12 свежих фильмов и сериалов с весенним настроением, после которых хочется немедленно влюбиться

Солнечный курортный город, шикарная свадьба, море и... внезапное предложение руки и сердца от незнакомца! Именно так начинается история скромной девушки Оксаны (Ксения Трейстер) и самоуверенного красавчика-миллиардера Сергея (Константин Белошапка). Он привык, что мир вращается вокруг него, и бросает девушке дерзкий вызов: сколько бы раз она ни сказала «нет», он не отступит, пока не услышит заветное «да».

За фасадом легкой курортной сказки скрывается нечто большее: сценаристом и продюсером проекта выступил Жора Крыжовников (автор того самого «Слова пацана» и не менее нашумевшего проекта «Москва слезам не верит. Все только начинается»), который решил переосмыслить классику Островского и добавить к ней немного Чехова.

Сериал точно придется вам по вкусу, если вы любите легкие, солнечные мелодрамы, где кипят страсти, а за героев хочется переживать до самого конца. И — предупреждаем — развязка будет неожиданной, и вам захочется, чтобы у сериала появился второй сезон.