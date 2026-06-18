18 уютных фото и историй о питомцах, которые вошли в жизнь людей и наполнили ее теплом

Многие владельцы животных могут подтвердить, что пушистики часто сами находят своих людей. Как будто в их крошечных сердечках срабатывает механизм, который решает, что нужно попасть в заботливые руки именно этого человека. А потом долгие годы мурчать у него под боком, дарить тепло и делать дом в сто раз уютнее одним своим присутствием.

«Нам повезло найти эту крошку. Ее назвали Чешир, и она — самая умная кошка, которой мне когда-либо довелось служить»

«15 лет назад мой брат нашел на дороге маленького котенка. Ему было всего около месяца. Я его выходила и сейчас это мой самый любимый мальчик!»

Мы взяли с улицы 5-го кота. Он оказался умным, воспитанным и научил остальных котов пользоваться когтеточкой. Но действительно непревзойденный уровень воспитания мы увидели когда переехали на дачу. Открываю я дверь дома и слышу, как он с треском летит на звук открываемой двери сквозь нескошенную траву соседского участка. Влетает в дом и мчится не к мискам, а... к лотку! Быстро делает в него свое дело и снова убегает на улицу. orthopsy.ru Ольга только что Какой молодец!!! Ответить

«Эта красавица забрела к нам во двор пару недель назад. Она очень ласковая и любят когда ее гладят. В дом пока не заходит, но мы на всякий случай оставляем дверь открытой»

© fantastic-nonsense / Reddit Поликарп Н только что Возьми на руки и с ласковыми словами , и поглаживаниями сама занеси в дом.Далеко не заноси.Поставь кошечку на пол.Она сама потихонечку начнет нюхать и осваиваться Входную дверь не закрывай.Если она спрячешься , например, под кровать - пусть.Рядышком поставь мисочку с едой и водой. Ответить

«Это уже третий спасеный котик за последние 15 месяцев! Кажется, у него в роду точно были сиамские кошки. Назвали этого голубоглазого красавчика Элвисом»

«Мы взяли ее в семью в возрасте 2 месяцев. Сейчас ей уже 10 месяцев, и вот как наша булочка подросла!»

«Моя милашка в возрасте нескольких недель и в 3 года. Цвет ее глаз меняется в зависимости от настроения. Сам видел, как глаза сначала были зелеными, а потом становились карими»

Купили с мужем вторичку. Свекровь заявила, что сначала надо запустить кошку. Нашла у знакомой котенка и притащила его к нам. Зайдя в квартиру, котенок юркнул под ванну. Я свечу туда фонариком и вижу какой-то приклеенный сверток. Достаю, а в нем спрятаны личные дневники и девчачьи анкеты. Звоню бывшим хозяевам квартиры, рассказываю о свертке, а они говорят, мол, ничего не знаем, спросим у дочки. На следующий день к нам приехала девушка, которая сказала, что это ее дневники, которые она много лет назад спрятала под ванной, когда уехала учиться в другой город. Думала, что заберет, когда вернется на каникулы, но обстоятельства не позволили. Отдали ей все ее сокровища, она была очень растрогана. А котенка тогда выманили кусочком колбасы и муж попросил оставить его насовсем. Теперь они неразлучные диванные дружбаны. ADME Елена Подповидная только что Я думала, что Вы под ванной нашли огромную сумму, покрывающую стоимость квартиры) Ответить

«Пошла проверить, что там за шум возле дома и наткнулась на очень дружелюбного котика. Как только было принято коллективное решение забрать его домой, он тут же позвал своего не менее дружелюбного сородича»

Взяли котейку с рук. Он растет тем еще охотником. После попытки поиграть с моими ресницами, мама приняла решение его отдать. В итоге забрали его в деревню и он построил там всех собак, собрал гарем, ходит по всем домам, где его постоянно угощают едой. Домашний образ жизни ему в принципе не интересен, чисто поспать приходит. Живет свою лучшую жизнь. tanya_bjolkina

«Мы нашли Поки на тропинке неподалеку от нашего дома. Это был маленький, испуганный малыш, которого мы забрали домой. Ему было около 4-5 недель. Прошло 2 года, и из него вырос очень общительный и ласковый кот»

«Нашли эту рыжулю у себя в поленнице. У нас и так 7 кошек, так что мы не смогли оставить ее себе. Она прожила у нас 5 недель, а потом ее забрала моя подруга, чтобы скрасить свою жизнь»

«Вчера подобрала бездомную кошку, а сегодня она осчастливила меня подарком»

«3 месяца назад мне повезло встретить этого дружелюбного рыжего малыша. Он такой чудесный, что слов нет!»

Прихожу как то вечером домой, после 11, работала допоздна. Хожу по квартире и кручу в голове мысли, что нужно сделать на завтра: «Погладить блузку, приготовить еду, полить цветы»... Вижу кота, думаю: «И покормить кота». Так стоп... У меня же нет кота! Уставилась на кота, который расхаживает вальяжно по моему ковру. Начинаю думать, откуда взялся кот, ведь я живу на 13м этаже. Балкон полностью застеклен, без подоконников. Понимаю, что кота нечем кормить и нужно искать хозяев. Иду к соседям. Осторожно спрашиваю:

— У вас есть рыжий кот? На что получаю ответ:

— А откуда вы знаете?

— Да потому, что ваш кот у меня".

Кота забрали. На следующий вечер история повторяется. И тут я уже решила проследить, как он это делает. Внизу остекления оказывается есть маленькая планка — 2см, не больше. Кот, прижимаясь, всей тушкой к стеклу, идет по этой планке. Я знала, что коты жидкость, но не до такой же степени! natashasavinykh Таня только что Теперь знаете Ответить

«Я студентка ветеринарного факультета, и этого бездомного малыша принесла моя однокурсница. Я видела много котят на своей работе, но с этим комком я просто почувствовала особенную связь»

«Наш спасеныш по имени Талисман. Мы его очень любим! Несмотря на то, что у него была не самая легкая жизнь раньше, он очень ласковый малыш, который обожает обниматься»