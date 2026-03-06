15 душевных историй о животных с большим умом и добрым сердцем

Считается, что животные руководствуются инстинктами. Но нам кажется, наши пушистые и пернатые друзья вполне могут испытывать самые разные чувства. Они — те еще эмпаты, способные уловить настроение своего человека и протянуть лапку помощи. Они могут и рассмешить, и утешить, и порадовать неожиданным подарком. Есть и те, кто даже следит за порядком на улицах. А еще животные тоже умеют обижаться. И собранные здесь истории все это подтверждают.