18 уютных фото и историй о питомцах, которые вошли в жизнь людей и наполнили ее теплом

Животные
18.06.2026
18 уютных фото и историй о питомцах, которые вошли в жизнь людей и наполнили ее теплом

Многие владельцы животных могут подтвердить, что пушистики часто сами находят своих людей. Как будто в их крошечных сердечках срабатывает механизм, который решает, что нужно попасть в заботливые руки именно этого человека. А потом долгие годы мурчать у него под боком, дарить тепло и делать дом в сто раз уютнее одним своим присутствием.

«Нам повезло найти эту крошку. Ее назвали Чешир, и она — самая умная кошка, которой мне когда-либо довелось служить»

«15 лет назад мой брат нашел на дороге маленького котенка. Ему было всего около месяца. Я его выходила и сейчас это мой самый любимый мальчик!»

  • Мы взяли с улицы 5-го кота. Он оказался умным, воспитанным и научил остальных котов пользоваться когтеточкой. Но действительно непревзойденный уровень воспитания мы увидели когда переехали на дачу. Открываю я дверь дома и слышу, как он с треском летит на звук открываемой двери сквозь нескошенную траву соседского участка. Влетает в дом и мчится не к мискам, а... к лотку! Быстро делает в него свое дело и снова убегает на улицу.
orthopsy.ru

«Эта красавица забрела к нам во двор пару недель назад. Она очень ласковая и любят когда ее гладят. В дом пока не заходит, но мы на всякий случай оставляем дверь открытой»

Поликарп Н
только что

Возьми на руки и с ласковыми словами , и поглаживаниями сама занеси в дом.Далеко не заноси.Поставь кошечку на пол.Она сама потихонечку начнет нюхать и осваиваться Входную дверь не закрывай.Если она спрячешься , например, под кровать - пусть.Рядышком поставь мисочку с едой и водой.

Ответить

«Это уже третий спасеный котик за последние 15 месяцев! Кажется, у него в роду точно были сиамские кошки. Назвали этого голубоглазого красавчика Элвисом»

«Мы взяли ее в семью в возрасте 2 месяцев. Сейчас ей уже 10 месяцев, и вот как наша булочка подросла!»

«Моя милашка в возрасте нескольких недель и в 3 года. Цвет ее глаз меняется в зависимости от настроения. Сам видел, как глаза сначала были зелеными, а потом становились карими»

  • Купили с мужем вторичку. Свекровь заявила, что сначала надо запустить кошку. Нашла у знакомой котенка и притащила его к нам. Зайдя в квартиру, котенок юркнул под ванну. Я свечу туда фонариком и вижу какой-то приклеенный сверток. Достаю, а в нем спрятаны личные дневники и девчачьи анкеты. Звоню бывшим хозяевам квартиры, рассказываю о свертке, а они говорят, мол, ничего не знаем, спросим у дочки. На следующий день к нам приехала девушка, которая сказала, что это ее дневники, которые она много лет назад спрятала под ванной, когда уехала учиться в другой город. Думала, что заберет, когда вернется на каникулы, но обстоятельства не позволили. Отдали ей все ее сокровища, она была очень растрогана. А котенка тогда выманили кусочком колбасы и муж попросил оставить его насовсем. Теперь они неразлучные диванные дружбаны.
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«Пошла проверить, что там за шум возле дома и наткнулась на очень дружелюбного котика. Как только было принято коллективное решение забрать его домой, он тут же позвал своего не менее дружелюбного сородича»

  • Взяли котейку с рук. Он растет тем еще охотником. После попытки поиграть с моими ресницами, мама приняла решение его отдать. В итоге забрали его в деревню и он построил там всех собак, собрал гарем, ходит по всем домам, где его постоянно угощают едой. Домашний образ жизни ему в принципе не интересен, чисто поспать приходит. Живет свою лучшую жизнь.
tanya_bjolkina

«Мы нашли Поки на тропинке неподалеку от нашего дома. Это был маленький, испуганный малыш, которого мы забрали домой. Ему было около 4-5 недель. Прошло 2 года, и из него вырос очень общительный и ласковый кот»

«Нашли эту рыжулю у себя в поленнице. У нас и так 7 кошек, так что мы не смогли оставить ее себе. Она прожила у нас 5 недель, а потом ее забрала моя подруга, чтобы скрасить свою жизнь»

«Вчера подобрала бездомную кошку, а сегодня она осчастливила меня подарком»

«3 месяца назад мне повезло встретить этого дружелюбного рыжего малыша. Он такой чудесный, что слов нет!»

  • Прихожу как то вечером домой, после 11, работала допоздна. Хожу по квартире и кручу в голове мысли, что нужно сделать на завтра: «Погладить блузку, приготовить еду, полить цветы»... Вижу кота, думаю: «И покормить кота». Так стоп... У меня же нет кота! Уставилась на кота, который расхаживает вальяжно по моему ковру. Начинаю думать, откуда взялся кот, ведь я живу на 13м этаже. Балкон полностью застеклен, без подоконников. Понимаю, что кота нечем кормить и нужно искать хозяев. Иду к соседям. Осторожно спрашиваю:
    — У вас есть рыжий кот? На что получаю ответ:
    — А откуда вы знаете?
    — Да потому, что ваш кот у меня".
    Кота забрали. На следующий вечер история повторяется. И тут я уже решила проследить, как он это делает. Внизу остекления оказывается есть маленькая планка — 2см, не больше. Кот, прижимаясь, всей тушкой к стеклу, идет по этой планке. Я знала, что коты жидкость, но не до такой же степени!
natashasavinykh

«Я студентка ветеринарного факультета, и этого бездомного малыша принесла моя однокурсница. Я видела много котят на своей работе, но с этим комком я просто почувствовала особенную связь»

«Наш спасеныш по имени Талисман. Мы его очень любим! Несмотря на то, что у него была не самая легкая жизнь раньше, он очень ласковый малыш, который обожает обниматься»

«7 месяцев назад я нашел этого парня на улице. Понятия не имел, что с ним делать, поэтому просто спрашивал советы у людей в интернете. У меня вырос прекрасный и очень разговорчивый кот»

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