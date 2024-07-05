Звездец - не звездец - а у меня был в студенческие годы друг. Именно друг, никаких других отношений у нас не было, но было прекрасное взаимопонимание. В какой-то момент, мы уже закончили университет, но продолжали дружить, он знакомится с очень странной девушкой. То есть с огромным прибабахом то она начинала из себя маленького ребёнка изображать, то могла например мне позвонить мне в час ночи с какой-от фигней, всё время изображала, что она ничего не может, ничего не умеет, ну там много всего было. Мы пошли все вместе на концерт - у неёё там истерики, что людей много, музыка громко играет, уши зажимала, ну то есть всяко бывает, но зачем пошла? Когда-то она начинала работать дефектологом, с умственно отсталыми детьми, такое ощущение, что переняла их привычки. И как-то звонит мне мой друг - Иришка очень хочет к тебе в гости. Ну, говорю, приходите. Они приходят, внезапно приносят много всякого сыра - ну я люблю сыр, она решила, что надо меня угостить. Ну ок, спасибо, классно. Я сделала сырную тарелку, достала бутылку вина, она при виде сыра начала рыдать, вопить, что она не может видеть сыр, она ненавидит сыр, опять этот сыр, её еле успокоили, увели, она ещё по квартире походила, успокаивалась. И после я с ужасом поняла, что всему дивану, где она сидела, натыканы и разбросаны иголки. И в сыре, который она принесла, была иголка, и в ещё одном, в других комнатах какие-то иголки. А у меня кот, собака, да и вообще.
В общем другу я ничего не сказала, ничего не поняла, но в гости больше не звала и приглашения отклоняла.
15+ взрослых детей, у которых от фразы «родителей не выбирают» начинает дергаться глаз
Многих из нас родители воспитывали с безграничной любовью и заботой. Однако некоторым повезло меньше, поэтому им до сих пор приходится разгребать последствия поступков своих мам и пап. Одни даже после 30 не могут завести свою семью, так как постоянно испытывают чувство вины, другие каждый день вспоминают о детских обидах и засыпают со слезами на глазах.
- В начале года у брата начались проблемы на работе, мои дела, наоборот, пошли в гору. Получила повышение, стала больше зарабатывать. И тут мама внезапно зачастила ко мне и стала проявлять слишком много заботы. То ужин к моему приходу приготовит, то обед принесет. Вроде порадоваться надо, но позже я стала находить по всему дому иголки. Спросила маму: «Это что такое?» И тут она мне фыркнула: «А я почем знаю?» Иголки я выкинула, есть мамину еду перестала. Ее визиты резко прекратились, и мое самочувствие улучшилось. Недавно брат проболтался, что мама считает, что я украла у него удачу. Хотя проблемы даже не у него самого, а у его фирмы в целом. У нас с мамой всегда были не слишком теплые отношения, но я даже не подозревала, что она настолько меня ненавидит. © Подслушано / Ideer
Звездец - не звездец - а у меня был в студенческие годы друг. Именно друг, никаких других отношений у нас не было, но было прекрасное взаимопонимание. В какой-то момент, мы уже закончили университет, но продолжали дружить, он знакомится с очень странной девушкой. То есть с огромным прибабахом то она начинала из себя маленького ребёнка изображать, то могла например мне позвонить мне в час ночи с какой-от фигней, всё время изображала, что она ничего не может, ничего не умеет, ну там много всего было. Мы пошли все вместе на концерт - у неёё там истерики, что людей много, музыка громко играет, уши зажимала, ну то есть всяко бывает, но зачем пошла? Когда-то она начинала работать дефектологом, с умственно отсталыми детьми, такое ощущение, что переняла их привычки. И как-то звонит мне мой друг - Иришка очень хочет к тебе в гости. Ну, говорю, приходите. Они приходят, внезапно приносят много всякого сыра - ну я люблю сыр, она решила, что надо меня угостить. Ну ок, спасибо, классно. Я сделала сырную тарелку, достала бутылку вина, она при виде сыра начала рыдать, вопить, что она не может видеть сыр, она ненавидит сыр, опять этот сыр, её еле успокоили, увели, она ещё по квартире походила, успокаивалась. И после я с ужасом поняла, что всему дивану, где она сидела, натыканы и разбросаны иголки. И в сыре, который она принесла, была иголка, и в ещё одном, в других комнатах какие-то иголки. А у меня кот, собака, да и вообще.
- Когда мне было 12 лет, мама спросила, стоит ли ей разводиться с отцом-тираном. Я ответила: «Конечно». После этого она заявила, что в таком случае мы останемся голые и босые на улице. Я расплакалась: «Тогда не нужно». И тут она выдала: «Хорошо, пусть все остается по-прежнему. Но знай, что это твое решение». В итоге мы терпели этого деспота еще 10 лет. Никогда маме этого не прощу! © Cloverfield1996 / Reddit
- Как же меня достали родители! Конечно, я их люблю, но чрезмерная забота душит меня. Не могу одеваться, ходить и есть как хочу. Многие мечтают о заботливых родителях, но мне тридцать лет, и я не могу построить личную жизнь, потому что боюсь их обидеть. Чувствую, что помру одна, но зато буду хорошей дочкой. © Подслушано / Ideer
- Мне 40 лет, и как же меня бесит поведение матери, хотя ее уже не стало. В наследство от нее осталась квартира моего детства и юности. И все это детство и юность я была «ленивой неряхой и грязнулей, которая ничего не делает по дому, с которой ни один нормальный мужик жить не сможет. Потом я вышла замуж и уехала из родительского дома. Каждый раз, когда я приезжала, мне с порога выдавался список дел для помощи, но было видно, что квартира с каждым годом все сильнее разваливается. И вот сейчас я сижу посреди неимоверной грязи и не знаю, за что хвататься. Такое чувство, что тут вообще ничего не чинилось: лампочки перегоревшие не менялись, выключатель висит на проводах, дверная ручка на двери в комнату выпала. Тут такая грязь, что я не снимаю обувь и беру с собой сменную одежду. При том что в доме 3 пылесоса: обычный, моющий и робот. Я сижу тут, и меня просто разрывает от понимания, что этот дом годами держался на «той самой ленивой мне». Но мама деньги на поездки в Турцию или на Кипр каждый год находила. Я бешусь не от того, что мама превратила дом в хлам, а от того, что я якобы никогда ничего не делала. Хотя, как теперь стало видно, только я тут что-то и делала. © Аноним / Pikabu
Девочка с грязным домом, от наследства можно отказаться, можно нанять клининговую компанию, продать в конце концов. Мать умерла, но её поведение бесит - отпустите маму и себя.
- Мне слегка за 30, уже заработала хронические заболевания. Когда отца не стало, на мою шею присела мать, а ей-то всего 40 с копейками было. В итоге я училась, работала и волокла ее на себе больше 10 лет. За здоровьем следить просто было некогда, ведь матери же так сложно, она постоянно болеет. Но в какой-то момент я словно очнулась и осознала, что у нее сейчас здоровье крепче, чем у меня. Перестала помогать, и обнаружилось, что мать прекрасно умеет о себе заботиться, да и денег ей хватает. Но вот здоровье уже не вернешь. К тому же, она теперь меня реже обзывает, чем когда я помогала. © Аноним / Pikabu
- Когда я была маленькой, мы с сестрой остались дома одни. Мама вернулась с работы и заметила, что из заначки пропали деньги. Пришел папа и начался серьезный разговор. Сестру спросили: «Ты брала деньги?» Она ответила, что нет. Ее тут же отпустили дальше играть. А когда очередь дошла до меня, то они так сильно наказали, что я плакала без остановки. Родители кричали на меня, хотя я не брала деньги. Они сказали, что нашли деньги под моей кроватью. Я долго винила себя и думала, что, может быть, я забыла, хотя никогда ничего подобного не делала. Через шесть лет сестра призналась, что это она взяла деньги. Я до сих пор не доверяю ни сестре, ни родителям. И нет такого человека, которому я могу довериться. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В детстве смеялись над моими желаниями и мечтами. Постоянно унижали и обесценивали все мои достижения. Мама делает это до сих пор. В школе была отличницей, потом два красных диплома института, а два года назад поступила на бюджет в аспирантуру. Вообще играючи. И все равно мне мама твердит: «У тебя ни ума, ни таланта! Просто память хорошая, просто повезло». Но в то же время говорит: «Дура ты, потому что не окончила аспирантуру» А я просто в свои 36 лет решила родить первого и желанного ребенка. Я всегда была «плохая», что бы ни делала. Даже хуже, чем брат, сделавший троих детей и бросивший их голодать. Пока нет возможности плюнуть на все и уехать подальше от моей прекрасной мамы. © Deleted User / ADME
- Родители подарили квартиру моей младшей сестре. А брат со своей семьей и я со своей живем самостоятельно, выплачиваем ипотеку за квартиры. А когда сестра вышла замуж, то еще и от бабушки получила квартиру (сейчас живет с родителями, за ней присматривают). Разве это честно? Да, мы справляемся со всеми выплатами за жилье, но у нас ведь есть дети, да и жизнь так-то полна неожиданностей. Я бы совсем не отказалась от доли денег с продажи квартиры! © Подслушано / Ideer
- После развода мама пыталась убедить меня и моего брата, что отец никогда нас не любил, да и не хотел никогда детей. Но я-то знаю, что мой отец — самый добрый и милый человек на свете. Я никогда не прощу свою маму. Она наговорила очень много всяких гадостей. Скорее всего, она просто пыталась ему отомстить, но это же не оправдание тому, что она делала больно своим детям. © Feline_is_kat / Reddit
- Меня родители ни на какие секции не отдавали, были против. Говорили: «Зачем деньги тратить, если ты потом бросишь?» Можно было только на бесплатные секции ходить. Секции, которые мне нравились, были платными. Так и получилось, что в жизни, толком ничего не попробовав, я не знаю, чего хочу. Почему родители были так категорично против всего — не знаю. Но считаю, что можно было бы хоть месяц позволить походить в какую-нибудь секцию, чтобы определиться, есть ли тяга к той или иной деятельности. © Tatyana / ADME
- Ненавижу своих родных. Живем вместе в одном доме уже год. Родители вышли на пенсию и теперь ходят и груши околачивают целыми днями. Сестра безработная, а сыночек ее вообще неуправляемый какой-то растет, весь в свою мамашу. А плохая в этой семье — я! И всем наплевать, что я и по дому хлопочу, и на работе по 12 часов пашу. Понимаю, что я самая нормальная в семье. Держусь еле-еле. Иногда до скандалов все же доходит, и меня тут же просят съехать. Да я бы и рада, но пару лет придется потерпеть, деньжат поднакопить, чтобы съехать наверняка. Только мысли о растущей заначке и спасают. Приходится скрывать от домочадцев даже свой доход и прятать деньги на работе, так как они могут найти и запросто присвоить их себе. © Подслушано / Ideer
- Моя мать не дает ничего ремонтировать или менять. Если мусор выносится без ее ведома, то случается истерика. Туалет не работает, ведром смывает. Как-то раз ей вызвал мастера и оплатил ремонт стиральной машинки, так потом со мной месяц не разговаривала. Уже рукой махнул на все это. А ведь деньги у нее есть, в крупных масштабах закупается барахлом в интернете. © RosyRock / Pikabu
- Мне кажется, что моя роль в детстве была в том, чтобы быть связующим звеном между мамой и папой после их развода. Общаться с ними было очень нелегко. Я был словно посредник в решении вопросов, связанных с медицинскими счетами, страховкой и оплатой обучения. Все это продолжалось с 7 до 15 лет. © H**lsoul0 / Reddit
- Моя мама со своим эгоцентризмом и тиранией, наконец-то, довела своих детей. 62 года человеку, но истерит иногда, как балованная трехлетка. Так и заявляет: «Мне теперь все можно!» Старший сын перестал вообще ее замечать. Я стала на все ее истерики и претензии просто уходить и не появляться в гостях неделями, а то и месяцами. Младший сын периодически еще ругается с ней, но теперь все чаще тоже стал уходить. © Арнарика ARMY / ADME
- Отец годами оскорблял меня. Возможно, он таким образом мстил мне за то, что мама его бросила. Как-то раз он начал упрекать меня в том, что я пропустил семейные посиделки, так как на работе был завал и пришлось задержаться. Я не выдержал и высказал ему все, что думаю. Уже 15 лет не общаюсь ни с ним, ни с его семьей, которые всегда вставали на его сторону. © zelda_slayer / Reddit
- Моя мама была нарциссом и немного ненормальной, но я это узнала только в 46 лет. До этого я винила только себя при всех ее фокусах. Думала, что я недостаточно хороша и плохо справляюсь, поэтому старалась угождать ей во всем, ухаживала за ней. После ее смерти поняла, что стала свободна, и что надо меняться. Хватит угождать, быть приятной, забивать на себя. © Татьяна / ADME
- Я выросла в бедной семье, но даже не парилась по этому поводу. Помню, что родители говорили, что главное — не деньги, а любовь и то, что мы есть друг у друга. Но когда я собралась замуж за мужчину, детство которого было аналогичным моему, мама всячески отговаривала. Оказывается, она решила, что мы с сестрой должны выйти замуж за богатого. Сестра оправдала ее надежды, а я — нет, вышла замуж за бедного учителя истории. В итоге родители прекратили со мной общение. Горько на душе, не понимаю их. © Подслушано / Ideer
- Пока я был на работе, мама продала кому-то мою собаку. Когда я пришел домой, то никак не мог найти пса. И тут мама призналась, что к ней кто-то приходил в гости, увидел собаку и влюбился в нее. Мама с легкой руки отдала. Я не успел даже попрощаться. © Fenrizian / Reddit
К сожалению, некоторым не удалось познать родительскую любовь и заботу. Однако это совсем не означает, что нужно брать с них пример. Ведь есть дети, которые готовы кричать на весь мир о том, какие у них крутые родители.
Комментарии
про продажу собаки - единственное потенциально объяснение - парень любил пса только поиграть/понянчиться, а ухаживала мама и ее достало. Но и в этом случае треш.
В первой истории как-то упустили момент, что у героини самочувствие ухудшалось - там было - перестала есть мамину еду, стало лучше, Так не нужно было выбрасывать, нужно было отправить на экспертизу. Порча-порчей, а обычные попытки отравления никто не отменял