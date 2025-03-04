16 онлайн-покупок, которые обернулись неожиданностью

Интересное
45 минут назад

Покупать что-то в интернет-магазинах гораздо удобнее, чем куда-то идти или того хуже – ехать. Но тут есть свои нюансы. Товар может не соответствовать описанию! А иногда в посылке может оказаться сюрприз. Люди в этой подборке столкнулись как раз с такими ситуациями.

"Заказывала оберточную бумагу, но ошибочка вышла. Теперь у меня есть огромный плакат с моим лицом"

  • Ошибки нет – это счастливая случайность! © jaragun / Reddit

"Хотела заказать шляпку для своей жабы. Случайно заказала 200 штук"

"Эта рубаха не по размеру даже самому крупному человеку в нашей семье"

Платье с сюрпризом

  • Купила платье в интернете. Пришел долгожданный заказ. Распаковываю и офигеваю: в посылке вдобавок к платью было кольцо! Не бижутерия – вполне себе золотое с камушком. Написала продавцу, а он уверил, что отправлял только платье. Мол, понятия не имеет, что за кольцо. Посмеялась, что кто-то случайно сделал мне предложение. Теперь вот думаю: носить или отправить обратно? © Карамель / VK

"Обращайте внимание на детали при заказе онлайн"

"Кроссовки на левую ногу"

Вместе с посылкой пришла записка: «Спасибо за покупку. К сожалению, моя собака сгрызла оба конца шарфа»

Простые радости

  • Жена сегодня целый день ходит довольная. Улыбается и что-то напевает. Поинтересовался причиной такой внезапной вспышки радости. А она ответила: «Сегодня пришел лифчик, который я заказала. И он идеально сидит!» У меня вырвался нервный смешок: на нашей свадьбе она такой счастливой не выглядела! Жена еще добавила, что впервые за долгое время ничего не давит и не болит спина. То есть все это время у нее спина болела? Постоянно? Женщины, конечно, бойцы! © Карамель / VK

«Когда не обращаешь внимания на приписку „детский размер“ в интернет-рекламе»

Ichiro Shell
37 минут назад

Для кота и мелкой собачки самое то зато, ну и элемент интерьера забавный

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«Парень заказал на годовщину голубую кружку из кристаллов. И вот что мы получили»

«На самом деле было вкусно»

«Мой опыт онлайн-шопинга»

А чем это пахнет?

  • Начиталась довольных отзывов и заказала парфюм у бренда с очень разнообразной линейкой. Выбрала пряный аромат перца. А потом на работе у меня спросили: "Ты что, снимаешь квартиру у бабки?" © Подслушано / Ideer

"Распаковал и оборжался"

«Понравилось, как там примостился салат „айсберг“»

«Мой самый большой промах»

А вот тут еще одна подборка забавных фотографий из серии "ожидание - реальность".

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