10 уютных традиций турецкого дома, которые могут удивить даже бывалых путешественников

Истории
24.04.2026
Мягкий свет ламп, аромат кофе, узоры на текстиле — кажется, благодаря этим милым мелочам практически любой турецкий дом кажется уютным и немного волшебным. Впрочем, некоторые привычки местных жителей могут вызвать легкое удивление. Например, здесь могут предложить гостям переобуться перед выходом на балкон или полюбоваться на цветы, заботливо выращенные в упаковках из-под йогурта.

1. Гостей могут с порога освежить одеколоном

AI-generated image

У местных есть давняя традиция держать дома одеколон — чаще всего лимонный. Гостям часто предлагают наносить его на руки перед входом в квартиру. В Турции считают, что это средство помогает очистить руки, успокаивает и хорошо освежает в жару.

Зарина Озтек
1 час назад

Это называется колонья (kolonya). В Турции используется в качестве антисептика, в том числе когда приходят новые люди в дом или нет возможности помыть руки, у всех стоит дома разных комнатах и миниформаты в сумках. Никто не использует ее в качестве одеколона. Если бы колоньи не было, уже вся страна вымерла бы от грязи и микробов. После обработки рук спирт быстро выветривается и остается легкий аромат лимона или другого аромата. В кафе и ресторанах влажные салфетки часто дают уже пропитанные колоньей. А брызгать в лицо или на одежду точно никто не будет.

Ответить
  • Зашла к подруге, она замужем за турком. Туфли мне зачем-то велели оставить в подъезде. В квартире темень, люстры нет — подруга пошла включать торшеры. Стою одна в темноте, держусь за мягкий пуфик, и вдруг на меня что-то резко пшикает! Оказалось, ее муж решил так встретить меня лимонным одеколоном. Он сразу извинился и объяснил, что по традиции принято освежать гостей с порога.
ADME
Старик и старуха
6 часов назад

Не быть мне турком, ненавижу приглушенный свет, от него меня в сон клонит. И еще интересно, если подруга пошла торшеры включать, а муж уже был в квартире, то почему в темноте... Не быть мне турком.

Ответить

2. В интерьере часто используется синий цвет

«Я купила турецкую настольную лампу. Теперь даже не знаю, куда ее поставить у себя дома».

Margarita Levashova
2 часа назад

А такое разве можно в самолёте перевозить? Стекло же! И не говорите про сдаваемый багаж - там вполне разобьётся она)

Ответить

Яркие стены, декоративная узорчатая плитка, обои, лампы и прочие эффектные элементы декора... Кажется, местные жители настолько любят синий цвет и все его оттенки, что готовы использовать их повсеместно. И непроста: этот цвет символизирует спокойствие и внутреннее равновесие. Вы наверняка заметили, как хорошо он сочетается с белыми стенами, натуральным деревом, каменными текстурами и металлическими акцентами.

3. Каждого, кто пришел в дом, обязательно следует накормить

Olga Dubrowski
5 часов назад

Это святое. У меня гости тоже обязательно что-нибудь получают, если не еду, то питьё. Но я совсем не турчанка.

Ответить

«Я научилась готовить турецкие блюда для своего мужа».

Это еще одна турецкая традиция. Отказываться от угощения нельзя — иначе хозяева могут расстроиться. Интересно, что раньше есть было принято на полу — на ковриках и мягких подушках, но в современных семьях уже давно принимают пищу за столом.

  • В юные годы, когда моя мать работала в деревне, мы были слишком бедны, чтобы позволить себе хороший стол и пару стульев. С самого детства я привык есть на полу и ничуть не смущался из-за этого. А еще я знаю, что в некоторых семьях продолжают так делать в знак уважения к своей культуре.

4. Турецкие балконы часто увиты цветами

«Это мой медвежий коготь. Он мне достался в марте 2024 года и был весь в грязи. За полтора года он так вымахал, что пришлось рассадить его в два горшка».

Сложно представить обычную турецкую квартиру или дом без хотя бы одной пышной орхидеи, толстянки или драцены. Жители этой страны обожают цветы и выращивают везде — и в комнатах, и на балконах. А некоторые умудряются использовать в качестве цветочных горшков пластиковые контейнеры из-под йогурта.

Lena Rom
50 минут назад

Я использовала контейнеры из под сметаны вместо горшка и вырастало все хорошо.

Ответить

5. Турецкие хозяйки трепетно относятся к чистоте

AI-generated image
CatKate
56 минут назад

исключительно турецкие!! все остальные национальности зарастают грязью!

Ответить

Местные жительницы любят, когда в доме царит идеальный порядок, и готовы прикладывать для этого все усилия. Они предпочитают использовать много чистящего средства, обильно поливая им нуждающиеся в уборке поверхности. Вот только домработницу тут найти бывает весьма непросто.

  • В Турции я наняла помощницу для уборки. Она пришла и с порога залезла в холодильник. Съела все, что нашла. Убиралась весь день, громко разговаривала по телефону и каждый час просила чай. Я изумилась и пошла консультироваться с местными. И тут выяснилось, что любого человека, который приходит в дом, надо кормить. И не раз. И пить с ним чай. Даже если это помощница. А я ей просто к чаю вкусняшки давала, вот она удивилась моему «гостеприимству», наверное. Да, турчанки все моют сильным средством, выливая половину банки за раз на все, что видят. Да, они будут расспрашивать вас о том, кем вы работаете. Да, они будут с родственниками по видеосвязи болтать и уходить под вечер, вы же никуда не торопитесь?
lena_guteneva
Olga Dubrowski
5 часов назад

Это совсем не для меня. Я малознакомых людей могу переносить только в малых дозах, если, конечно, это не какая-то необыкновенно интересная личность.

Ответить

6. В домах часто хранятся милые мелочи и вещи, созданные своими руками

«Этот турецкий ковер я купила в Измире в 1986 году. Видимых следов износа нет, практически как новый».

Жители Турции нередко украшают мебель кружевными салфетками. Раньше они были важным предметом приданого. Их вязали вручную невеста и ее мать, передавая мастерство из поколения в поколение. А еще в домах можно увидеть пинетки ручной работы — это один из символов кочевого образа жизни турок. В те давние времена эти вязаные тапочки изготавливались в соответствии с возрастом их обладателя, символикой его рода и узором, рассказывающим целую историю.

7. Для балкона и санузла есть отдельные тапочки

Ёжик в авокадо
5 часов назад

Одни на всех, или в туалете их поджидает стройный ряд тапочек каждого члена семьи?
А как поступают с гостями, ставят гостевые тапочки?

Ответить

В Турции почти в каждом доме есть свои тапочки, которые никогда не покидают ванную или балкон. Вы правильно поняли — перед тем, как зайти в эти помещения, полагается переобуться. Так пыль с балкона или грязь из туалета точно не попадут в основные помещения, отдраенные до блеска заботливыми хозяйками.

Jingle Bell
2 часа назад

Ну ладно балкон открытый, пыль с улицы летит. Но туалет, разве не отмывается до блеска как и весь остальной дом?

Ответить

8. Для встречи гостей часто принято выделять отдельную комнату

«Моя уютная гостиная в общежитии для преподавателей в Анкаре».

В Турции настолько серьезно относятся к приему гостей, что часто выделяют для их встречи отдельную комнату. Да-да, в доме может быть сразу две гостиных, и всех, кто заглянул на огонек, как правило, приглашают в наиболее роскошную и просторную из них. В таких комнатах можно увидеть застеленные шкафы-витрины, где хранится парадная и просто очень красивая посуда.

Jingle Bell
2 часа назад

А вторая гостиная зачем нужна? И вообще у них что такое дешёвое жилье, что можно позволить себе две гостиные?

Ответить

9. Мебель в квартирах бывает весьма затейливой

«Моя старая квартира была настоящим турецким раем».

Столы, шкафы и стулья часто украшают резными деревянными деталями и замысловатой инкрустацией. И конечно, какая турецкая квартира без уютных и мягких кресел и диванов! Иногда в дополнение ко всей этой красоте местные жители устанавливают дома декоративные фонтанчики — если уж расслабляться, то на полную катушку.

10. В домах почти всегда вкусно пахнет кофе

«Это я ем турецкие сладости с турецким кофе».

Здесь говорят, что чашечка кофе, выпитая с кем-то, запомнится на 40 лет. Поэтому, чтобы оставить добрую память о себе, гостям всегда предлагают этот ароматный напиток. Есть в Турции и еще одна традиция: когда семья жениха приходит знакомиться с невестой, та должна идеально сварить всем кофе. Иногда невеста подшучивает над будущим женихом и подсовывает именно ему чашечку напитка с солью или перцем. Если парень выпьет такой кофе и не поморщится — значит, он точно влюблен в девушку.

Бонус: в квартире запросто может обнаружиться обожаемый всеми пушистый житель

Драконятина
3 часа назад

В Турции очень любят котиков. Даже в отелях они очень часто встречаются. Спокойно ходят везде, приходят на погладушки к гостям.

Ответить

«Турецкий спортзал. Этот кот просто так сюда зашел и решил остаться».

Каждый, кто был в Турции, наверняка замечал, как трепетно местные жители относятся к котам. Накормленные и крайне довольные жизнью пушистики гуляют по улицам и могут зайти практически в любой магазин или отель. А однажды, в период сильных морозов, один турок приютил более 20 бездомных кошек. Чтобы спасти животных от холода, он предоставил кошкам из своего района временное убежище в собственном доме и устроил их в комнате, где они могли погреться у растопленной печки.

А вам приходилось бывать в гостях у жителей других стран? Какие традиции и особенности быта запомнились вам больше всего? Будет круто, если вы поделитесь своими впечатлениями в комментариях.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее