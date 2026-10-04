14 историй о людях, которые набрались смелости начать все сначала — и стали по-настоящему счастливы

У меня так с училкой по английскому произошло. Не помню, сколько ей было. Далеко не красавица, но интеллигентная и элегантная. Где то познакомилась с военкомом разведенным, понравились друг другу, уехали в Питер, родили дитя. Дальше не знаю их судьбу. А ведь на ней уже все поставили крест как на старой деве.