20 женских квартирок, от которых веет таким теплом, что так и хочется прийти погреться
Дом — это место, где всегда можно спокойно расположиться, выдохнуть и набраться сил. Мы выбрали фотографии уютных уголков, которые женщины кропотливо создавали для себя. Почувствуйте, сколько тепла и заботы в этих интерьерах.
«Хотела такую же кровать, как у старшеклассниц из фильмов 90-х и нулевых. Вы тоже чувствуете эту атмосферу?»
- Мне уже хочется развалиться на этой кровати, чтобы начать слушать компакт-диски и читать подростковые журналы, ха-ха. © hmbmelly / Reddit
- Да! И накручивать на палец телефонный шнур, пока я болтаю с лучшей подругой! © luvmydobies / Reddit
«Этот угол бесил меня, но бывший не давал навести порядок. Вот что я сделала, как только он съехал»
«Год, как рассталась с абьюзером, который не позволял мне украшать вообще ничего, чтобы квартира не выглядела по-девчачьи»
«Это мой домашний офис. Начальник каждый раз удивляется, почему я хмурая, когда выбираюсь из дома на работу»
«Переезжаю к своему парню и просто рыдаю, оставляя эту квартиру»
- Твой парень, должно быть, чертовски горяч, если ты ради него уезжаешь отсюда. © everyonesaysso / Reddit
«Дочкин уголок для творчества. Тут особенно уютно, когда идет дождь»
«Гостиная наконец-то выглядит единым целым»
«Я долго не звала к себе гостей, потому что они смеялись над моим интерьером. Но теперь я поверила в себя!»
«Как-то раз допустила ошибку, пригласив в гости новых „друзей“. Они были в шоке от моей кровати под балдахином и гирлянд. От души посмеялась над их словами о том, что здесь, мол, всем уже за 30. И что?»
«Подвесила над окном кусок коряги — самое то для моих растений!»
«Переехала с детьми в новую квартиру. Первые месяцы после развода были самыми трудными»
«А сегодня, готовя кофе, я ахнула, увидев восход солнца в окне. И поняла, как сильно я люблю свое новое жилище».
«Мое „ведьминское“ жилище»
«Моя детская комната и моя теперешняя спальня»
«Еще год назад я бы никогда так не переделала комнату. Я жила в мире бежевых оттенков»
«Пережила разрыв и направила всю энергию на декорирование гостиной»
«Мое место силы»
«Дочь только что закончила читать книгу „Гарри Поттер и кубок огня“. В честь этого устроили с ней уютный кинопросмотр 4-й части»
«Развелась с мужем, и это теперь моя личная спальня. Переделала комнату по своему вкусу»
«Мой любимый уголок на кухне. А теперь угадайте мой любимый цвет»
«Я теперь не вылезаю из своей ванной»
«Моя супердевчачья спальня после развода»
О людях, которые сами себе мастера, говорят, что у них золотые руки. Но почему-то забывают упомянуть богатое воображение, то самое, которое помогает в паре досок увидеть комод необычной формы, а в салатницах — голову гигантского Щелкунчика. Вот умельцы, которые так обустраивают свои квартирки, что хочется напроситься в гости. А герои этой статьи купили модные гаджеты и вряд ли ожидали, что их приобретение вдруг выкинет такое, что хоть из дома беги. И уж точно не стоит покупать эти вещи, если не хотите смыть деньги в унитаз.
Комментарии
Ванная прекрасна 😍 Я бы еще ее переделала, но база огонь
А у меня вот диванчег приехал. Тоже навешаю полок и зелени, будет дендро-фекальный дезигн 😁
Заминусуйте в миллион, как зануду, но приятны только домашней рабочий кабинет и квартира, из которой девушка переезжает к парню. Остальное странное. На первом - кровать под окном, на втором не возможно убрать под тумбой, с диваном густого темно-синего цвета слишком активная расцветка ковра, а остальное забито пылесборниками и мелочевкой.
у меня есть такая норка, что-то типа будуара, что хочу, то ворочу🤩
Ох уж этот дендро-фекальный дезигн...