15 светлых историй о людях, чья находчивость не раз выручала их самих и окружающих
Можно только восхищаться находчивостью некоторых людей. Они найдут выход из любой затруднительной ситуации. Знают, как поговорить со строгим учителем в свою пользу и как разобраться с вечно пропадающими из стиральной машинки носками. Также они в курсе, как поднять настроение и пошутить так, чтобы с тебя не взяли денег за поездку. Признаемся, что некоторые ситуации оказались, пусть и добрыми, но с перчинкой и ароматом авантюризма.
- Закидываешь в стирку 10 пар носков, а достаешь 7 одиноких и какой-то чужой. Знакомо? Я долго с этим мучилась, пока случайно не нашла способ, который сработал именно в нашей семье. Купила каждому носки одного цвета. Да-да, вы не ослышались: мужу — черные, сыну — синие, дочке — белые, себе — бежевые. Что изменилось: нет проблемы «найди пару»; носки всегда чистые (видно грязь!) и никаких истерик по утрам. А еще нет «одиноких» носков. Не знаю, подойдет ли этот способ всем, но в нашей семье он неожиданно прижился.
- У меня глаза очень чувствительны к нарезке лука. Так его жалко, что реву в 10 ручьев. И никакие советы типа смочить нож холодной водой не помогали. Но я, беду свою лелея, решила проблему: надела очки для плаванья. Вот помню, парень удивился, когда меня так на кухне увидел.
Что-то не верится что поможет...Только если резать лук 3 секунды 😁
Находчивый человек радуется всему!
«Пару месяцев назад дарил любимой розы. Валялись, она в интернете видосики смотрит. Показала видео, в котором обрезают черенки розы, втыкают в картофель. В итоге роза начинает расти. Не вопрос! Сейчас все будет. Картошки много, черенков много. Такой цветник тебе устрою! Черенок засох. До сих пор ржу что-то. Теперь я гордый обладатель куста картохи».
- Гуляли как-то с собакой, и идут навстречу нам мама с ребенком лет 4-5. Ребенок видит собаку, собака видит интерес ребенка, искра-буря-безумие. И мы с мамой мелкого при сближении синхронно в одной интонации выдаем «Иди рядом, пожалуйста». Сработало на обоих.
- Дело было давно. Торопились с подругой до метро, стоим на остановке, машем машинам. Останавливается шикарный «жып широкий» (а, может, кукурузер, а может, легендеваген, сейчас не помню уже). Водитель молодой, и видно, что его распирает от радости обладания крутой тачкой и он хочет всем на свете похвастаться. «До метро? Поехали!» Сели мы в джип, едем, и он: «Ну как машина? Классная?» Подруга: «Да-а-а! Классная! Как... Нива!»
У нее просто был друг с Нивой (причем, развалюхой), и на тот момент для нее это было эталоном внедорожника. Водитель, услышал такой комплимент, офигел и как ударил по тапкам!
Мы через все колдобины как помчались! Долетели до метро, он оттормозился и довольно спрашивает: «Ну что, как Нива, да? Есть ощущение скорости?» И тут уже я не удержался и ответил: «Да-а-а! Есть! Но на Ниве ощущение скорости появляется гораздо раньше!» Джиповод оценил шутку, ухмыльнулся, денег за проезд не взял.
- После переезда нашла на помойке тумбочку, рабочий стол, два стула, зеркало, старый рабочий пылесос, микроволновку, у которой была сломана ручка двери — починила за копейки. Нашла несколько цветков, однажды выставили целую коробку посуды. Были и неожиданные вещи, например, новая кофемолка в коробке. Когда вынесли шкаф, я просто не смогла унести. Его быстро забрали. Целенаправленно не копалась, хорошие вещи обычно оставляли рядом, а я просто заглядывала по дороге с работы. А сколько всего я не стала забирать... Были и кровати, и столы, и целые кухни, причем в неплохом состоянии. С этой одной помойки я обставила половину своей квартиры. А с виду неприметная мусорка на 4 контейнера. Идеально для такой ипотечницы, как я.
- Решили пообедать, пришли в столовку взяли подносы. Сзади собралась очередь, остался лишь один свободный столик. Мы у кассы, но заходит компания ушлых тетушек. Одна из них «забивает» столик, положив очки. Затем тети встают в очередь, совершенно не беспокоясь о том, что пока они стоят, другие уже успеют 3 раза поесть. Но моя коллега оказалась находчивой и придумала, как справиться с подобным хамством. Коллега тупо относит очки на кассу и говорит, что их кто-то забыл. Занимаем столик. Обедаем.
- Я как-то раз коллегу с внедорожником спросил:
— Слушай, а ты на выходных занят?
— А что такое?
— Да хотел попросить диван на дачу отвезти. Но не надо. Там после дождей все развезло. Еще застрянешь.
— Я?!
— Да ладно, забудь. Пусть подсохнет. Или, может, попроходимее кого попрошу. Забей.
Эх, как он рвался помочь. Пришлось дать себя уговорить.
- Библиотека у меня на даче есть. Хорошие книги — еще батя собирать начал. Нередко гости просят «взять почитать» и, конечно, обещают вернуть. Наученный горьким опытом, говорю: «Слушай, я не против, но память иногда подводит. Давай вот как: ты мне оставишь залог, а когда вернешь книгу, я его тебе отдам?» Никто еще не согласился.
- Отдыхали с друзьями. Один товарищ полез нырять, забыв достать из кармана шорт брелок от а\м. Машина закрыта (марку уж не вспомню, что-то не наше и не новое). И начались танцы с бубном: как тачку открыть, как брелок в чувство привести. Крики, вокруг машины вся компания человек 10-12 бегает. И тут один парень тихо говорит: «Да надо фару открутить заднюю, вот эту, за ней пальцами дернуть за тросик и багажник откроется». Именно так и открыли. Занавес, аплодисменты.
- Вы чистили когда-нибудь ведро чеснока? Удовольствие малоприятное. В детстве каждое лето при заготовке адыгейской аджики это была настоящая каторга. Мало того, что шкурка не хотела отчищаться, так и на втором килограмме пальцы пекло. Так было до того момента, пока к нам во двор не зашла бабушка Вера и, хмыкнув, посоветовала залить зубчики чеснока водой. На пару часов, а лучше на ночь. Какое же это было блаженство, берешь в руки зубчик, а он сам выскакивает из кожуры.
- Начала постоянно водить машину пару месяцев назад. Эмоций куча! Но главное, я наконец поняла, как нужно знакомиться с мужчинами. Сейчас они везде мне предлагают помощь, консультацию, машину мою из грязи вытаскивали, потом плавно на свидание зовут, телефон просят. Приятно! И даже жаль чуть-чуть, что я замужем.
- Я не худею к морю — езжу в Турцию. Я каждый день на море плаваю несколько часов, занимаюсь всеми видами активити (волейбол, танцы, аэробика, степ-аэробика, аквааэробика), в обед хожу хотя бы на часик в спортзал, вечером танцую часа по два на дискотеке. При том что ем до отвала много раз в день, приезжаю с моря не только загоревшая, но и постройневшая.
- Учительница математики влепила сыну двойку. Заглянула в тетрадь, а там все правильно! Звоню выяснить — она заявляет: «Жду вас в школе». Пришла с мужем, она лепечет: «Ваш сын совсем распоясался, списывает!» Надо было видеть ее лицо, когда муж сделал ход конем и ответил: «Интересно, а наш репетитор по математике, с которым сын занимался все лето, так не думает». Она аж покраснела и не нашлась, что ответить. В итоге оценку исправила.
- Было это в 6-м классе. Подруга брала почитать книги по популярному сериалу, но не отдавала. Я сгребла в кулак всю свою волю и заявила: «Пока те две не принесешь, новых не дам». Как она уставилась на меня, как закричала: "Принесешь? Тебе надо, так ты и приходи! Мне-то зачем к тебе идти в такую даль, если ты жлобишь!«Я сходила к ней, она сунула мне через порог те две книжки и захлопнула дверь.
Сколько-то после этого мы не общались, но сериал выходил по 2 серии в неделю. Так что подруга сообразила, что у меня-то есть запас нечитанных историй, 1-2 в каждой книжке. До сих пор помню: стоит смущенная такая, пуговицы на своей блузке крутит, тихо извиняется, тихо обещает книжку быстро прочитать и принести мне домой или в школу. Говорю ей: «Так я их все уже библиотеке подарила, там смотри».
У нее снова глаза вытаращились, закричала: «В библиотеку?! Сама все прочитала, так другим теперь не надо что ли!» Я: «Другие теперь могут взять в библиотеке». Она до конца школы перестала со мной разговаривать.
Ну так хорошо, что это жлобское потребительство вылезло еще в 6 классе, а не позже, когда бы они делили наряды или парней)