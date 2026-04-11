Мой был против кошек в доме. Но за годы жизни со мной стал кошатником. Две ночи искал по подъездам того, кто безумно мяукал. Притащил крошечный безумно вонючий скелетик с одним огромным ухом. Так у нас это одноухое чудище и осталось. Выросло в громадного, черного как ночь кота)
17 сердечных историй и фото о питомцах, теплых, как ветерок в разгар весны
Любой, у кого есть четвероногий друг, подтвердит, что его появление наполнило жизнь теплом, светом и уютом. Ведь, глядя на их милые мордашки, хочется улыбнуться и протянуть руку, чтобы потрепать пушистика в его любимых местах. Появиться эти сорванцы могут с бухты-барахты, а остаются потом на долгие годы, как это случилось с рыжим котенком, которого нашли в Турции, или гигантским Греем, которого спонтанно купили на рынке.
- Жду автобус. И тут слышу писклявое «мяу». Смотрю — стоит коробка, а в ней котенок. Ну как я его оставлю? Принесла домой, муж давай ворчать, мол, опять ты кота притащила. Говорю: «Зай, подожди ругаться, глянь лучше сюда!» И муж аж ахнул — он же не знал, что в этой коробке рыжий котенок с черным пятном на левом ухе. Прямо как у его первого кота. Муж кинулся обниматься: «Это же Кеша! Как в детстве!» Я молча улыбнулась и уже отложила в уме примерную сумму, в которую нам встанет привести его в божеский вид и закупить весь кошачий инвентарь.
«Хани была бездомной кошкой, которую я подкармливала. Я забрала ее к себе, когда поняла, что она беременна. У нее родилось трое пушистых сорванцов и я оставила всех себе»
- Еще пять лет назад я не умела и не хотела никого любить, а верхом радости считала брендовые шмотки, ювелирку и сумки. После училища начала пахать и не могла остановиться. А в один день, возвращаясь с работы, нашла щенка — испуганного, замерзшего и очень голодного. Как и у меня, у него никого не было, и он был никому не нужен. Я забрала этот серый комочек и полюбила всем сердцем. Накормила, накупала, много-много обнимала и выгуливала. И только он — мой прекрасный щенок — смог показать мне, что ценнее всех шмоток мира. И теперь для счастья мне нужен он, его зеленый мячик, мой удобный спортивный костюм и наши долгие вечерние прогулки в парке.
«Найдите себе человека, который будет смотреть на вас так же, как эти двое смотрят друг на друга»
Кошка с собакой соседями были, кошка с собакой отлично дружили. Плохо быть злюкой и забиякой, лучше дружите как кошка с собакой!
- В детстве моим любимым мультиком был «Варежка». Там девочка очень хотела собаку и вместо собаки играла и гуляла со своей привязанной варежкой. Мама девочки увидела эту потребность и подарила своей дочке щенка. В детстве я мечтала о щенке как о существе, которое будет разделять со мной интерес, радость. Но тема животных в родительском доме была строго-настрого закрыта. Я так и осталась играть с варежкой. Но я выросла и взяла из приюта таксу. Он со мной уже 8 лет. Он уже стар, седой, много спит. Но он был отправной точкой. С ним я поняла, что могу осуществить свои детские желания. Он дал мне тепло, заботу и опору в темные времена.
«У нас появились двое котят, которые тут же пришли в восторг от наших лабродоров и просто прилипли к ним»
- Приехали на дачу, привезли своего кота Феликса. Он обычно ведет себя спокойно, а тут сразу насторожился: суетится, мяукает и наверх смотрит. Муж хотел взять его на руки, а кот выкрутился и побежал за дом — там по стремянке и на чердак. Муж — за ним. Через секунду высовывается и такой: «Марин, ну что, поздравляю с пополнением!» — и показывает маленького белого котенка, у которого на моське написано: «Вы кто такие? Чего происходит? Мяаааау!» Ну и сзади Феликс выглядывает. Мы до сих пор не знаем, как этот котенок туда попал и сколько там просидел, но поразились тому, как наш котик услышал, что там, на чердаке, ребенок мяукает, и побежал к нему. Кстати, малыша оставили себе, назвали Каспером. И хотя он уже вырос во взрослого кота, Феликс до сих пор его вылизывает и воспитывает как детенка.
«Поверить не могу, что они так вымахали! Я взяла их, когда им было 4 недели, а недавно им исполнился год»
- Одну из своих кошек мы нашли на помойке. Она ласковая, но с таким характером, что мама дорогая! Если надо, то крепко за себя постоит. А еще есть кот от подобранной беременной кошки (вот такой сюрприз), так он нежнейший и безумно ласковый. Никогда не попрошайничает и вообще, не кот, а мечта. Третий у нас породистый, родился в хороших условиях и при этом с противным характером. Иногда всей семье иногда такую трепку задает, что ух!
«Я работаю в приюте для животных. Недавно к нам попала вот такая компашка»
- Я подобрала заморыша. Он ревел, как ребенок! Малюсенький, самостоятельно толком не умел есть. Вырос в шикарнейшего, пушистого котищу со строгой мордой. Мужа просто обожает, как только он его пальцем тронет — мурлыкает, аж тарахтит. А когда я его пытаюсь приласкать, он замирает, напрягается и сваливает подальше. Вот не нравлюсь я ему и все тут!
«Моя кошечка недавно стала мамой. Только посмотрите на этих котяток! Они выглядят, как крошечные плюшевые медвежата»
- Мой Сэм родился в Турции. Я как-то ночью услышала писк под окном. Поняла, что это котенок, попросила мужа спустится. Он принес маленького, рыжего, ему всего-то неделька была, может меньше. Я давай его греть, а чем кормить не знаю. В сети нашла рецепт какой-то смеси, приготовила ему. Он выпил с пипетки, я успокоилась. Утром побежала в зоомагазин, час не могла объяснить фармацевту, что мне нужна смесь для котят, бутылочка с соской и грелка. Два месяца я его кормила из бутылочки. Он был очень слабым. Только в три месяца он научился кушать сам, но и бутылку тоже сосал. А вырос этот рыжик совершенно диким. Я ему всю любовь отдавала, все самое лучшее для него, а ласки так и не увидела. Но видимо гены такие были, или мы его с мужем избаловали, не знаю. Но выходила и это — самое главное.
Родственники утопили всех котят кроме одной малышки, понравилась она им видите ли. Мы ее забрали. В детстве ещё более или менее ласку проявляла, но перевалив полгода всё. Оказалась абсолютно дикой кошкой, трогать ее нельзя, смотреть нельзя. Сколько я от нее получала))) Но всё равно самая любимая Рысь
«Вот как все начиналось и вот как продолжается по сей день»
- Завели мы собаку нечаянно. Я сикильдявкой была, пошли на рынок с мамой. Черт дернул, пройти рядами со зверьем: петухи, куры, хомяки. И тут увидели его: мохнатое недоразумение в белых носочках. Щенок. Упитанный, такой трогательный. «Мам, давай купим!» Купили. Породу определить — интернета не было, а хозяева толком ничего не сказали. Потом уже знатоки с улицы определили, что это московская сторожевая. Назвали пса Греем. Рос, как в сказке, не по дням, а по часам. Хомячил все в объеме, как ест теленок. Гуляла с собакеном я. Гигантский Грей мотал мелкую меня по району, как воздушный шарик. Я даже наловчилась наматывать поводок вокруг столбов, делая петли, и так тормозить ненадолго его забеги. К чему я. Заводя собаку, взвешивайте все риски, чтобы быть готовым к сюрпризам и приключениям. Но никогда не отказывайтесь, даже не допускайте мысли, отказаться от истинного друга на всю жизнь!
«И вот они встретились...»
- Приехали на свою уютную дачку картоху сажать. Зашла в сарай за лопатами и понимаю, что из темного угла на меня кто-то смотрит! Сердце упало в пятки, стою как вкопанная! Пришел муж, говорит: «Ты чего застряла?» Я молча пальцем в угол тыкаю. Он подсветил телефоном, а там огромный собакен сидит и смотрит на нас испуганными глазками. Муж принес кусочек мяса и начал его приманивать, чтобы вывести на улицу. Пес осторожно пошел, съел мясо, завилял хвостом, смотрит на мужа. И тут я вижу, что Андрюша мой «поплыл». Он собак обожает, но я всегда была против, потому что не горела желанием по два раза в день на выгул ходить. Долго рассусоливать не буду, короче, у нас теперь есть здоровенная собака, которая, по словам соседки, была помесью ее немецкой овчарки и алабая с соседней улицы. Его все по чуть-чуть подкармливали, но никто не забирал себе. Сказала, что ему еще даже года нет — щенок, по сути, еще. Назвали Гектором. Более ласкового, доброго и нежного создания я не встречала за всю жизнь.
А в ваши сердца пробрались дорогие питомцы? Обязательно расскажите их истории в комментариях.
Мой Люкс. Из приюта.
Очень меня любит. Обнимает за спину и покусывает...
Сын младший принёс.
Это второй. А первого притащил с улицы.