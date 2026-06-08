12 нестандартных идей маникюра, которые сразу хочется показать своему мастеру

«Собиралась в отпуск, оставалось сделать маникюр. Пришла к мастеру, говорю, что хочу обычный френч. Она на меня фыркнула и такая: „Да ну, я тебе кое-что покруче придумала“. Ну я и доверилась. Через 1,5 часа я ахнула от этого маникюра. Настрой на отдых появился еще до того, как я море увидела. Вроде и с отголосками френча, и что-то новенькое».



Такой маникюр и правда отличная идея, если вы собираетесь в отпуск. Он настроит на отдых еще до того, как вы окажетесь на пляже. Можно сделать как минималистичный вариант — просто в виде рисунка, так и 3D — с объемными лучиками, которые и правда будут напоминать рельеф ракушки.