18 уютных мест у окна, которые хочется повторить у себя дома
Теплая кружка в ладонях, плед до самого подбородка, капли дождя, бегущие по стеклу, и ощущение, что весь мир немного подождет. Осенью место у окна превращается в маленький отпуск: садишься на минутку, а проходит пара часов. Кто-то устраивает там читальный зал, кто-то — кабинет с видом на двор, а кто-то расширяет подоконник так, чтобы на нем помещались и человек, и кот.
Я выбрала уголки, в которых хочется задержаться дольше обещанных пяти минут. А в конце покажу тот, после которого окончательно решила: у меня дома такой тоже будет.
Подборку открывает уголок, в котором у спальни будто появилась отдельная комната для чтения
Хозяйка называет этот уголок небрежным. А по-моему, он просто живой
Кажется, лучший план на дождливый день уже найден
Читать среди растений — это почти как устроиться в саду, только дождь уж точно не помешает
Маленькая домашняя библиотека заканчивается самым правильным образом — мягким сиденьем у окна
- Сыну 14. Сидим за столом, обедаем, а он вдруг объявляет: «В мою комнату сегодня не заходить!» Потом из-за двери весь день доносились стук, скрежет и шуршание. Я не выдержала: «Ты там стену разбираешь, что ли?» Он открыл дверь и говорит: «Ну почти». Захожу, а он снял с широкого подоконника весь свой вечный склад вещей, сделал на нем мягкое сиденье из старого матраса, повесил лампу и пристроил рядом небольшую полку с книгами. Оказалось, ему надоело делать уроки за столом, и он решил сам устроить себе место у окна. Получилось так уютно, что теперь там почему-то чаще сидит наш кот. Сын возмущается: «Я вообще-то для себя делал!» Кот, кажется, другого мнения.
Солнце, мягкое кресло и столько зелени, что до сада можно уже не доходить
Иногда для уютного места достаточно мягкого кресла, подушки и удачно расположенного окна
Здесь подоконник превратили в полноценный рабочий стол
Иногда уют начинается с матраса, придвинутого к окну
- Муж давно просил убрать старое кресло у окна: потертое, громоздкое, еще от бабушки осталось. А я ни в какую, привыкла к нему с детства, да и выбросить жалко. Однажды возвращаюсь с работы, а кресла нет! Зато муж стоит довольный как слон: «Только сначала не ругайся». Подводит меня к окну, отдергивает штору, а там стоит мое кресло — только с новой обивкой, рядом маленький столик и тот самый бабушкин торшер, который много лет пылился на антресолях. Выяснилось, что муж тайком договорился с мастером и отдал кресло на перетяжку. Я сначала даже не поверила, что это оно. Теперь это мое любимое место в квартире, а муж периодически напоминает: «Ну что, все еще нельзя было трогать кресло?»
Еще один подоконник, который отказался быть просто подоконником
Подоконник переделали в место для чтения. Собакен, кажется, решил, что это его новая спальня
А здесь лучшие места уже заняли два пушистых хранителя
Комната наконец получила тот самый уголок, которого ей не хватало
- Я работаю из дома и годами таскалась с ноутбуком то на кухню, то на диван. Нормальный стол поставить было некуда. Однажды муж сказал: «В субботу подоконник не занимай, я там кое-что сделаю». Я решила, что опять будет героически менять герметик. Возвращаюсь из магазина, а подоконника будто нет — вместо него вдоль всего окна огромная деревянная столешница. Уже открыла рот возмущаться, а муж ставит на нее мой ноутбук и говорит: «Поздравляю, у тебя теперь кабинет». Под столешницей он сделал пару полок, сбоку поставил лампу, а главное — из окна видно весь двор и деревья. Теперь рабочее место у меня есть. Правда, иногда приходится делить его с голубями: они садятся с другой стороны стекла и совершенно явно контролируют дедлайны.
В гостиной может быть много мебели, но любимое место все равно находится у окна
А вот уголок, после которого я окончательно решила: у моего окна тоже будет такое место
Похоже, чтобы обустроить уютное место у окна, необязательно затевать большой ремонт. Иногда достаточно широкой доски, мягкой подушки, лампы и решимости убрать с подоконника все, что копилось там годами.
А какой из этих уголков вы бы повторили у себя дома?
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