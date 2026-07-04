А помады на воротнике не было? Интересно как бы он отказался в этом случае? Тестировали губную помаду на ткани?
15 комедийных историй из многоэтажек, в которых слышится родной щелчок соседского замка и шум дождя по карнизу
Жизнь в многоквартирном доме каждый день подбрасывает нам порцию отборного юмора. Ведь в многоэтажках нас окружают соседи, которые и становятся одними из главных героев бытовых зарисовок. А без них наша жизнь была бы не такой яркой и смешной.
- Муж стал задерживаться. Приходил с запахом женских духов. Тут смотрю в окно, а он воркует с блондинкой со 2-го этажа! Вылетаю на улицу с воплем: «Попались!» Муж замялся, блондиночка потупила глазки. А я была готова провалиться сквозь землю, ведь всю эту неделю мой благоверный после работы тайком приходил в магазин к этой соседке, а она работает управляющей парфюмерного, и выбирал мне духи на годовщину, щедро тестируя ароматы на своих рукавах — отсюда был и шлейф!
«Смотрите, какой мемный кот у моих соседей! В его голове будто бы запрятаны тысячи мыслей в духе: бесит весна, бесит лето, ненавижу всех»
- Переезжали из однушки в двушку. Кухонный гарнитур решили не перевозить. Старый очень. Мужики таскают вещи, а бабушки на лавочке внимательно наблюдают. Иду мимо них. Спрашивают: «Дочка, а в какую квартиру несете?» Говорю, мол, на девятый этаж, в двухкомнатную. В ответ услышала: «Ой, а как вы столько вещей-то в такой маленькой квартире разместите?»
- Подо мной жила бабулька. Она постоянно жаловалась на то, что я топаю. Домой ко мне не ходила, но постоянно сторожила меня около лифта, видимо, в окно наблюдала, когда я иду. Ныла, что ей невозможно жить и спать из-за моего топота. А однажды раз я ей сказала: «Бабуля, сегодня я действительно буду топать. Если не отстанете от меня, то так будет всегда». Напялила тяжеленные сабо на деревянной подошве и весь вечер в них ходила по квартире. Больше бабуська меня не трогала.
- Соседка затопила меня и еще этаж ниже. Первая фразу она адресовала мне: «Я тоже тебя затопила?» Нет, вода миновала мой этаж и сразу стекла на этаж ниже. А потом она такая, мол, да, я затопила и потом, указывая на меня: «Но она меня тоже затопила!» При попытке выяснить, как можно затопить соседей сверху, она объяснила, что я наняла мужиков, которые расковыряли над ее квартирой потолок и ей натекло с крыши.
«Шел второй месяц лета. И кто-то из моих соседей только сдался»
- У меня долгое время было убеждение, что соседка сверху ходит по квартире в тапках на каблуках. Ну, знаете, такие миленькие тапочки с пушком, как в фильме «Блондинка в законе». И только в этом году я поняла, что это не тапки. Это лапы собаки. Возможно, у них линолеум лежит из покрытия, и собаку держат в основном в этой комнате. Что-то в голову мне эта мысль вообще не приходила. Собака у них ротвейлер. Добрая, но вот такой от нее шум.
- С соседкой снизу есть договоренность: вечером хоть до полуночи делайте, что хотите, но утром до 12.00-13.00 не шумим. Нас такой расклад устраивает. На днях она пишет мне часов в 10.00: «Попроси мужа не сверлить. У нас аж стены трясутся!» Я удивилась, пишу: «У него выходной, он спит!» А она такая: «Ой, а кто же это тогда? Пойду выяснять! И перед мужем извинись за меня, пожалуйста, я ему гневных сообщений понаписала». Еще ничего не выяснила, а поругаться уже успела.
- Мой муж некоторое время назад работал на объекте в другом городе. Приезжал домой раз месяц. Соседка из квартиры напротив об этом знала. Потом его перевели на другой объект. Он смог приезжать поздно вечером и в 5.30 уезжал на работу. Соседка в глазок его не узнавала. Потом начала намекать мужу, что у жены гость по ночам часто бывает. Муж ответил, что знает, кто это, мол, нормальный мужик ходит, а то жене скучно без меня. Соседка очень долго косилась на нас. А потом и вовсе поинтересовалась, почему наш сын на мужа не сильно похож. Хорошо, что переехали, а то неизвестно, что она про нас еще насочинять могла.
«Соседи делают ремонт. Они долбанули по стене и повредили мою. В итоге они не виноваты, сказали: «Это у вас стены такие. Давайте мы вам дадим 10 000 рублей»
Прочитал, что соседи повредили вашу стенку, но они не виноваты, мол у вас такие стены, и вы им ещё 10 тысяч за это должны
- Мы как-то духовой шкаф меняли, предложили соседу наш старый за даром. Отказался. На лестницу выставили, думали позже на помойку отнести. Дворники раньше успели, за 15 минут «приделали ноги» духовке, а потом нашему соседу за 2000 рублей загнали. Мы потом ему инструкцию к духовке подарили.
- Однажды к нам постучалась бабуся с первого этажа и заявила, что мы канализацию засорили, мол, теперь у нее там все наружу вытекает. Я спрашиваю: «А ничего, что мы живем на пятом, а вы на первом? Может, сходите на второй, на третий этаж?» Она мне такая: «Я уже по всем прошла, все как один говорят, что не засоряли». Мне оставалось только ответить: «Прекрасно, у меня ответ точно такой же. До свидания!»
- Разговорилась со знакомой. Как-то к ней соседка пришла, говорит, потолок течет, а знакомая ее не пускает, у меня, мол, сухо и плевать я на ваш потолок хотела. Потом обсуждали, какую машину стиральную машинку ей выбрать. Я предложила с паром, все запахи убирает, белье свежестью пахнет. Рассказала, что ко мне сосед приходит плед стирать после меток кота, и после стирки плед не воняет, как новый. У знакомой округлились глаза, она возмутилась:
— Зачем он к тебе ходит?
— Да у меня машинка большая, а в его не помещается.
— Вот еще! Никого я к себе не пущу, и мне плевать на проблемы соседей.
Я сперва опешила, но потом привела аргумент. Когда я осталась без машины и встретила этого соседа на лестнице, то, шутя, спросила, даст ли он мне машину к дочери съездить? А он взял и просто протянул мне ключи.
«Приблудилась в подъезд кошка. Начали ее кормить, дали коробочку. Прошел месяц и она обрела свое семейное счастье, на ее жилплощадь въехал кошачий мужчина»
у нас в подъезде жила собака, которую все любили, кормили. а одна соседка взяла себе ее щенка. собаки уже нет года 2-3, но ее помнят все жильцы дома, даже из других подъездов.
- Однажды после долгой прогулки возвращаемся с мужем домой. Поднимаемся по лестнице на наш четвертый этаж. В подъезде очень вкусно пахнет фаршированными перцами, а мы голодные. Иду и рассуждаю: «Перцы кто-то делает. И, судя по запаху, свои, дачные». Муж мне поддакивает. На третьем этаже на площадке стоит сосед и говорит: «Ну вы и Шерлоки Холмсы! Я вчера с дачи привез. Жена как раз готовит!»
хм... у меня такое ощущение, что я где-то тут уже видела историю про перцы свои...
- Сосед постоянно паркует машину у пандуса. Вечно делаю ему замечания, а этот человек лишь отвечает: «Прекратите следить за мной и моей семьей!» К слову, фотографирую любую машину, которая загораживает пандус. На мой аргумент о том, что я забочусь об общественном порядке, а не слежу за ним, тот на полном серьезе спросил меня: «А куда тогда подевались урны из нашего двора?»
- В родительской квартире сосед сверху постоянно стучал молотком, что-то сверлил. Все 20 лет, что я там жила. Мы шутили, что 10-ый этаж пристраивает (родители нa 8-ом живут). В какой-то день шум был после 22.00 и такой сильный, что брат пошел разбираться. Оказалось, что все эти годы мужик мастерил мебель на дому.
«У меня очень странные соседи. Ума не приложу, зачем им столько камер»
- Увлекаюсь винилом. Пару раз в неделю слушаю музыку, в основном рок и попсу 70-80-х. Иногда джаз и классику. Но делаю это только днем не раньше 11.00 и не позднее 19.00, обычно не громко. Но соседку сверху моя музыка раздражает, она постоянно прибегает с разборками и требует тишины 24/7. Раньше пытался объяснить что имею право, теперь просто не открываю дверь. Так она в отместку вечерами надевает туфли на каблуках и носится по ламинату, как лошадь по мостовой. Так и живем.
- Затопили соседи. Стучусь, открывает женщина. Говорю: «Вы нас топите! Посмотрите, что у вас протекает». Она: «Ой, мне с ребенком неудобно». Муж перекрыл воду в подъезде, вызвал сантехника, попросил ее подождать. Приходит сантехник, а эта леди додумалась пойти гулять во двор с ребенком. Дома ее не было.
У нас на 5 или 6 этаже жила древняя ведьма, с балкона сливала всякую дрянь - жижу какую-то вонючую, борщи. Особенно ей это нравилось выливать когда на балконе на нижних этажах кто-то белье сушил. И чем белее, тем лучше это белье запачкать
Многоквартирный дом — это не просто бетонная коробка, а настоящий генератор жизненных сюжетов. Да, порой соседи испытывают наше терпение внезапными потопами, бесконечным гудением перфоратора, забегами на каблуках по ламинату или абсурдными подозрениями. Но, как показывают эти истории, именно они наполняют будни непредсказуемостью и первоклассным юмором. Без людей за стенкой, сверху и снизу наша жизнь была бы до боли однообразной и, пожалуй, слишком тихой.