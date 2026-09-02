10 жизненных фактов о евнухах — слугах при гаремах, от которых привычные представления рассыпаются как восточная халва
Евнухи появились при османском дворе задолго до того, как гарем Топкапы приобрел привычный нам вид, поэтому имя самого первого евнуха история не сохранила. Зато известно, кто стоял у истоков одной из самых влиятельных дворцовых должностей: в XVI веке эта должность превратилась из обычного дворцового служащего в одну из самых влиятельных фигур во всем дворце Топкапы, чье влияние распространялось далеко за пределы гарема.
В Топкапы были и белокожие, и темнокожие евнухи, но обязанности у них были разные
Евнухи при османском дворе не были одной большой группой. Их разделяли на белокожих и темнокожих, причем со временем у каждой сложилась своя сфера влияния. Первые, которых привозили преимущественно с Кавказа и Балкан, были тесно связаны с мужской частью дворца: среди прочего они находились рядом со стражами султана и занимали должности во внутренних дворцовых покоях. А вот вторые происходили главным образом из регионов Африки к югу от Сахары, и именно за ними постепенно закрепилась работа в султанском гареме. Во главе каждой группы стоял свой начальник: евнухами из Европы руководил капы-ага, а евнухами из Африки — кызлар-ага, который со временем стал одной из самых влиятельных фигур при дворе.
Со временем гарем практически полностью перешел под надзор темнокожих евнухов
Так было не всегда. Еще в XVI веке главным среди дворцовых евнухов считался глава белокожих евнухов. Однако при султане Мураде III положение изменилось — темнокожие евнухи получили собственного руководителя, и именно за ними постепенно закрепилась служба в императорском гареме. Белокожие же продолжили служить преимущественно в мужской части дворца.
Это дало темнокожим евнухам неожиданное преимущество. Султаны стали проводить больше времени в гареме, а женщины правящей династии приобретали все больше влияния. Евнухи постоянно находились рядом с ними, могли общаться с султаном и становились посредниками между закрытым миром гарема и остальным дворцом. В результате главный евнух со временем превратился из обычного дворцового служащего в одну из влиятельных фигур при дворе.
Прежде чем попасть на службу в гарем, евнухи проходили обучение
Новичка не отправляли сразу охранять покои султанской семьи. Сначала ему предстояло освоить турецкий язык, правила поведения и сложный дворцовый этикет. Причем подготовка могла начинаться еще до попадания в Топкапы — например, в доме высокопоставленного чиновника. Лишь затем наиболее подходящих кандидатов брали на службу в султанский гарем.
Но и там начинать приходилось с нижней ступени — новичка определяли в одно из подразделений евнухов, где он подчинялся старшим, выполнял поручения и продолжал осваивать правила дворцовой жизни. Продвижение шло постепенно — со временем можно было получить более ответственные обязанности и даже собственное, весьма приличное жалованье.
У евнухов существовала своя карьерная лестница
Новичок не оставался всю жизнь простым стражником. Внутри корпуса существовала строгая иерархия, а повышение зависело в том числе от выслуги и освободившихся должностей. Например, можно было дослужиться до nöbet kalfası — старшего евнуха, которому доверяли охрану дверей гарема. Утром глава евнухов выдавал таким служащим ключи от четырех последовательных дверей, ведущих внутрь, а вечером забирал их обратно. Еще выше стояли евнухи, приставленные непосредственно к матери султана и его фавориткам. Высшие должности могли получить уже не только за стаж, но и благодаря личному расположению влиятельных обитателей дворца.
У главного евнуха были женщины-служанки
Звучит парадоксально, но человек, отвечавший за охрану султанского гарема, мог иметь собственную небольшую женскую прислугу. Как говорят дворцовые документы, ему полагались четыре служанки, а возглавляла их женщина, носившая титул ağa ustası. По количеству личных служанок глава евнухов уступал лишь членам султанской династии и самым высокопоставленным женщинам гарема. Более того, женская прислуга имелась и у некоторых других влиятельных дворцовых евнухов.
У евнухов в Топкапы был собственный двор
Внутреннее помещение гарема
Евнухи не просто приходили в гарем на службу — их жилые помещения находились прямо в этой части дворца. Рядом со входом в гарем располагался отдельный двор евнухов, окруженный их комнатами и служебными помещениями. Это было вполне логично: евнухи находились на своеобразной границе между женской частью дворца и остальным миром Топкапы. Причем в жилых помещениях тоже соблюдалась строгая иерархия — чем выше становилось положение евнуха, тем комфортнее были его условия. А у главы и вовсе имелись отдельные покои с баней.
Интересно и то, что евнухи вовсе не бродили свободно по комнатам наложниц, как это иногда показывают в кино. Они, как правило, оставались в коридорах у входа в гарем и почти никогда не заходили непосредственно в жилые покои женщин.
Евнухи были не просто охранниками гарема
Вопреки расхожему убеждению, стоять у дверей и следить за порядком было далеко не единственной и даже не главной их обязанностью. Евнухи сопровождали женщин султанской семьи, выполняли поручения, передавали сообщения и контролировали, кто мог попасть в закрытую часть дворца. А их глава и вовсе становился важным посредником между гаремом и внешним миром, поскольку имел прямой доступ к султану и его матери. Благодаря этому через главного евнуха передавались просьбы, новости и распоряжения, а сам он порой оказывался посвящен в важнейшие дворцовые дела и интриги.
Некоторые главы евнухов в итоге приобретали такое влияние, что могли вмешиваться даже в большую политику. Согласитесь, получается интересный парадокс: человек, который вроде бы считался дворцовым слугой, благодаря своему уникальному доступу к семье властителя империи, мог стать одним из самых влиятельных людей при дворе.
Главный евнух мог добиться отставки великого визиря
Салиха-султан
У евнухов могла возникнуть особая связь даже с матерью султана. Их влияние было настолько велико, что ради них женщины действовали вопреки воле правителя. Однажды, в 1731 году великий визирь Кабакулак Ибрагим-паша решил удалить из дворца и Стамбула Бешир-агу, поскольку был недоволен вмешательством евнуха в государственные дела, и султан даже дал на это согласие. Однако о готовящейся ссылке Бешир-ага узнал заранее и обратился за помощью к матери султана — Салихе-султан. В результате все обернулось совершенно неожиданно — Бешир сохранил свое место, а сам великий визирь лишился должности и был отправлен из столицы.
Самое занятное — Ибрагим-паша во многом был обязан своей карьерой тому же Бешир-аге. Именно по рекомендации влиятельного евнуха его незадолго до этого назначили на важную дворцовую должность, а уже в январе 1731 года он стал великим визирем. Получается, Бешир сначала помог ему подняться, а когда тот попытался избавиться от своего покровителя, в отставку отправился сам. Настоящий исторический анекдот.
Даже количество еды зависело от положения евнуха при дворе
В Топкапы статус человека можно было определить не только по должности или размеру жалованья, но даже по тому, сколько продуктов ему полагалось: сохранился дворцовый реестр за 1698 год, в котором указано ежемесячное распределение баранины между высокопоставленными обитателями дворца. Султанский рацион был поистине роскошен — ему выделяли по 40 овец в месяц, главе гарема всего на десяток меньше, а вот главной женщине-управляющей гарема и кормилице султана — только по 20.
Причем это не случайность одного конкретного года. Исследование других дворцовых реестров показывает, что главная управляющая гарема всегда получала меньше продовольствия, чем глава евнухов, хотя сама занимала очень высокое положение. При этом ей полагалось больше еды, чем принцам и временами даже некоторым спутницам султана.
С возрастом евнухи и женщины гарема могли становиться близкими союзниками
Молодые евнухи и наложницы обычно не вступали в тесное общение. Они зачастую происходили из совершенно разных регионов, говорили на разных языках, да и устройство гарема ограничивало их контакты. Но с возрастом ситуация могла сильно измениться. Старшие евнухи годами служили одной семье, а женщины, становившиеся матерями султанов, нуждались в доверенных людях за пределами своих покоев. Так между валиде-султан и главными евнухами возникали долговременные союзы.
Особенно интересен Юсуф-ага, глава гарема при Мехмеде IV, у которого был тесный союз с матерью султана Турхан-султан. Такая связь была выгодна обоим — евнух получал поддержку одной из самых могущественных женщин дворца, а валиде-султан — человека, который мог действовать за пределами закрытого мира гарема и связывать ее с другими частями дворцовой системы
Шопинг в гареме никто не отменял
Женщины султанской семьи жили в довольно закрытом мире, но это вовсе не означало, что до них не доходили последние веяния. В начале XVIII века Османская империя все активнее торговала с Францией, и при дворе вошли в моду европейские предметы роскоши. Историк Джейн Хэтэуэй пишет, что евнухи непосредственно способствовали дворцовому шопингу, выступая посредниками, через которых европейские предметы роскоши попадали к обитательницам гарема.
Особенно ярко это проявилось при все том же Бешир-аге — при нем в дворцовых садах устраивали пышные ночные празднества, где демонстративно выставлялись и использовались дорогие европейские безделушки, и невиданные доселе диковинки. Получается довольно забавная картина — тот самый главный смотритель женской половины, которого мы привыкли представлять суровым хранителем дверей гарема, одновременно помогал его обитательницам знакомиться с европейскими модными новинками.
Евнух мог сопровождать избранницу султана до самой двери его покоев
По описанию одного из придворных XVII века, выбор новой фаворитки султана сопровождался целой церемонией. Правитель бросал выбранной женщине платок, а позже другие обитательницы гарема наряжали ее и с музыкой и песнями провожали к определенной двери, где девушку встречал особо приближенный к султану евнух. Он сообщал правителю о ее прибытии и лишь после получения разрешения пропускал внутрь. Остальные женщины оставались за дверью и продолжали петь до ее возвращения. Сам придворный эту церемонию не наблюдал — по его словам, об обычаях гарема ему рассказала жившая там женщина.
Рядовой евнух получал жалованье, а его начальник мог распоряжаться огромными средствами
В конце XVI века рядовым дворцовым евнухам платили от нескольких асперов в день, причем с продвижением по службе доход увеличивался, однако состояние главы гарема складывалось далеко не из одного жалованья. Высокое положение приносило ему подарки и другие источники дохода, а кроме того, он принимал участие в благотворительности. Некоторые главы евнухов становились настолько состоятельными, что на собственные средства основывали библиотеки, развивали инфраструктуру и возводили фонтаны, а после ухода с должности бывшему главному евнуху могли назначить солидную персональную пенсию от казны.
После ухода из дворца евнухи могли жить весьма обеспеченно
Отставка вовсе не всегда означала, что бывший главный смотритель гарема оставался без средств к существованию. Начиная примерно с середины XVII века многих бывших глав евнухов отправляли из Стамбула в Египет. Там они получали регулярное содержание из султанской казны, обзаводились собственными домами, слугами и нередко довольно большим хозяйством. Некоторые вкладывали накопленные состояния в недвижимость и другие проекты и продолжали вести жизнь состоятельных людей.
Причем бывших придворных в Египте оказалось столько, что уже к 1640-м годам сформировался целый район, где жили отставные главные евнухи. Старые связи они тоже не обязательно теряли — некоторые продолжали общаться с действующими чиновниками и дворцовыми евнухами и благодаря этому сохраняли влияние даже после отъезда из Топкапы.
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