15 душевных историй о животных с большим умом и добрым сердцем
Животные
54 минуты назад
Считается, что животные руководствуются инстинктами. Но нам кажется, наши пушистые и пернатые друзья вполне могут испытывать самые разные чувства. Они — те еще эмпаты, способные уловить настроение своего человека и протянуть лапку помощи. Они могут и рассмешить, и утешить, и порадовать неожиданным подарком. Есть и те, кто даже следит за порядком на улицах. А еще животные тоже умеют обижаться. И собранные здесь истории все это подтверждают.
- У меня был очень плохой день, я сидела в своей комнате и плакала. Мой попугай начал орать в клетке, поэтому я его вытащила. Он запрыгнул мне на плечо, положил голову мне на щеку и начал повторять: «Все в порядке, все в порядке, все в порядке!» Он говорил это снова и снова. Я была в шоке! Именно этими словами я успокаиваю своего попугая по ночам, если он пугается резких гудков машин или других звуков. Но я никогда не думала, что он может понять мою грусть и сказать мне то же самое, чтобы утешить меня так же, как я утешаю его. © The-Goat-Lord / Reddit
- Зимой мой друг жил у меня на старой даче. Холод собачий на улице, до −30 было. Подобрал он котенка, пожалел, откормил. Кошечка была очень благодарная, постоянно мурлыкала и просилась на ручки, ходила за людьми. А тут ночью приятель просыпается от того, что кошка его за руку кусает и громко мяукает! И вдруг до него доходит, что в доме стоит запах дыма. Побежал он на кухню, а там внутри стены загорелся старый кабель. Рубил стену топором, тушил. Столько лет прошло — до сих пор вспоминаем, как этот котенок спас жизнь другу и уберег мой дом от пожара. © roven2005
- Утро, стою у себя на балконе, попиваю кофеек, наблюдаю за людьми снизу. Все спешат, бегут на работу, по делам. Идет какой-то мужик, допил кофе, бросил на землю стаканчик. Через пару минут идет женщина, доела конфету, выбросила на землю фантик. И пацаненок еще шел, швырнул бумажку. Пока я расстраивалась из-за всего этого, приземлилась большая черная ворона и давай собирать весь мусор! Подняла бумажку, улетела с ней к мусорке. Затем и стаканчик, и фантик. Ворона следит за тем, чтобы было чисто! © Палата № 6 / VK
- У меня есть огромный слепой бульдог. Он любит всех на свете, включая детей и кошек. Однажды коллега подвез меня домой, я пригласила его зайти. Мы только переступили порог, как мой пес оскалил зубы и начал рычать на гостя. Я была в шоке! Коллега ушел, я отругала пса. А через несколько месяцев выяснилось, что этот коллега занимался очень нехорошими делами. То есть мой слепой песель, который любит всех, каким-то образом понял, что ему нужно ненавидеть этого парня. Ну, надо же! © JaySavvy / Reddit
- Когда я переехала от родителей, мой кот остался с ними. Не могла его забрать, работала сутками и он уже состарился, в основном спал, не хотелось старичка дергать. Но если я звонила, то он как чувствовал — за несколько минут до звонка всегда усаживался рядом с телефоном. Ему обязательно давали трубку, и я ему рассказывала, как его люблю. После этого он спокойно уходил и мы с родителями говорили дальше. © Татьяна Лобанова / ADME
- Наша собака появилась через год после рождения сына, на тот момент жила у нас всего ничего. В какой-то из дней я оставила годовалого ребенка на дневной сон в комнате и ушла готовить обед. А когда пришла, то увидела, что собака стоит на двух лапах и держит сына, который во сне перекатился к краю кровати, не дает ему упасть. Сколько она так стояла — неизвестно, но ее — крепкого и выносливого питбуля — уже трясло от напряжения. Спасибо ей. © Совень из чащи / Dzen
- Я еще маленькая была, пришли с мамой в гости. У хозяев жил огромный пушистый пес Мишка. Говорили, что он страшно злющий. Обычно на время прихода гостей пса переселяли на задний двор. А тут то ли забыли, то ли не успели. В общем, сидел Мишка у своей обычной будки. Как только мы вошли во двор, я увидела этого огромного пушистика, вырвалась от мамы и с восторженным криком: «Ой, какой!» — полетела к собаке. Произошло все настолько быстро, что никто даже среагировать не успел. Мишка принял меня в свои объятия и показал, каким он может быть добрым и ласковым. © Екатерина Калинина / ADME
- После развода решила взять кота из приюта: и мне новые заботы, и дочке веселее. Кот сразу понял свою задачу: спал у дочурки на подушке, выкидывал такие акробатические номера, что мы со смеху заходились. И вот утром мелкая тащит кота на кухню и говорит: «Мам, смотри. Нас было трое, и теперь — тоже трое. Получается, ничего не изменилось!» Кот тогда одобрительно мяукнул, мол, мы с ним не пропадем.
- Кота на дачу привезли, и мама высказала ему: «Балованный ты, никакого толка от тебя. Вот раньше коты мышей ловили, а ты чего? Ничего же не умеешь!» На следующее утро на крыльце лежал крот. Рядом сидел кот с таким выражением лица, мол, ну нет тут мышей, держите крота, если вам так надо было! © Маловато будет / ADME
- Сильно простыла. Так кот, которого я подобрала на улице во взрослом возрасте и который не привык к прикосновениям человеческих рук (гладить себя не дает, спит на полу, об ноги не трется), сегодня ночью показал себя во всей красе. Просыпаюсь, а эта 4-х килограммовая тушка улеглась мне на горло своим пушистым пузом и тарахтела так, что стены дрожали. Заботливый. © Подслушано / Ideer
- Расставалась я с мужиком. И так тяжело, так еще попросили, так сказать, побыстрее освободить жилплощадь. Закинула я зубную щетку и всякие вещи первой необходимости в рюкзак и пошла к подруге. А ей песеля на пару недель оставили, пока хозяева в отъезде. Умного такого рыжика по имени Меня. И вот скрутилась я калачиком на диване, реву — остановиться не могу. А Менечка, который до этого меня в глаза не видел, подлетел ко мне и начал вылизывать мои слезы! А потом и вовсе просто положил свою голову мне на грудь и так и остался, иногда поглядывая на меня своими бесконечно добрыми глазами, как бы говоря: «Все будет хорошо». Все и правда стало хорошо.
- Месяц назад на моего кота напала собака. Мы его вовремя нашли и повезли к ветеринару. Мы сделали для кота все, что было в наших силах. Когда принесли его домой, положили на мою кровать. Я тогда впервые увидела, как кот плачет. Взяла и вытерла слезы ему. Рана затянулась, и уже все нормально. Но недавно меня бросил парень — и мой кот пришел, лег рядом и вытер мне слезы своей лапой. © Подслушано / Ideer
- Купили зимой с мужем дачу недалеко от города. Цена — прелесть. Хозяева очень спешили ее продать до весны. И вот в апреле переехали. Наш кот Кеша первые дня три не понимал, куда попал. Потом осмелел, начал изучать местность. И вот слышим в гараже вой, бегом туда. Видим, Кеша развернул старые коробки и сидит на люке, еще лапкой скребет, мяукает. Муж крышку поднял, а там — погреб с закатками и, конечно, с колбасами вялеными. Иннокентий наш гордо расхаживал и всем своим видом говорил: «Смотрите, что нашел! Нам тут еды на полгода. Я прокормил всю семью!» Потом он еще и мышей, и кротов нам все приносил. В общем, заботился, как мог.
- Взяли с мужем черного кота. Он оказался игривым, но меру всегда знал и никогда сильно не кусался и не царапался. Однажды к нам пришла сестра мужа, с которой у меня, мягко говоря, не очень теплые отношения. И вот сидит она на диване и говорит всякие гадости в мою сторону, я чуть ли не плачу. А кот как давай на нее кидаться с разбегу! Я его беру на руки, пытаюсь успокоить, а он вырывается и опять к ней — кусает и царапает. Защитник! © Подслушано / Ideer
- Меня в детстве кошка спасла. Бабушка рано закрыла заслонку в печке и ушла из дома. Я спала. А когда проснулась, почувствовала себя плохо. Голова очень кружилась. Но сама бы я из помещения с угарным газом выйти не догадалась. А моя любимая Мурка начала проситься во двор. Стояла на пороге и громко мяукала. А ведь она легко могла выйти через кошачью дырку в подполье. Но звала меня наружу. Я помню, еле дошла до порога, открыла дверь и решила выйти на улицу вместе с кошкой. Там отдышалась, дождалась бабушку. И уж она догадалась, в чем было дело. © Елена Ф. / Dzen
Сдается нам, мы даже можем чему-то научиться у братьев наших меньших. Вы согласны? Если у вас тоже есть истории о доброте, предприимчивости и других необычных поступках животных, делитесь ими в комментариях.
