14 свежих сериалов для тех, кто ценит хорошее кино и ищет что-то помимо громких премьер
Сегодня хороших сериалов так много, что голова кружится даже у самых вовлеченных зрителей: пока одни проекты гремят в соцсетях, другие — не менее талантливые — остаются в тени. В этой круговерти легко пропустить то, что снято будто специально для вас. Мы изучили новинки последних лет и выбрали 15 высокооцененных проектов, которые заслуживают того, чтобы украсить ваши вечера.
В этой подборке — и триллеры, от которых перехватывает дыхание, и исторические саги с нешуточными страстями. Нашлось место и теплым историям о семье, дружбе и любви, тем самым, что дарят надежду и напоминают: хорошее кино может быть не только ярким, но и по-домашнему уютным.
«Девушка моего сына»
Британско‑американский психологический триллер по роману Мишель Фрэнсис. Безупречная жизнь владелицы лондонской галереи Лоры дает трещину в тот момент, когда ее взрослый сын приводит домой свою новую возлюбленную — Черри. Лора убеждена, что Черри что-то скрывает. Кто же она — расчетливая охотница за богатством или это всего лишь фантазии чересчур любящей матери? Наша точка зрения меняется в зависимости от того, от чьего лица ведется рассказ.
На экране блистают Робин Райт — та самая Клэр Андервуд из «Карточного домика», и Оливия Кук. Сериал понравится фанатам «Большой маленькой лжи» и «Отыграть назад» — тем, кто любит остросюжетные драмы с неожиданными поворотами сюжета в обрамлении стильных нарядов и красивых интерьеров.
- Обалдеть, как актуально! Показала подруге, которая замужем за таким сыночкой-корзиночкой. Она говорит: «Досмотрела до финала просто не дыша», а потом как выдаст, что так и не поняла, как относиться к Черри, но, в любом случае, к маме главного героя у нее нет ни капли сочувствия. А я ее спрашиваю: «А если бы твой сын был в такой ситуации, ты бы как себя повела?» И нет ответа. В общем, сериал отличный, неоднозначный, да еще и яркий, как вишенка.
«Севернее севера»
Этот сериал — одна из самых неожиданных жемчужин от Netflix. Первый оригинальный проект компании, отснятый непосредственно в Канаде. Сиажа — молодая инуитская мама, после громкого публичного разрыва с мужем — местным «золотым мальчиком», начинает новую жизнь в крошечном арктическом городке Айс-Коув, где все всё обо всех знают. Главную роль исполняет Анна Лэмб («Настоящий детектив») — она сама инуитка из Икалуита, и это чувствуется в каждой ее сцене.
Сериал был продлен на второй сезон, и это неудивительно. Идеальное зрелище для тех, кто ценит теплые, остроумные комедии с душой и готов открыть для себя культуру, о которой раньше, скорее всего, не знал ничегошеньки.
- Сериал захватывает не только благодаря потрясающей красоте арктических пейзажей, но и из-за персонажей, которые по-настоящему оживляют этот мир. Каждый герой здесь прекрасно прописан и ощущается живым и подлинным, поэтому им легко сопереживать. Их личные истории увлекают и придают сюжету глубину. Яркая культура коренных народов органично вплетена в повествование. Я с нетерпением жду второго сезона — и, рискну сказать, с удовольствием посмотрела бы и третий.
«Плевако»
Новый исторический сериал «Плевако» — увлекательное путешествие в Москву конца XIX века, где интриги плетутся не только в суде, но и в светских гостиных. В центре внимания — адвокат Николай Плевако, харизматичный и дерзкий гений, которого играет Сергей Безруков. Его герой превращает каждое судебное заседание в захватывающее представление, с легкостью спасая тех, кто, казалось бы, обречен.
Чтобы избежать упреков в том, что все было не так, и дать больше воли фантазии сценаристов, создатели дали своему адвокату имя Николай, настоящего же Плевако звали Федор. Так что поклонникам почти документальных исторических сериалов не стоит надеяться на многое. А вот тем, кто любит красивые костюмированные драмы с сильным героем и запутанной любовной линией, где эстетика и напряженный сюжет идеально дополняют друг друга, — сериал рекомендуем.
- Сериал, который захватывает и влюбляет в себя с первой серии, так же, как и его главный герой. Сергей Безруков — идеальный исполнитель роли знаменитого адвоката, настоящей звезды своего времени. Чтобы услышать речи Федора Плевако, на его выступления в суде специально покупали билеты, и Сергей Безруков предстал на экране именно таким непревзойденным в своем мастерстве адвокатом, гением юриспруденции, который сочетает искрометные импровизации с тщательно подготовленными и исполненными выступлениями.
«Этуаль»
Изысканный американский комедийно-драматический сериал от Эми Шерман-Палладино и Дэниела Палладино (создателей «Девочек Гилмор» и «Великолепной миссис Мейзел»), который приглашает нас заглянуть за кулисы сразу двух легендарных балетных трупп — нью-йоркской и парижской. Чтобы спасти театры от финансовых проблем и вернуть зрителей, продюсеры принимают нетривиальное решение — на целый сезон обменяться своими звездными танцорами. Талантливым и своенравным примам приходится заново завоевывать место под софитами в чужой стране.
Критики назвали сериал «нежной одой красоте балета и сложным личностям, стоящим за ней», но мы-то прекрасно знаем, что за воздушными па и шелестом балетных пачек скрываются такие интриги и характеры, что дух захватывает. Сериал станет идеальным подарком для тех, кто влюблен в эстетику классического танца и истории о больших амбициях.
- В одном сериале сошлись сразу три мои слабости: Нью-Йорк, Париж и балет. Это очень легкое и увлекательное шоу — с отличным саундтреком, современным юмором, обаятельными героями и живыми, насыщенными сюжетными линиями. Обычно такие сериалы, особенно комедийные, мне не слишком нравятся, но этот я просто полюбила.
«Большой потенциал»
Представьте: уборщица в полицейском участке оказывается гением с IQ 160 и раскрывает дела быстрее всех детективов вместе взятых. Именно такова Морган, героиня этого сериала, которую играет неподражаемая Кейтлин Олсон (да, та самая Диандра из «В Филадельфии всегда солнечно»). Мать-одиночка троих детей, она хаотична, невыносимо прямолинейна и обладает феноменальной наблюдательностью. Случайно вмешавшись в расследование, она получает необычное предложение — стать консультантом отдела. Ее напарником становится детектив Карадек — правильный до мозга костей. Их дуэт — главное украшение сериала.
Важно знать, что это американский ремейк суперуспешного французского хита «HPI» («Умница»), так что в увлекательности интриг можно не сомневаться.
- Восхитительный глоток свежего воздуха, благодаря феноменальной Кейтлин Олсен. Известная прежде всего своим комедийным талантом, здесь она блестяще играет гениальную уборщицу с высоким IQ. Представьте себе Шерлока Холмса с пылесосом — и при этом обаятельного и смешного. Олсон наделяет свою героиню остроумием, обаянием и эмоциональной глубиной, благодаря чему за ней интересно следить от серии к серии.
«Возмутительные»
Историческая драма, основанная на реальной истории сестер Митфорд, шести аристократок, которые в 1930-е годы умудрились поставить британское высшее общество на уши и прославиться на весь мир. У каждой из сестер была своя яркая и неожиданная судьба, свой след в мировой истории: одна из них выбрала любовь, которая отдалила ее от семьи, другая искала себя в творчестве, высмеивая нравы высшего света, третья порвала все связи ради собственных убеждений.
Старшую сестру, Нэнси, играет известная нам по «Бриджертонам» Бесси Картер, остальной актерский ансамбль также не подкачал. Так, например, одну из главных мужских ролей исполняет Джеймс Пьюрфой, которого мы помним еще по роли Марка Антония в историческом сериале «Рим».
- Мы с подругой поклонницы костюмных семейных саг. Конечно, этот сериал пропустить не могли. Млели от шмоток и декораций, а потом чуть не поссорились. Представьте, она заявила, что в сериале слишком много героинь. А я ей говорю, мол, а как ты хотела, он же снят по реальной истории! Я, пока следующий сезон жду, не выдержала и прочла все о главных героинях — головокружительно жили девушки! Но окончательно меня сразило то, что их история вдохновила Джоан Роулинг. Посмотрите и сами догадаетесь чьими прообразами стали сестренки!
«Злые люди»
Исторический детектив, в основе которого рассказы из серии «Хроники сыска» писателя Николая Свечина, вдохновленные реальными городскими легендами и историческими фактами. Серия книг о сыщике Лыкове давно стала культовой, и экранизацию читатели ждали с нетерпением.
Актерский состав не подкачал — главные роли исполнили Александр Лыков, Пётр Рыков, Дмитрий Нагиев, Роман Мадянов, Ирина Пегова и Ангелина Стречина. Стречина призналась, что читала сценарий взахлеб и уверена: никому из зрителей не удастся угадать финал (конечно же, он несколько отличается от книжного). Съемки проходили в самом Нижнем Новгороде и Нижегородской области — и атмосфера купеческой старины здесь буквально осязаема. Саму атмосферу сериала неслучайно сравнивают с работами Гая Ричи: здесь есть бодрый ритм, авантюрная энергия, отличные экшен-сцены и тот редкий для костюмного детектива драйв, когда эпоха выглядит не как в музее, а по-настоящему живо.
- Я не большая поклонница исторических фильмов, но здесь просто «прилипла» к экрану. Смотрела на одном дыхании. Давно не получала такого удовольствия. Цельный фильм, цельные образы, и ни на чем глаз не «спотыкается».
«Когда жизнь дает тебе мандарины»
Южнокорейская мелодрама, снятая как очень красивая, очень личная история любви длиной в жизнь. На острове Чеджу в 1960-х мечтательная Э Сун и надежный, почти невозможный в своей преданности, Кван Сик взрослеют, ошибаются, теряют, любят — и вместе проходят через десятилетия, от юности до зрелости.
Главный магнит сериала — актеры: Ай-Ю, одна из самых известных корейских певиц и актрис, играет Э Сун в молодости и потом ее дочь, а Пак Бо Гом, которого зрители давно обожают за редкое сочетание мягкости и харизмы, превращает своего героя в настоящий эталон экранной нежности. В зрелом возрасте историю героев подхватывают Мун Со Ри и Пак Хэ Джун, и добавляют сериалу еще больше глубины. Не пропустите, если вам нравятся семейные саги, медленные и затягивающие, после которых так и хочется пустить светлую сентиментальную слезу.
- Если бы я могла поставить сериалу больше 10 звезд, я бы это сделала! Шедевр! Одна из тех драм, которые появляются раз в 10 лет и остаются культовыми на всю жизнь. Я бы хотела стереть ее из своей памяти и посмотреть снова, как в первый раз.
«Котострофа»
Семейная комедия, которая понравится всем, у кого дома главный — не они, а кот. Семья Мягковых вынуждена продать свой дом и переехать в старую квартиру, где их уже ждет настоящий хозяин — рыжий вальяжный кот с железным характером. Попытки новых жильцов установить свои правила заканчиваются полным фиаско. А после одной бытовой неприятности глава семьи (Михаил Трухин) внезапно начинает понимать, что говорит этот пушистый диктатор. Кота озвучивает Павел Деревянко, и его ироничные интонации прекрасно подходят настоящей звезде сериала.
Сериал легкий, теплый, смешной. Отличный выбор для уютного просмотра, когда хочется просто расслабиться и посмеяться.
- Редкий случай, когда семейный сериал оставляет после себя тёплое, искреннее ощущение уюта. Особенно радует, что создатели избежали шаблонов современных сериалов — здесь нет пошлостей, надуманной жести или пустых разговоров. Отдельное спасибо за кота — он не просто «милота для фона», а полноценный персонаж, который добавляет сериалу особое очарование. Его присутствие — это настоящее лекарство от усталости. Ловила себя на том, что улыбаюсь почти каждую серию.
«Веди себя прилично»
Британский психологический триллер, который с первых минут затягивает так, что невозможно оторваться. Две семейные пары, живущие в живописном Корнуолле, внезапно узнают, что их маленьких сыновей перепутали в роддоме. Теперь перед ними стоит невероятно сложный выбор — оставить себе детей, которых они три года любили, воспитывали и считали своими, или поменяться и забрать своего биологического ребенка. Кажется, что можно договориться красиво и цивилизованно — встречаться всем вместе, обсуждать, постепенно знакомить детей с правдой. Но чем дальше, тем яснее: так не получится.
Сериал — отличный выбор для тех, кто любит камерные, но цепляющие психологические триллеры с эмоциональным накалом, в которых вроде бы хорошие люди под грузом моральных дилемм внезапно начинают показывать себя с совсем неожиданной стороны.
- Очень понравилось. Сериал захватывает с первых минут и не отпускает до конца. Мы смотрели его в сильном напряжении, буквально как на иголках, все надеясь, что сюжет повернет в другую, правильную сторону. Финал получился по-настоящему нервным и держал до последнего.
«Опасная близость»
Психологическая драма с Елизаветой Боярской. Она играет Анну — женщину, привыкшую контролировать все: свою карьеру, семью, внешность и эмоции. Но однажды ее безупречный мир дает трещину. Анна узнает, что ее идеальный брак был иллюзией, а муж уже давно живет двойной жизнью. И вместо того чтобы бросить его или же простить, она выбирает другой путь — ведущий к непредсказуемым последствиям.
Сериал понравится тем, кто любит поговорить о психологии и трансформации людей в непростых ситуациях.
- Посмотрела запоем. От финала у меня аж мурашки по коже. Порекомендовала подруге, а она после просмотра звонит и просто верещит в трубку: «Ты почему не сказала, что такой открытый финал? Второй сезон будет?»
«Гевелий»
Польский мини‑сериал, снятый по реальным событиям: в основу легла история парома «Jan Heweliusz», затонувшего в Балтийском море в январе 1993 года. Сериал не просто показывает саму ночь крушения, но и то, что происходило до и после: жизнь экипажа, их семей, отношения внутри команды и поиски справедливости для тех, кто уже не может говорить за себя.
Атмосферный, качественный и достойный сериал, который держит в напряжении не спецэффектами, а характерами. Если вам когда-то пришелся по вкусу сериал «Чернобыль» — то это снято для вас.
- Посмотрела новый польский сериал «Гевелий», снятый по реальным событиям. Снято хорошо, в детективном стиле: вплоть до последнего эпизода зрителю открываются все новые подробности.
«Гостья»
Сериал, который идеально балансирует между психологической драмой, детективом и мистикой. 47-летняя Зоя (Ирина Пегова) — добрая, немного уставшая от жизни женщина, которая привыкла всем помогать. Однажды она впускает в свой дом странную, загадочную девушку по имени Марина (Дарья Верещагина). С этого момента ее размеренная жизнь начинает меняться самым неожиданным образом. Параллельно в Калуге следователь Андрей расследует загадочную гибель астронома Никольского, и пытается понять, почему ученый всю жизнь скрывал существование собственной дочери и куда она делась сейчас.
Сериал красиво снят, он атмосферный, с хорошим чувством ритма и легким привкусом «чего-то не от мира сего», не зря у него есть второе зубодробительное название — «Лето на Нептуне длится 40 лет».
- Неожиданно классный сериал с условными элементами фантастики, на которые можно не обращать внимание, а сконцентрироваться на взаимоотношениях героев, классной актерской игре и приятной режиссуре.
«Мегрэ»
Британский криминальный сериал, который аккуратно перезагружает классику. В отличие от оригинальных романов Сименона, действие которых разворачивалось в 1930-х, новая адаптация показывает нам молодого Мегрэ, только что занявшего пост главного инспектора в наше время. Париж здесь живет современной жизнью с камерами наблюдения, с интернетом и цифровыми следами, но главный талант комиссара остается прежним — он раскрывает дела не благодаря эффектным погонями, а потому, что со скрупулезным вниманием относится к людям и их слабостям. Главную роль играет Бенджамин Уэйнрайт (его многие знают по костюмной драме «Белгравия: Новая глава»).
Сериал продлен на второй сезон. Это идеальный выбор для тех, кто любит стильные европейские детективы с молодыми, харизматичными героями — и готов принять молодого Мегрэ со старым характером.
- Я прекрасно знаю, кто такой Мегрэ. Я прочитал около 70 произведений о нем. Я смотрел фильмы и сериалы, включая отличный французский сериал из 80-х с Брюно Кремером. Но эта версия не просто хороша — она великолепна. Да, в ней есть изменения. Тем, кому не хватает того самого высокого, грузного, мудрого и молчаливого Мегрэ, я бы сказал так: просто попробуйте. Да, этот Мегрэ моложе, но также немногословен, закрыт, и при этом остается настоящим полицейским и порядочным человеком — как и оригинал.
