15+ взрослых детей, у которых от фразы «родителей не выбирают» начинает дергаться глаз

Звездец - не звездец - а у меня был в студенческие годы друг. Именно друг, никаких других отношений у нас не было, но было прекрасное взаимопонимание. В какой-то момент, мы уже закончили университет, но продолжали дружить, он знакомится с очень странной девушкой. То есть с огромным прибабахом то она начинала из себя маленького ребёнка изображать, то могла например мне позвонить мне в час ночи с какой-от фигней, всё время изображала, что она ничего не может, ничего не умеет, ну там много всего было. Мы пошли все вместе на концерт - у неёё там истерики, что людей много, музыка громко играет, уши зажимала, ну то есть всяко бывает, но зачем пошла? Когда-то она начинала работать дефектологом, с умственно отсталыми детьми, такое ощущение, что переняла их привычки. И как-то звонит мне мой друг - Иришка очень хочет к тебе в гости. Ну, говорю, приходите. Они приходят, внезапно приносят много всякого сыра - ну я люблю сыр, она решила, что надо меня угостить. Ну ок, спасибо, классно. Я сделала сырную тарелку, достала бутылку вина, она при виде сыра начала рыдать, вопить, что она не может видеть сыр, она ненавидит сыр, опять этот сыр, её еле успокоили, увели, она ещё по квартире походила, успокаивалась. И после я с ужасом поняла, что всему дивану, где она сидела, натыканы и разбросаны иголки. И в сыре, который она принесла, была иголка, и в ещё одном, в других комнатах какие-то иголки. А у меня кот, собака, да и вообще.

В общем другу я ничего не сказала, ничего не поняла, но в гости больше не звала и приглашения отклоняла.