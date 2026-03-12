12 свежих фильмов и сериалов с весенним настроением, после которых хочется немедленно влюбиться
Признайтесь: весной даже самые убежденные скептики начинают подозрительно часто замечать влюбленные парочки на улицах. Солнце пригревает, птички поют, а сердце требует чего-то романтичного — хотя бы на экране. Специально для такого настроения мы отобрали свежие фильмы и сериалы, после которых хочется или срочно кого-то обнять, или хотя бы завести кота.
«Тысяча „нет“ и одно „да“»
Солнечный курортный город, шикарная свадьба, море и... внезапное предложение руки и сердца от незнакомца! Именно так начинается история скромной девушки Оксаны (Ксения Трейстер) и самоуверенного красавчика-миллиардера Сергея (Константин Белошапка). Он привык, что мир вращается вокруг него, и бросает девушке дерзкий вызов: сколько бы раз она ни сказала «нет», он не отступит, пока не услышит заветное «да».
За фасадом легкой курортной сказки скрывается нечто большее: сценаристом и продюсером проекта выступил Жора Крыжовников (автор того самого «Слова пацана» и не менее нашумевшего проекта «Москва слезам не верит. Все только начинается»), который решил переосмыслить классику Островского и добавить к ней немного Чехова.
Сериал точно придется вам по вкусу, если вы любите легкие, солнечные мелодрамы, где кипят страсти, а за героев хочется переживать до самого конца. И — предупреждаем — развязка будет неожиданной, и вам захочется, чтобы у сериала появился второй сезон.
- Смотрится на одном дыхании, легко и непринужденно, герои раскрываются, и милая курортная история обрастает новыми поворотами. Финал переворачивает все вверх дном. Второй сезон однозначно жду, и надеюсь, что сюжет ответит на вопросы, которые появились. © Ирина П. / Kinopoisk
- Втюрилась в коллегу. У меня аж сердечки в глазах, а он не мычит, не телится. Как-то с тоски включила этот сериальчик. К финалу меня осенило, что надо делать. Села и набрала ему сообщение, сказала, что расстаюсь с ним. Потому что я хочу, чтобы меня любили и добивались, а не вот эти все вялые хороводы.
«Материалистка»
В этом фильме играет просто сногсшибательное трио: Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс! Уже только ради этого каста хочется бежать в кино. В центре сюжета — Люси, успешная нью-йоркская сваха, которая помогает богатым клиентам найти идеальную пару, подходящую по всем параметрам — от роста до годового дохода. Но сама Люси в любви придерживается строгого правила: либо замуж за богача, либо ничего. И вот в ее жизни появляются сразу двое: обаятельный и очень состоятельный финансист Гарри и ее бывший парень Джон — милый, но вечно безденежный актер.
Этот фильм — настоящий подарок для всех, кто соскучился по красивым мелодрамам. Смесь тонкого юмора, романтики и легкой сентиментальности, приправленная шикарной атмосферой Нью-Йорка. Если вы ищете умную и искреннюю историю о любви, в которой герои ведут себя как взрослые люди, а не картонные фигурки, — это стопроцентное попадание в сердечко.
- Я шла на умную романтическую комедию, а вышла с ощущением, будто кто-то бережно подержал в руках мое сердце. Это не типичная глянцевая история любви, это что-то настоящее и искреннее. Кастинг? Идеальный. Дакота Джонсон невероятно многогранна. Педро Паскаль притягивает как магнит. Крис Эванс в роли Джона? Увольте. Я растеклась лужицей. Идите смотреть. Берите салфетки. И не планируйте ничего после — вам понадобится время, чтобы все осмыслить. © P0pCulturePrincess / IMDb
«Между нами химия»
Таня (Александра Бортич) — мать-одиночка, которая днем крутится как юла с двумя детьми, а ночью таксует, чтобы хватало на жизнь. И как будто этого мало — в какой-то момент она узнает, что никакого «потом» для нее может и не быть. Но Таня не из тех, кто сдается. Переживая за будущее детей, она решает срочно выйти замуж — и обязательно за порядочного мужчину, который точно позаботится о них. На примете у Тани — герои Никиты Ефремова, Кузьмы Котрелева, Ильи Лыкова и Антона Филипенко. Так начинается невероятный квест по поиску идеального папы — смешной, трогательный и абсолютно непредсказуемый.
Сериал, несмотря на непростую тему, получился ни разу не мрачным: он добрый, нескучный, местами очень смешной и оптимистичный. Смотреть стоит тем, кто любит современные драмеди про любовь и жизнь «как она есть».
- До конца не понимаешь, с кем будет в итоге главная героиня. В процессе просмотра я металась в выборе лучшего мужа для Татьяны, и это цепляет. Значит, история ожила. И она тем живее, что и сам финал получается достаточно открытый. © Golden_Adel / Kinopoisk
«Чужестранка: Кровь от крови моей»
Для фанатов сериала «Чужестранка» это просто праздник какой-то: наконец-то можно увидеть, откуда у Джейми и Клэр такая страсть и сила духа. Вместо любимых героев — их родители в двух параллельных историях любви: Эллен Маккензи и Брайан Фрейзер в романтичной Шотландии XVIII века, а также Джулия Морристоун и Генри Бошан в Англии времен Первой мировой. Все то же фирменное волшебство: любовь с первого взгляда, страстное притяжение, горячие клятвы, потрясающие костюмы и пейзажи.
Если вы из тех, кто засмотрел первые сезоны «Чужестранки» до дыр, истосковался по килтам, туманным горам и любви сквозь века, — бегите смотреть: это снято именно для вас!
- Обожаю этот сериал! Как фанат «Чужестранки», я немного переживала, правильно ли расскажут предысторию родителей Джейми и Клэр. Сериал меня не разочаровал. Актерская игра превосходная, кастинг идеальный, костюмы, декорации... могу продолжать бесконечно. История рассказана настолько захватывающе, что я мгновенно прониклась. Мне сложно найти хоть что-то, что я бы изменила. Рекомендую! © elizabooth-575-828612 / IMDb
«Тюльпаны»
Весенняя романтическая комедия-альманах. Пять новелл, каждую снял отдельный режиссер — а значит, пять разных настроений, пять историй любви и весенних чудес. Действие разворачивается в канун 8 марта в разных городах, среди которых, и Питер, и Екатеринбург, и Красноярск. Кто-то наконец решается признаться в чувствах, кто-то исправляет давние ошибки, а случайные встречи запускают цепочку событий, которые невозможно предугадать. Каст — просто огонь: Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Вячеслав Чепурченко, Гоша Куценко, Юлия Топольницкая, Слава Копейкин из «Слова пацана» и — вишенка на торте — Варя Щербакова, стендап-комик, которая запала нам в сердце своим ураганным обаянием.
Фильм вышел в прокат в начале марта 2026 года, и это неспроста: по замыслу создателей он станет весенним аналогом «Елок». Если любите легкие, теплые истории, где все заканчивается хорошо, а от экрана прямо веет весной, — это оно!
- 8 марта поссорилась с мужем — ну не умеет он в этот праздник. Думаю, да пусть как хочет, а я в кино пойду — сто лет не была! После сеанса вышла, звоню ему и со смехом говорю: «Прощаю, только, чур, дуй ко мне и идем фильм смотреть». Я на второй круг пошла с тем же удовольствием, а он посмотрел на все эти новеллы, ткнулся мне носом в плечо и такой: «Люд, я все понял — только тюльпаны!»
«Твое сердце будет разбито»
Экранизация бестселлера Анны Джейн, у которого, на минуточку, около 7 миллионов прочтений только в онлайн-библиотеках. Сюжет — чистый мед для девочек-подростков: робкая старшеклассница Полина переводится в новую школу, сталкивается с проблемами — и заключает сделку с главным красавчиком-хулиганом Барсом. Он притворяется ее парнем, она делает все, что он скажет, — и вот их фейковые отношения потихоньку превращаются в настоящие чувства. Бунтарь с ранимой душой плюс хорошая девочка — беспроигрышная комбинация со времен «Ромео и Джульетты». Главные роли играют Вероника Журавлева из «Папиных дочек» и Даниэль Вегас из «Школы», а снимали все в Екатеринбурге: режиссер посчитал, что этот город идеально подходит под книжный прототип — современный мегаполис, но не столица.
Так что если у вас в душе все еще вздыхает юная романтичная барышня, или «филяй-филяй» — не пустой набор звуков и вы не прочь полюбоваться на татуированного красавчика, то в конце марта вас ждет полтора часа чистой школьной романтики. Хватайте лучшую подругу, запасайтесь попкорном и жвачкой с клубничным вкусом — и бегом в кино!
- Ну и пусть мне не пятнадцать, но я читала книги Анны Джейн. А что делать, у меня дочь-подросток и мне надо как-то поддерживать с ней контакт. Так что мы точно идем на премьеру. Она надеется, что в фильме сразу две части бестселлера покажут, а я уже пригляделась к главному герою — красавчик!
«Розы и грехи»
Без турецких мелодрам любая статья о романтических фильмах не будет полной, поэтому ловите свежее пополнение в копилку. Это классика жанра в самом лучшем смысле: когда от одного взгляда героев искры летят так, что можно заряжать телефоны. Мурат Йылдырым играет Серхата — успешного бизнесмена и идеального семьянина, чья жизнь напоминает красивую открытку. Но все рушится в один миг: Серхат узнает, что у жены есть дочь, о которой он ни сном ни духом. Жена попадает в аварию и не может дать никаких объяснений. Пытаясь во всем разобраться, он встречает молодую и искреннюю Зейнеп (ее играет красавица Джемре Байсел) — простую девушку из бедного района, со стальным характером. И тут начинается пронзительная история, в которой переплетаются классовые различия, эмоциональные конфликты и личные амбиции.
Если вы обожаете истории в духе «Зимородка» или «Клюквенного шербета», где чувства проверяются на прочность каждую серию, а от страстей главных героев невозможно оторваться, — смотреть обязательно!
- Смотрится легко и увлекательно, несмотря на драматические сюжетные коллизии. И в этом большая заслуга создателей, которые смогли, не утяжеляя повествование нудными и протяженными кадрами, донести до зрителя неоднозначность основных персонажей и драматичность завязки истории. © Ксения Зайцева / Dzen
«Оставь это ветру»
В центре сюжета этого фильма — Аслы (Ханде Эрчел), такая «железная леди» и крутой босс из Стамбула, одна из наследниц группы компаний Yazman. Ее бизнес на грани банкротства, и, чтобы все исправить, ей нужно всего лишь построить отель в одной живописной бухте. Но есть загвоздка: земля принадлежит второму наследнику — Эге (Барыш Ардуч), а ему весь этот бизнес вообще не интересен. Он живет на побережье, учит людей серфингу, обожает природу и видеть не хочет никакие стройки. Аслы едет к нему, думая, что решит все за пару дней, но парень оказывается крепким орешком. В итоге получается классическая история из серии «от ненависти до любви» на фоне нереально красивых закатов, моря и бесконечных споров о том, что важнее — деньги или свобода.
Конечно, фильм не стоит пропускать любителям турецких ромкомов и актеров вроде Ханде Эрчел и Барыша Ардуча — тут весь кайф именно в атмосфере и их взаимодействии. Но кино порадует и тех, кому просто хочется романтичной истории «в отпускном настроении»: море, солнце, красивые виды.
- Какая крутая химия случилась у Барыша Ардуча и Ханде Эрчел! Оба признанные красавчики турецкого кино, но красота кинопартнеров ведь никогда не была гарантией того, что экранная химия случится? Но она случилась, их энергией смывало с кресла не хуже, чем морской волной. Кастинг — несомненная удача проекта! Да, сюжет без тройного дна, это классический ромком, но когда «классика» стало ругательством? В случае этого фильма — это комплимент. © Kat1183 / Kinopoisk
«Мы рожаем!»
Аня и Дима — соседи по подъезду, чьи жизни вообще никак не должны были пересечься. Она — амбициозная девчонка, которая сбежала из родительского гнезда покорять Москву. Он — классический маменькин сынок, который застрял в квартире с чудаковатыми родителями и уже потерял надежду на личную жизнь. Но одна безумная ночь — и бац! — новость о беременности переворачивает все с ног на голову. Впереди у будущих родителей невероятные девять месяцев, в течение которых им предстоит стать настоящей семьей.
Если любишь комедии про то, как двое абсолютно разных людей пытаются стать парой, где куча смешных ситуаций, своеобразные родственники и романтика вопреки всему, — хватай попкорн и вперед!
- Такое бывает только в кино! В центре сюжета соседи по лестничной клетке Анна (Алина Алексеева) и Дмитрий (Кузьма Сапрыкин), которые случайно зачали ребенка. Притирание молодых людей проходит не без курьезов. Деловой Анне, приехавшей строить карьеру, не очень нравится типичный инфантильный москвич Дмитрий. Они очень разные. Интрига в том, что смогут ли они быть вместе и пройти все трудности или разойдутся. Только в конце фильма мы узнаем, будет ли свадьба? С кем останется ребенок? © annanews-4052 / Kinopoisk
«ВИА „Васильки“»
Музыкальный сериал про первую любовь и «второй шанс». В конце 1970-х студентка журфака Лена знакомится с Юрой Васильковым и видит, как почти случайно собирается ВИА «Васильки»: ребята быстро становятся популярными, а потом внезапно исчезают со сцены. Проходит 45 лет: Лена в завещании ставит семье условие — найти всех участников «Васильков» и собрать их для выступления на федеральном канале 31 декабря, иначе наследства не будет. История развивается параллельно в двух временных отрезках — в прошлом и в настоящем: поиски чередуются с воспоминаниями о том, как все начиналось.
Смотреть советуем, если нравятся легкие, немного лубочные истории, а еще вам по душе музыкальные сериалы и ретроэстетика.
- Отличный сериал. Мне, как очень придирчивому и ревностному любителю ВИА прошлого, все современные музыкальные сериалы о том времени, артистах, ансамблях категорически не нравятся. И сериал «ВИА «Васильки» я начинал смотреть с большой долей предубеждения. Но сериал захватил, и я с нетерпением ждал очередной четверг и новую серию. © Сергей С. / Dzen
«Вечность»
Красивая романтическая история с фантастической завязкой: Джоан, главная героиня (Элизабет Олсен), в конце жизни попадает в некий «распределитель». Там ей предлагают выбрать, как и где провести вечность. Здесь души ждут разные миры — на любой вкус. Ограничение лишь одно: выбор будет окончательным, изменить его нельзя. Для Джоан же важно не только, какой мир выбрать, но и с кем она проведет эту вечность — ведь ее ждут сразу двое мужчин: муж (Майлз Теллер), с которым она прожила долгую и счастливую жизнь, вырастила детей, дождалась внуков, и первая любовь (Каллум Тернер), который погиб молодым и все эти годы ждал Джоан «там».
Это кино определенно зайдет тем, кто обожает красивые мелодрамы со смыслом: здесь все строится на чувствах, разговорах и сложном выборе — между несбывшимся когда-то и тем, что было всей твоей жизнью.
- В 90-е и 00-е подобных ромкомов выходило по несколько в год, но сейчас хочется в ножки кланяться авторам за то, что они раз в столетие не полезли в очередную претенциозную пустышку, а просто сделали хорошее развлекательное кино. © MariMariMaria / Kinopoisk
- Драмы, к счастью, не будет. Никаких «Куда приводят мечты» и необходимости рыдать. Наоборот, после просмотра остается какое-то доброе жизнеутверждающее ощущение. Не буду спойлерить, но даже если вы догадаетесь, чем закончится фильм, он все равно стоит просмотра. © Skitniza / Kinopoisk
«Адвокат айдола»
Корейские дорамы сейчас — прямо мировой мейнстрим: их покупают все крупные платформы, они стабильно в топах сериалов. Формула «красивая картинка + эмоции на максимум + смесь жанров» не дает осечек. Дорама «Адвокат айдола» (Idol I) очень логично вписалась в тренд. Здесь у нас — звездный уголовный адвокат Мэн Сэ-на с почти безупречной статистикой побед в судах и при этом — тайная ярая фанатка айдола До Ра-ика, главного вокалиста группы Gold Boys. Когда ее любимый айдол внезапно оказывается главным подозреваемым в скандальном расследовании, работа и фанатская жизнь сталкиваются лоб в лоб: она берется защищать его, лавируя между профессиональной этикой, давлением СМИ и собственными чувствами.
Советуем посмотреть, если вам нравится кей-поп и интересно закулисье корейского шоу-бизнеса. А также если вы любите, когда в истории есть и романтика, и детективная загадка.
- Одна из немногих корейских дорам с психологической глубиной и отыгранными эмоциями. Редкий зверь, таких надо в заповедниках разводить. © Будущее не в прошлом / Dzen
Надеемся, что наш список поможет вам не пропустить весеннее настроение и зарядиться любовью — к себе, к близким или просто к хорошему кино. А какой фильм или сериал стал для вас самым «весенним» и теплым за последнее время? Расскажите в комментариях — нам очень интересно почитать!
