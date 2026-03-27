20+ дивных вещиц, от которых аж дух захватывает — 27.03.2026

Есть предметы, мимо которых невозможно пройти равнодушно. Они могут быть крошечными и незаметными или, наоборот, довольно внушительными и сразу бросаться в глаза, но в каждом из них непременно есть что-то завораживающее — искусная работа, необычная или забавная идея, а порой и вовсе — ощущение, что перед тобой вещь с собственной историей. Вот мы и решили собрать здесь именно такие диковинные находки.

«Нашла в секонде легендарный свитер с овечками из коллекции „Warm & Wonderful“ — совершенно такой же, как носила принцесса Диана. И всего за пару долларов»

«Нашла это сегодня буквально в мусорке. В интернете за такой дают $750»

«Я и так была в полном восторге от этой джинсовки за $4, но главный сюрприз ждал меня после стирки»

«Хочу сказать отдельное спасибо мужу, который поверил в мое видение декора нашего дома»

Меня повысили на работе, и пришлось в срочном порядке переезжать, чтобы быть в офисе каждый день. Мы с мужем сняли дом — весь в этом модном сером цвете, который даже перекрасить нельзя. А я, как человек, любящий яркость и детали, просто не выдержала.

В итоге пошла в мебельный секонд, устроила себе терапию покупками и очень подняла себе настроение.

«Больше всего в секондах я люблю находить маленькие тарелочки для своих котиков»

«Жених притащил из секонда бюстгалтер Victoria’s Secret. Я даже на кошку его пыталась примерить! А потом узнала, что это, оказывается, такие арома-саше для ящика с нижним бельем»

«Мы c мамой забрали эту вещь для ремонта в ее ванной. Она в восторге — женщина, которая выставила лот на продажу, отдала ее нам бесплатно»

Сделай себе одолжение — найди в поисковике «расписной полукруглый комод» и посмотри, что вылезет. Окажешься в довольно интересной компании. © AdmirablePurpose7978 / Reddit

«Прихватила эту вещицу в местном секонд-хенде — стоила она копейки, плюс очень уж понравился камень. Уже дома заметила, что при ярком свете внутри него появляются лучи»

Отнесла украшение к ювелиру и он сказал, что это, скорее всего, звёздчатый сапфир. Повезло же мне!

«Коллекционирую шкатулки для мелочей, так что эта находка стала для меня настоящей удаче. Особенно нравится маленькое зеркальце, которое крутится, как у настоящего туалетного столика»

Готова поклясться, в детстве у меня был почти такой же, только в полный размер.

«Я просто не смогла оставить эту тарелку в секонд-хенде... а потом ещё и нашла к ней подходящую чашку!»

«Самая безумная находка в секонде за всё время! Когда я увидел это всего за 7 долларов, сердце просто ушло в разнос. Никогда ещё так быстро не бежал на кассу!»

«Сегодня нашла эту милую, немного китчевую копилку всего за $1,50 — пройти мимо было невозможно!»

«Посмотрите, какой очаровательный чайничек я сегодня нашла на барахолке!»

«Оформляю спальню в своем новом доме и сегодня у меня была простая цель — найти себе какую-нибудь „новую старую“ картину в рамке»

«Наконец это случилось и со мной! Нашла в секонде лже-„вязаный“ кардиган, который на самом деле полностью сделан из синтетики»

Во всех ты, душенька, нарядах хороша...

Нашла в обычном пражском секонде ярко-красное винтажное платье с бахромой. Долго вертела его в руках, прикидывая, как будет по-чешски: «Я не собираюсь это носить, мне для вечеринки». В итоге собралась с духом и двинулась к кассе. А там милейшая барышня интеллигентного вида сходу выдала мне то, что я меньше всего ожидала услышать: «Какая красота неописуемая, как тебе пойдёт, ну специально для тебя была сшита, а цвет, ты посмотри, прямо под твои волосы!» Ну под волосы, значит под волосы, надо брать. ADME Jelena 21 час назад Фото платья потерялось. Ответить

«Зашла в наш местный секонд — и нашла эти чудные балетки из 80-х. Я вообще охочусь за вещами той эпохи, и чем страннее, тем лучше. Уже не терпится их выгулять!»

«Украшения, которые были на мне сегодня — на 100% найдены по секондам: серебро, марказит и оникс»

Привет из прошлого

Купила в секонде потрепанный томик «Маленького принца» 1984 года выпуска — просто из ностальгии. На форзаце была надпись от руки. Мое сердце пропустило удар, когда я увидела почерк и прочитала имя адресата послания: это было послание моего отца женщине, которая потом стала его женой. В записке было сказано: «Если мы потеряемся, ищи меня среди звезд». Я позвонила маме, и мы вместе хорошенько поплакали, ведь не прошло и полугода, как папы не стало. А книгу, как я узнала, они нечаянно оставили на съемной квартире, когда переезжали после моего рождения. ADME

Буквально недавно нашла это в комиссионке

Ого, какая красота! Сразу начинаешь представлять, сколько историй хранит в себе эта вещь. © Vibe_Rotisserie / Reddit

«Притащила ее с барахолки и назвала Дороти»