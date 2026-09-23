Внучка может не планировала 20 тыс.тратить,а бабушка без спроса взяла и одним махом...
Это точно забота?
14 жизненных историй о семьях, где несколько поколений уживаются под одной крышей
Дети, бабушки и дедушки, мамы и папы — когда столько людей живут под одной крышей, скучать точно не приходится. Кто-то скажет, что это испытание на прочность, но когда дома так много народу, можно быть уверенным, что тебя всегда ждет горячий ужин, уютные посиделки и бесконечные разговоры. Герои нашей подборки поделились тем, как уживаются со своей родней, и, читая их истории, начинаешь по-настоящему ценить те светлые мгновения, проведенные в кругу семьи.
- Бабуля живет с нами. Весь день крутится как белка в колесе. Я напоминаю ей об отдыхе, а она: «Я без дела сидеть не могу!» Отправила ее погулять. Сижу, и вдруг мне прилетает СМС, мол, вы потратили 20 тысяч. Звоню бабуле, а она весело так выдает: «Марин, я тебе одеяло нашла, ты же хотела, говорила, что под тем тонким спать не можешь, только оно тяжеловато». Действительно, не может без дела. Одеяло за 20 тысяч мне, конечно, не очень нужно, но что тут поделаешь — может, верну или обменяю. Я думала, что бабуля сходит поесть, себе что-то купит, а она все о нас печется. Придется заняться этим самой.
Внучка может не планировала 20 тыс.тратить,а бабушка без спроса взяла и одним махом...
- Живу со свекровью. Проснулась сегодня в 11:40. Позавтракала. Вышла с детьми на улицу. Вернулась домой, покормила детей. Уложила сына спать, и сама поспала примерно до 16:30. Проснулась, попили чай и поели вчерашнюю еду со свекровью, а завтра еду к своим родителям, чтобы отдохнуть. Желаю всем такой жизни — она существует!
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- Жила с нами бабушка, мамина мачеха, и была у нее привычка внезапно, без предупреждения, уезжать в свою деревню. Когда в очередной раз она уехала, я даже и не заметила. Вечером поняла, что останусь ночью одна в доме с малышом, позвонила маме, и она, пока не стемнело, отправила ко мне десятилетнюю сестренку. Заперли все двери на замки, до полуночи не спали. На улице страшный ветер завывает, пугаем друг друга страшилками. И вдруг слышим в час ночи стук во дворе. Прислушиваемся — нет, не показалось, явно во дворе кто-то шерудит вовсю. Тогда мы с сестренкой тихо подходим к двери, я внезапно вышибаю ее ногой, обе с диким криком выскакиваем из дома, и тут на нас уставилась... бабушка! В час ночи вернулась из деревни, поругавшись с родственниками, стирку затеяла и стучит тазами.
- Живем с женой и тещей под одной крышей. Недавно женской половине семейства взбрело в выходных поехать на машине в Суздаль. Решили, что снимем большую квартиру, чтобы спать в разных концах. Соскочили мы все в итоге в 6 утра от какого-то воя, оказалось, что теща помыла голову и решила высушить волосы феном, который был в квартире, которую мы сняли. По виду ему было лет 30, не меньше, и работал он с таким шумом и свистом, будто это не фен, а турбина самолета. Шутим теперь — в следующий раз, чтобы наверняка отдохнуть и выспаться, надо селиться на соседних планетах, а не в разных концах большой квартиры.
«Сегодня у нас дома встретились четыре поколения! В детстве мы много лет жили с бабушкой, и с ней связаны многие мои самые яркие воспоминания»
- Мы с мужем и нашим сыном жили у его свекра со свекровью, пока супруг учился. Уборку мы со свекровью делали по очереди, а свекор ходил в магазин и занимался готовкой. Блаженство — возвращаться домой к готовому ужину, когда тебе не нужно стоять у плиты.
С присмотром за ребенком тоже было легко! Я могла бегать на свои занятия по балету, когда душе угодно, ведь дома было еще трое других взрослых.
Недостатки, конечно, тоже есть. Приходится мириться с чужими характерами и подстраиваться друг под друга в быту. И хотя мне больше по душе жить только своей семьей, я считаю, что жизнь с родней по-особенному хороша. Между моим сыном и его бабушкой с дедушкой возникла такая глубокая привязанность, и для нас это был период колоссальной поддержки и взаимовыручки.
- Мы с женой и тещей живем в одном доме. Сад у нас общий, а вот входы — разные. Она ни разу не заявлялась к нам без предупреждения, зато каждые выходные приносит здоровенную кастрюлю какой-нибудь вкуснятины. Она умная, работящая, с отличным чувством юмора, а во внуках просто души не чает. Случись что — всегда выручит.
- С мужем вместе уже почти три года. В силу обстоятельств мы пока без собственного жилья. Живем у его родителей. С ними также живет его тридцатилетний брат. У него никогда не было отношений, и он совершенно не понимает, что нужно хоть иногда отлипать от нас! Он приходит к нам в комнату и сидит с нами до глубокой ночи. Мы собрались в кино — он с нами, решили сходить в ресторан отметить нашу годовщину — он опять с нами! Если я тонко пытаюсь намекнуть, что хочу побыть с мужем наедине, — он начинает психовать и обижаться! А муж ему и слова против сказать не может: как же, вдруг брат обидится, ему же скучно одному, у него же нет никого!
13 лет и отношения? В этом возрасте должны быть друзья и какие-то свои интересы. С мальчиком что то не в порядке.
- Жить отдельно — это хорошо. Но для себя решила: когда родители состарятся — они однозначно будут жить с нами или совсем близко. У мужа так бабушка живет со своей дочерью, ее мужем и внуками. И ведь нет большего для нее счастья, чем свое свободное время проводить в готовке, своих хобби, а когда все приходят домой — сидеть и пить чай с кем-нибудь, общаться. Да, порой сложно всем вместе жить, но нельзя оставлять наших родных и любимых одних на старости лет. Старость должна быть в радость.
- Когда мой муж сделал мне предложение, я согласилась при одном условии: моя мама будет жить с нами (она растила меня одна, и я клялась, что никогда ее не оставлю). Он согласился при встречном условии: его мама тоже живет с нами. Было очень страшно, что не уживемся, что мамы не найдут общий язык, да и целых три хозяйки в доме — это ядерная смесь. Но не тут-то было. Приходим с мужем домой, а на столе — записка, что они уехали на море и будут нескоро.
- У моего молодого человека существует семейная странность. Он всегда складирует у нас в комнате чайные ложки. Отчим (живет с нами из-за работы) постоянно покушается на вилки с ложками. А когда из другого города приезжает мама семейства, на кухне пропадают глубокие тарелки и миски. Вот так и хожу, собираю посуду по всей квартире, как грибы.
- Живу с мужем и его родителями. Недавно ночью к свекру кто-то пришел, и он пропал часа на два, мобильный оставил дома. Мой муж на нервах пошел его искать, поднял друзей, и все кружили по району. Примерно часа через три отец позвонил домой и сказал, что он у соседа сверху! Третий час ночи! Никто не спит, муж непонятно где, все на нервах. Когда все пришли домой, я спросила у мужа, злится ли он на отца. Он ответил, что не особо, потому что когда он был подростком, то родителям тоже пришлось непросто.
- Сегодня у меня день рождения. Накануне я повздорила с родителями, и они сказали, что никаких подарков и празднований в этот день не будет. Весь вечер я была в расстройстве. Но мы живем с бабушкой и дедушкой (1-й этаж — они, 2-й этаж — я с родителями). Бабушка все слышала и сказала: «Утро вечера мудренее». А наутро я проснулась и увидела шарики, самодельную гирлянду с пожеланиями и бабушку, у которой глаза на мокром месте от счастья. Она встала в пять утра, чтобы все успеть. А дедушка испек мой любимый пирог. Люблю их.
А родители смотрю уже начали манипулировать дочкой. Надеюсь, бабушка с дедушкой напишут завещание или дарственную на внучку, а то потом родители ее на улице оставят
Жить большой семьей бывает ох как нелегко, но именно в этой тесноте рождается та самая мощная поддержка, а любые трудности совместного быта — это совсем небольшая плата за счастье точно знать, что тебя всегда очень ждут дома.