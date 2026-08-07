а как их варить?? я понимаю, что в процессе варки они становяся мягкими и постепенно все влазят в кастрюлю, но метр!! пока кончики опустятся в воду, начало макаронины уже в кашу разварится...
19 жизненных историй из аэропортов, пропитанных звуком катящихся чемоданов и предвкушением отдыха
Аэропорт — это как раз то место, где в зале ожидания могут сидеть и счастливые отпускники, и командировочные, и просто люди, которые совсем скоро вернутся из путешествия и смогут обнять своих родных. Именно здесь смешиваются аромат свежего кофе, легкий стук чемоданных колесиков и радостное предвкушение отдыха у моря. А между регистрацией и посадкой в аэропорту порой приключаются такие истории, что даже нарочно не придумаешь.
- Подруга везла из Италии метровые спагетти. В чемодан не влезли, пришлось сунуть в ручную кладь. А на досмотре ей выдают: «Нельзя, габариты!» И тут она предложила им логичный выход, от которого у сотрудницы начали медленно, но верно, округляться глаза, ведь моя подруженция с абсолютно невозмутимым видом сообщила: «Ладно, без проблем. Давайте я их сейчас просто сломаю пополам и засуну в чемодан». Сотрудница в ту же секунду забыла про строгие регламенты, замахала руками и закричала: «Ты что! Ни в коем случае! Неси в руках, только не ломай!»
Хозяин этого корги заметил, что в аэропортах всегда по-доброму относятся к собакам. Им однажды даже открыли балкон, чтобы пес Шард подышал свежим воздухом
У меня приятельница тоже везла корги самолетом и переживала сильнее него. Сначала думала, что надо будет сдать в багаж, но пес то ли по весу прошел, то ли наулыбался всем сотрудникам фирменной коржиковской улыбкой, и его разрешили взять в салон. В аэропорту со всеми перезнакомился и всех обаял. Единственное, что в салоне соседка его пыталась подкармливать кусочками из своего обеда, а подружка моя сильно не любит, когда посторонние еду собаке суют
- Прилетели мы на отдых на Пхукет из Екатеринбурга. На выдаче багажа увидели свой чемодан, стоявший возле ленты — сотрудники аэропорта, видимо, сами снимали вещи, чтобы ускорить процесс. Чемодан был наш, да не наш! Марка, размер, цвет и даже чехол были такими же. Но чемодан был чужой. И код замка не подошел. И, конечно, бирка была не на меня. Хорошо, что история закончилась благополучно — мне написала хозяйка чемодана и сообщила, что нашла нас через авиакомпанию. Мы договорились встретиться с Софьей в аэропорту Пхукета, обменялись чемоданами и поехали каждая к себе в отель.
Полетели с мужем в ОАЭ отдыхать. В айрапорту Дубая , меня робот не пропускает, по паспорту я блондинка, а полетела шатенка!
- Мы с мужем купили авиабилеты на отдых. Ехать в аэропорт мы должны были раздельно — он из другого города, а я из дома. Ну и я такая: «Ля-ля-ля, вылет 17 числа в 3:00, отлично, как раз днем соберусь, вздремну и поеду». А я поздно ложусь спать. Залипаю в телефон, смотрю на время. Уже перемахнуло за полночь, и в строчке под часами появилось число 17. И тут у меня начинают скрипеть извилины: «Сейчас 0:30 и уже 17 число, а как тогда 3:00 будет завтра ночью?» Я быстро побросала вещи в сумку и вызвала такси в аэропорт. Муж не в курсе. А мне до сих пор снится, что я свой рейс пропускаю.
Со мной в Стамбуле неделю назад история случилась: пересадка между рейсами 16 часов, вагон времени, пришла в лаунджзону в 10 утра и сразу уснула, что мне совсем несвойственно. Проснулась, глянула на экран смартфона и немножко в шоке была, так как он нестандартно время отображает - не горизонтально, а вертикально, к тому же две страны показывает. В общем, вместо 14 часов с минутами я углядела 17, а у меня регистрация начинается в 16-45! Ох и взбодрилась же я!
Мини-библиотека произведений А.С. Пушкина в аэропорту имени Пушкина. И ведь действительно «мини-библиотека»
- Прохожу паспортный контроль в аэропорту. Слышу вопрос от сотрудника за соседней стойкой к другому пассажиру: «Цель поездки в Стамбул?» Ответ: «Хочу увидеть султана Сулеймана». Пропустили в итоге.
В Стамбуле ходила в Цисцерну Базилика. И там, внизу, развлечение для туристов. Фотосессия с султаном. Ооочень красивый султан, и чувствовала себя как в кино)))
- Гулял сегодня между рейсами в аэропорту и увидел такую конструкцию. Поговорил с персоналом и выяснилось, что сюда привезли из Дубая профессиональный тренажер для пилотов. Меня даже пустили внутрь посмотреть. Инструктор — бывший пилот. При желании можно полетать — 6 тысяч за 20 минут.
В Москва Сити если я не ошибаюсь в торговом центре тоже такой тренажёр есть, во всяком случае был.
- Сегодня в семь утра за нами заехало такси, и мы помчали в аэропорт. При входе в здание нужно было достать кота Локи и собаку Петровича из переносок. Пока ожидали начала регистрации, Петрович сидел в клетке и был крайне счастлив. После регистрации решили чуть погулять с ним. Люди были очарованы, все хотели подойти и погладить его.
Когда пришло время отдавать Петровича в багаж, я вся испереживалась за него.
В салоне Локи спокойно дремал возле моих ног и даже не мяукал. Возможно, больше всех волновалась я, а не наши питомцы. Мне казалось, что полет длится вечность, хотя лететь в Новосибирск нужно было всего пять часов. Приземлились, дошли до выдачи багажа. И вот я вижу, как из-под надписи «Негабаритный груз» выезжает клетка с Петровичем. Я выдыхаю, потому что он сидит и улыбается при виде нас. Путешествие прошло просто отлично.
Хорошо, что у меня нет собаки. Я бы не смогла ее отдать в багажное отделение((
- История года в аэропорту Франкфурта. Я забронировала себе проход в бизнес-зал, прошла все контроли, включая паспортный. А бизнес-лаунджа моего нет. Уточняю у сотрудников, на что получаю ответ, что бизнес-зал остался в зоне сдачи багажа. До вылета почти 3 часа.
Спрашиваю, можно ли мне обратно «въехать» в Германию, посидеть в бизнес-зале, а потом обратно контроль пройти. Мне говорят: «Да, конечно». А я не ела с утра. Ну, я и вышла снова в зону вылета, посидела 20 минут в бизнесе, поела и пошла обратно. Сотрудники хохотали в голос по поводу причины моего въезда. Но вообще, это перебор, конечно. Как бизнес-лаундж вообще может быть там, где сдают багаж?
Ни разу не была в бизнес-зале, не понимаю, почему люди так туда стремятся, карты банковские специальные покупают и все такое - все равно раньше других не долетишь
У мужчины было два прохода в бизнес-зал в месяц. И один из них он решил потратить в аэропорту Еревана
- Сижу я в зале ожидания. До посадки еще два часа, пытаюсь немного подремать. А тут женщина рядом включает ролики на телефоне. На всю громкость. Без наушников. Рецепты, танцы, коты. Я терпела минут двадцать. И вдруг меня озарило. Я повернулась и с милой улыбкой попросила запустить еще раз предпоследний ролик. Мол, я рецепт пирога не успела записать. Дама сначала растерялась, а потом оглянулась вокруг — на нас уже реально ползала смотрели — и все-таки вытащила из кармана наушники.
Прямо интересно, чем мой коммент про тех, кто слушает музыку в общественных местах без наушников, не понравился? И кому? 😅🤣🤣🤣🤣
- Возвращаюсь домой, сижу в аэропорту Шанхая час, жду рейс, сильно хочу есть. Рядом со мной сидит приятная девушка-китаянка и аппетитно жует печенье с какой-то начинкой. Наконец-то решила угостить меня им, достает из пачки, протягивает, я хватаю и начинаю жевать. И тут чувствую какой-то непонятный вкус. Это оказалось кондитерское изделие с начинкой из фасоли с сахаром и еще какими-то специями.
Один пассажир побывал в бизнес-зале аэропорта Сочи. По его словам, там кормили свеклой, горошком, кусками курицы и вареной гречкой
- Летом ухватили с подругой горящий тур на море, за полдня собрались на отдых и, счастливые, помчали в аэропорт. И тут мне начинает названивать кто-то с незнакомого номера. Я обычно на такие звонки не отвечаю, но спустя восемь пропущенных любопытство взяло верх. Отвечаю, а там моя тетка, которую я видела пару раз в жизни лет пятнадцать назад. Из трубки счастливый голос: «Встречай гостей, мы на недельку в Питер едем, решили, что у тебя поживем! Поезд через четыре часа приходит, встретишь?» Я говорю, что гостей не жду, через четыре часа буду на море, так что ищите отель. В ответ я выслушала, что просто их пускать не хочу, а это не по-родственному. Сбросила я тот звонок и включила авиарежим. После прилета меня ждало 43 пропущенных и 17 сообщений. Вот так, пока я летела в Турцию, ко мне ехали тетка, ее подружка и двое их детей.
Там еще в источнике есть продолжение: В августе у тетки, видимо, случилась амнезия, она заявила, что ее сыночка поступил в СПб, и угадайте, где она определила ему место жительства?..
В сибирском поселке посреди тайги есть аэропорт, который принимает один единственный рейс в неделю. Вертолет из райцентра прилетает сюда по понедельникам
- Третий год работаю в туризме. И у меня есть любимый турист. Ему уже за 50, он женат, дети взрослые. И вот уже третий год он приходит и выбирает направление и отель сам, не советуясь с женой. Дело в том, что жена до последнего не знает, куда едет. Даже когда он приводит ее подписать визовые анкеты, я переворачиваю листочек и загадочно улыбаюсь. Всю правду он открывает ей, когда они в аэропорту забирают визы для путешествия. Это невероятно! Очень люблю их и каждый раз желаю им любви и счастья.
Это безграничное доверие к супругу, один раз мне, наверное, понравилось бы, но каждый раз точно нет. Просто сюрприз - это один раз, а дальше повторение уже неинтересно, да и я сама люблю выбирать отели, читать отзывы, в общем заморачиваться со всем, что другим неинтересно)
При вылете из Мюнхена автор этого фото сдавал багаж в автоматической стойке. По его словам, это инженерное чудо требует совершить много кликов по экрану
Как сказал классик, "...при случае ни в морду дать, ни отпеть!" 🤭
- Стою у стойки, жду начала регистрации на рейс. Я первая у места, где бизнес-класс регистрируют. Позади стоит женщина с семьей, и вдруг она у меня спрашивает: «У вас бизнес-класс?» Говорю, что да. Она: «Точно бизнес? Просто здесь бизнес стоит. Лучше мы впереди встанем, потому что у нас вот прямо точно бизнес-класс».
Я отвернулась, ибо уже ответила, и стала книгу читать. Та женщина снова: «Девушка-а-а, у нас бизнес-класс». Я не выдержала, поворачиваюсь и говорю: «Вау, реально бизнес? Никогда не видела людей, кто летает бизнесом. Я вот вообще лечу в багажном отделении».
Какая-то Маугли, честное слово! Какое вообще тебе дело, у кого какой класс? Если не тот класс, её на стойке регистрации попросят перейти в другую очередь. Вот уж реально простота - хуже воровства!
- Жду свой рейс, пью кофе. На спинке кресла висит моя куртка. Мимо пробегает какой-то мужчина, сдергивает ее и несется к выходу на посадку. Догоняю его, начинаю тянуть куртку к себе: «Смотрите, чьи вещи хватаете!» А он держит ее, как родную. И вдруг сзади раздается женский голос: «Слава, ты чего, это же не моя куртка». В общем, выяснилось, что эта пара торопилась на посадку, а жена оставила свою куртку в кафе. Ну и отправила за ней мужа. А тот просто поторопился и ухватил по дороге первую попавшуюся.
У меня похожий случай был. Только уже в самолёте. Летела с ребенком, дело было зимой, куртки убрали на багажные полки. При посадке начинаю вытаскивать их и тут какой-то молодой мужик начинает у меня одну куртку со злостью выдергивать, типа это его. Я на весь салон: мужчина, отдайте детскую куртку! Выдернул, конечно, силы же больше. Рассмотрел, понял, что не его и вместо того, чтоб извиниться и вернуть, швырнул на ближайшее к нему кресло
Не торопитесь закрывать страницу. У нас еще есть статья про 17 стюардесс и пилотов, чьи будни пропитаны ароматом кофе, духом путешествий и маленькими радостями.
Комментарии
В каждой деревне был аэродром и билеты стоили 5 - 10 рублей , сам летал .
И НЕ УБИРАЙТЕ КОММЕНТАРИИ ,
Вот чем СОЮЗ отличается от России , это для того , кого интерисует этот вопрос