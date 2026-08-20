15 дорогих сердцу вещиц из прошлого, пропитанных теплыми воспоминаниями

Вещи из прошлого — своеобразная машина времени. Прикасаясь к ним, мы будто бы возвращаемся в то светлое и уютное прошлое, где бабушка наливала чай в чашку с блюдцем и угощала вкуснейшими «орешками», а из окна слышался голос друзей, звавших гулять. Я предлагаю впомнить вещи, которые нас окружали несколько десятков лет назад, и окунуться в эту яркую атмосферу беззаботного детства. А в бонусе вас ждет почти детективная история про старинные часы.

Вы тоже помните этот волшебный момент, когда родители доставали с антресолей коробку с елочными украшениями, обязательно уложенными в вату?

А вы знали, что старые елочные игрушки очень часто коллекционируют? Причем некоторые имеют очень высокую стоимость — так, например, на сегодняшний день самой дорогой является игрушка «Лягушка с часами» из невышедшего набора «Дюймовочка» — на одном аукционе ее продали почти за весьма солидную сумму. Геннадий Зинкевич только что Почти за весьма солидную сумму. Похоже с дозой перебор. Ответить

Я помню, в детстве, как только наступал вечер, мама вешала на шкаф белую простыню и начиналась магия — на ней волшебным образом появлялись картинки с текстом, который она зачитывала вслух

Кстати, я только недавно узнала, что существовали диафильмы и со звуковым сопровождением, записанным на грампластинку — у нас они были редкостью, потому что способ синхронизации так и не был освоен. А у тех редких экземпляров с пластинками звук был записан таким образом, чтобы точная синхронизация не была нужна. Ростиславна только что Иногда были перебои с электричеством, гас свет и приходилось зажигать свечи или керосиновую лампу. Скучно не было, устраивали театр теней, рассказывали истории и сказки. Однажды когда погас свет, я радостно закричала - " ура, будем смотреть диафильмы!". Каково же было моё разочарование, что нет, без электричества диафильмы не посмотришь. Но зато появился устойчивый интерес к физике, её процессам и явлениям.😅 Ответить

Это стереочки — 3D нашего детства. У меня была подобная игрушка, только в нее вставлялись фотокадры, и картинка не была объемной

А вы знали, что первый фильм, который можно считать прообразом современной 3D технологии, вышел на экраны аж в 1922 году и носил название «Сила любви»? Для просмотра этого фильма зрителям выдавались красно-зеленые очки, которые делали изображение объемным. Позже, в 1950-е годы, когда интерес к кинотеатрам угас из-за появления телевидения, голливудские студии стали искать способ его возвращения и начали показывать 3D фильмы. Правда, процесс был технически очень сложным, и интерес к «новой» технологии довольно быстро угас. perfect.lucky только что Во времена моего детства, в Сочи был кинотеатр Стерео, где можно было посмотреть такие фильмы. Выбор был весьма невелик. Помню бессменную афишу с "Учеником лекаря". С начала 70-х действовал этот стерео зал. Ответить

Как же я любила газировку из этих сифонов в детстве! А если еще добавить туда клубничного варенья, то никакой лимонад не был нужен

А вы помните, что использованные баллончики не выкидывались, а сдавались в хозяйственный магазин, где за каждый из них давали небольшую сумму? Фактически, если вы приносили уже пустые, то за новые оставалось заплатить гораздо меньше, чем если бы их покупали просто так. Кстати, я помню, что у моей подруги был не металлический, а стеклянный сифон, и я очень ей завидовала. Светлана БМВ только что Помню, что папа следил, чтобы все пустые баллончики сохраняли в специальной коробочке. Потом можно было обменять с небольшой доплатой. Ответить

Раньше, когда многие вещи покупались «на вырост», бабушка подобными значками закалывала мне шапку, чтобы та не падала на глаза. А вы помните такое?

© Nislas / Pikabu Руконожка Ай-Ай только что Росла в Казани, помню таких девочек в шапкax, заколотых крупным значком или брошкой.

А потом мне подружка-татарка рассказала, что суеверные мамы/бабушки прикалывали что-то яркое не потому что шапка сползала, а чтобы ребенка не сглазили) Ответить

Кстати, коллекционирование значков относится к фалеристике — науке, изучающих помимо них разнообразные знаки отличия. В русском языке это слово появилось благодаря коллекционеру из Баку, который в 1965 году в специализированном журнале о декоративном искусстве опубликовал статью под названием «Фалеристика — сестра нумизматики» Вася Пупкин только что Я, оказывается, и сам своего рода фалерист. Мы с братом несколько лет собирали значки с городами. Коллекционированием это, конечно, не назовёшь, настоящей коллекционерской страсти не было, но до сих пор где-то мешочек со значками лежит, сотни полторы там Ответить

Этот костюмчик выглядит очень современно, однако он пролежал на антресолях почти три десятка лет

Оказывается, привычное правило «розовое — девочкам, голубое — мальчикам» появилось сравнительно недавно. В начале XX века единого стандарта не существовало, а некоторые магазины даже советовали розовый мальчикам, а голубой девочкам. Современное разделение постепенно закрепилось благодаря моде и маркетингу, а особенно заметным стало во второй половине XX века. Кстати, в немалой степенеи подобному разделения способствовало появление технологии узнавания пола малыша до рождения, благодаря которой родители стали покупать одежду для мальчиков или девочек заранее.

Музыкальный центр нашего детства. Помню, у нас был такой проигрыватель, и мы с бабушкой слушали Утесова и Шульженко

Интересно, что самые первые грампластинки в более или менее привычном нам виде делались из шеллака? Они были увесистыми, но хрупкими и вмещали в себя совсем непродолжительную запись, поэтому длинные произведения выпускались сразу на нескольких пластинках. Скорость вращения у них была большой — 78 оборотов в минуту, а позже появились и всем известные на 33,3 оборота. Несколько десятилетий виниловые пластинки были самым популярным форматом среди меломанов — до тех пор, пока им на смену не пришли компакт-кассеты. Ad_locum только что Перед компакт-кассетами были ещё бобины для катушечных магнитофонов. Ответить

Помните такие термосы? У меня был подобный, вот только однажды мой кот Мурзик уронил его со стола, и стеклянная колба внутри треснула

Разбирала вещи в кладовке бабули и нашла термос. Старинный, но его, судя по всему, не использовали. Не удержала, уронила. Слышу, стекло внутри разбилось. Я откручиваю крышку, а оттуда вываливается рулончик старых денег, перемотанных бечевкой, и к ним записка «Андрюше на машину». Андрей — это мой старший брат. ADME Rakhmat Khamidov только что Руки из ... Ответить

Этот миксер, который издавал звуки, почти равные по громкости знаменитому пылесосу «Тайфун», раньше назывался просто — электровзбивалка

Считается, что первый электрический миксер был изобретен в 1885 году американцем Руфусом Истманом. Стационарная же модель была придумана пару десятков лет спустя — ее изобретатель вдохновился пекарем, который перемешивал тесто металлической ложкой. А вот в домашних хозяйствах эти устройства стали использоваться с 1919 года, когда одна из компаний вывела на рынок компактную модель.

Такие часы были, наверное, в каждом доме, а теперь они — настоящий раритет

Обратите внимание, как на этих часах обозначены 4 часа. Вы когда-нибудь замечали, что на многих часах с римскими цифрами используют не привычную IV, а необычную, в виде четырех палочек — IIII? Это не ошибка: такую запись использовали еще в древности, а часовщики сохранили ее в том числе потому, что четыре палочки визуально уравновешивают VIII на противоположной стороне циферблата.

Сейчас камера прячется в компактном телефоне, а когда-то фотоаппараты были просто огромными, и управиться с ним мог далеко не каждый

А вы знали, что предок фотоаппарата, камеру-обскуру, использовали художники еще в эпоху Возрождения? Они направляли камеру на пейзаж, здание или человека, а проецируемое изображение выводили на поверхность, на которой можно было рисовать. Художник обводил основные контуры, отмечал перспективу и расположение деталей, а затем уже дорабатывал рисунок самостоятельно. Это сильно облегчало работу со сложной перспективой. Правда, у этого способа был один недостаток: из-за законов оптики, оно получалось перевернутым вверх ногами.

Орешница — один из самых знаменитых «гаджетов» прошлых лет. Помню, моя бабушка пекла в ней основу из сладкого теста, а потом мы вместе заполняли их сгущенкой

Наверняка у каждого из нас была история о том, как варка сгущенки превращалась в катастрофу кухонного масштаба — стоило только отвлечься от процесса, как она тут же «украшала» стены и потолок липкими потеками. Дело в том, что при нагревании в закрытой банке повышается давление: воздух и водяной пар внутри расширяются. А если вода в кастрюле выкипит и банка начнет сильно и неравномерно нагреваться, то давление может стать слишком высоким, и металл, из которого сделана банка, просто не выдержит. Любовь Султанова только что Такое миновало,а сгущённое молоко и особенно сливки очень любили ,варили часто. Ответить

Когда я была подростком, такие плееры только появились у нас и были мечтой каждого школьника

А вы знали, что первые портативные кассетные плееры появились только в 1979 году, когда компания SONY выпустила на рынок первые знаменитые Walkman с наушниками? А сами компакт-кассеты были изобретены еще в 1963 году и были популярны долгие 30 лет с начала 70-х и до конца 90-х годов прошлого века, пока не были вытеснены компакт-дисками.

Одна из самых популярных карманных игр прошлого — пятнашки

Пятнашки были самой любимой игрой моего детства до появления знаменитой электронной диковинки «Ну, погоди!». Тогда я не подозревала, что этой головоломке уже больше века — она была изобретена аж в 1874 году неким Ноем Палмером Чепмэном. Кстати, помимо варианта с упорядочением цифр от 1 до 15, есть еще задача, цель которой поставить фишки так, чтобы сумма цифр по всем диагоналям, вертикалям и горизонталям составляла 30. А еще интересно, что начальных комбинаций расположения фишек насчитывается около 21 триллиона, и половина из них неразрешима.

Такие мороженицы были во всех кафе-мороженых моего детства

© Urrry / Pikabu Ad_locum только что Ещё пластиковые были. Сейчас вижу креманки в магазине - так и хочется купить, но останавливаюсь всегда.

Вспомнил ещё - в нашем городе было летнее кафе-мороженое стилизованное под русские народные сказки: там были деревянные столы-пеньки и стулья-пеньки поменьше. А продавец сидела в избушке на курьих ножках и из окошка все это выдавалось. Мне там нравилось мороженое с шоколадной крошкой и медовым сиропом и было это больше 30 лет назад. Это было в городе Кустанай, между парком Культуры и отдыха и кинотеатром "40 лет Казахстана". Ответить

Помню, мороженое продавалось шариками — три кругляша сливочного пломбира стоили сущие копейки, а сверху их поливали вкуснейшим клубничным вареньем. Как-то мы с подругой нашли на улице деньги и отправились тратить их в кафе-мороженое. Хватило на пять порций, но этого нам показалось мало. Мы пошли встречать наших мам с работы, а потом привели их в кафешку, надеясь разжиться добавкой. Однако буфетчица разрушила наш хитроумный план, спросив: «Девочки, неужели вы еще не наелись?» Конечно, никакого мороженого нам больше не купили.

Бонус: история про часы