То есть чувиха выбрала из всего ,,только не зелёного" она выбирала из оттенков бежевого? Генитально.
Что касается посвежения кухни, краске было двенадцать лет. Ясное дело, за это время она поплыла оттенком. Да и как часто её мыли, тоже вопрос.
15+ историй и фото о том, что ремонт своими руками — это отдельный вид комедийного искусства
Щель в углу плинтуса «для экономии материала», светящиеся глаза сказочных зверей в детской или эпичный прыжок в застывающий пол прямо из дальней спальни: когда в доме начинается ремонт, каждый день мгновенно превращается в комедию. Пока одни не могут выбрать оттенок бежевого, другие не могут собрать люстру с маркетплейса. Преображая привычный интерьер, люди часто проверяют на прочность не только стены, но и собственные нервы.
- Двенадцать лет у нас бежевая кухня. В сентябре я решила, что пора жить иначе. В магазине мне дали веер образцов: «Шепот льна», «Утро в Провансе», «Сливочная тишина», «Дыхание овса». Неделю я носила веер в сумке и прикладывала к стенам. Папа сказал, что ему все равно, лишь бы не зеленый. Дима сказал, что это все снова бежевый. Бабушка спросила, сколько стоит банка этой краски, и больше в обсуждении не участвовала. Я выбрала «Дыхание овса». Все выходные мы красили, папа двигал холодильник. Вечером мы стояли посреди кухни и смотрели на стены. Долго. Папа сказал: «Ну, свежо». Старую банку я потом нашла на балконе. На крышке написано: «Дыхание овса».
То есть чувиха выбрала из всего ,,только не зелёного" она выбирала из оттенков бежевого? Генитально.
- Мы с мужем купили квартиру. Свекровь живет в 10 минутах. На стадии ремонта она бегала в квартиру каждый день. То мусор надо выбросить, то пыль строительную веником необходимо погонять, в общем, поводы находились постоянно. Ближе к завершению ремонта в квартиру были организованы регулярные экскурсии для всех родственников. Надо же показать, какую большую и красивую квартиру сынок купил. Ремонт закончился! Пересчитываю ключи, и не хватает комплекта. Стали искать. Никто не знает. Я говорю: «Ок, меняем дверь!» Ключи сразу нашлись — у свекрови.
- Закончили ремонт в коридоре, оставалось только положить напольные плинтусы. Муж вызвался сделать все сам, пока я на работе. Приезжаю вечером, все идеально, ровно, красиво, кроме одного угла. Там аккуратная щель. Спрашиваю с удивлением: «А тут почему кусочка не хватает?» Муж с гордым видом: «Ты же сама говорила, что поставишь сюда пуфик. Вот я и сэкономил материал, за ним все равно никто ничего не увидит». Зачем ему этот сэкономленный кусок плинтуса — я не знаю.
Когда хотела обновить кухню, но почему-то ее состарила
Мне понравилось все по отдельности: столешница, ручки, плитка, но, когда все собрала вместе, получилась кухня из 2005 года. Шкафы должны были быть нежно-розового цвета, а выглядят они желтыми. Я даже заменила лампочку с теплого света на холодный — стало немного лучше, но мне все равно не по душе.
- Пока я была в роддоме, муж со свекровью заканчивали ремонт в детской. Свекровь — художница, профи, так что я не переживала. Возвращаемся с малышом, открываю дверь, а там такое, что у меня глаз задергался. На всю стену темный сказочный лес, а из-за деревьев выглядывают десятки пар светящихся глаз. Красиво, но жутковато. Свекровь сияет: «Я зверюшек спрятала! Подрастет — будет искать». Муж потом неделю замазывал зверюшкам глаза.
Ну так она художник, а не детский иллюстратор.
Хотя претензия к глазам не ясна. Ребёнок не будет их бояться, ведь люди ничего не боятся изначально. Бояться ребёнок учится у взрослых.
- Был у нас сосед сверху, приятный пожилой мужчина. 3 года назад он решил сменить окна, а там, где окна, там и капитальный ремонт. Целый год у нас не замолкали дрель в дуэте с кувалдой. Он поменял в квартире все, что только можно было. Наконец ремонт завершился. Встретил его на улице, он радостно сообщил мне, что неожиданно решил продать квартиру, так как нашел вариант получше. Через месяц там начался новый ремонт. И тот ремонт тоже продлился около года, пока новые владельцы также не решили продать квартиру. И вот сейчас идет новый ремонт.
- Поехала в отпуск, ключи от квартиры оставила папе, чтобы встретил доставку полок для гардеробной. Возвращаюсь, папа стоит довольный и говорит: «Я тебе помог со шкафами этими! Нынче, конечно, не умеют делать мебель». Я, чуя подвох, захожу в гардеробную и вижу, что папа не стал модные полки прикручивать, а сделал сам деревянные плотные, такие лет сто еще продержаться. Думаю, что теперь делать, ведь я хотела модные полочки, но и папину работу теперь снимать не хочу.
Как мне сказал мебельщик, когда я подумала сменить дверь во встроенный шкаф - ты чего? Там же дерево! И я оставила.
Деревянные полки выдержат любую нагрузку. Тем более гардероб, оно ж не на виду. По крайней мере, стоит попробовать этим пользоваться.
Иногда бывает красиво, но не очень удобно
В ванной одну стену отделали фактурной гипсовой плиткой и покрыли матовой штукатуркой. Красиво, конечно, но оставались несмываемые следы от брызг зубной пасты. Пришлось заново все покрывать штукатуркой и сверху матовым лаком, с которого я теперь регулярно смываю все брызги щеткой.
Ни ванная, ни кухня не терпят гигроскопичных материалов и материалов с ярко выраженой текстурой.
- Ремонт у меня в квартире хоть и свежий, но не трендовый минимализм. От родственников достались вышивки, хрустальные вазы, картины, статуэтки, шкатулки и куча других вещей. Выкидывать — рука не поднимается. Плюс постоянно добавляются сувениры от подруг. Три года назад познакомилась с мужчиной. Мой ровесник. Мы стали общаться, ходить на свидания, затем друг к другу в гости, а в этом году сыграли свадьбу. Только после нее он рассказал, что когда они сошлись с первой женой, то сняли квартиру, где сделали ремонт по ее вкусу и купили мебель, которую она хотела. И внезапно оказалось, что он не имеет права в этой квартире ничего менять и перемещать. Последней каплей стало то, что коллеги подарили ему на день рождения смешную кружку с каким-то их компанейским приколом, а уже на следующий день он эту кружку не нашел: жена выкинула. Ведь кружка никак не подходила к красивой светло-бежевой кухне. А на мне жениться решил, только когда попал в квартиру и понял, что в ней уж точно его не заставят сидеть на неудобном, но красивом стуле и вытираться только белыми полотенцами. Вот уж не думала, что отсутствие модного вкуса в итоге поможет наладить мою личную жизнь!
- У меня в квартире идет ремонт, и я вчера вечером выставила объявление о том, что отдам бесплатно кухонную плиту. Пишет человек: «Заберу». Приезжает мужчина средних лет на метро с тележкой. Мужчина такой интеллигентный, приятный, поставил на тележечку тяжеленную плиту и пошел обратно на метро.
Я бы сразу включила местные новости, чтобы ничего не пропустить и успеть скрыться, как соучастник.
«Решила сэкономить и заказала люстру и часть интерьера для ванной на маркетплейсах в Китае. В итоге везде не хватало деталей»
Раньше на станции Вековка торговали хрусталем, люстры тоже были. Супружеская пара, мои соседи по вагону, решили себе купить. Завели продавца в вагон, вытряхнули из коробки содержимое на полку и начали втроём считать детали. Так ему и сказали: будет комплект, платим. Сошлось. Уже потом рассказали, что их друзья купили, и пары подвесок не хватало.
- Мы пошли заказывать кухню. Делаем ремонт и запланировали большую угловую кухню с барной стойкой. Это не маленькая кухня. Как сказал сам дизайнер салона, что она как 2 кухни в хрущевке. Но в какой-то момент дизайнер нам заявил, что здесь некуда положить вилки! Они не могут найти место для них!
Эмм. Но место для вилок не определяется в кухне как элемент дизайна. Ты просто ложишь в ящик органайзер для столовых приборов.
- Выбирали в ванную раковину с нижним и верхним шкафчиками, в магазинах по сравнению с маркетплейсами разница в цене прям существенная, но есть шанс, что при доставке разобьют раковину. Решили рискнуть. Раковина пришла разбитая. Написала продавцу, он сказал, мол, не вопрос, вышлет новую. Но и вторая раковина приехала разбитая. Решили все-таки не сдавать весь комплект, а докупить только раковину в магазине.
- Меняли с мужем выключатели. Я ушла на кухню, а муж остался доделывать. И вот зовет оценить. Подхожу к стенке и вижу, что вокруг рамки выключателя вырезан аккуратный квадрат из обоев. Я с чашкой в руках застываю: «А это что?» Муж с гордым видом выдал: «Это я специально обои подрезал. Вот они со временем загрязнятся вокруг кнопки, а стену можно будет подкрашивать, и будет всегда как новенькая!»
Иногда лучше сделать самостоятельно
А был ли проект хорош? Если реализация захромпла, проект точно не был хорош.
Три года назад купили квартиру, ремонт решили делать с дизайнерами. Начали работать. Проект был хорош, реализация захромала, а последний этап — окончательную комплектацию мебелью, текстилем — вообще не сделали. Я написала отзыв. На следующий день дизайнеры позвонили с извинениями и пришли составить перечень вопросов, требующих решения. Что-то сделали и исчезли. А перед исчезновением пришли с текстильной компанией и образцами тканей, чтобы подобрать декоративные подушки. Заказала две квадратные и две удлиненные. Не знаю, что они там удлинили, но приехали две малютки размером с лист А4. Одна из них на фото.
- Мой друг купил «первичку» в черновой отделке. Сидим у него на бетонном полу, пьем чай из пластиковых стаканов, и он выдает гениальную мысль: «Зачем эти ремонтники?! Мы заливку пола сами не сделаем, что ли?» На следующий день привозим 30 мешков самовыравнивающейся смеси. Замешали в огромном баке. Залили зал, кухню, дошли до коридора. Время уже час ночи. Мы сидим уставшие, грязные, но гордимся собой. И тут друг говорит: «Так, пацаны, пол жидкий, наступать нельзя, застывать будет часов шесть. Как выходить будем?» И тут мы поняли, что залили коридор и оказались заперты в дальней спальне! Если мы сейчас пройдем, то испортим весь ремонт. Второй друг предлагает «элитное решение»: «Надо перепрыгнуть!» Он разгоняется из угла спальни, делает мощный толчок, летит и ровно посередине коридора с брызгами приземляется в жидкий цемент. Конечно, на следующий день пришлось нанимать бригаду, чтобы они эту застывшую массу выравнивали.
- Купил человек люк на балкон. Согласовал замену с соседями ниже. Начали ставить. И вот вроде все ок, соседка снизу контролировала каждый шаг, как вдруг, когда я уже утеплил, зафиналил пол, слышу: «Молодой человек, верните обратно мой старый, красивый люк». Передал инфу заказчику. После суток переговоров молча ставлю старый люк обратно.
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