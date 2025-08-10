Эк его расплющило. А вот это блестящая металлическая штучка слева от него - уж не пуля ли? Может его подстрелили?
20+ выполненных заказов, глядя на которые хочется найти исполнителя и спросить: «За что?»
Народное творчество
3 часа назад
Многие из нас сталкивались с некачественным обслуживанием, как онлайн, так и офлайн — например, сделав заказ в кафе по красивому фото из меню и получив нечто совершенно иное. Пользователи из нашей статьи теперь хорошо поразмыслят, прежде чем-то что-то заказывать.
«Заказала вот такой торт. Получила это»
- Простите, но я так хохотала, что слезы градом полились! © miarose33 / Reddit
«Заказал для своей девушки толстовку с вышитым портретом ее кота. Вот что вышло»
- Ха-ха, это настолько плохо, что даже хорошо! © Spiker1986 / Reddit
«Платье, которое я хотела, и то, которое получила»
Платье отпарить, стройную девушку в него поместить и отправить ее гулять по горным лугам. Будет один в один.
-
-
Ответить
«Слишком много химии»
«Заказала торт как на фото. Прихожу — не готово. Кондитер попросила подождать, а потом говорит: „Не получается!“ Я расхохоталась и забрала этот шедевр»
- Cделаю себе такую татуировку! © justalittlepoodle / Reddit
«Маникюр, который я хотела и тот, который мне сделали»
«Написал продавцу, что у меня не хватает кнопки Ctrl. Вот что он мне прислал»
«Забронировали милый домик для отдыха, но получили это. Причем трейлер находится рядом с этим домиком»
«Торт, который мы заказали в честь помолвки, и торт, полученный нами от кондитера»
«Вот что ресторан рекламирует, и что я получил в реальности»
«Очень „порадовало“ обслуживание номеров в отеле, где я остановился»
«Мы попросили добавить шпинат в пиццу. А они положили лишь малюсенькую часть листа шпината»
«Сверху цвет тестера, а снизу цвет краски, которую нам прислали. Это не один и тот же цвет!»
«Вместе с пиццей получил бесплатный шуруп»
«Ну, я хотя бы заказал это ради розыгрыша»
«Такого хамства я точно не ожидала»
«Лампа, которую заказал мой друг, и то, что он получил»
Потому что пора думать головой и отличать иишные картинки от реальных фоток
-
-
Ответить
«То, за что я заплатил, и то, что они доставили моей жене»
«Мой совсем недешевый круассан с «шоколадом»
«Заказал наполнитель для туалета, а получил части манекена»
«Заказала пирожные. Думала, что они такого же размера, как было в меню, а они оказались вот такими малюсенькими»
«Жена заказала книгу с узорами для бисероплетения, но вместо узоров она содержит только письменные инструкции ИИ о том, как сделать такую книгу»
«И это малиновый кекс?! Даже вкуса особо не чувствовалось»
«И почему это больше похоже на кусочки яблока?»
Берёшь обычное слоёное тесто, кладёшь на застеленный пергаментом противень, мажешь вареньем, посыпаешь кунжутом. Режешь полосками. 20 минут в духовке - готово.
-
-
Ответить
«Заказал себе пирожное в местном кафе»
А вот и еще несколько статей с фоточками «ожидание-реальность»:
Фото на превью migasfire / Reddit
