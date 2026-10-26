15+ историй и фото о том, что ремонт своими руками — это отдельный вид комедийного искусства

Три года назад купили квартиру, ремонт решили делать с дизайнерами. Начали работать. Проект был хорош, реализация захромала, а последний этап — окончательную комплектацию мебелью, текстилем — вообще не сделали. Я написала отзыв. На следующий день дизайнеры позвонили с извинениями и пришли составить перечень вопросов, требующих решения. Что-то сделали и исчезли. А перед исчезновением пришли с текстильной компанией и образцами тканей, чтобы подобрать декоративные подушки. Заказала две квадратные и две удлиненные. Не знаю, что они там удлинили, но приехали две малютки размером с лист А4. Одна из них на фото.