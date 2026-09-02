15 светлых историй о людях, чья находчивость не раз выручала их самих и окружающих

Можно только восхищаться находчивостью некоторых людей. Они найдут выход из любой затруднительной ситуации. Знают, как поговорить со строгим учителем в свою пользу и как разобраться с вечно пропадающими из стиральной машинки носками. Также они в курсе, как поднять настроение и пошутить так, чтобы с тебя не взяли денег за поездку. Признаемся, что некоторые ситуации оказались, пусть и добрыми, но с перчинкой и ароматом авантюризма.