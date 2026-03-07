15 женщин, чья смелая инициатива обернулась отпадной историей
Истории
2 часа назад
Героини нашей статьи точно знают, что такое смелая инициатива: признаться первой, сделать шаг навстречу, рискнуть. Правда, жизнь любит добавлять к таким моментам немного иронии, и порой женская решительность оборачивается неожиданными поворотами и комичными ситуациями.
- Зашла в кофейню, вижу — бариста просто красавчик. Высокий, татухи, взгляд с поволокой. Решила включить роковую женщину. Подхожу, смотрю ему прямо в глаза и низким томным голосом говорю: «Мне как обычно». А он глянул на меня и вдруг шепотом: «Девушка, я здесь первый день работаю, я не знаю, кто вы и что вы пьете, пожалуйста, не смотрите на меня так». © 40gyzkyz
- После развода решила, что не буду стыдливой мимозой. Сама написала мужчине, лайкавшему все мои фотки. Тонко намекнула, что созрела для новой жизни. Встретились в ресторане, он шепчет: «Поехали ко мне», а я уже мысленно благодарю бывшего за развод. Приезжаем в шикарную квартиру с панорамными окнами, и тут мой кавалер врубает везде свет и бодро начинает мне продавать эти апартаменты мечты. Короче, мой горячий МЧ оказался риелтором и откликнулся на запрос на новую жизнь. Я обещала подумать и быстренько уцокала в закат.
- На работе у нас был очень симпатичный коллега. Все хотела подойти, но никак не решалась Спустя пару месяцев вдруг застала его в кафе. Подхожу: «Ой, какое совпадение! Пришел поужинать?» Он кивает. Не успела я и слова добавить, как прямо перед моим лицом мелькает чья-то рука. Смотрю — женская, с кольцом. Поворачиваюсь, а там девушка мило улыбается и говорит: «Вы Катя? Костя о вас рассказывал». А я просто вздохнула и честно сказала: «Да, хотела вот завоевать сердечко вашего мужа. Жаль, что он уже занят!»
- Летела из Москвы в Самару, вместе со мной летела команда баскетболистов. Мне очень понравился парень, он тоже мне улыбался и, проходя мимо, сказал: «Ах, как жаль, что мое место не рядом с тобой». Я приехала домой и просто не могла успокоиться, решила его найти. Провела целое расследование, нашла название команды, нашла его на сайте команды, затем нашла его в соцсетях. Он был в шоке и мы с ним встретились. © dashikmurr
- В школе мы с подругами звонили нашим одноклассникам и шутили над ними. Звоню одному и томным голосом : «Приходи сегодня ко мне, я одна дома!» На том конце провода небольшая пауза, а потом испуганно: «Ты что, ку-ку? Мне уроки делать надо!» — и трубку бросил почему-то. © victoria_vikanow
- Рассказываю, как женился два раза мой папа далеко за 40. Причем у папы руки золотые — сам отгрохал сначала дом, потом продал и сам из старого кооперативного гаража построил дом, баню, завел кролов, при этом у него шикарная трешка в центре города, дорогая тачка, снегоходы. Он считает, что деньги женщина не должна вносить в семью, это ее заработок, пусть что хочет, то и делает. Своим женам давал просто карточку к своему зарплатному счету. Ну я реально считаю его идеальным мужчиной. Так вот, его вторая жена (после моей мамы), узнала, что такой мужик освободился, и сама ему написала, позвала на ужин. Прожили 13 лет. А третья жена, когда папа овдовел, узнала от сестры своей, что вот мужик классный, 53 года, надо брать. Сама написала, они поговорили и она обмолвилась, что у нее что-то с машиной. Папа приехал и починил. До сих пор вместе. Эти женщины действовали быстро и инициативно. А папе много не надо: симпатичная, веселая, умная? Ну и все, че выбирать, женюсь. © Скалолазсковая / Ideer
- Мы познакомились в баре, где я преподавала линейные танцы. Он упомянул, что любит танцевать, и я пригласила его на другой танцевальный урок, дала ему свой номер и написала: «Если тебе интересно, напиши мне, чтобы узнать адрес и время!» Мы теперь женаты. © catastrophized / Reddit
- Утро, батя притащил меня в садик. Вдруг в раздевалку входит мальчик невиданной красоты: большие серые глаза, черные кудряшки. Я аж застыла. Воспитательница объявила, что это Максим. Я попросила подругу Василиску помочь и передать ему мое послание: «Я тибя лублю». Василиска подошла, отдала ему записку, а Максим посмотрел на нее и сказал, что она очень красивая и он тоже ее любит. Потом они обнялись и пошли играть в паровозики. Это было мое главное разачарование детства. © помогите мне / Ideer
- Аська, 2006 год. От скуки на работе вбила в поиск дату рождения своей первой любви. Аська нашла мне его и я написала «Привет». Он оказался в стадии развода, еще не был разведен, но уже не жил вместе с женой, наше знакомство ускорило процесс. Итог — 18 лет в браке. © anasko79
- Влюбилась в тихого симпатягу из офиса, подкинула ему анонимную валентинку, но с намеком на себя. Он весь день ходил задумчивый, а к вечеру осмелел и... позвал на кофе Ленку из бухгалтерии. Я была безутешна. А назавтра Ленка пришла на работу с квадратными глазами. Оказалось, этот тип на свидании сразу начал рассказывать, сколько детей хочет, как назовет их и в каком районе купит квартиру, а потом предложил обсудить бюджет на следующий год. Вот так моя дурацкая инициатива спасла меня от человека, который относится к первому свиданию как к репетиции свадьбы.
- Ехала в маршрутке, рядом сидел парень — один в один Рассел Кроу, только светленький. Красавчик, в общем. Решила подкатить. Спросила: «А вы не подскажете, как включить на айфоне капслок?» Объяснил, даже не глянув на меня. Зато хоть знаю теперь, как включать капс... © Подслушано / Ideer
- Мы оба были слишком молоды, чтобы понимать, чего хотим, поэтому ничего не вышло. Я просто вручила ему валентинку с написанным внутри хайку и ушла, потому что не знала, что сказать после этого. Я вырезала открытку и украсила ее сама. Банально, но получилось неплохо. © LizzieLove1357 / Reddit
- Понравился парень, и я ему что-то сказала про его шапку, типа классная. А он ни с того ни с сего — девушка любимая связала! Я думаю, мол, я и не подкатывала еще, а ты уже отшил, типа девушка есть. И самое интересное: потом нас познакомил общий знакомый, и парень (с шапкой) рассказал свою версию той истории. Мол, подходит красивая девушка и про шапку спрашивает, я и подумал, скажу, что девушка связала — типа я такой популярный. А шапку ему мама, кстати, связала. Вот поди пойми этих парней. © Аноним317808 / Ideer
- Мы с моей тогдашней девушкой просто прогуливались. Она спросила, есть ли у меня с собой паспорт. Я сказал, что есть. Ну она и спросила, мол, может, по дороге в ЗАГС зайдем? Ну и зашли... © dimon_fedorovich
- Муж в нашу первую встречу начал душнить, вывел меня, и мы поругались. Так и проходило наше общение. А потом я уже понимаю, что он не просто так со мной контактирует, и мне это начало нравиться, как и он сам. Потом подкатил, но робко. Я ему говорю уже тогда, мол надоел, давай активнее, ты мне жить нормально не даешь, я все и думаю только о тебе! А он в ответ чуть ли не заорал: «Я вообще-то тоже!» Мне он потом признался, что ему страшно было подкатить, так как ему встретилось что-то необузданное и опасное. © Сокровище Юнеско / Ideer
А вы когда-нибудь делали первый шаг сами? Чем это закончилось — грандиозным успехом или историей, которую теперь стыдно, но очень смешно вспоминать? Делитесь в комментариях!
Здесь можно прочитать еще больше историй про женщин, которые привыкли все брать в свои руки:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 добрых историй об учебе, от которых на душе становится так же тепло, как в классе возле батареи
15+ крутых находок, которые люди обнаружили совершенно случайно (от редкого винтажа до забытых кладов)
Фотоподборки
1 месяц назад
16 живых историй о рабочих буднях, в которых многие узнают себя и своих коллег
16 историй, которые начинались как детектив, а закончились комедией
15+ семейных историй, после которых хочется обнять близких
Истории
4 дня назад
17 случаев, когда незнакомые женщины выручили друг друга в сложной ситуации и растрогали сеть до глубины души
15 историй о буднях бухгалтерии, где каждый день — как новый эпизод комедии
14 историй, в которых жизнь закрутила интригу так, что финал с ходу и не угадаешь
Народное творчество
1 месяц назад
Никаких рамок: 15 женщин, чья способность отстаивать границы заслуживает аплодисментов
20+ историй о том, что кулинария — та еще лотерея
18 человек, чья схожесть настолько удивительна, что ДНК-тест был бы лишним
14 житейских случаев, когда простая смекалка спасла положение
Народное творчество
1 месяц назад