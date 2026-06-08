Да, самый сок какой-то странный! Взяли фрукт, скрутили его в бараний рог, выжали из него сок и выпили, а ошмётки фрукта к ногтям приложили - простите, но такая ассоциация возникла.
12 нестандартных идей маникюра, которые сразу хочется показать своему мастеру
Если охарактеризовать тренды маникюра в 2026 году парой слов, то их можно назвать довольно смелыми и эффектными. Особенно те, которые будут на волне популярности летом. Тут и 3D-акценты, и яркие, живые сочетания, и необычные формы, ну и, конечно, есть более простые — ностальгические варианты, которые будто бы вернулись из времен, когда мы увлеченно смотрели «Друзей» и «Беверли-Хиллз, 90210».
3D-акценты
Иногда устаешь от классики и хочется попробовать что-то новенькое. И, как вариант, можно сделать маникюр с объемными акцентами. Попросите мастера сделать абстрактные объемные желейные капельки или борозды, или, например, посадите на свои ноготки божьих коровок. С таким маникюром летнее настроение обеспечено.
Морская тема
«Собиралась в отпуск, оставалось сделать маникюр. Пришла к мастеру, говорю, что хочу обычный френч. Она на меня фыркнула и такая: „Да ну, я тебе кое-что покруче придумала“. Ну я и доверилась. Через 1,5 часа я ахнула от этого маникюра. Настрой на отдых появился еще до того, как я море увидела. Вроде и с отголосками френча, и что-то новенькое».
Такой маникюр и правда отличная идея, если вы собираетесь в отпуск. Он настроит на отдых еще до того, как вы окажетесь на пляже. Можно сделать как минималистичный вариант — просто в виде рисунка, так и 3D — с объемными лучиками, которые и правда будут напоминать рельеф ракушки.
Цветочный маникюр
Миленько. Только не очень практично. Выпуклые цветочки будут за всё цепляться, особенно за волосы (на голове)
Этим летом цветочный нейл-арт стал крупнее, глянцевее и гораздо объемнее. Используя моделирующий гель, мастера маникюра создают 3D-цветы. Самые популярные оттенки — нежно-розовый, сливовый и алый. Выглядит одновременно нежно и эффектно.
Маникюр со стразами и кристаллами
Я люблю разнообразные минералы, кристаллы и камни, но предпочитаю их в украшениях, а не на ногтях.
Помните, как в детстве хотелось украсить свои ногти всеми блестками и стразами на свете? Наконец-то можно оторваться. Подобный маникюр обещает стать хитом лета 2026. Но стоит внимательнее отнестись к выбору дизайна и лучше остановиться на деликатном украшении, чтобы ногти не стали похожими на шкатулку драгоценностей.
Тропические мотивы
- Впервые попробовала сделать такой дизайн. Кто бы знал, сколько раз я его стирала и начинала все заново!
- Даже и не верится, что ты их сама себе сделала. © Nervous-Vegetable-65 / Reddit
Этот вид маникюра создается с помощью сочных, летних оттенков. Рисунок можно подобрать на любой вкус: это могут быть узоры, напоминающие листья пальмы, очертания экзотических цветов или яркое оперение райских птиц.
Акварельные мотивы
К такому маникюру надо соответствующее платье - яркое, разноцветное, в стиле "балахон".
Хочется на ногтях что-то похожее на картины импрессионистов? Тогда акварельный маникюр — прекрасный вариант. Выбирайте любые оттенки, от нежных пастельных до более смелых и ярких, глядя на которые точно будет понятно, что на дворе лето. Такой дизайн красиво смотрится и на коротких, и на длинных ногтях.
Рептильные ногти
"Иго-го" - кричит лошадка. "Спи мальчишка, сладко-сладко, дам овса тебе мешок" (с) Я и продолжение сочинила, но думаю, что не нужно его здесь помещать.
Этот дизайн напоминает смесь узора кожи рептилий с добавлением модифицированного френча. По краю ногтя идет полоска, а в середине она переходит в тонкую линию по центру ногтя и чем-то даже напоминает хвост. Такие ноготки должны понравиться любителям френча, которые хотят как-то разнообразить любимую классику.
Горошек
Горошек должен быть зелёным. "Зелёный горошек" будет приятным напоминанием об оливье и Новом годе.
«Объединила френч и горошек»
В 2026 году маникюр в горошек переживает триумфальное возвращение и вписать его можно, пожалуй, в любой образ. Такие ногти выглядят немного ретро, но если хочется экспериментов, то дерзайте. Можно сделать точки на хромированном покрытии или даже объединить горошек с френчем.
Y2K — что-то родом из 00-х
Хочется вспомнить нулевые? Лето — идеальное время. Яркие и даже кислотные цвета, блестки, замысловатый декор — это однозначно для самых смелых. Стиль Y2K — это настоящее раздолье для фантазии. Можно сделать просто маникюр кислотных оттенков, а можно украсить ногти цветами из страз, сделать яркий декор лаком в виде цветов, звездочек, смайликов или разноцветных клякс.
Кофейный маникюр
Если хочется чего-то интересного, но одновременно сдержанного, можно выбрать вариант кофейного маникюра. Для него смешивают несколько оттенков коричневого, бежевый и белый, делая завитки и градиенты. Такой маникюр будет хорошо смотреться и со строгим образом, и с более расслабленным.
Тематический микс
- Думала, что сделаю маникюр без лишних сложностей, хотелось чего-то максимально простенького. Кстати, главными вдохновителями для основных элементов этого маникюра стали фактурное стекло и керамика
- Больше всего я в восторге от шипастых ногтей! © linszu / Reddit
Если вам кажется, что этим летом можно сделать практически любой экстравагантный маникюр и попасть в тренд, то вы правы. Например, можно выбрать сложный тематический дизайн, объединяющий необычные фактуры: имитацию битого стекла, керамики или даже дерзкие шипы. На первый взгляд это выглядит как смелый микс стилей, но на деле ваши ногти объединяет общая креативная задумка. Не ограничивайте свою фантазию!
Ромб и клетка
Этот маникюр с клеткой и ромбами чем-то напоминает стилистику Вивьен Вествуд. С цветами можно поиграть, выбрать как контрастные и яркие, так и пастельные.
Например, если хотите более классический вариант, то выбирайте приглушенные оттенки синего, бордового, коричневого, зеленого. А если есть желание попробовать более смелую гамму, берите сочные тона — красный и оранжевый.
Комментарии
Меня пугают объемные элементы на ногтях. Кажется, что стоит запиться за что-то, и прощай ноготь.
Интересно, свежо, разнообразно. Нашла для себя некоторые рисунки, которые хочу попробовать. Спасибо, Елизавета Л. 👍👌