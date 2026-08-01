17 добрых историй от путешественников, которые заметили необычные привычки жителей других стран и очень удивились
Отправляясь в отпуск или командировку всегда так интересно замечать, насколько могут отличаться наши простые повседневные привычки, жесты и обычаи в разных уголках мира. Кто-то ужинает в 10 вечера, кому-то нравится вкус сладостей из бобовых культур, а некоторые радуются, наряжаясь в традиционные костюмы. Все мы такие разные! Именно про это следующие 16 интересных живых историй от путешественников.
- Однажды, будучи на Барбадосе, я удивился тому, что все магазинчики, включая магазины еды, работают до 17. И после этого времени хлебушек можно купить только на паре-тройке заправок по всему острову. Я спросил у местных, почему так. Как мне что-то купить, если я работаю, к примеру, до 17? На меня посмотрели с большим удивлением, спросив: «Что ж у тебя за работа такая, что ты не можешь во время нее прогуляться в магазин и купить все, что тебе надо? Люди, работающие в магазинах, тоже хотят отдыхать и идти к семье». Я ничего не ответил и пошел задумчивый на пароход, где у меня работа 24/7.
- Сейчас я на пару недель в Испании, недалеко от Гранады. Что меня по-настоящему удивило — это традиция тапас — небольшие порции бесплатных закусок. Работает это так: когда заказываешь напитки, тебе бесплатно приносят тарелку с разными тапас на закуску. Приехав из Британии, я был удивлен, что никто не пытается этим злоупотребить и наесться от души, заплатив только за напиток. Так что мы просто наслаждались бесплатными креветками и паштетом из курицы.
Занимаем столики как сингапурцы
«В Сингапуре есть такое слово „chope“ — чоп, это малайское слово, означает печать или штамп. А в современном синглише (сингапурском английском) — „занять место на фудкорте с помощью салфеток и других предметов“ (я не шучу, это дословный перевод). В сингапурских реалиях ты можешь зарезервировать (заштамповать) за собой столик на фудкорте, просто положив на него упаковку салфеток, зонтик, проездной, пластиковый пакет, бутылку с водой. И все! Никто это не возьмет, и все будут знать, что это твое место! Конечно, если ты забыл свои салфетки на столе, то, возможно, через пару часов персонал их все-таки уберет, но это не точно. Люди будут толпиться, встречаться и расставаться, а одинокие салфетки на одиноком столике так и будут лежать, как неразрушимый памятник сингапурскому чопу!»
- Каждый англичанин, с которым я жил в одном доме или у кого спрашивал про эту привычку, делал именно так, но никто не мог объяснить, почему. Они все мыли посуду в тазике внутри раковины, а не прямо в самой раковине. Я обычно замечал, что мои соседи по квартире оставляли раковину грязной, потому что собирались использовать чистый тазик для мытья посуды — но почему просто не держать раковину чистой и мыть посуду прямо в ней? Мне бы очень хотелось узнать происхождение этой привычки.
- Я была в Испании два раза, и мне очень понравилось, но я просто не могла привыкнуть к их расписанию. Как это вообще возможно — ужинать в 10 вечера, идти гулять в полночь, приходить домой непонятно во сколько, а на следующее утро как ни в чем не бывало идти на работу? Для нас такой поздний ужин был бы большим испытанием. У нас были такие вот безумные ночи, а потом рано утром мы вставали, чтобы поехать на экскурсии и осматривать окрестности — это было достаточно сложно для нас.
Для меня нормально лечь в полночь, но встать в 5 - мука. Особенно зимой, когда солнце еще не встало. Ну а вечерний дожор под фильмец - вполне себе норм. Вообще рекомендуют есть не позже чем за 3 часа до сна. Если гулять до 2 ночи, как раз в 10 ужин
Движение в Голландии
«В Голландии каким-то магическим образом дороги поделены между участниками уличного движения. Машины едут по своей дороге, автобусы по своей, и, как правило, они вообще не пересекаются. То есть опоздать на автобусе из-за пробки невозможно — у них своя дорога, и по ним ездят только они. Не полоса, а прям отдельная дорога. Отдельно от всего этого проложены пешеходные дорожки и отдельно от всех остальных — велосипедные. Я поначалу вообще не мог сориентироваться, потому что в одно и то же место на машине, на автобусе, пешком и на велике прибываешь совершенно разными маршрутами. Было непривычно видеть людей в дорогих костюмах и туфлях на великах. Но, как показывает практика, это огромная экономия денег и времени. Пока ты на машине до работы доедешь, пока найдешь место на парковке... А на велике раз-два — и ты в дамках, то есть на работе».
- Интересно, что в Швейцарии очень высоко ценят приватность, но при этом совершенно спокойно раскрывают вообще все на свете, чтобы снять квартиру. Например: банковские выписки, справки о зарплате, паспорт/удостоверение личности, разрешения на работу и так далее.
- Приезжала к нам в гости сестра мужа, португалка, и каждый раз, когда мыла посуду, оставляла за собой огромную лужу воды возле раковины и мокрую посуду на столешнице. Я подумала: неужели дома тоже так делает? Но промолчала, потому что не в моем стиле указывать человеку, который решил помочь. На следующий год приезжает свекровь и делает то же самое, я чуть в обморок не падаю, у меня перед глазами вздувшаяся столешница уже. Молчу и быстренько все насухо вытираю. Переезжаю в Португалию и вижу картину: даже в самой дешевой португальской квартире столешница будет из камня, и хоть заливай ее водой, режь на ней, горячее ставь — ничего ей не будет. Что, по моему мнению, очень даже логично, и тут все и встало на свои места. Заливаю свою кухню теперь тоже и не переживаю за влажность вокруг раковины.
Будьте внимательны в магазинах в Японии
«В Японии масса продуктов продается не по весу, а поштучно. Поэтому аккуратнее с ценниками. Скорее всего, они не за килограмм».
- Семья моей жены из Греции, так что я езжу туда почти каждый год. Мне там очень нравится, но есть некоторые особенности поведения, к которым я никак не могу привыкнуть.
Самое очевидное — насколько энергично проходят многие разговоры. Громкие голоса, активные жесты руками, драматичные выражения лица. Кажется, что все происходящее — либо самое лучшее, либо самое худшее, что случалось в жизни. Было несколько случаев, когда я думал, что люди устроили настоящую ссору, а оказывалось, что это был обычный разговор. Я бывал там достаточно часто, чтобы теперь понимать — это просто такая манера общения, но не уверен, что смог бы вести себя так же, если бы там жил.
- Для других непонятно, как мы можем переключаться между языками каждый день, даже не задумываясь об этом. Живя в Люксембурге, ты легко переходишь с люксембургского на французский, потом на немецкий, потом на английский — и так постоянно. Это настолько вплетено в нашу культуру, что даже на государственных сайтах можно встретить одно предложение на одном языке, следующее — на другом, и так далее, просто потому что создатель сайта сам не заметил, как переключился с языка на язык, — и все считают само собой разумеющимся, что каждый понимает их все.
Традиционные китайски наряды
«Приехали с женой в Китай, гуляли по Пекину, изучали город, и была одна вещь, которая меня весь день удивляла. По городу очень много девушек, одетых в традиционные китайские наряды. Причем не одна-две — иногда целыми группами. Они гуляют по достопримечательностям, фотографируются, смеются, снимают видео. Со стороны это выглядит так, будто в городе происходит какой-то праздник или выпускной. Спросили у местных, оказалось, что для этого не нужен никакой повод. Китаянкам просто нравится иногда надевать традиционные платья и гулять по историческим местам».
И почему у нас так девчата не делают.. Сарафаны, кокошники - и пошли гулять по Питерской 😁😁😁
- В Британии есть такая штука: если в ресторане кто-то разбивает тарелку или стакан — весь зал начинает радостно вопить и хлопать. Как-то раз я была в канадском баре в отпуске, официант уронил целый поднос со стаканами — и я, по привычке, вскочила со стула и заорала «Ура!» на весь зал. А местные посмотрели на меня в полном недоумении — оказывается, у них так вообще не принято.
- Приехала в Корею к сестре на новоселье. Стоим у порога толпой. Я торжественно вручаю кофеварку. А следом заходят их корейские друзья и с поклоном достают из пакета спайку туалетной бумаги! Сестра бледнеет и шипит мне на ухо: «Они что, шутят? Намекают, что у нас с гигиеной беда какая-то?» Я тоже обалдела. Гости радостно улыбаются, сестра сжимает кулаки. И тут в коридор вылетает ее новоиспеченный муж. Видит эту гору из рулонов, меняется в лице... и начинает кланяться так, будто ему ключи от спорткара принесли! Бережно, двумя руками забирает упаковку и гордо тащит ее в центр квартиры. Оказалось, сестра еще не выучила все правила. В Корее это реально самый желанный подарок на переезд! Логика железная: рулон легко разматывается — значит, проблемы на новом месте будут решаться гладко, а деньги потекут бесконечной лентой.
Необычное мороженое
«Азиатское угощение — мороженое из зеленого горошка (который маш, а не который в оливье добавляют). На вкус, как ни странно, довольно неплохо — отлично освежает, не оставляет химического привкуса, как современный пломбир, да и просто полезно для здоровья. Натурпродукт».
Вы просто нормальный пломбир ешьте, а не всякую химозу из дискаунтеров
- Во Франции к свадьбе не принято готовиться за несколько месяцев. Этот процесс должен занимать минимум год. Все дело в сфере услуг: фотографов, визажистов, которых нужно бронировать сильно заранее. Также в большинстве свадебных салонов Франции платья демонстрационные, а заказывать его нужно по индивидуальным размерам, что требует дополнительного времени. Что еще отличает французские свадьбы от наших — это отсутствие ведущего (тамады): французы ребята заводные и обходятся без них. Ну и в целом размеренный образ жизни во Франции не обязывает их куда-то спешить, поэтому многие планируют свадьбы даже годами.
- Решили съездить в отпуск в Кемер с двухмесячной дочкой. Вечером пошли в кафешку у моря, заказали еды, напитки, наслаждаемся видами, и тут к нам с радостной улыбкой идет администратор. На мой вопросительный взгляд бросил: «Кушайте, кушайте». Наклонился к коляске и уверенно взял на руки дочку. Та вся улыбается ему в ответ, агукает, муж аж привстал, а тот продолжает: «Вы не отвлекайтесь, поужинайте, а мы за дочкой присмотрим, прогуляемся с ней между столиков». Я застыла с вилкой в руке, не зная, смеяться или бежать за ней. Минут через десять возвращается — а за ним следом, как на параде, весь ресторан. Оказывается, наш администратор лично обошел с малышкой каждый столик, показал ее всем гостям, и теперь весь зал знает имя нашей дочки. А напоследок он с гордостью протягивает нам телефон — видео, где посетители со всех концов зала аплодируют и хором желают ей здоровья на турецком. Он объяснил, что в Турции детей очень любят, и не важно свои или чужие, ко всем относятся как к родным. Поэтому всегда с радостью приветствуют малышей, играют с ними и желают им здоровья. Даже просто проходящие мимо люди!
А какие необычные традиции замечали вы во время путешествий? Делитесь в комментариях.
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