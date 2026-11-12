15 историй о кошачьих похождениях, по которым можно добрые мультики снимать

Я вам не открою секрет, если скажу, что у кошек весьма своенравный характер и безмерная любовь к свободе, которую трудно сдерживать в четырех стенах. Кто-то доверяет своим питомцам и практикует самовыгул, другие же, наоборот, стараются ни в коем случае не выпускать пушистых проныр за пределы дома. Но иногда эти сорванцы все равно умудряются куда-то запропаститься и пощекотать нервишки своим хозяевам.

Недавно заметила, что с нашего общего с мужем счета каждый месяц списывается 5000 какой-то Наталье М., и так уже полгода. Написала ему, мол, что это такое? Молчит. Вечером захожу домой, а тут он выныривает из соседней квартиры, а сзади стоит соседка и держит на руках увесистого серого кота. Минуту мы все втроем молчали, а потом муж говорит: «Помнишь, мы с тобой где-то полгода назад в парке котика встретили, он ко мне так ластился, а ты не разрешила домой забрать? Я ходил его кормить, а потом увидел объявление в лифте, оказывается это котик Натальи Михайловны. Он убежал, а я его вернул. Она разрешает мне иногда с ним поиграть, а я помогаю ей немного деньгами на корм и игрушки для него». Я даже обрадовалась после его слов. Ну и пусть он к бабе Наташе ходит с этим котом играть, а мне не надо будет терпеть никаких кошек дома. ADME Устрица Омара только что Бессмертный муж какой-то. Да и 5 тр на корм для одного кота- это прям холистик, блин. Ответить

Эта милашка решила как следует нагуляться и в конце лета свинтила из дома. 3 месяца ее где-то носило, а потом она стала наведываться в соседский дом, где ее прикормили и затем вернули хозяевам

Сейчас этой беглянке разрешено смотреть на улицу только из окна. Ей придется как следует подумать над своим поведением.

Нашему коту 11 лет, и каждый четверг он не приходил ночевать. Я купил на ошейник трекер. В первый же четверг он просидел в одной точке до 6:10. Соседний дом, пятый этаж. Я пошел просто позвонить. Открыла женщина, лет 70, в халате. Кот прошел мимо меня и лег на ее диван, как на свой. Она звала его Тишкой. Мы звали Барсом. Он откликался на оба имени. Миска у нее стояла дорогая, с тем самым кормом, который мы покупаем. Как она угадала, я не спросил. На холодильнике висела фотография кота. Очень похожего на нашего. В углу дата, 2009 год. Жене сказал, что нашел кота, рассказал где он ходит, и все. Дальше я сам стал отпускать его по четвергам. Уже знал куда. paddy_inst Mike только что Запасной аэродром Ответить

Эта красотка, которую назвали старинным английским именем Гюнвивар — та еще проказница. Стала приходить в гости к парню, который о ней заботится, кормит вкусняшками и прячет у себя дома в непогоду

Все бы ничего, но когда он захотел забрать ее домой насовсем, то она ясно дала понять, что ее это предложение совсем не интересует. В итоге ему пришлось оставить все как есть: баловать эту принцессу и мириться с ее независимостью.

Живу в Греции, в доме. Наш кот часто выходит на улицу погулять (машин здесь нет). Однажды вечером кот вернулся, и от него пахло женскими духами... «Интересно, почему?», — подумала я. Вчера соседка через два дома от нас присылает нам это фото и спрашивает: «А это случайно не ваш кот?» Нормально Зефир так устроился: каждый день ходит по соседям, еще и лежит у них с таким видом, как будто бы это его дом, а не их. salutmarika Руконожка Ай-Ай только что Идея гостевого брака котам очень по душе) Ответить

salutmarika

Эта красотка ускакала из дома и отсутствовала 5 месяцев. Когда хозяева уже смирились с тем, что она не собирается возвращаться, им позвонили и сказали, что увидели эту гулену в паре кварталов от их дома и вернули ее

Хулиганка за время отсутствия хорошо прибавила в весе, а еще обзавелась колтунами, которые пришлось выстригать.

Сейчас нашему коту Марку 10 лет, 6 из которых он дома не жил. Прежде чем он ушел, успел привести к нам жить свою любимую кошку, которая ожидала котят. Вот так мы и остались на эти долгие годы с кошкой Лизой и 6 малышами, 2 из которых до сих пор с нами. Мы долго искали Марка, а потом случайно увидели его в нескольких улицах от нас...За столько лет жизнь его немного потрепала, но сейчас ему гораздо лучше, отъедается и отсыпается. Почему вернулся, знает только он... nastya_kruchkova Руконожка Ай-Ай только что Одиссей среди котов) Ответить

А этот красавчик умудрился исчезнуть из дома на целый год. Вернулся он, кстати, приличным пухляшом. Как выяснилось, он все это время находился в одном и том же районе, где его неплохо подкармливали добрые люди

Одна из женщин, которая подкармливала его возле дома, однажды увидела объявление о пропаже кота, в котором узнала эту моську. Воссоединение с прежними хозяевами было трогательным и счастливым.

В детстве у моих бабушки с дедушкой было два кота, которые выглядели, как близнецы. Одного звали Том, второго тоже звали Том, для меня всегда было загадкой почему они одинаковые, еще и с одним именем. Дедушка рассказал мне чуть позже историю о том, как у них с бабушкой был рыжий кот Том, который в один день вышел на участок утром и не вернулся к вечеру. Его ждали и искали целую неделю, уже даже смирились с тем, что тот убежал, но он вернулся спустя две недели. Бабушка с дедушкой радовались, накормили его, напоили, отмыли, а еще через неделю вернулся настоящий Том, точь-в-точь, как тот, что вернулся ранее. Они хорошо ладили, выгонять Тома Второго было жаль, поэтому его оставили с Томом Первым у себя в доме. © Палата №6 / VK

Семья переехала в новый дом с несколькими хвостиками. Все они благополучно адаптировались к новому жилищу, кроме малышки Бинс, которая решила внимательно исследовать новый район и ушмыгнула из дома

9 недель она разгуливала, пока хозяева сбивали ноги в поисках. А в один прекрасный вечер она решила, что пора уже, наверное, домой, и просто пришла на порог к хозяевам, которые потом не помнили себя от счастья.

Сегодня после 3 месяцев поисков нашлась моя кошка. Добрая девушка, увидев нашу кошку, отправила ее в специальный бот в мессенджере, который помогает находить пушистых потеряшек. Она нашла там мой номер, позвонила и сама мне показала мою красотку, конечно, я ее не оставила без благодарности. А кошку, оказывается, два месяца кормил милый мужчина на складе в парке Горького, так откормил, что она стала в два раза больше. За это она таскала ему мышей и белок, но от благодарности он отказался, спасибо вам большое! sh_tazh

А этот котик вовсе не терялся, а просто вошел в жизнь девушки и сделал ее радостней. Девушка не могла завести собственного кота, потому что ее старенький пес их боится. Но в один замечательный день к ней пришел этот рыжик

Он живет в соседнем доме, а к этой девушке приходит каждый вечер за обнимашками, остается на всю ночь, а днем возвращается к себе домой. В итоге довольны все.

Ко мне во двор часто стала приходить кошка. Породистая, с ошейником, явно домашняя. Клянчила еду. Я купила ей мисочки для питья и корма, регулярно давала вкусняшки, было жаль, что такая красотка потерялась. Даже пыталась ее занести в дом, но она сопротивлялась, просто кушала и шла по своим делам. Как-то раз встретила соседку и поделилась сожалениями, что такой породистый кот живет на улице. А она мне: «Да какой там на улице. Это кошка моей подруги, ее выпускают гулять на целый день, ходит и кормится по всем соседям. А ровно в 18:00 возвращается поспать домой». © Не все поймут / VK Вера Рогатнева только что Волка ноги кормят. Ответить

А это мой Мартик, который однажды решил, что быть домашним котом довольно скучно и тоже решил удрать из дома после 10 лет спокойной жизни

ADME Вера Рогатнева только что Всё! Кожани никчемни! Пошёл я искать кошечкину полицию! 😀 Ответить

Целые сутки он весело проводил время в палисаднике с ежиками и белочками, пока вредные хозяева не нашли и не вернули его на теплый диван