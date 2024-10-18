17 видов маникюра, который выглядит дорого и статусно

Каждый волен носить такие ногти, которые ему хочется. Но если вам нравится следить за модой, то эта статья для вас. Расскажем, какой маникюр выглядит шикарно и создает ауру роскоши.

Выглядеть дорого — означает быть уверенной в себе. И красивые ногти прекрасно справляются с этой задачей.

Блеск на кончиках пальцев

Valentina Martunoba 4 часа назад НЕ ВИДНО РУК БОГАТОЙ ДЕВУШКИ, РУКИ КАК С ОГОРОДА - - Ответить

Сейчас в мире идет тренд на «тихую роскошь». Это направление, коротко можно описать тремя понятиями: изысканность, качество и сдержанная роскошь. Посмотрите, эти блестящие ногти смотрятся изящными и ажурными. А серебряный цвет ассоциируется с морозными узорами.

Золотая богиня

Капибара в кимоно 43 минуты назад Мдя. Золото смотрится н/а таких руках как грязь, особенно н/а большом пальце. Мужику ногти накрасили? - - Ответить

Этот маникюр хочется сделать себе даже ради названия. «Маникюр богини», — ну, как звучит!Такие ногти точно обратят на себя внимание — в хорошем смысле.

Хромированный френч

Тревожное Пирожное 1 час назад Я себе делала такой. Красиво, но недолговечно к сожалению - - Ответить

Маникюр с хромом относится к яркому и экстравагантному направлению — максимализму. Но если вы хотите усидеть сразу на двух стульях, то блестящий кончик в паре с нюдовой основой — это допустимый вариант для «тихой роскоши».

Мраморный маникюр

Мрамор — вечная классика. В этом году он стал еще более популярным. Такой дизайн придает маникюру изысканность и роскошь, словно каждый ноготь превращается в отдельное произведение искусства.

Графичные детали

Смелые черные детали — это стильно. На относительно коротких ногтях такой узор смотрится аккуратно и не вызывающе.

«Обнаженные» ногти

Muereske 1 час назад если к цвету добавить еще хорошую работу и форму откорректированную, то можно согласиться. - - Ответить

Не нравится вычурный дизайн? Прекрасно, тогда этот вариант для вас. Суть в том, у «обнаженных» ногтей должен быть едва заметный цвет или полное отсутствие оттеночного покрытия. Фокус делается за здоровый вид ногтей и безупречную кутикулу. К слову, еще с прошлой весны такие ногти стали делать себе представительницы аристократических семей. Звезды тоже его полюбили, например, Марго Робби, Аня Тейлор-Джой и Кейт Бланшетт.

Молочно-белые квадратные ногти

Предпочитаете квадратный силуэт ногтей? Молочный маникюр смотрится потрясающе в эстетике «богатой девушки».

Мерцающий белый

Мерцающий белый маникюр легко сочетается с любым образом. К тому же, он очень нежно смотрится. Вот они, ногти богатой девушки.

Глазированные ногти

Еще одна разновидность белого. Эти ногти ввела в моду Хейли Бибер.

Ногти с эффектом румян

Muereske 1 час назад это не классический представитель, это нынче популярный тренд - - Ответить

Такой маникюр — классический представитель стиля «тихая роскошь». Допустимы небольшие украшения на самой ногтевой пластине.

Жемчужно-розовые ногти

Muereske 1 час назад а нельзя было такое же найти, но реальное, а не ии? в жизни не поверю в то, что такие руки могут существовать в реальности - - Ответить

Этот маникюр еще называют ногти с клубничной глазурью, и он также соответствуют эстетике маникюра «богатой девушки».

Ногти с эффектом блеска для губ

Суть этого тренда в том, что основой является классический бледно-розовый лак. А дальше начинаются эксперименты, например, можно добавить второй цвет.

Или разместить жемчужные капельки на кончики ногтей.

Если и делать френч, то такой! Сочетая глянцевую нейтральную основу с перламутровыми белыми кончиками, мы получаем свежий взгляд на классический образ.

Персиковые ногти

Персиковые ногти — это нежно. Те, кто хотят поэкспериментировать, могут сделать «обратный» френч с помощью золотых мазков.

Простой дизайн

Простой, но причудливый дизайн подойдет к любому образу в любое время года. Нейтральные цвета, такие как этот шоколадно-коричневый, всегда выглядят дорого.

Ослепительные ногти «богатой девушки»

Фрося Сумочкина 4 часа назад Стразы и наляпано много всего - не значит богато. Это скорее безвкусно - - Ответить

Будем честны: не все хотят носить простые ногти, даже если их привлекает эстетика «богатой девушки». Поэтому покажем вам пальчики певицы Оливии Родриго. Несмотря на причудливые дополнения, маникюр остается шикарным вдохновением для стиля «тихая роскошь».

Бордовые ногти

Тревожное Пирожное 1 час назад Пжжите, тут рядом Машенька обозвала такие ногти "ногтями соседки", и сказала что это отстойи надо в коричневый красить!!! 😂 - - Ответить

Если вы не привыкли к нюдовой палитре, обратите внимание на глубокие благородные цвета, такие как бордовый. Этот маникюр выглядит дорого и стильно, как на длинных, так и на коротких ногтях. Бордовый цвет ассоциируется с элегантностью, роскошью и теплом. С другой стороны, он давно в топе и, возможно, уже приелся. Тогда советуем обратить внимание на шоколадные ногти.

Шоколадные ногти

Шоколадные ногти — это просто хит осени 2024. Кремовый, нежно-коричневый цвет с ярким блеском выглядит как растопленный шоколад. Такой маникюр хорошо смотрится на любой длине ногтей.