело. Какой там! Открыл дверь, а там кошка сидит на унитазе вылизывается, а мышь сидит в ванне умывается. Положил мышку в коробку и вынес ее на улицу. Пусть там бегает. © Не все поймут / VK
  • Обожаю свою свекровь! Такая шикарная женщина! Как-то были летом на даче, собирали яблоки. Муж ушел в гараж, смастерил там приспособление для снятия яблок из бутылки и блинной палки. А мы со свекровью решили не терять время зря и полезли на дерево, нацепив ведра на шею. Муж вернулся и как начал кричать: «Вы чего? Слезайте быстрее! Вдруг соседи увидят. 2 женщины на дерево залезли. Неподобающе себя ведете!» Не успела я ему и слова сказать, как свекровь ответила: «Пусть думают все, что захотят. Никто не может запретить женщине делаться то, чего ее душа пожелает!» © Мамдаринка / VK
  • Отправились с семьей на дачу. Приехали поздно, разложили продукты по холодильнику, легли спать. Проснулась утром, вижу, что остальные еще спят. Надела свой любимый халат, сварила кофе, вышла на веранду. Вокруг такая красота: солнышко светит, птички поют, а на пороге лежит наш пес, мирно себе похрапывая. Рядом с ним на заборе сидит кот, свесив хвост, а между ними почему-то, удобно устроившись, спит кабан. Реально дикий кабан! Я пока бежала за телефоном, чтобы на видео снять, он уже куда-то убежал. Жаль, что разбудила его. Мне так и не поверили, что у наших дверей кабан дрых. © Не все поймут / VK
  • В детстве каждое лето жила с бабушкой и дедом на даче. Подошла к бабуле с вопросом: «Почему у нас в городе дома мягкая и красивая туалетная бумага, в тут — серая и жесткая?» Бабушка ответила, что, мол, это дача, туалет на улице. Тут в мою голову пришел гениальный ответ: «Ну и что? Попа-то одна и та же!» До сих пор вспоминают и ржут, а уже больше 10 лет прошло. © Подслушано / Ideer
  • Сосед по даче уже достал со своими жалобами — его кот постоянно получает от моего. Коты у нас гуляют сами по себе, не сидят в доме, так что время от времени встречаются где-то на участке и устраивают махач. В очередной раз сосед наорал, что я должен что-то с этим делать, а потом вообще заявил, что сам разберется и натренирует своего кота. Я думал, прикалывается, но нет. Каждый раз, как загляну через забор, он с котом реально тренируется — заставляет его лапами по мешку бить, показывает, как отбиваться. Я ржал, пока недавно не увидел, как его кот реально победил моего. Теперь буду тренировать своего, пусть готовится к реваншу. © Палата № 6 / VK
Плодожорка
3 часа назад

Мне тоже не понять, почему в дачном уличном, но все же личном, не общественном, туалете, должно быть всё плохое? Мы когда-то снимали дешёвенькую дачу у самого моря (на самом деле, трейлер, на окруженной забором территории, от ближайшего дома прокинут шланг с водой, и туалет-будка). Так в этот туалет можно было босиком заходить, и на "троне" сидеть, т.к. было чисто, висела та самая мягкая белая, стояла банка с порошком для дачных туалетов, и свет проведен от трейлера.

  • Сняли дачу. Рядом дом. Нет, целая усадьба! Хозяин — богач прям. Пригласил в гости. А там дом в 2 этажа, бассейн, зона отдыха. А уж сад какой, огород! Я обзавидовалась: вот, думаю, жена у него счастливая. Так и завидовала, пока не увидела, как она бегает заморенная с лейкой по грядкам. А он сказал: «Я только по шашлыкам, сюда отдыхать приезжаю!» © Подслушано / Ideer
  • По бабушкиному участку все время гуляли соседские куры. Бабуля просила что-то с этим сделать, но соседка и в ус не дула. И говорила, мол, если поставите забор, то сразу же снесу, чтоб тень на грядки не бросал. Бабушка поступила красиво. Она взяла и организовала в сарае комфортабельный курятник, где в первый же день соседские куры и обосновались. К соседке они так и не вернулись. По итогу: 20 несушек на халяву и забор, который соседка поставила через 2 дня. © Подслушано / Ideer

Кажется, дачная жизнь — это отдельный жанр комедии, сценарий для которой пишет сама судьба. И хотя персонажи и декорации у всех разные, суть остается одной: свои квадратные метры за городом — это бесконечный источник удивительных сюжетов и теплоты, которую не найти в городской суете. Наверняка, читая эти строки, вы не раз улыбнулись и вспомнили что-то свое — про чудаковатых соседей, неожиданных лесных гостей или семейные казусы на грядках А какая дачная история есть в вашей копилке?

