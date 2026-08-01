17 добрых историй от путешественников, которые заметили необычные привычки жителей других стран и очень удивились

«В Голландии каким-то магическим образом дороги поделены между участниками уличного движения. Машины едут по своей дороге, автобусы по своей, и, как правило, они вообще не пересекаются. То есть опоздать на автобусе из-за пробки невозможно — у них своя дорога, и по ним ездят только они. Не полоса, а прям отдельная дорога. Отдельно от всего этого проложены пешеходные дорожки и отдельно от всех остальных — велосипедные. Я поначалу вообще не мог сориентироваться, потому что в одно и то же место на машине, на автобусе, пешком и на велике прибываешь совершенно разными маршрутами. Было непривычно видеть людей в дорогих костюмах и туфлях на великах. Но, как показывает практика, это огромная экономия денег и времени. Пока ты на машине до работы доедешь, пока найдешь место на парковке... А на велике раз-два — и ты в дамках, то есть на работе».