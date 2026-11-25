Сперва моя племянница, как хорошая невестка, терпела. Уговаривала себя, что они хотят помочь, а помощь никогда не помешает. Но однажды не выдержала. Вот что она вчера рассказала мне, когда я пришла на чай к сестре: «Уехали с мужем в поездку, оставили ключи свекру — встретить мастеров с плиткой, которую мы выбирали месяц. Вернулись, а он на пороге, довольный: „Я им показал, как надо! Ни черта не умеют!“ Чуя подвох, захожу в ванную и немею: ванная выложена плиткой до потолка, на первый взгляд все ровно. Вот только у двери плитка не доходит до косяка, и зияет щель в два сантиметра, которая закрыта белым пластиковым уголком!»

Оказалось, мастера пришли утром и начали работу с середины стены. Свекор решил, что так не делается, и отправил их домой: «Я сам все сделаю, пойду от угла». Он выкладывал ряд за рядом и дошел до двери, а плитка закончилась: не хватило двух сантиметров. Такую узкую полоску не вырезать, поэтому он закрыл щель уголком. И остался вполне довольный своей работой.

