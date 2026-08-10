11 простых летних вещиц, на которые не тратятся практичные люди, ведь толку от них — с гулькин нос
Сейчас на прилавках магазинов можно найти массу летних вещей для отпуска, дачи и дома. Кто-то хочет обновить гардероб, другие мечтают о прохладе и отсутствии комаров дома, а многие раздумывают, как бы сделать дачу уютнее, а работу на огороде — проще. Увы, некоторые штуки только кажутся удобными и полезными, а на деле быстро отправляются с глаз долой подальше. Хорошо, что у большинства из них есть альтернатива на замену.
Купальник с поролоновыми вставками
Выбрать подходящий купальник для отпуска непростая задача. Хочется, чтобы он был удобным, ярким и прослужил хотя бы пару лет. Раздельная модель, верх которых снабжен поролоновыми вставками, кажется отличным вариантом. И сидит хорошо, и достоинства фигуры удачно подчеркивает.
Но все это ровно до того момента, пока купальник не намокнет. А потом поролон начинает топорщиться под тонкой тканью или сминаться в складки. Кроме того, из-за прокладок верх начинает неловко обвисать. Да и сохнет купальник значительно дольше.
у меня два купальника со вставками, и ничего не сползает. может, просто не надо овно за 3 копейки покупать?
На отдыхе в Италии купила купальник веселой расцветки. Сидит отлично, стоит недорого. В первый раз пошла в нем купаться. Вынырнула из моря, плюхнулась на пляж, а народ с меня глаз не сводит. Приосанилась, но купальник проверила — все на месте.
И вдруг сзади кто-то шепчет: «Простите, мадам! Но у вас как будто водоросли к декольте прилипли!» Смотрю на лиф, а там поролоновые вставки складками пошли, и зеленые веточки на узоре словно выпуклыми стали. Смотрелось странновато. Хорошо, у меня старый купальник был с собой: быстренько сбегала в кабинку и переоделась.
Термобутылка из пластика
Термос, особенно летом, — вещь полезная. Можно набрать дома холодной воды и носить ее с собой целый день. Жидкость даже в жару не нагреется. Плюс на магазинную воду из холодильника тратиться не надо. Но к сожалению, далеко не все термобутылки хорошо сохраняют температуру напитка.
В изделиях из пластика, где между стенками проложен тонкий слой пенопласта, вода нагреется довольно быстро. Да, такие бутылки значительно легче тех, что сделаны из нержавеющей стали, и носить ух удобнее, но толку от такой тары немного.
Тем, кто любит пить холодную воду можно заполнить термобутылку наполовину кубиками льда.
Спрей для лица
На прилавках магазинов сейчас можно найти не только баллончики с мицеллярной и термальной водой. Часто в продаже можно увидеть и обычную воду с добавками. Она тоже отлично освежает в жаркий день, но зачем тратиться на это средство, если его можно сделать дома?
Для этого понадобится только бутылочка с распылителем. В нее просто каждый день наливается чистая и свежая вода. Или можно приготовить домашнюю охлаждающую смесь, подходящую именно вам.
Сандалии на толстой подошве
Не-не). Это не так).(Вспомнила вашу статью про обувь).
Я очень люблю толстую подошву. Амортизация лучше, держать пальцами ничего не надо.
А вот с тонкой подошвой невозможно - это как раз то, что нужно держать пальцами в моем случае, каждая неровность впивается при ходьбе.
С обувью очень индивидуально - все с возрастом уже выбрали именно свою)
Сандалии кажутся отличным вариантом на лето, но если уж и брать такую обувь, то лучше поискать модель на более тонкой подошве. Тяжелая платформа плохо гнется при ходьбе, а отсутствие задника приводит к тому, что человек сжимает пальцы, чтобы сандалии не соскользнули с ноги. В результате после пары часов икры и стопы начинают ныть.
Смотря где и как гулять. По деревенской "грунтовке" или по старинным улочкам европейских городов, вымощенных булыжником, в тонкой подошве не походишь
Да, ужжж! Внутри эти шлёпки не так хорошо выглядят. Видно, что исходили с хозяйкой сто дорог. Но зато удобные.
Свекровь привезла мне из Франции сандалии на платформе. Вроде милые и сидят отлично. Надела их на работу, умаялась, ног не чую. Бреду домой, вдруг слышу сзади: «Девушка, ну подождите же!» Оборачиваюсь — побегает незнакомый мужик, вдруг бухается на одно колено и тянется к моей сандалии.
Смотрю, а у меня к подошве сзади пакет прилип. Сколько я его за собой протащила — не знаю, так ноги в этих сандалиях устали, что даже не заметила, что что-то прицепилось. Поблагодарила дядечку, а сандалии потом только в магазин надевала или на короткую прогулку.
Каркасный бассейн
Далеко не у всех дача находится рядом с каким-то водоемом, а летом так хочется вдоволь накупаться. Поэтому каркасный бассейн кажется отличным решением. Правда, и у этой конструкции есть свои минусы — куда же без них. Во-первых, для установки такого бассейна нужна идеально ровная поверхность.
Во-вторых, фильтрационная система, которая входит в комплект, не всегда хорошо справляется со своей задачей. В-третьих, зимой для хранения бассейна нужно найти подходящее место, иначе придется покупать новый.
Да, под него мы насыпали слой гравия, купаться, когда вам по пояс воды так себе и зарастает он быстро, чистить тяжело, а эта лесенка сверху отдельная прэлесть, для детей тоже сомнительно, с маленькими надо вместе лезть туда, качество воды в нём плохое
Муж решил на дачу бассейн купить, а то детям плескаться негде. Установили, залили и пару дней радовались, а потом начались приключения. Когда мы бассейном не пользовались, то накрывали его брезентом, но в воду все равно всякий мусор попадал. Фильтр не справлялся, и стенки быстро покрылись налетом. Ладно, спустили воду, помыли, снова набрали.
После третьей генеральной уборки за две недели решили фильтр поменять. Это не слишком нам помогло. К концу лета мне этот бассейн уже в кошмарах виделся. Осенью разобрали его, просушили, упаковали и убрали на чердак. А в начале следующего лета выяснили, что он мышкам приглянулся и бассейн у нас теперь весь в дырочку. Мышам я была очень благодарна, новый бассейн покупать не стали.
У нас такой бассейн, только круглый, 3 м в диаметре, уже 15 лет, даже есть небольшие дырочки, плавать по кругу кайф, охлаждаться супер, хлорка плавает в поплавке, фильтр меняем часто, воду доливаем каждый день после купания, и моем только раз в сезон и все прекрасно. Дети в нем выросли. На следующий год собираемся покупать новый точно такой же
Разбрызгиватель для газона
Для многих из нас летние каникулы на даче ассоциируются с лейкой, ведрами и ежевечерним поливом огорода. Поэтому лично для меня даже появление садового шланга на участке стало большим счастьем. А уж садовые разбрызгиватели вовсе казались настоящим подарком.
Правда, настоящие садоводы отмечают, что для овощных грядок и цветочных клумб это не лучший вариант. Часть воды расходуется впустую, испаряется и рассеивается под порывами ветра. Да и до земли добирается не много влаги, остальное оседает на листьях.
Свекровь разбила на нашем участке огород: кабачки, патиссоны, зелень. К середине лета мне эту красоту поливать надоело, попросила мужа разбрызгиватель купить. Установили, вечером включаю его на полчаса, а сама чай на веранде пью — красота. Приезжает в очередной раз свекровь, осматривает свои кабачки и ахает.
Дело в том, что большая часть воды на листья и кабачки попадала, из-за этого парочка плодов плесенью покрылась. Что делать — пришлось обратно к садовому шлангу и лейкам возвращаться.
Ультразвуковой отпугиватель комаров
Уже давно доказано, что если ультразвуковые машинки и отгоняют насекомых, то длится этот эффект недолго. Но люди все равно упорно покупают подобные устройства в надежде, что комары и мухи испарятся из дома как по мановению ока. На самом деле обычный фумигатор работает значительно лучше. А ультразвуковое устройство так и останется милым украшением розетки.
Ох ваши фумигаторы,насмешили,деньги на ветер,самый действенный приём,вечером по потолками с пылесосом пройти до утра спи спокойно
На даче комаров было — спасу нет. Мы уже и фумигаторы везде поставили, а они все равно жужжат. Моя мама в очередной приезд притащила пищалку от них, дескать, отличная штука. Ладно, поставили — комары и правда исчезли.
А потом захожу в комнату, мама дорогая! Комаров-то нет, зато мушки везде роятся. Впрочем, комары тоже не заставили себя долго ждать. Вернули на законное место фумигаторы, а эти устройства куда-то в буфет закинула. Но маму расстраивать не стала, хотя она, по-моему, и сама догадалась, что они не работают.
Вентилятор с водяным охлаждением
Когда наступает летняя жара, все начинают мечтать о кондиционере. Но далеко не в каждой квартире можно установить этот агрегат, да и электричества он потребляет немало. А простой вентилятор не слишком хорошо охлаждает помещение. Поэтому в последнее время многие покупают вентиляторы с водяным охлаждением.
Стоит такая штука дешевле, чем кондиционер, и от нее действительно веет прохладой. Но у этого устройства есть свои минусы. Во-первых, влажность в квартире повышается, и на стенах может появиться плесень. Во-вторых, в любой воде содержатся минералы, а потому все поверхности в комнате быстро покрываются липким и почти несмываемым налетом.
Плетеная садовая мебель
Мне всегда нравилась мебель из натурального ротанга: легкая и смотрится красиво. Еще и служит долго. Решили пару кресел и столик для садового участка прикупить, чтобы завтраком под сенью яблонь наслаждаться. Правда, не учли один нюанс: натуральный ротанг не очень любит солнце.
И за один сезон наш прекрасный гарнитур покрылся неэлегантными светлыми пятнами. А еще мне надоело раз в неделю из переплетений всякий мелкий мусор доставать. Вечно туда забивались крошки, листики, увядшие цветочки. А достать их оттуда — та еще задача. В общем, переехали наши кресла и столик в дом, а для улицы мы купили мебель из обработанного дерева.
Солнцезащитный экран для автомобиля
Чтобы летом машина на стоянке не превращалась за полчаса в пышущую жаром духовку, многие покупают специальный экран, который кладется под лобовое стекло. Он и передней панели не дает разогреваться, и температуру в салоне регулирует.
Но, как показали последние исследования, с первой задачей эта штука справляется отлично, а вот со второй — не очень. Если не укладывать экран, в салоне будет только на несколько градусов теплее. Чтобы не дать автомобилю нагреться, лучше положить изделие не под лобовое стекло, а на него.
Прозрачное платье, для походов на пляж
На пляж не очень-то хочется идти в обычном платье или шортах. Натягивать эту одежду на полусырой купальник не слишком приятно, да и на одежде потом остаются разводы соли. Но лучше выбрать обычное парео, а не покупать для отпуска пляжное платье из прозрачной ткани. Парео можно повязать как угодно, да и смотрится оно симпатичнее, чем платье, которое из-за мокрого купальника начинает просвечивать в самых неожиданных местах.
А что мешает воспользоваться этим парео, и переодеть мокрый купальник, вместо того чтобы в нём ходить?
Перед отпуском купила к своему любимому купальнику пляжное платьишко. Легкое, воздушное, нежно-зеленого цвета. В первый раз возвращаюсь с пляжа, а люди от меня только что не шарахаются. Что такое? Посмотрела на свое отражение в витрине и обалдела.
Там платье в стратегических местах намокло, что дало неожиданный эффект. Сам купальник был не особо заметен, а вот красные цветы на нем буквально пламенели. Зрелище и вправду было сомнительное. Больше его на пляж не надевала.
А если вы только собираетесь в отпуск, вот несколько теплых подборок историй о путешествиях:
Комментарии
а теперь предлагаю сесть и посчитать, сколько вещей, из упомянутых в статье, можно счесть "простыми летними вещицами"