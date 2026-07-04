15 комедийных историй из многоэтажек, в которых слышится родной щелчок соседского замка и шум дождя по карнизу

Жизнь в многоквартирном доме каждый день подбрасывает нам порцию отборного юмора. Ведь в многоэтажках нас окружают соседи, которые и становятся одними из главных героев бытовых зарисовок. А без них наша жизнь была бы не такой яркой и смешной.