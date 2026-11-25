Родители подарили молодым дом, но подарок оказался с подвохом
Моя племянница Оля год назад вышла замуж. Они с будущим мужем до этого два года жили вместе, снимали квартиру. А тут на свадьбу родители жениха сделали им царский подарок — подарили дом, который достался свекру в наследство от его брата. Дом этот не замок, конечно, но и не разбитая бабушкина халупа — жить можно, и вполне себе достойно, только ремонт нужно сделать. Но оказалось, что не все так гладко, и Оля почему-то не слишком уже радуется такому подарку, хотя сразу молодые были просто в восторге и горячо благодарили родителей.
Оказалось, что родители мужа дом молодым подарить подарили, но право быть хозяевами отдали как будто не до конца. Свекровь, как и раньше, хозяйничала на участке — живут они буквально на соседней улице в частном секторе. Сперва Оля не была против, а даже благодарна — кому-то ведь нужно следить за всем этим добром, а у молодых времени в обрез — работают оба, не покладая рук, на своих работах. Но потом стала чувствовать себя не в своей тарелке, особенно когда свекровь без спроса высадила три ряда грядок там, где Оля хотела разбить зону отдыха с беседкой и мангалом.
Вскоре дело дошло до ремонта — Оля с мужем решили переделать кое-какие моменты под себя. И тут началось самое интересное. Свекор тут же принялся командовать: тут сделаем так, тут эдак, здесь нанимать никого не будем — справимся своими руками (при том что он, что молодой муж — оба в этом профаны). Свекровь тоже без дела не сидела — листала интернет и выбирала новую мебель.
Сперва моя племянница, как хорошая невестка, терпела. Уговаривала себя, что они хотят помочь, а помощь никогда не помешает. Но однажды не выдержала. Вот что она вчера рассказала мне, когда я пришла на чай к сестре: «Уехали с мужем в поездку, оставили ключи свекру — встретить мастеров с плиткой, которую мы выбирали месяц. Вернулись, а он на пороге, довольный: „Я им показал, как надо! Ни черта не умеют!“ Чуя подвох, захожу в ванную и немею: ванная выложена плиткой до потолка, на первый взгляд все ровно. Вот только у двери плитка не доходит до косяка, и зияет щель в два сантиметра, которая закрыта белым пластиковым уголком!»
Оказалось, мастера пришли утром и начали работу с середины стены. Свекор решил, что так не делается, и отправил их домой: «Я сам все сделаю, пойду от угла». Он выкладывал ряд за рядом и дошел до двери, а плитка закончилась: не хватило двух сантиметров. Такую узкую полоску не вырезать, поэтому он закрыл щель уголком. И остался вполне довольный своей работой.
Тут уже мою племянницу прорвало. Она ледяным тоном сказала, что больше они в помощи родителей не нуждаются, и попросила вернуть ключи и впредь без приглашения не являться. При отце муж ее поддержал, но наедине буркнул, что Оля могла бы вести себя и помягче с его родителями.
А я вот думаю, что «помягче» такие люди не понимают, и Ольке давно нужно было показать, кто в ее доме хозяйка.
Комментарии
Это не подарок, это какая-то аренда с обременением в виде неуемных хозяев. Надо либо решать вопрос, либо съезжать в реально своё собственное жилье. И да, ключи, судя по всему, не давать.
Читая заголовок про подарок с подвохом, я уж представляла себе участок у дома, который по весне затапливает по колено; дом с тайнами и приведеньями. В общем, хоть что-то не банальное... Эх...