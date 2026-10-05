20+ историй о людях, которые вышли на пенсию и поняли, что все только начинается
Есть такие пенсионеры, которые отказываются быть просто бабушками и дедушками и живут на полную катушку. Они находят себе новое хобби, влюбляются, путешествуют, учатся новому, решаются на переезд и всячески доказывают себе и всем нам, что жизнь с выходом на пенсию обретает свободу и новые краски.
- СПб, на пенсии уже больше 7 лет, даже не думаю бросать работу риелтором. Мне интересно. Обращений много, только успевай поворачиваться. К 60 получила второе высшее, юридическое. И диплом цвета «девочкового», красненький.
«Моя сестренка в день своего 60-летия»
- Я со вчерашнего дня официально пенсионер. Это рассказ о том, как я провел свой первый день заслуженного отдыха. После завтрака заварил термос чая и вместе с соседом и его женой поехал на море. Я в Светлогорске живу. Но поехали мы в Куликово, пособирать янтариков и белемнитов. Но, увы, там ничего не было.
Потом переехали чуть подальше. Там нам повезло. Или море недавно набросало, или просто оттаял лед, обнажив прошлые выбросы, но немного янтаря мы все-таки нашли. Устали и поехали домой? Нет, поехали на променад в Светлогорск, погуляли и там. Приехал домой. Сейчас курицу в духовке запекаю. Вечером хочу с ультрафиолетовым фонариком съездить в Филинскую бухту. Там тоже погулять и поискать разное. Или просто вокруг озера Тихое погулять.
Думаю, для первого дня в стране Пенсионерии достаточно событий.
- Сижу я такая на лавочке, переписываюсь, и вдруг ко мне подходит бабушка и просит ее сфотографировать.
Я, конечно, согласилась, пофотографировала ее, и она мне давай рассказывать про себя. Что она — учительница английского языка и прошлая директриса у нас в местной школе с английским уклоном. Объездила всю Европу, а дочка у нее сейчас в Гренландии. Ездила в Японию, знает 7 языков. У нее за каждый язык куча надбавок на работе, и она очень неплохо живет.
Я просто стою и не могу сказать ничего, кроме: «Ого».
Она говорит: «Сколько на вид дашь?»
Говорю: «75 где-то».
Она: «85».
«Мы с женой — веселые пенсионеры. Живем в Красноярске. Ну, как живем... Вообще-то мы живем в путешествиях, а перерывы между ними проводим в Красноярске»
- Почти каждое утро мне приходят фотки от моего старого товарища из Воронежа. Он на пенсии. Пару лет назад купил себе деревянную усадьбу в красивом месте Воронежской области. На фото обычно он и удочка; он и накрытый стол на берегу реки; он, его друзья и пойманные карпы и толстолобы; он и жареная рыба; он и... В общем, суть вы поняли. И да, он фанат рыбалки. Подсел на это дело, когда лет 20 назад приезжал ко мне в Астрахань и взял в руки удочку в низовьях Волги. Воблы тогда наловили немеряно.
- Отец вышел на пенсию пару лет назад. Долго маялся, потом вспомнил, что по образованию он деревообработчик, хоть и сидел в офисе 30 лет до пенсии. Решил купить токарный станок. Благо дом частный, гараж пустой, есть где поставить. Купил сперва самый дешевый тысяч за 10. Все время что-то дорабатывал, переделывал, но хорошего результата так и не получал.
Потом я уговорил его купить хороший. Там регулировок миллион, станина из чугуна и прочие прелести. И дело пошло на лад. Стали получаться сперва всякие толкушки, раскатки, рукояти для инструмента. Потом стаканы, тарелки, чаши.
«А дальше отец открыл для себя мир эпоксидной смолы. Заказал ему 10 литров прозрачной смолы для столешниц и пигмент. Вот что получается»
- Мы как-то приходим к бабушке, а у нее литровая банка изумительной красной икры, наполовину съеденная. Мы молча пялимся. А бабуля нам: «Чего на нее смотреть? Берите и ешьте. Ложками. В рот. Вот так». И зачерпывает столовую. Она как будто в тот день оторвалась за всю свою скромную жизнь.
Когда я это читаю (икру ложками) - у меня заочно желудок сводит от ужаса)
«Маму привезла на Шри-Ланку»
- Я пенсионер, главная моя задача — отдыхать. И, отдыхая, что-нибудь полезное добыть. Вот мой улов сегодня. Обычно красноперку ловлю, сегодня щука попалась. Грибы собрал в сквере, возле дома. Я в Светлогорске живу, у нас лес практически везде. А вишни можно было набрать и ведро.
Надеюсь, щука не та, что с колечком на плавнике:
"Выловлен сей экземпляр в Солове-реке 1854" 🫣
- Моя 70-летняя бабушка подсела на BTS. Я напечатала ей плакаты с этой группой, сделала футболки. Она смотрит вертикальные видео с ними, слушает их песни и подпевает. Расстраивается и причитает, что скоро их как группы не будет существовать. Переживает за их личную жизнь. Недавно они с дядей ходили в корейский ресторан. А сегодня бабуля захотела попробовать супер-острую корейскую лапшу. Что будет дальше? Моя вселенная схлопнулась.
«Уже будучи пенсионеркой, увлеклась я съемкой фото-натюрморта. Вот, например, „Вечерние заботы“»
«И „Ах, эта белая сирень!“»
- Я вообще шикарно живу на пенсии! Я о такой жизни с садика мечтала. Просыпаюсь в 9 часов. И то — не сама, муж будит: «Вставай, уже 9 часов! Я завтрак приготовил». Встаю, куда деваться. Завтракаем, идем гулять. Каждый день 4-5 км по парку. Потом в магазин, потом домой. Обед. Чаще всего муж готовит. Ну вы уже поняли, я ленивый ленивец. Главное, мужу не мешать. Мое дело почистить овощи и потом помыть посуду. Пообедали. Муж ложится поспать, а я пью кофе и вяжу.
«Это Урика — служебная собака на пенсии. Бабуля с удовольствием играет, грызет теннисные мячи и палки. Очень добрая, общительная. Втроем с хозяйкой и котом гуляют, ходят за грибами»
- Зашла вчера к подруге на работу. А она довольная как слон. Спрашиваю, что случилось.
Оказывается, у ее отца новая любовь, 67 лет ему. Новой любви столько же. У подруги несколько лет назад не стало мамы. Папа очень грустил, сник совсем. А поехав на базу отдыха, встретил свое новое счастье.
Женщина всю жизнь прожила одна. Оба влюбленных всегда занимали руководящие должности (сейчас на пенсии оба). Сложились как пазл. Отец подруги помолодел лет на 10, по ее словам. Сменил свои директорские костюмы с рубашками на джинсы и кроссовки. Вместе активничают вовсю теперь, живут то у нее, то у него, то на даче, съезжаться не планируют. В семью новая папина любовь влилась замечательно: «О, у меня теперь готовые внуки».
Подруга, походив на свидания с сайтов знакомств какое-то время, была разочарована. А теперь шутит: «Какие еще мои годы!»
- А я на пенсии стала социальным работником. Подопечных беру не проблемных, относительно бодрых старушек. 5 часов в неделю, иногда больше. На пенсии много свободного времени, несмотря на внуков, собаку и подруг. А так — время занято, деньги идут, и доброе дело делаешь.
«Выложила в инет бабушкины пироги. Бабушка узнала и про саму себя сказала: „хайпует плесень“. Я ржу до упаду»
- Скучать на пенсии не приходится. Главное — найти занятие по душе! Я два года как неработающий пенсионер. В сезон — дача, цветы, небольшой огородик для того, чтобы было что на стол поставить, когда дети и друзья на шашлыки приедут. В зимний сезон — бассейн, вязание, прогулки, посещение выставок, концертов... Муж рядом, дети навещают, внучка... Все удовольствия. И на маникюр не забываю ходить. Жизнь прекрасна! Чего и вам желаю.
- Мой 86-летний дедушка год назад переехал в Краснодар. Он обжился, чувствует себя отлично в свои уже 87. Краснодаром доволен, но по Уфе тоже скучает (тут я его понимаю). Вот так выглядит сварщик на пенсии. Всю жизнь он проработал на Бельском речном пароходстве, варил корабли.
- Моей бабушке в этом году 73 года. Родилась и выросла в Бишкеке. Вышла замуж в первый раз в 30 лет, дедушке было 22 года. Пять лет добивался бабушку, она носом воротила, говорила ему: «Пока на юриста не отучусь, денег не заработаю, замуж не выйду». Еще столько же прожили в браке, но в итоге разошлись. Когда я спросила: «А чего не простила? Раньше же все терпели», она на меня круглыми глазами посмотрела и говорит: «А мне для счастья рядом мужик не нужен, я и так счастлива. И не была я рождена, чтобы кого-то терпеть».
Больше бабушка замуж не выходила. Объездила весь мир, говорит на шести языках, сейчас получает третье высшее образование. Самая возрастная ученица ВУЗа. Напоминание девочкам о том, что никогда не поздно жить! Спасибо тебе, бабуля.
- 68 лет. Дети, внуки. Жизнь удалась. Ни о чем не жалею. Мне еще жить и жить, но уже могу с уверенностью сказать, что сделал все, что хотел. Сейчас нашел себя в мобильной разработке. Обустроил себе рабочее место дома, так как работа удаленная.
Много путешествую один на машине, на мотоцикле. Почти каждую неделю вожу внуков по соседним областям и показываю им родную страну. Мечтаю о фотоаппарате, так как в юности очень любил это дело. Пока что снимаю только на телефон.
- Я привезла свою бабушку в Европу. Ей 80 лет, и она впервые ела круассаны в Париже, гуляла по весенней Праге, посетила Милан, Вену и увидела настоящий замок в Чехии. Путешествовать никогда не поздно, даже в 80 лет.
- В 70 лет решила освоить живопись. На пленэре встретила чудесного мужчину, хохотала с ним до икоты. После месяца встреч он, смущаясь, пригласил меня к себе домой на чай с пирогом. Я захожу в прихожую, поднимаю глаза на стену и замираю: там висит давным-давно неумело нарисованный мной юношеский портрет! В студенческом стройотряде я нарисовала углем парня-тракториста с забавной челкой и отдала листок ему на память. Я не узнала его спустя полвека... А он мой рисунок в рамочку вставил и всю жизнь хранил.
А вот и еще одна наша подборка о людях, которые от души наслаждаются жизнью: 20+ светлых историй о людях, которые решились на перемены и наконец-то зажили для себя
Комментарии
Спасибо за подборку, интересные истории.
Имхо, для активной жизни на пенсии кроме желания, нужно еще здоровье и финансовый фундамент...