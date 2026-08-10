11 простых летних вещиц, на которые не тратятся практичные люди, ведь толку от них — с гулькин нос

Выбрать подходящий купальник для отпуска непростая задача. Хочется, чтобы он был удобным, ярким и прослужил хотя бы пару лет. Раздельная модель, верх которых снабжен поролоновыми вставками, кажется отличным вариантом. И сидит хорошо, и достоинства фигуры удачно подчеркивает.

Но все это ровно до того момента, пока купальник не намокнет. А потом поролон начинает топорщиться под тонкой тканью или сминаться в складки. Кроме того, из-за прокладок верх начинает неловко обвисать. Да и сохнет купальник значительно дольше.