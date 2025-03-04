16 онлайн-покупок, которые обернулись неожиданностью

Покупать что-то в интернет-магазинах гораздо удобнее, чем куда-то идти или того хуже – ехать. Но тут есть свои нюансы. Товар может не соответствовать описанию! А иногда в посылке может оказаться сюрприз. Люди в этой подборке столкнулись как раз с такими ситуациями.