10 жизненных фактов о евнухах — слугах при гаремах, от которых привычные представления рассыпаются как восточная халва

Так было не всегда. Еще в XVI веке главным среди дворцовых евнухов считался глава белокожих евнухов. Однако при султане Мураде III положение изменилось — темнокожие евнухи получили собственного руководителя, и именно за ними постепенно закрепилась служба в императорском гареме. Белокожие же продолжили служить преимущественно в мужской части дворца.

Это дало темнокожим евнухам неожиданное преимущество. Султаны стали проводить больше времени в гареме, а женщины правящей династии приобретали все больше влияния. Евнухи постоянно находились рядом с ними, могли общаться с султаном и становились посредниками между закрытым миром гарема и остальным дворцом. В результате главный евнух со временем превратился из обычного дворцового служащего в одну из влиятельных фигур при дворе.