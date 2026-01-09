15 курьезных историй, которые доказывают: офисная жизнь — это самый настоящий ситком
Мы проводим на работе треть жизни, и она постоянно подкидывает нам сюжеты похлеще, чем любой сериал. Офисные романы, конфликты с начальством, странные коллеги и уборщица-бизнесвумен, которая отдыхает в Таиланде. В этой подборке вы прочитаете о том, как за рваные джинсы можно получить премию, как одна девушка ушла из компании, просто посидев за компьютером 10 секунд или как букет роз породил офисную тайну.
- Завязался у меня роман с начальником. Ничего серьезного. У меня семья и дети, у него тоже. И сказал он как-то мне в шутку, что мы жить вместе будем. Покрутила я пальцем у виска, посмеялась и забыла. А он — нет. Прошло время, и мы таки живем вместе. Волна осуждения со всех сторон, непонимание. Трэш длился ровно до тех пор, пока наши бывшие супруги роман не закрутили. Теперь все мирно, все счастливы. Окружающие ржут. © Подслушано / Ideer
- Работаю. Приносят в офис огромный букет шикарных роз на имя, как у меня. Но, блин, у нас в офисе две девушки с этим именем: я и девушка-стажер! Стоим, думаем, кому это. Она говорит: «Не мне точно, я в этом городе никого не знаю!» Я говорю: «Муж мне такое на работу не пришлет, любовников нет, воздыхатели есть, но обычно можно понять, от кого, а тут — тишина!» Поставили букет на самое видное место — стоял как символ самого бесполезного мужского проявления внимания и фиаско! © always_follow_to_soul
«Кто-то в моем офисе положил сливки для кофе в сейф».
- На первой работе отсутствовал дресс-код. Нам с подругой по 19 лет, мы такие стильные, что аж жуть берет. Как-то вызвал подругу в рваных джинсах директор к себе. И заявил, что ему жалко, что она в драных штанах ходит. Спросил, мол, все ли у нее хорошо, хватает ли зарплаты? На полном серьезе. А после зарплату повысил и еще премию дал. Долго мы смеялись. А она еще пару месяцев говорила: «Снимай платья свои, джинсы рваные покупай». Очень хороший дядька был, заботился о сотрудниках. © Сокровенные истории / VK
- Рядом с нашим офисом ремонтировал помещение плотник. Мой начальник пошел к нему и накричал: «Вы должны делать это после работы! Вам нравится слушать стук молотка и пилу весь день, пока вы работаете?» Плотник ответил: «Вообще-то да, нравится». © captainmagictrousers / Reddit
- Жизнь рекламщика. Однажды нам в офис привезли 10 000 белых плюшевых медведей, и у них были криво сделаны глаза. Медведи шли как подарок за покупку. Вы когда-нибудь выправляли глаза 10 тысячам белых медведей, чтобы у них был товарный вид? © aleksundria
Мне в детстве купили последнего в магазине мехового зайца местной фабрики с кривыми глазами - по словам родственников это была моя любимая игрушка.
«Моя команда наполнила мой офис воздушными шарами и стульями, пока я был на совещании».
- Когда я работала в офисе и выключался свет, из 9 человек только двое орали на весь офис: «Блин, я не сохранил!» И мы понимали, кто реально работал, а кто балду гонял. © 0l0l0l0l0l0lololololol
- Позвонил нашей уборщице, попросил приехать в офис, навести порядок. Она ответила, что не сможет, так как улетает в отпуск в Таиланд. Теперь подозреваю, что у нее свой бизнес, а клининг — так, чисто для души. © malm_tv
- Работаю в рекрутинговой компании. На 17:00 запланировано собеседование генерального директора с потенциальным кандидатом. Звоню: «Михаил, добрый день. У нас с вами в 17:00 Любовь». Директор на это мне выдал то, от чего ржал весь офис: «У нас с вами не запланировано ничего такого на 17:00». © howtojob.kz
- Девушка прошла собеседование, вышла работать ко мне на должность офис-менеджера. Красиво пришла в первый день, сделала кофе, села с ровной спиной за комп. Подняла руки над клавиатурой, опустила — и так раз 10. Потом встала и со вздохом: «Это не мое», — ушла из компании домой. © naddycool
«Наш офис-менеджер уехал в отпуск на прошлой неделе. А когда вернулся — обнаружил это».
- Один день из жизни корпоративной Америки. Я в офисе с 8 утра почти каждый день, потому что у нас часто презентации в 8 утра. А иногда это единственная возможность разгрести почту до начала всех встреч и звонков. Сегодня бежала изо всех сил на поезд в 7:35, чтобы успеть к 8 как раз. Поезд пришел на минуту раньше, но я кое-как успела. Захожу в офис — узнаю, что звонок отменили. © askripkina
- В одной из компаний, где я работал раньше, руководство наняло группу консультантов, чтобы лучше разобраться с неэффективностью работы компании. Консультанты сказали, что главная проблема — это управление. Их тут же уволили, и ничего не изменилось. © Unknown athor / Reddit
- В декабре погода нас ошарашила лютейшим морозом. Офис промерз. Руководитель говорит: «Регина, узнайте, пожалуйста, как можно за счет кондиционирования утеплиться». Я обзвонила специалистов, от которых узнала, что при морозе —20°С, даже при наличии зимнего комплекта система кондиционирования в режиме обогрева не дает тепло. Объясняю ему, но получаю критику в свой адрес под соусом «решу сам». Через день, когда он «решил», он мне начинает говорить то, что я ему объясняла: «Знаете, Регина, я тут узнал, что при —20°С кондиционирование бессильно». © reginapro_design
«На работе повернула за угол и увидела эту штуку».
- Заплатила за кофе, ушла. Вспомнила, что не забрала сдачу. Вернулась, забрала сдачу, ушла. Пришла в офис — поняла, что забыла кофе. Вернулась за кофе. Бариста: «Я вам покрепче сделал». © sssatr_maria
- На нашем ежемесячном собрании со всем офисным персоналом состоялось серьезное обсуждение, длившееся 45 минут, о том, какую туалетную бумагу следует использовать: однослойную, двухслойную или трехслойную. Среди основных моментов обсуждения были, например, аргументы в пользу того, что двухслойная бумага не нужна, так как можно просто сложить два однослойных листа. Это было прекрасно, но немного неловко, и 45 минут — слишком долго. © steun88 / Reddit
- Десять лет живу и работаю в Германии. Меня уже ничем не удивить. Но сегодня случился апофеоз моего немецкого бытия. Захожу утром в офис на совещание, и тут все мужчины резко встают. Я так офигела, что встала рядом с ними и уставилась на дверь. Они переглянулись и сели. А я теперь не знаю, как прийти в себя. © kspringwald
