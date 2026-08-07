19 жизненных историй из аэропортов, пропитанных звуком катящихся чемоданов и предвкушением отдыха

Со мной в Стамбуле неделю назад история случилась: пересадка между рейсами 16 часов, вагон времени, пришла в лаунджзону в 10 утра и сразу уснула, что мне совсем несвойственно. Проснулась, глянула на экран смартфона и немножко в шоке была, так как он нестандартно время отображает - не горизонтально, а вертикально, к тому же две страны показывает. В общем, вместо 14 часов с минутами я углядела 17, а у меня регистрация начинается в 16-45! Ох и взбодрилась же я!