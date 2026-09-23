18 согревающих историй и фото о зрелых котиках, которые не перестают приносить хозяевам маленькие радости

Кошки и коты — питомцы весьма своенравные и очень разные. Некоторые могут быть ласковыми и нежными, другие всю жизнь воротить нос от хозяев, изредка разрешая себя погладить. Но, несмотря на капризы, ночные тыгыдыки, выдачу корма по первому требованию и все прочее, нам очень хочется, чтобы они были рядом долгие годы и не переставали наполнять дом уютом, а наши души теплом. Глядя на сегодняшнюю подборку бодрых старичков, охотно верится, что именно так все и будет.

На первом фото этой красотке всего 6 недель, а на втором — уже 16 лет! Сразу видно, что из милейшего котенка выросла элегантная и воспитанная дама

Моей кошке 15 лет. Я присмотрела ей мягкую лежанку в интернете, женщина отдавала за символическую плату. Встретились у подъезда, я забрала товар, но только поднялась в квартиру, продавщица давай названивать и слезно просить вернуть лежанку назад! Она, видите ли, только что вспомнила, как лет пять назад спрятала в ее подкладке золотую цепочку. Говорю, мол, ну поднимайтесь, забирайте, а сама гляжу, как моя кошка моментально начала обнюхивать обновку и тут же плюхнулась туда. Думаю, ну супер, только подарила кошке подарок и сразу отберу сейчас. Тут как раз женщина эта поднялась, увидела мою кошку, которая там уже прихрапывала, и такая: «Ладно, я всю лежанку забирать не буду, только цепочку поищу». Минут 5 ползала на коленях вокруг спящей кошки, нашла там снизу замочек и достала свою цепочку. Долго потом извинялась за неудобства. ADME

10 лет назад этого малыша нашли на улице и он попал в замечательную приемную семью. Глядя на него не остается сомнений, что котик живет свою лучшую жизнь

Об этом красавце я могу писать часами, потому что это мой кот и зовут его Мартик. За 14 лет он из крошки превратился в роскошного котяру. Нам он разешает только подносить ему дары и восхищаться его великолепием

ADME Кошка Ултара только что Очень хорошая форма! Возраст выдают только лапки Ответить

Вы только взгляните на шерсть этого белого «барашка»! Ему 15 лет и выглядит он великолепно. Хоть сейчас заказывай фотосессию в журнал «Коты и мода»

Пришла как-то дочка с улицы и притащила с собой кота. Говорит: «Мамочка, давай его домой заберем!» Я гляжу на этот пушистый чумазый комок и понимаю, что это именно тот кот, который у нас на районе уже лет 10 слоняется. Я всячески пыталась объяснить ребенку, что котику на улице будет лучше, он так привык, в квартире ему может не понравится, но дочка не сдавалась. Думаю, ну ладно, вот завтра он убежит обратно на улицу и дочка успокоится. Куда там! Мы его отмыли, накормили, он даже не пикнул ни разу, а вечером уже спокойненько спал в кресле, будто оно его личное. Он, конечно, ходит периодически на улицу погулять, но каждый раз возвращается домой и ведет себя, как хозяин. Теперь у нас есть кот Гарри, который будто прожил с нами всю жизнь. ADME

Преображение из маленького очаровашки, в настоящего сердцееда за 11 лет. Роскошный окрас, прекрасные глаза, и, как утверждает его хозяин, очень ласковый характер

На первом фото малышу примерно 1 месяц, а на втором уже 10 лет! Не только прекрасно выглядит, но и, похоже, открыл в себе талант к рисованию

Моему Тимофею уже 16 лет, но выглядит и чувствует он себя очень даже прекрасно. Мы обычно все лето проводим на даче, а в сентябре возвращаемся в город. Тимоша на даче свободно гуляет куда хочет, никогда проблем не было. А тут накануне отъезда он притащил откуда-то маленького котенка. Пустил его в свою лежанку, давай облизывать... Я ему такая: «Тимоха, это что такое? Ты где котенка взял?» А тот мне: «Мяу!», — мол, какая разница, теперь у тебя двое котов, смирись. Я закинула фото котенка в дачный чат, и мне написала одна женщина с соседней улицы. Выяснилось, что наш Тимоша все лето бегал в гости к ее кошечке, а когда у нее котята появились, он видимо решил показать себя ответственным отцом и забрал одного из пяти котят себе. ADME

Этого котика зовут Иван. Ему 18 лет и выглядит он, как настоящий царь. Величественный, спокойный и с глазами, наполненными мудростью прожитых лет

Этот 14-летний предводитель пушистых в юности был тем еще озорником и задирой. Но это вовсе не помешало хозяевам полюбить его всей душой

Говорят, что трехцветные кошки приносят в дом удачу. Я уверена, что за 13 лет эта красавица подарила много чудесных моментов тем счастливчикам, которых она выбрала

У бабушки живет кошка Дуся. Дама в почтенном возрасте, ей уже 14 лет. Характер у нее такой, будто она решила, что она не домашняя кошечка, а пантера из диких джунглей: гладить ее нельзя, играть она не любит, никакой ласки не терпит, только иногда приходит рядом с бабушкой полежать на диване. А тут как-то мы пришли к бабушке в гости со своим щпицем, который еще щенок. Думали, если Дуся начнет характер показывать, то сразу уйдем. А кошку будто подменили. Она начала тоненьким голосочком мяукать, бегать вокруг щенка, обнюхивала его, даже лизнула моську пару раз. Мы такого поведения никогда не видели. Бабушка потом рассказывала, что когда мы ушли, Дуся еще час ходила по квартире и мяукала, видимо требовала вернуть нового друга. ADME

Сэр Сырок недавно отметил свои 16 и благодаря высокой концентрации пушистости выглядит настолько прекрасно, что хочется потискать его через экран

Это рекордсмен нашей сегодняшней подборки, которому исполнилось 20 лет! Правда, поговаривают, что его хозяин до сих пор не дождется, когда же с возрастом к юбиляру придет кошачья мудрость

Малыш Ариес появился на свет 18 лет назад в шкафу своей хозяйки, где обосновалась его мама. Глядя на фото, кажется, что в нем абсолютно ничего не поменялось: тот же взгляд и то же выражение на моське

Барсику нашему в марте исполнилось 17 лет. Он уже давно не носится по дому, особо не интересуется игрушками. В основном спит. Мы недавно начали наводить порядок на балконе и решили повыбрасывать накопившийся хлам. Отодвинули старый шкаф, а там чего только нет! Какие-то резинки для волос старые, два кусочка пазла, фигурка бегемотика из киндера, макарошки и всякий прочий мусор. Кот, как увидел, что мы нашли его заначку, сиганул с дивана, быстрее, чем в молодости. Подбежал к этой куче и увалился сверху. Видимо решил защитить свои «богатства» от попадания в мусорку. Кое-как его оттащили оттуда, я все помыла от пыли, сложила в коробку и поставила ему рядом с диваном. ADME