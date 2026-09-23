14 жизненных историй о семьях, где несколько поколений уживаются под одной крышей

Дети, бабушки и дедушки, мамы и папы — когда столько людей живут под одной крышей, скучать точно не приходится. Кто-то скажет, что это испытание на прочность, но когда дома так много народу, можно быть уверенным, что тебя всегда ждет горячий ужин, уютные посиделки и бесконечные разговоры. Герои нашей подборки поделились тем, как уживаются со своей родней, и, читая их истории, начинаешь по-настоящему ценить те светлые мгновения, проведенные в кругу семьи.