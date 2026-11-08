7 культовых десертов, чья предыстория ничуть не уступает их фирменному вкусу

Версии, как и при каких обстоятельствах был воплощен в жизнь этот десерт, разнятся, но есть две основные. В Новой Зеландии считают, что это лакомство придумал шеф-повар отеля в Веллингтоне. Якобы он вдохновился пачкой балерины.

А австралийцы считают, что это сладкое угощение зародилось у них, и впервые приготовил его Берт Саше. Согласно легенде, он испек его по случаю дня рождения и в какой-то момент один из работников отеля воскликнул: «Ах! Он такой же воздушный, как балерина Павлова!»

Споры о принадлежности этого торта, наверное, будут долгими, но полюбился он однозначно многим. В Веллингтоне в 1999 году любители испекли гигантскую сорокапятиметровую «Павлову», назвав ее «Павзиллой».