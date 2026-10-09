16 полных надежды историй о людях, которые поставили себя на первое место — и не пожалели

Моя бабушка почему-то с детства говорила, что вождение — это не женское дело. Пусть машиной управляет муж, а если уж что срочное, то и такси можно вызвать. И так я всю жизнь и думала: садиться за руль — дело сложное и точно не мое. Но последнее время у супруга все больше работы, дочку по кружкам я вожу на автобусе, а кроме того, куча разных бытовых дел.

И тут он предлагает: «Диан, может, пора уже получить права? Все у тебя обязательно получится, хотя бы попробуй. А если сдашь экзамен по вождению, обещаю, куплю машину!»

Я, конечно, зацепилась за это «куплю машину», не поверила. И решила отучиться, чисто чтоб поймать его на слове. В итоге: полгода обучения, 2 исписанные тетради, 50 часов практики и 2 попытки экзамена — и вот они, заветные права!

Что удивительно, муж не схитрил. Уже через неделю я села в свою машину. Сначала жутко переживала, волновалась, думала: «Ну зачем мне все это!» А сейчас, спустя 3 месяца, я так счастлива! Муж поверил в меня, а следом и я смогла. Решилась и смогла! Теперь каждый раз, когда я выхожу из машины, чувствую себя очень уверенной и сильной женщиной.