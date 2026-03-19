20 стильных дизайнов ногтей, которые поднимут настроение лучше солнечного дня

Весенняя пора — время перемен. Когда на улице становится теплее, солнышко радует своим присутствием и все вокруг постепенно зеленеет хочется попробовать что-то новое. Кто-то делает необычную стрижку или меняет цвет волос, а кто-то решает на непривычный для себя маникюр. Героини нашей статьи уже попробовали цветной фрэнч, 3D-фигурки и голографический маникюр.

«Один из самых крутых маникюров, что я делала себе»

«Новый маникюр, пытаюсь передать весеннюю атмосферу»

Любите французский маникюр? Этот весенний сезон богат на эксперименты с ним. Например, ноготки можно украсить цветочками.

«Необычный весенний маникюр, который я сделала себе сама»

Ногти с 3D-дизайном снова в тренде. Поэтому особо смелые дамы могут не ограничивать себя в выборе необычного декора. Например, как эта милая улиточка на ногтях.

«Весенний маникюр в соответствии со сменой сезона!»

Любые вариации цветочков на ногтях сделают из вас модницу этого сезона. Мастера советуют украшать ими кончики ногтей.

«Мне очень нравился этот маникюр, пока моя подруга не сказала, что он выглядит как пустая трата денег. Она права?»

Шутишь? Он шикарен! Твои ногти похожи на капли воды, которые ловят свет. Доверься своей интуиции, девочка. Какая разница, что говорит твоя подруга? © agathaade / Reddit

«Подготовилась к весне заранее»



Полосочки, разные завитки на ногтях тоже сейчас в тренде.

«Весенний маникюр для начинающих»

Если вы любите красный цвет, то этой весной лучше всего попробовать оранжево-красные тона. Модные эксперты еще советуют прикупить и румяна в этой же гамме — в лучах солнца они смотрятся эффектно. Красный, но с изюминкой!

«Космические ногти. Длина и форма могут не всем прийтись по вкусу, но мне они безумно нравятся»

«Этот зеленый оттенок в стиле принцессы Тианы»

«Весенние ноготки».

«С наступающим Днем Святого Патрика!»

«Один из моих любимых дизайнов. А вы что думаете?»

Животные принты на ноготках, кажется, еще долго не выйдут из моды. Но и трудно отрицать, что этот дизайн смотрится очень стильно.

«Маникюр в ведьминском стиле — мой любимый»



Если вам не нравятся цветочки, то можно нарисовать на ногтях звездочки.

«Снова сделала этот дизайн»

Мастера также рекомендуют сочетать такой дизайн с эффектом «кошачий глаз». С таким маникюром вы точно будете в центре внимания этой весной.

«Как вам мой лимонный французский маникюр?»

Феи красоты в этот раз советуют не бояться экспериментов с французским маникюром. Лимонный, синий или даже разноцветный — это все сейчас на пике популярности.

«Нет ничего лучше свежего маникюра, чтобы поднять себе настроение. Я чувствую себя крутым инопланетянином»

Голографический маникюр — ещё один хит сезона. Если полное покрытие кажется вам слишком смелым, попробуйте сияющий акцент только на кончиках ногтей. Будет смотреться очень необычно.

«Ноготочки на день рождения! С тюленчиками. Мой мастер маникюра, как всегда, на высоте»

Белые крупные цветы — это еще один яркий тренд этой весны.

«Простой, но милый способ встретить весну»

Маникюр с «черничным молоком» — так нежно-голубой цвет прозвали в этом сезоне.

«Делюсь с вами этим нежным и утонченным дизайном с весенним настроением. Как вам?»

«Мне очень понравился синий цвет»

Бантики в стиле «балетной школы» и цветовой френч — это прямое попадание во все тренды.

«Простой новый маникюр»

Травянистые оттенки тоже актуальны этой теплой весной. Так нежно и свежо выглядит.