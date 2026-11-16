18 уютных мест у окна, которые хочется повторить у себя дома

Теплая кружка в ладонях, плед до самого подбородка, капли дождя, бегущие по стеклу, и ощущение, что весь мир немного подождет. Осенью место у окна превращается в маленький отпуск: садишься на минутку, а проходит пара часов. Кто-то устраивает там читальный зал, кто-то — кабинет с видом на двор, а кто-то расширяет подоконник так, чтобы на нем помещались и человек, и кот.

Я выбрала уголки, в которых хочется задержаться дольше обещанных пяти минут. А в конце покажу тот, после которого окончательно решила: у меня дома такой тоже будет.