18 кинолент, которых мы еще ждем в 2026 году, предвкушая уютный полумрак залов и аромат карамельного попкорна
Хотя этот год уже оказался невероятно щедрым на яркие премьеры, киноиндустрия явно не собирается сбавлять обороты — впереди нас ждет еще немало захватывающих кинолент. В прокатном расписании уже значатся картины на любой, даже самый взыскательный вкус: новое творчество таких визионеров эпохи, как Дэвид Финчер и Алексей Учитель, масштабные космические одиссеи, погружение в эстетику викторианских тайн и исследование сложных лабиринтов человеческих судеб. А идеальным средством от сезонной хандры станут легкие комедии, покоряющие зрителя неиссякающим чувством юмора сценаристов.
«Голодные игры: Рассвет жатвы»
Поклонники культовой вселенной Сюзанны Коллинз, приготовьтесь — Панем снова призывает вас. «Голодные игры: Рассвет жатвы» обещает стать самым грандиозным и эмоционально оглушительным возвращением в мир, который навсегда изменил поп-культуру. Действие разворачивается за двадцать четыре года до событий оригинальной трилогии — во время легендарной Пятидесятой жатвы, той самой, где юный Хеймитч Абернети шагнул на арену и вышел с нее совсем другим человеком.
Каст нового фильма — это идеальный баланс между свежими лицами и голливудскими звездами. Главные роли достались молодым актерам: австралиец Джозеф Зада, знакомый по вирусному сериалу «Мы были лжецами», сыграет юного Хеймитча Абернети, а канадка Уитни Пик из ребута «Сплетницы» — Ленор Дав. К молодому поколению присоединится и Эль Фэннинг, которая воплотит юную Эффи Тринкет — персонажа, чью зрелую версию сыграла Элизабет Бэнкс. Украшением каста станут британские мастера: Рэйф Файнс сыграет президента Сноу, достойно сменив Дональда Сазерленда, а лауреат премии «Эмми» Киран Калкин перевоплотится в харизматичного шоумена Цезаря Фликермана — персонажа, которого до этого блистательно играл Стэнли Туччи.
- Премьера запланирована на 20 ноября 2026 года.
«Сердце зверя»
Голливуд готовит для нас невероятно красивую и захватывающую историю о внутренней силе и уникальной связи человека и животного. Картина «Сердце зверя» обещает стать одним из самых интригующих и вдохновляющих проектов о преодолении себя на фоне величественной дикой природы. В центре сюжета — харизматичный герой в исполнении Брэда Питта волею случая вместе со своей верной собакой оказывается глубоко в бескрайних, живописных лесах Аляски.
Первые анонсы вызвали у аудитории искренний эмоциональный отклик и легкое беспокойство за судьбу четвероногого актера. Однако продюсер фильма Ричард Рэймонд сразу же обратился к поклонникам в социальных сетях и официально подтвердил: овчарку ждет исключительно счастливый финал. Так что кино можно будет смотреть с легким сердцем.
- Премьера запланирована на 25 сентября 2026 года.
«Знакомство с Факерами: Новая глава»
Разговоры о возвращении этой знаменитой комедийной франшизы велись долгих пятнадцать лет — с самого выхода картины «Знакомство с Факерами 2» в 2010 году. И вот наконец-то фильм снят. Бен Стиллер и Роберт Де Ниро возвращаются к своим культовым ролям Грега Факера и Джека Бёрнса. Создатели подготовили для зрителей не только новую историю, но и великолепный сюрприз: к звездному касту проекта присоединилась блистательная Ариана Гранде. Она сыграет невесту повзрослевшего сына Грега и Пэм. Избранница Грега обладает ярким и своенравным характером, из-за чего знакомство с семей превращается в настоящую комедию положений. Грег с удивлением замечает, что сам начинает вести себя в точности как его легендарный тесть.
Нас ждет невероятно теплая и остроумная комедия положений, которая легко и изящно расскажет о том, как непросто отпускать детей в самостоятельную жизнь, стараясь при этом сохранить тот самый знаменитый «круг доверия».
- Премьера запланирована на 25 ноября 2026 года.
«Тайный дневник Верити»
После успешного ромкома «Все закончится на нас», Голливуд решил экранизировать очередной бестселлер королевы женской любовной прозы Коллин Гувер. В центре истории — начинающая писательница Лоуэн, которой предлагают закончить серию романов за знаменитую Верити Кроуфорд, временно неспособную заниматься текстами. Для работы с черновиками и набросками Лоуэн переезжает в роскошный особняк Верити и довольно быстро понимает: в чужих рукописях прячется куда больше, чем ей позволено знать.
Кастинг у фильма такой, что билеты можно было продавать уже после первого трейлера: Верити сыграет Энн Хэтэуэй, Лоуэн — Дакота Джонсон, а роль Джереми, мужа Верити, досталась Джошу Хартнетту. За режиссуру отвечает Майкл Шоуолтер, снявший с Хэтэуэй «Мысль о тебе», так что ждем не только закрученную интригу, но и красивую картинку.
- Премьера запланирована на 2 октября 2026 года.
«Без оглядки»
«Без оглядки» — новое драмеди Наталии Кончаловской. В центре истории — школьница Женя и ее соседка Соня, роли которых исполнили Анна Пересильд и Даша Алыпова. После одного крайне неудачного эпизода с Жениным одноклассником девушки решают, что лучшее решение — немедленно исчезнуть с радаров. Уверенные, что зашли слишком далеко в защите личных границ, героини отправляются в спонтанное путешествие: без денег, навигатора и четкого плана. По дороге, полной приключений, они постепенно понимают: иногда нужно уехать очень далеко, чтобы услышать себя и разобраться, что на самом деле важно.
- Премьера запланирована на 1 октября 2026
«Практическая магия 2»
Сестры Оуэнс возвращаются: спустя почти три десятилетия после «Практической магии» Сандра Буллок и Николь Кидман снова играют Салли и Джиллиан. На этот раз им предстоит передать ведьмовской дар следующему поколению и наконец разобраться с давним семейным проклятием, которое изрядно портит женщинам из семейства Оуэнс личную жизнь. В ролях дочерей Салли снялись Мэйси Уильямс («Игра престолов») и Джоуи Кинг.
Любопытно, что оригинал в 1998-м встретили довольно прохладно, но со временем он превратился в культовый фильм, который многие пересматривают каждую осень. Источником для сценария продолжения послужил роман Элис Хоффман «Книга магии», а режиссером стала обладательница «Оскара» Сюзанна Бир («Отыграть назад», «Птичий короб»).
- Премьера запланирована на 11 сентября 2026 года.
«Шум времени»
Алексей Учитель — режиссер, который умеет превращать сухие строки биографии в большое кино («Дневник его жены», «Цой», «Матильда»), — представляет свою новую работу, посвященную Дмитрию Шостаковичу. Его новая картина для тех, кто ищет ответ на вопрос — как гений сохраняет внутренний камертон в условиях сложных исторических обстоятельств. Это история о поиске баланса между творческой свободой, личными чувствами и запросами времени.
Роль Шостаковича досталась Олегу Савцову, и это тот случай, когда молодой актер получает шанс сыграть по-настоящему большую драматическую партию. Компанию ему составит впечатляющий актерский ансамбль: Евгений Цыганов в образе Сергея Прокофьева, а также Данила Козловский, Никита Кологривый и Лев Зулькарнаев.
- Премьера запланирована на 26 ноября 2026 года
«Бегущая»
Галь Гадот и Дэмиэн Льюис — отличный актерский дуэт, который моментально привлекает внимание к новому экшен-триллеру «Бегущая» (The Runner). Сюжет обещает нам невероятно динамичную историю, разворачивающуюся на улицах Лондона. Успешная женщина-адвокат оказывается втянута в напряженную игру с таинственным незнакомцем. Чтобы защитить своих близких, героине придется буквально бежать наперегонки со временем через весь мегаполис, выполняя цепочку сложных, запутанных и непредсказуемых заданий.
Интересный факт: фильм снимает Кевин Макдональд, лауреат премии «Оскар» и мастер умного, плотного кино («Последний король Шотландии», «Орел Девятого легиона»).
- Премьера кинокартины запланирована на 2 сентября 2026 года.
«Битва моторов»
Иван Янковский и Юра Борисов в одном проекте — это уже гарантия того, что оторваться от экрана не получится. «Битва моторов» переносит нас в 1908 год, когда горстка энтузиастов решила создать легендарный автомобиль «Руссо-Балт». Это не просто сухая хроника изобретения, а история о вере в свою мечту, инженерном гении и том самом спортивном азарте, который заставляет рисковать всем ради скорости. Критики уже окрестили картину смелым ответом на голливудский хит «Ford против Ferrari».
Создатели фильма не стали довольствоваться компьютерной графикой, а спроектировали и построили с нуля десять настоящих автомобилей той эпохи. Когда такая техника выходит на трассу, происходящее на экране превращается в чистый адреналин. Картина обещает стать одним из самых зрелищных событий года, где рев моторов смешивается с драмой характеров, а историческая достоверность не мешает держать темп настоящего блокбастера.
- Премьера запланирована на 8 октября 2026 года.
«Эбенезер»
Джонни Депп вновь возвращается к своей любимой викторианской эстетике, чтобы воплотить образ самого известного скряги в истории литературы. «Эбензер» — это масштабное фэнтези, которое обещает показать классический сюжет Чарльза Диккенса с совершенно неожиданной стороны. Создатели обещают совершенно новый, глубокий взгляд на классическую «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса. Официальный слоган проекта прямо заявляет: «Имя, которое вы знаете. История, которую вы не знаете». Картина заявлена в редком и притягательном жанре «рождественской готики», а руководит процессом режиссер Тай Уэст, известный своим безупречным визуальным стилем. Отдельного восхищения заслуживает блестящий каст, компанию Деппу составят Руперт Гринт, Сэм Клафлин и Дэйзи Ридли.
- Премьера кинокартины запланирована на 13 ноября 2026 года.
«Плетеный муж»
Оливия Колман и Александр Скарсгард — это тот самый актерский дуэт, который сам по себе уже гарантирует фильму статус главной интеллектуальной премьеры сезона. Сюжет картины звучит как изящная сказка для взрослых: героиня Колман, простая рыбачка из консервативной приморской деревни, устав от косых взглядов соседей и одиночества, принимает радикальное решение. Она заказывает у местного умельца сплести из ивовых прутьев не стул или корзинку, а... спутника жизни. За этой необычной завязкой скрывается тонкая поэтичная притча о праве быть собой и искать счастье вопреки чужим ожиданиям.
- Премьера запланирована на 30 октября 2026 года.
«Дива»
Анна Меликян, режиссер, умеющая превращать обыденность в сказку («Русалка», «Про любовь»), представляет свою новую фэнтезийную драму. В центре истории — 11-летняя Майя (Алиса Юнусова, дочь рэпера Тимати), обладающая голосом невероятной чистоты и силы. Стремительный взлет юной звезды на оперном Олимпе вызывает зависть у признанных примадонн, и их интриги неожиданно становятся ключом к порталу в параллельное театральное измерение. Там, среди кулис, скрытых от глаз публики, Майю ждут не только приключения, но и трогательная дружба с духом старого дирижера (Тимофей Трибунцев).
Особый магнит проекта — блистательная Юлия Снигирь, которой досталась роль одной из коварных конкуренток главной героини. Фильм обещает стать визуальным и музыкальным пиршеством в фирменном стиле Меликян.
- Премьера запланирована на 3 декабря 2026 года.
«Клара и солнце»
Оскароносный Тайка Вайтити взялся за экранизации романа лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро. Книга «Клара и Солнце» — один из самых тонких текстов о том, что значит быть человеком, написанный от лица того, кто им не является. Дженна Ортега, которую мы привыкли видеть в роли саркастичной Уэнсдей, здесь кардинально меняет амплуа. Она играет андроида Клару — существо с выдающейся способностью к эмпатии.
По сюжету Клара становится компаньоном девочки Джози и начинает свое главное исследование — изучение людей. Она наблюдает, запоминает, делает выводы и искренне верит, что тепло Солнца способно помочь ее новой семье справиться с любыми трудностями. Наивно? Возможно. Но именно эта чистота взгляда и делает историю такой трогательной: иногда, чтобы разглядеть в людях лучшее, нужен кто-то, кто смотрит на нас впервые. Вайтити с его умением балансировать между нежностью и иронией — идеальный проводник в этот мир.
- Премьера запланирована на 23 октября 2026 года.
«Приключения Клиффа Бута»
Квентин Тарантино и Дэвид Финчер объединяют усилия — эта новость звучит как абсолютная мечта любого киномана! Нас ждет невероятный и масштабный спин-офф хита «Однажды в... Голливуде». События перенесут нас в яркий Лос-Анджелес 1977 года, спустя восемь лет после финала оригинальной картины. Невозмутимый герой Брэда Питта сменил профессию каскадера на должность голливудского «решалы». Теперь Клиффу предстоит виртуозно разбираться с самыми сложными, деликатными и запутанными закулисными проблемами киностудий в эпоху диско.
Интересный факт: Тарантино не захотел, чтобы его десятый фильм, которому предстоит, по плану именитого режиссера, стать финальным в его карьере, был сиквелом. Поэтому решил передать режиссерское кресло кому-то другому. Именно Брэд Питт уговорил взяться за проект Дэвида Финчера, с которым они создали культовые «Бойцовский клуб» и «Семь».
- Премьера кинокартины запланирована на 23 декабря 2026 года.
«Разум и чувства»
Джейн Остин — писательница, чьи сюжеты не устаревают вот уже двести лет, и в 2026 году нас ждет новая экранизация ее первого романа «Разум и чувства». Как мы помним, в центре сюжета сестры Дэшвуд — сдержанная старшая сестра Элинор олицетворяет холодный разум и самоконтроль, в то время как пылкая Марианна полностью отдается сильным эмоциям и романтическим порывам. Девушки остаются без привычных семейных ресурсов и вынуждены заново искать свое место в чопорном английском свете, а заодно и постараться ответить на вопрос, что важнее — разум или чувства?
За проект отвечает студия Working Title — та самая команда, что в 2005 году сняла эталонную «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли. Режиссером выступила Джорджия Окли, и это хороший знак: картина обещает быть не музейной реконструкцией, а живой, эмоциональной драмой с идеальным балансом британской эстетики и современного взгляда на любовь и сестринство.
- Премьера запланирована на 16 октября 2026 года.
«Прайм-тайм»
Роберт Паттинсон продолжает выбирать самые смелые и интригующие проекты, и его новая работа — прямое тому подтверждение. В напряженном триллере «Прайм-тайм» (Primetime) зрителей ждет погружение в мир экстремальной тележурналистики. Главный герой — харизматичный ведущий популярного реалити-шоу, который устраивает хитроумные ловушки, чтобы ловить опасных негодяев и скрывающихся среди нас монстров прямо под прицелом телекамер. Однако в погоне за справедливостью, сенсациями и заоблачными рейтингами герой сам не замечает, как стирается грань между правым делом и пугающей одержимостью.
Проект разрабатывается под крылом культовой независимой студии A24, которая славится своим безупречным вкусом на нестандартное кино, а сюжет картины вдохновлен реально существовавшим известным американским телешоу нулевых «Поймать хищника» (To Catch a Predator).
- Премьера кинокартины запланирована на 25 сентября 2026 года.
«Девятая планета»
Юра Борисов снова доказывает, что ему неинтересно играть простые роли: в фантастическом блокбастере «Девятая планета» он предстает в образе обычного автомеханика Димы, который после странного случая начинает вспоминать свою прежнюю жизнь на далёкой планете. Кадры службы под двумя лунами, встречи с инопланетными существами и образ прекрасной Полины (Ирина Старшенбаум) кажутся настолько реальными, что герою приходится отправиться в путешествие, чтобы понять — это реальное прошлое или причудливая фантазия. Фильм обещает сочетание масштабной космической истории и камерной драмы о поиске себя.
Особую визуальную атмосферу картине придают съёмки в Марокко: сцены на «другой планете» снимали в тех же Атласских горах, где когда-то работали создатели «Гладиатора» и «Игры престолов».
- Премьера запланирована на 24 сентября 2026 года.
«Бегемот!»
Педро Паскаль меняет амплуа сурового воина на образ утонченного музыканта: строгий классический костюм, виолончель в руках — и уже одного этого достаточно, чтобы ждать премьеру. В драме «Бегемот!» он играет Алекса, известного композитора, который возвращается в шумный Лос-Анджелес, чтобы написать музыку для голливудского фильма. Но работа над партитурой оказывается не самой сложной задачей: герою предстоит разобраться в запутанной личной жизни, балансируя между бывшей возлюбленной (Оливия Уайльд) и новой симпатией, а заодно найти общий язык с братом и отцом.
Особая гордость картины — ее звучание. Над саундтреком работали сразу девять композиторов, в том числе Алан Сильвестри и Джеймс Ньютон Ховард, чьи имена знакомы каждому, кто хоть раз слушал музыку из большого голливудского кино. Для одного фильма это редкость, и обещает она не просто красивое сопровождение, а полноценную музыкальную историю, звучащую вровень с драмой на экране.
- Премьера запланирована на 4 декабря 2026 года.
А про новые сериалы и киноленты, уже представленные зрителям, мы рассказываем в этих статьях: