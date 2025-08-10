20+ выполненных заказов, глядя на которые хочется найти исполнителя и спросить: «За что?»

Многие из нас сталкивались с некачественным обслуживанием, как онлайн, так и офлайн — например, сделав заказ в кафе по красивому фото из меню и получив нечто совершенно иное. Пользователи из нашей статьи теперь хорошо поразмыслят, прежде чем-то что-то заказывать.

«Заказала вот такой торт. Получила это»

Простите, но я так хохотала, что слезы градом полились! © miarose33 / Reddit

«Заказал для своей девушки толстовку с вышитым портретом ее кота. Вот что вышло»

Ха-ха, это настолько плохо, что даже хорошо! © Spiker1986 / Reddit

«Платье, которое я хотела, и то, которое получила»

«Слишком много химии»

«Заказала торт как на фото. Прихожу — не готово. Кондитер попросила подождать, а потом говорит: „Не получается!“ Я расхохоталась и забрала этот шедевр»

Cделаю себе такую татуировку! © justalittlepoodle / Reddit

«Маникюр, который я хотела и тот, который мне сделали»

«Написал продавцу, что у меня не хватает кнопки Ctrl. Вот что он мне прислал»

«Забронировали милый домик для отдыха, но получили это. Причем трейлер находится рядом с этим домиком»

«Торт, который мы заказали в честь помолвки, и торт, полученный нами от кондитера»

«Вот что ресторан рекламирует, и что я получил в реальности»

«Очень „порадовало“ обслуживание номеров в отеле, где я остановился»

«Мы попросили добавить шпинат в пиццу. А они положили лишь малюсенькую часть листа шпината»

«Сверху цвет тестера, а снизу цвет краски, которую нам прислали. Это не один и тот же цвет!»

«Вместе с пиццей получил бесплатный шуруп»

«Ну, я хотя бы заказал это ради розыгрыша»

«Такого хамства я точно не ожидала»

«Лампа, которую заказал мой друг, и то, что он получил»

«То, за что я заплатил, и то, что они доставили моей жене»

«Мой совсем недешевый круассан с «шоколадом»

«Заказал наполнитель для туалета, а получил части манекена»

«Заказала пирожные. Думала, что они такого же размера, как было в меню, а они оказались вот такими малюсенькими»

«Жена заказала книгу с узорами для бисероплетения, но вместо узоров она содержит только письменные инструкции ИИ о том, как сделать такую книгу»

«И это малиновый кекс?! Даже вкуса особо не чувствовалось»

«И почему это больше похоже на кусочки яблока?»