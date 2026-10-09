16 полных надежды историй о людях, которые поставили себя на первое место — и не пожалели
В жизни мы привыкли идти по проторенной дорожке, но как иногда бывает важно остановиться, набраться смелости и выбрать себя, а не стандартный путь! Кто-то вдруг решает сменить профессию, другие уезжают в путешествия, а некоторые просто говорят «нет» бесконечным просьбам знакомых. Сегодня и я поделюсь историей, которая помогла мне стать более уверенной в себе и наполняет счастьем и радостью каждый день.
- Выхожу вечером из квартиры на прогулку и подхожу к машине забрать из нее вещи. Ко мне обращается сосед: «Девушка, вы не могли бы переставить машину подальше? Я хочу поставить сюда свою. У меня девушка на каблуках, а из дальнего места ей неудобно идти». Отвечаю: «Можете оставить девушку здесь, припарковать свою машину и забрать свою девушку от этого подъезда». Он посмотрел на меня странным взглядом и ответил: «Нет, так далеко. Я не хочу идти».
- Уже 10 лет работаю поваром в премиальном столичном заведении. Обожаю свою команду специалистов, потому что мы с ними за все эти годы успели столько всего сделать. Из сотни запар выходили, справлялись с любыми банкетами, готовили быстро и вкусно. Это была моя работа мечты, где все повара стали не просто коллегами, а семьей. Полгода назад у нас появился новый руководитель, который вдруг решил сменить половину персонала. Не стал это терпеть, уволился вместе со своими ребятами, несмотря на то, что зарплата и место меня целиком устраивали. Сейчас планируем всей командой открыть свое заведение, потому что наша работа была для нас смыслом жизни и мы не собираемся его вот так просто терять!
- Бесконечно восхищаюсь характером своей мамы. Она из тех, кто не станет терпеть неудобства: выскажет все прямо и сразу попытается изменить. Ее девиз по жизни — «всякую ерунду терпеть не собираюсь». Это касается всех сфер: кто-то лезет без очереди — она выскажется, задержат зарплату — сразу идет к начальству, нагрубят на улице — поставит человека на место. Когда я была маленькой, часто спрашивала, почему папа не живет с нами. Мама переводила тему или что-то выдумывала, и я на время отставала. А сейчас, когда у меня снова возникает этот вопрос, я просто вспоминаю ее девиз — и всё встает на свои места.
История о том, как четвероногий друг помог своему хозяину найти свое призвание
Раньше эта девушка работала бухгалтером, но с появлением щенка все изменилось. Для воспитания собаки она наняла в помощь кинолога. Но постепенно эта профессия так увлекла ее, что она решила изменить свою жизнь и уйти из офиса в новую интересную и увлекательную сферу деятельности.
- После работы зашла в отдел с готовой едой, простояла большую очередь и прямо передо мной забрали последнюю порцию моего любимого риса с овощами. Я и без этого была невероятно злая, так еще больше выбесилась, не сдержалась и сказала: «Ну так вы же сначала гречку хотели брать! Вот ее и берите, а рис оставьте мне». Парень оказался поспокойнее, но отдавать порцию мне не собирался, лишь объяснял, что он не телепат и не может знать, чего хотят люди в очереди позади. Ссорились мы пару минут, а потом парень засмеялся и сказал: «Ладно, я дам вам рис, себе возьму что-то другое, но при условии, что мы вместе поужинаем». Это было самое странное и неожиданное мое знакомство с будущим парнем.
- В детстве я была слишком чувствительной: если кто-то сердился, я сразу винила себя, если кто-то грустил, мне казалось, что я должна что-то сделать. Но в последние месяцы я поняла, что не обязана по первому зову бросать свои дела и решать чужие вопросы. Сегодня, когда я снова чуть было не бросилась утешать подругу, я смогла сдержаться и сказать себе: «Ты не обязана всегда решать все чужие проблемы». Я долго сидела одна в тишине и почувствовала редкое внутреннее спокойствие. Я только учусь быть опорой для себя, а не только для других, и надеюсь, что у меня получится.
У меня была подруга, которая любое событие превращала в драму. Просьбу начальства, простой визит сантехника, всё превращалось в историю, что мир ее ненавидит, все плохие и она очень страдает. А про конфликтные ситуации я даже не говорю. Это был конец света. При всем этом она была высококлассным специалистом и работала на должности, о которой можно было только мечтать.
В течение нескольких лет она звонила мне каждый вечер и начинала свою волынку, о том, как всё ужасно, как ее никому не жалко, какие все вокруг плохие и глупые. Остановить ее было невозможно, даже "Мне уже пора" не было достаточно сильным намеком, чтобы закончить разговор, и ее монологи длились от часа и дольше. Про мои дела ей интересно не было.
Это общение начало меня утомлять, и я стала брать трубку только когда у меня было достаточно времени и сил, чтобы поддержать разговор. Но однажды она призналась, что перестала ходить к психологу около года назад, потому что у нее теперь есть я.
После этого я больше ни разу с ней не говорила.
- Под конец 11 класса вместо учительницы истории нам поставили завуча. Женщина она была сложная, думала, что ее предмет очень важный (школа физмат). А я как раз готовилась к экзамену по истории. И вот сижу на ее уроке, читаю учебник по истории, но не школьный, а который дал репетитор. Она замечает и говорит: «Раз ты такая умная, иди и расскажи о коллективизации». Я сказала, что без проблем, и рассказала. От корки до корки. Класс обернулся на меня, все с открытыми ртами. А учитель уже хотела двойку влепить, думала, на место меня поставила. Пришлось ставить пять за ответ по теме, которая только началась.
Ничего "сложного" тут не вижу: она спросила, вы ответили, получили пятёрку. А "пришлось" или "не пришлось" - об этом вы знать не можете. Если бы она хотела "влепить двойку", она нашла бы к чему придраться, благо история не математика. И влепила бы трояк.
- Человек, который вдохновляет меня сильнее всех, — это моя мама. Четыре года назад мы потеряли папу, и первое время ей было невероятно тяжело. Она переживала, а потом в какой-то момент просто сказала мне: «Хватит. Нужно жить дальше и делать что-то полезное». Папа всегда очень любил животных, и у нас дома они были, сколько я себя помню, — кошки, собаки, попугаи, рыбки, хомяки. Мама решила продолжить эту любовь делом и занялась помощью бездомным животным. Я до сих пор считаю, что это невероятно сильный поступок — суметь пережить боль, превратив ее в добро.
Наглядный пример того, как современные дети могут выражать себя и отстаивать свои границы. На фото рабочий стол брата и сестры. Сразу видно, где чья сторона?
Комната племянника, который,учась и МАИ, строил модель беспилотника
- Девушка-официантка за моей спиной строила глазки парню, с которым я пришла, и это было взаимно. Я сделала вид, что не заметила, доела салат, потом подозвала ее нас рассчитать и сказала: «Понравился мальчик? Забирай, сестра, это твой последний шанс, а у моих ног такие штабелями лежат. Дарю».
- Сдаю домик на море, друзьям за пол цены. Как-то подружка пожила 2 недели, а после скинула простыню текста, что поменять. Я смолчала. А в этом году она снова приехала и пишет: «Смотрю, ты к советам не прислушалась». Я от просто опешила, поэтому решила проучить ее. Взяла и написала ей: «Спасибо тебе за возможность понять, что оплата за жилье должна быть одинакова для всех. Благодаря тебе я это поняла. Мне очень нравится, когда подруга ценит то, что я для нее делаю. А чтобы улучшить квартиру, как указано в твоем списке, я решила увеличить цену за проживание на 35%».
Угу, было б достаточно желающих за полную цену - не сдавала бы друзьям "за пол цены".
- Года три назад я снимал частный дом, где жил с женой и двумя собаками. Когда мы заселились, дом был не в лучшем состоянии, поэтому мы сделали косметический ремонт, подкрасили его, что-то починили, и он стал выглядеть прилично. Более того, моя жена много занималась садом, высадила много цветов и превратила двор в настоящую красоту. Когда об этом узнал арендодатель, он приехал, посмотрел и неплохо так повысил плату, потому что теперь дом стал выглядеть солиднее. Такую наглость мы терпеть не собирались, через несколько дней съехали, а жена выкопала все наши цветы.
- Моя прошлая работа перестала приносить удовольствие. Условия с каждым днем менялись, коллектива никакого. Даже осознание того, что утром снова идти туда, уже расстраивало меня. Держалась за мнимую стабильность. Но в итоге уволилась. Впервые за долгое время нормально отдохнула. Решила последовать давней идее и закончить курсы маникюра. Так и сделала. Вот тогда ощутила разницу, что было до, а что после. Стало гораздо легче и морально, и финансово. Еще удобно совмещать с учебой, что для меня важно. Потому рада, что однажды рискнула и получилось наладить свою жизнь.
- Меня очень раздражают мамины фразы «А вот я в твоем возрасте...» Будто ей жизненно необходимо ткнуть меня носом, что я в чем-то отстаю, недостаточно взрослая, недостаточно хороша. Всегда с таким пафосом, будто я тут сижу и горю желанием послушать, как она была идеальной, а я — так, не пойми что. И вот недавно у меня реально лопнуло терпение. Я просто взяла и спросила: «В моем возрасте — это понятно. А дальше что?» В трубке сразу повисла тишина. Почему я должна жить по чужому сценарию? Да ну это все! Я больше не собираюсь оправдываться за то, что иду своим путем.
У моей мамы тоже есть такое. Мол, она-то и работала, и по хозяйству всё делала, семью на себе тянула. Но мне совершенно не хочется повторять сценарий человека, который всю жизнь сам себе продыху не давал
- Я всегда была девочкой, которая не умела говорить «нет». В школе соглашалась делать за кого-то домашку, в универе всем помогала, на работе бесконечно подменяла коллег. И вот недавно я поймала себя на мысли, что уже устала от этого. Никто даже не спрашивает, удобно ли мне, а просто сваливают на меня свои заботы. И вот кульминация. Стою в очереди в кафе, подходит парень, мило улыбается и говорит: «Пропустите меня, пожалуйста, я очень тороплюсь». И я автоматически уже двигаюсь в сторону... и вдруг думаю: а че это я? Посмотрела на него, улыбнулась в ответ и сказала так уверенно: «Нет!» Он явно не ожидал. Постоял пару секунд, хмыкнул и ушел в конец очереди. А я стою и понимаю, что у меня внутри что-то поменялось. Маленькая победа, но какая важная. Я не спасла мир, не изменила чью-то жизнь, но впервые за столько лет выбрала себя. И знаете, даже кофе был на вкус какой-то другой, со вкусом счастья.
У меня такая схема поведения сломалась, когда парень из нашей группы, который любил погулять вместо учёбы, пришёл ко мне домой, чтобы я ему курсовую сделала. Вот тут что-то во мне щёлкнуло. Это был мой второй технический вуз, у меня уже были маленькие дети, я работала и училась на вечернем. Курсовые работы делала на кухне, когда укладывала детей спать. Я, человек неконфликтный в общении и старающийся избежать острых углов, высказала ему всё, что я о нём думаю и выставила за дверь
- А я поделюсь историей про папу или историей о том, что жизнь после 50 только начинается... Когда папе было 36, мы с семьей решили переехать с Дальнего Востока в Краснодарский край. Работал он там на мясокомбинате, а потом, в силу обстоятельств, снова решил круто поменять жизнь, стал работать на судоремонтной верфи корейской компании в Анголе, если что, это Африка. Ездил на обучение в разные города, чтобы получить повышение. Затем планирует в Новую Гвинею. Очень им горжусь!
Бонус: Обещанная история о том, как я перешагнула через все переживания, рискнула и стала уверенной в себе
Моя бабушка почему-то с детства говорила, что вождение — это не женское дело. Пусть машиной управляет муж, а если уж что срочное, то и такси можно вызвать. И так я всю жизнь и думала: садиться за руль — дело сложное и точно не мое. Но последнее время у супруга все больше работы, дочку по кружкам я вожу на автобусе, а кроме того, куча разных бытовых дел.
И тут он предлагает: «Диан, может, пора уже получить права? Все у тебя обязательно получится, хотя бы попробуй. А если сдашь экзамен по вождению, обещаю, куплю машину!»
Я, конечно, зацепилась за это «куплю машину», не поверила. И решила отучиться, чисто чтоб поймать его на слове. В итоге: полгода обучения, 2 исписанные тетради, 50 часов практики и 2 попытки экзамена — и вот они, заветные права!
Что удивительно, муж не схитрил. Уже через неделю я села в свою машину. Сначала жутко переживала, волновалась, думала: «Ну зачем мне все это!» А сейчас, спустя 3 месяца, я так счастлива! Муж поверил в меня, а следом и я смогла. Решилась и смогла! Теперь каждый раз, когда я выхожу из машины, чувствую себя очень уверенной и сильной женщиной.
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А еще больше мотивирующих историй можно найти здесь:
- 15 душевных рассказов от людей, которые рискнули все изменить и не прогадали
- 17 светлых историй о людях, которые решили сделать маленький шаг и круто изменили свою жизнь
Комментарии
Замечательная статья! И хороший мотиватор для неуверенных в себе людей!