18 кинолент, которых мы еще ждем в 2026 году, предвкушая уютный полумрак залов и аромат карамельного попкорна

Поклонники культовой вселенной Сюзанны Коллинз, приготовьтесь — Панем снова призывает вас. «Голодные игры: Рассвет жатвы» обещает стать самым грандиозным и эмоционально оглушительным возвращением в мир, который навсегда изменил поп-культуру. Действие разворачивается за двадцать четыре года до событий оригинальной трилогии — во время легендарной Пятидесятой жатвы, той самой, где юный Хеймитч Абернети шагнул на арену и вышел с нее совсем другим человеком.

Каст нового фильма — это идеальный баланс между свежими лицами и голливудскими звездами. Главные роли достались молодым актерам: австралиец Джозеф Зада, знакомый по вирусному сериалу «Мы были лжецами», сыграет юного Хеймитча Абернети, а канадка Уитни Пик из ребута «Сплетницы» — Ленор Дав. К молодому поколению присоединится и Эль Фэннинг, которая воплотит юную Эффи Тринкет — персонажа, чью зрелую версию сыграла Элизабет Бэнкс. Украшением каста станут британские мастера: Рэйф Файнс сыграет президента Сноу, достойно сменив Дональда Сазерленда, а лауреат премии «Эмми» Киран Калкин перевоплотится в харизматичного шоумена Цезаря Фликермана — персонажа, которого до этого блистательно играл Стэнли Туччи.