10 уютных традиций турецкого дома, которые могут удивить даже бывалых путешественников

Это называется колонья (kolonya). В Турции используется в качестве антисептика, в том числе когда приходят новые люди в дом или нет возможности помыть руки, у всех стоит дома разных комнатах и миниформаты в сумках. Никто не использует ее в качестве одеколона. Если бы колоньи не было, уже вся страна вымерла бы от грязи и микробов. После обработки рук спирт быстро выветривается и остается легкий аромат лимона или другого аромата. В кафе и ресторанах влажные салфетки часто дают уже пропитанные колоньей. А брызгать в лицо или на одежду точно никто не будет.