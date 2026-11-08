Были в Германии в гостях у знакомой, много ездили по окрестностям.
И вот в маленьком городке в Шварцвальде сели в кафе у водопада, заказали торт "Черный лес".
Приносят, у дочки (ей было 15) глаза по семь копеек от восторга и она готова вонзиться в свой кусок торта, как Карлсон.
Но тут официант делает страшные глаза и сообщает, что при выпечке в тесто добавлена водка!!!
Пришлось заверить, что берем поедание тортика ребенком под свою ответственность)
7 культовых десертов, чья предыстория ничуть не уступает их фирменному вкусу
Заказывая в кондитерской привычный торт, пирожное или булочку, даже не задумываешься, когда, как и при каких обстоятельствах они появились на свет и кто их придумал. Но иногда история оказывается гораздо интереснее, чем «повара случайно перепутали ингредиенты».
Птичье молоко
Один из руководителей пищевой промышленности привез из заграничной командировки конфеты-суфле и попросил кондитеров попробовать повторить. Но Владимир Гуральник решил пойти дальше. Он захотел сделать не конфету, а целый торт. Где-то полгода понадобилось, и опытным путем Гуральник пришел к тому, что нужно использовать агар-агар, а еще было разработано специальное тесто для кекса, который не размокал.
«Моя первая попытка приготовить „Птичье молоко“. Суфле получилось мягким и воздушным, сверху все это покрыто невероятно вкусным шоколадным ганашем».
- А мы в детстве с сестрой постоянно спорили, кому достанется облизать миску, в которой мама делала суфле для торта «Птичье молоко». Сейчас мне 30, сестре 27. Ничего не изменилось! Только сын сестры теперь третий в нашем споре.
Торт «Павлова»
Деликатный хруст безе, воздушная сладость с приятной кислинкой фруктов — вот мои ассоциации с десертом «Павлова». Он, наверное, знаком многим. Его легкость вполне может сравниться с пачкой балерины, в честь которой он когда-то и был назван, а именно Анны Павловой.
Версии, как и при каких обстоятельствах был воплощен в жизнь этот десерт, разнятся, но есть две основные. В Новой Зеландии считают, что это лакомство придумал шеф-повар отеля в Веллингтоне. Якобы он вдохновился пачкой балерины.
А австралийцы считают, что это сладкое угощение зародилось у них, и впервые приготовил его Берт Саше. Согласно легенде, он испек его по случаю дня рождения и в какой-то момент один из работников отеля воскликнул: «Ах! Он такой же воздушный, как балерина Павлова!»
Споры о принадлежности этого торта, наверное, будут долгими, но полюбился он однозначно многим. В Веллингтоне в 1999 году любители испекли гигантскую сорокапятиметровую «Павлову», назвав ее «Павзиллой».
- Отправляю заказ. Через полчаса звонок. Клиентка взбеленилась: «Вы мне бракованный торт привезли! Вся верхушка потрескалась, курьер его разбил!» Я точно помню, что все было хорошо. Прошу прислать фото повреждений, открываю снимок в мессенджере, а там идеальные малюсенькие трещинки. Радостно отвечаю: «Слава Богу! Это же наш лучший результат!» В трубке повисла тишина. Пришлось объяснять, что мелкие трещинки на «Павловой» — это не брак, так он и должен выглядеть. Этот десерт придумали в честь балерины Анны Павловой, а хрупкая меренга — это отсылка к балетной пачке.
Панна-котта
Какой десерт попробовать, когда хочется чего-то сливочного, нежного? Конечно же, панна-котту, она и на вкус приятная, и готовится очень просто даже в домашних условиях.
Но кто бы мог подумать, что когда-то это итальянское лакомство готовили на очень непривычном для десерта загустителе — на отваре из рыбных костей или на рыбном клее. Хорошо, что сейчас можно использовать обычный желатин.
- Моя домашняя панна-котта, которая очень понравилась всем моим гостям.
Чизкейк «Нью-Йорк»
Я была студенткой, когда впервые попробовала чизкейк — тогда подобные десерты только начинали набирать популярность в нашем городе, он показался мне невероятно вкусным, поэтому я непременно решила научиться печь его сама. Конечно, он получался у меня не таким красивым, как в кафе, но вкусным был точно.
Современный десерт, а именно «Нью-Йорк», появился благодаря У. Лоуренсу, когда он пытался скопировать французский сыр невшатель. Но вместо него получился сливочный сыр, который позже стали продавать под названием «Филадельфия».
А уже из «Филадельфии», спустя десятилетия, Арнольд Рубен создал культовый чизкейк «Нью-Йорк», который сейчас можно купить во всем мире.
Торт «Черный лес»
Жозеф Келлер — немецкий повар, который работал в заведении в пригороде Бонна. Точное происхождение этого торта неизвестно, но по одной из версий как-то раз в голову Келлеру пришла мысль, что стоит модернизировать традиционный местный десерт из вишни и сливок. Так и появился этот торт. Выглядит он так, как на фото, неспроста — это цвета традиционного наряда девушек из Шварцвальда (у них черное платье, белая блузка и шляпа с большими красными помпонами).
Персик «Мельба»
Легенда гласит, что этот десерт был придуман специально для оперной певицы Нелли Мельбы, которая очень любила мороженое, но боялась простудить горло. Огюст Эскофье подал для женщины очищенные персики с мороженым в ледяном лебеде.
Лебедь при этом был выбран совсем не случайно. Это отсылка к опере «Лоэнгрин», в которой участвовала госпожа Мельба. Позже Эскофье усовершенствовал десерт и стал подавать его еще и с малиновым пюре.
Пирожное «Мадлен»
По одной из версий, история этого десерта берет свое начало в 1755 году. На званом ужине экс-короля Польши Станислава Лещинского этого печенья вообще не должно было быть, но в самый разгар праздника на кухне произошел скандал, и повар ушел, оставив гостей без десерта.
Спасительницей этого вечера стала служанка Мадлен Полмье. Она на ходу вспомнила рецепт и замесила воздушное тесто с ароматом лимона, а запекла его в раковинах морских гребешков. В честь этой находчивой женщины печенье потом и назвали.
«Мадленки пекутся и замешиваются очень быстро и просто — особенно если у вас есть возможность забросить все ингредиенты для теста в стационарный миксер и параллельно заниматься другими делами».
- Интересный факт: существует «Эффект печенья Мадлен». Суть его в том, что человек чувствует какой-то аромат, вкус или запах, который мгновенно вызывает воспоминания о каком-то моменте из детства или из прошлого.
Вот так иногда заказываешь себе десерт к чаю, а это, оказывается, не просто сладость, а лакомство с историей. Иногда забавной, а иногда вполне серьезной.
Комментарии
Были в Германии в гостях у знакомой, много ездили по окрестностям.