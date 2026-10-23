20+ историй о путешествиях в поезде со вкусом лапши-минутки и бутербродов с колбасой

Путешествие на поезде будто особый вид удовольствия: размеренный стук колес, новые знакомства, обед на газетке, любимая книжка и, конечно, красивый пейзаж за окном. Но, разумеется, ни одна поездка на поезде не обойдется без комичных историй о соседях по купе, просьб занять место на нижней полке и душевных проводников.

Как-то в плацкарте был случай. Пожилая женщина везла с собой двух котов — одного белого, другого серого. Мальчишка лет пяти долго их разглядывал, а потом завязался разговор:

— А это у вас гуси?

— С чего ты взял?

— Ну как же: один белый, а другой серый! © Подслушано / Ideer

Автор шутит, что котик будто грустит от того, что ему не дают вдволь попрыгать по соседним полкам

Однажды ехал я в плацкарте. На какой-то станции к нам подсела женщина. Устроилась на верхней полке и включила музыку на телефоне. Лежит, дремлет под свои песенки и потихоньку делает погромче. Так мы и ехали, слушая этот концерт на весь вагон. В конце концов мне это надоело, и я поднялся. Но как только взглянул на нее, едва не расхохотался: попутчица лежит в наушниках, а штекер-то из телефона выскочил. Ей самой ничего не слышно, зато нам — прекрасно. © MisterPikvik / Pikabu

Ехали мы в плацкарте: мне досталась верхняя полка, а другу — нижняя. И, как водится, по вагону бродила бабуля и упрашивала всех поменяться с ней — ее верхнюю на чью-нибудь нижнюю. Только никто не соглашался. Просыпаюсь посреди ночи и вижу картину: мой приятель дремлет, скрючившись в уголке своей полки у столика, а рядом на той же самой полке пристроилась бабушка и... вяжет. В разгар ночи. rakkanata

Девушка делится опытом путешествий поездом. Один из ее советов — вот такие жд-манежи для детей. Просто и удобно

Знакомьтесь: я — тот самый человек, который ухитрился взять билет в плацкарт на вчерашнее число. Захожу в вагон, говорю проводнице, что у меня 49-е место. Меня в списках не находят, и я даже показываю ей скриншот билета. Поезд трогается. Еще раз смотрю на билет — батюшки, там же 23-е число! Хохотали мы с проводницей до слез. Я, как честный человек, предложила купить новый билет на сегодня. А она окинула меня взглядом в духе «ну что с тебя возьмешь» и махнула рукой: «Да ладно, проходите, садитесь, куда-нибудь да доедем». lidiiamilesh

Петь я совершенно не умею: ни голоса, ни слуха. Зато дочка обожала мое пение. Когда ей было около двух лет, мы поехали путешествовать на поезде, и я запела ей песенку. Люди аж сбежались выяснить, где это так жалобно мяукает котенок. Но стоило мне умолкнуть, как дочь тут же требовала: «Мама-а-а!» Над этим «Мама-а-а!» потешалась половина вагона. А вот сын в детстве, наоборот, просил меня не петь.

© Надежда Рыбкина / ADME

Самое популярное место в плацкарте

Один попутчик в поезде поразил меня настоящим джентльменским поведением. Ехали мы в плацкарте вчетвером: еще две женщины, я и мужчина средних лет. И тут он вдруг взялся за дело: сначала помог всем пристроить вещи, а затем застелил постели всем троим. Я сидела и не могла поверить, даже моргнуть боялась. Вроде бы не 8 Марта, сам он женат — просто очень воспитанный и галантный человек.

Без всяких намеков, просто от чистого сердца. Такое чудо мне встретилось впервые. tatyana_chulkova

Отправилась я как-то к бабушке в деревню. Плацкарт, людей полный вагон. Ну, думаю, без храпа сегодня точно не обойдется. Так и вышло. Ночью казалось, будто где-то в вагоне завели бензопилу. Пассажиры стали высовываться со своих полок, пытаясь вычислить источник звука. Долго искать не пришлось: на верхней полке женщина спала с таким упоением, что бутылка с водой на столике ходила ходуном. Проводница аккуратно окликнула ее по имени и попросила лечь на бок. Через мгновение воцарилась тишина. Да такая, что дедушка в другом конце вагона аж подпрыгнул и громко объявил всем, что поезд уже прибыл. ADME

Мужчина говорит, что ему очень нравится эта кнопка между вагонами. Сразу представляет, будто он на космическом корабле

Возвращалась я от подруги на поезде из соседнего города. На одной из станций к нам подсела строгая женщина лет 45 в льняном костюме. Я еще удивилась про себя: что она делает в плацкарте? Ни с кем не поздоровалась, молча забралась на верхнюю полку. И вдруг сверху доносится: «Девушка, а девушка! Не могли бы вы мне сейчас позвонить? Я продиктую номер». Я аж подскочила и спрашиваю, в чем дело. Оказалось, пока она переодевалась, телефон выскользнул из рук и то ли затерялся в одеяле, то ли провалился за полку. Набираю номер и вижу: так и есть, в ногах на полке засветился экран. Потом попутчица долго меня благодарила и жаловалась, что совсем отвыкла от плацкарта, но ехать нужно было срочно, а других билетов просто не осталось. ADME

Ко мне в гости приехал мой молодой человек — он иностранец. До столицы мы добрались самолетом, а дальше, до моего города, решили ехать поездом, чтобы он мог полюбоваться страной из окна. Купили билеты в плацкарт, а дорога заняла целые сутки. Самым ярким моментом вечера стал его поход в туалет босиком. Проводник и весь вагон покатывались со смеху: мол, сразу видно — не местный. © Подслушано / Ideer

Мне кажется, главная романтика поезда в том, какие виды ты можешь наблюдать из окна

Как-то я возвращалась домой из командировки, а свободные билеты остались только в плацкарт. Позже оказалось, что проводница решила сэкономить и не отапливала вагон. Продрогла я до костей. И тут по проходу идут какие-то ребята, здороваются, мы разговорились — и выясняется, что мы из одного города. Не говоря ни слова, они подхватывают мои вещи и ведут меня за собой. Добираемся до их купе, они закидывают мой багаж на верхнюю полку, усаживают меня за стол, а на мой ошарашенный взгляд отвечают: «Своих земляков в беде не оставляем». Посидели мы замечательно. Когда приехали, ребята еще и предлагали довезти меня до дома, но меня уже встречали родители. Парни, если вдруг читаете, — огромное вам спасибо! © Ilona Staller / ADME

Было это лет 25 назад, возвращался поездом из Питера. Денег особо не было, все на билет ушло, да и место взял в плацкарт на верхнюю боковую полку. Только улегся, как ко мне подскакивает проводница и сует платный комплект белья. Я отказываюсь, она начинает возмущаться и заодно пытается утащить матрас. Матрас я отстоял, и она удалилась. А по соседству гуляли студенты-заочники, на вид лет по 30, отмечали защиту дипломов. Решил я лечь спать. Только во сне я обычно ворочаюсь, поэтому заранее подошел к проводнице и попросил пристегнуть к полке страховочные ремни. А она отрезала, что никаких ремней у нее нет. Пришлось ложиться так. Дальше со слов студентов: «Празднуем, значит, удачную защиту. Решили выйти в тамбур. Проходим мимо боковушки, а там парень переворачивается — и прямо на нас. Ну, поймали и закинули обратно». Просыпаюсь я — глаза на лоб, а эти хохочут. Снова пошел к проводнице, и ремни у нее чудесным образом нашлись. © romzesgood / Pikabu

Автор делится небольшим обзором на путешествие в вагоне поезда в Китае. У них в плацкартном вагоне отсутствуют боковые места, а вот полки в три этажа, а не как у нас. И кажется длиннее спальное место.

Мама всегда покупала нам с братом в поезде полноценные билеты с отдельными местами. И был в связи с этим один случай, который мы запомнили надолго. Ехали в плацкарте к бабушке, дорога занимала почти сутки. Мне было лет десять, братишке — чуть больше трех. Мама устроилась внизу, а мы — на наших любимых верхних полках. Напротив, внизу, ехала женщина с двумя детьми: девочкой помладше меня и мальчиком чуть старше брата.

Вечером, когда настало время ложиться, соседка принялась укладывать своих малышей, еще и пытаясь при этом отвоевать кусочек места для себя. Мама быстро уложила брата наверху к стенке, велела и мне закрывать глаза, а сама спокойно легла спать. А соседка так и промучилась до утра, то и дело бросая на маму осуждающие взгляды. Утром она пристала к маме с допросом: как это так, оба ребенка спят на отдельных местах, с какой стати, ведь детский билет места не дает. Мама спокойно объяснила, что просто покупает билеты на всех и потому спит без забот. © Morganek / Pikabu

Несколько лет назад, в конце осени, я ехала домой из командировки в плацкарте. Вечером уснула, укрывшись одной простыней. Посреди ночи проснулась: в вагоне темно и зябко, одеяло лежит где-то на верхней полке, но вставать и искать его совсем не хотелось. Снова задремала, только сон был тревожный и поверхностный: вроде спишь, но так неуютно. И тут меня разбудило то, что проводница бережно укрывала меня одеялом. И на душе вдруг стало так хорошо. Спасибо таким людям, которые, несмотря ни на что, по-настоящему отдаются своему делу и искренне заботятся о пассажирах. © gopiha / Pikabu

Самый культурный путешественник