20+ историй о людях, которые вышли на пенсию и поняли, что все только начинается

Есть такие пенсионеры, которые отказываются быть просто бабушками и дедушками и живут на полную катушку. Они находят себе новое хобби, влюбляются, путешествуют, учатся новому, решаются на переезд и всячески доказывают себе и всем нам, что жизнь с выходом на пенсию обретает свободу и новые краски.