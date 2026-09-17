20 внушительных котиков и собак, которые дарят своим хозяевам массу радости и теплых обнимашек

У домашних питомцев, которые выросли в пушистых гигантов, есть своя особенная притягательность. С одной стороны их исполинский размер сначала может немного настораживать, но после близкого знакомства начинаешь понимать, что мало кто в мире может сравниться с ними по доброте, ласке и преданности. Эти очаровашки приносят в дом много тепла и уютного топота лапок.

Познакомилась с парнем в сети. Пошли в кафе, все замечательно, но вдруг ему кто-то позвонил. Я услышала женский голос, а потом он тихо ответил: «Попробуй уложить его, я скоро». Думаю, походу, у него ребенок есть. А потом заметила заставку у него на экране и обомлела. Там стоит он и гигантских размеров сенбернар. Парень, видимо, заметив, как я удивленно пялюсь на экран его телефона, засмеялся и такой: «Это мой Барни. Ему всего годик и он совсем, как дите. Я попросил сестру, чтобы с ним посидела, пока я с тобой буду. А он потерял меня и не отходит от двери». Я настояла на том, чтобы в следующий раз мы встретились в парке, чтобы и песику дома не скучно было, и я могла вдоволь его потискать. ADME Anastasiya только что Но следующего раза не случилось🥸 Ответить

Кажется, кто-то уселся на пульт от телевизора и не собирается в этом признаваться

Невозможно представить, чтобы к нему обращались, говоря «кис-кис». Тут подойдет только: «Ваше Величество»

Интересно, чем кормили этого щеночка, что он вымахал ростом с хозяйку?

У нас живет немецкий дог по имени Дюк, который размерами походит на лошадь. Дюк немного недолюбливает робота-пылесоса, потому что из-за него приходится вставать с пола и уступать дорогу. Когда эта машина ползает по ковру, наш «малыш» старается забраться на диван, но тот для него маловат. Поэтому он аккуратно присаживается на него свой огромной филейной частью, а передние лапы оставляет на полу, дожидаясь, пока робот упылесосит в другую комнату. ADME Ирина Кураксина только что Нельзя было диван побольше купить? Ответить

Все познается в сравнении, как говорится. Тут представлена наглядная разница в размере между обычной пушистой моськой и мейн-куном

Привет! А я тебе тут местечко нагрел. Присядешь?

alena_zinoveva_art

Есть цирковые медведи, а есть домашние, как на этих снимках. Очень ласковые и нежные звери, которые с радостью выполняют роль няньки

titmousebird Кошачья прислуга только что Такой и коляску перевернуть может, там же кило под 60 меха, мышц и всего остального Ответить

Мой пес по-тихому свалил с участка и решил прокатиться на электричке. У нас были гости в этот момент и никто особо не хватился, что собаки не видно поблизости. Ну гуляет и гуляет, он же на участке. Когда спохватились и начали искать, мне сказали, что его видели на другом конце поселка, а потом вообще скинули в чат фото, где он стоит на перроне, а потом заходит в электричку с мордой человека, у которого просто были планы. sensorica.mama

Можно построить на этом бизнес: продавать часовые абонементы на обнимашки с этим пушистиком. Очередь растянется на месяцы вперед

sudoroot

Когда ты вырос больше хозяина, но по-прежнему чувствуешь себя щеночком, которому нужно на ручки

algry_18

Девушка на фото выглядит более довольной, чем кот. Но чего только не потерпишь ради женского счастья...

Я работаю в клининге. Лет 8-10 назад ко мне обратилась одна женщина и пригласила на уборку. Мой номер ей кто-то дал по рекомендации. Огромная квартира, интерьер красивый, богатый, сложный. Но главный бонус — собачка маламут. Игривая, размером с меня. И шерстяная, как меринос перед стрижкой. Первый раз все прошло прилично, хозяйка была дома, мы вдвоем смогли запереть проказника в прихожей и закрыть дверь. Собакевич поскребся и успокоился. А вот со второго раза мне выдали ключи и оставили один на один со зверем. Приходя в урочный час, я обнималась с псинкой, вытирала с себя потоки слюны, кидала мячики и обманной косточкой пыталась выманить собаку в загон. Но хозяин тут он! И он не велся. Поэтому мы вместе гладили белье, мыли полы, пылесосили ковры, собирали и заново раскидывали шерсть по мебели и углам. А еще у этого маламута был собственный балкон с диваном и складом игрух. levkazdes

«А я все чаще замечаю, что меня как-будто кто-то подменил...»

Очень удобно, когда вырастаешь достаточно высоким, чтобы самому брать вкусняшки со стола, а не выпрашивать у двуногого

Некоторые собаки, как сдобное тесто для булочек — значительно увеличиваются в размере, если окружить их теплом

Мы завели мейн-куна и наивно думали, что это просто «чуть более крупный котик». Сейчас нашему Марсику 3 года, он весит почти 12 килограмм и ростом в холке соперничает с некоторыми собаками. При этом он уверен, что он до сих пор маленький котеночек и его любимое занятие — с разбегу запрыгнуть к мужу на грудь, когда тот спит. Ну, или уместить свою пушистость в обувную коробку, куда помещается только одна его лапка. ADME

А давай-ка, хозяин, сегодня ты на полу поспишь, а я в твоей кровати. Я тебе вот и подушечку приготовил

Глядя на это фото, можно буквально на себе ощутить весь вес этого мохнатого собакена