Я помню в детстве бабушка готовила нам толокно, но не в чае только, а в молоке, и по констистенции это было что-то похоже на жидкую кашу (но мы из поволжья). Недавно в местной кофейне увидела в меню толокно, удивилась даже, что его еще помнит кто-то. Купила, окунулась в детство, но правда оно там было гораздо более жидким, чем я помню в детстве))
Соленый чай с маслом, сбитень и взвар: 7 напитков, которыми согреваются в разных уголках страны
В самом разгаре осень, на носу зима — самое время разузнать, какими напитками, кроме привычного чая, кофе, какао, можно согреться после холодной улицы. Я решила выяснить, какие же аутентичные напитки пьют люди: от сытных степных эликсиров с непривычным вкусом до старинных пряных сбитня и взвара.
Бурятский ногоон сай
Я люблю обычный черный чай с лимоном, с жасмином или бергамотом, но однажды мне посчастливилось попробовать бурятский чай. Сказать, что я была удивлена — ничего не сказать. По виду я ожидала, что это будет обычный чай с молоком, но, сделав глоток, я поняла, как ошиблась.
Основа этого чая — прессованный зеленый или черный чай, вода, молоко, мука и соль. Муку обжаривают, она в этом напитке нужна для сытости. Соленый вкус поначалу очень непривычен, но мне понравился — он и жажду утоляет, и дает силы.
«Я попробовал этот чай, когда был в Бурятии — сытный и вкусный! Чай здесь именно варят, а не заваривают. Его пьют не для баловства, а чтобы с утра зарядиться энергией на весь день, до самого ужина. По традиции буряты использовали плиточный зеленый и черный чай, который до сих пор привозят торговцы из Монголии».
Талкан-чай
Этот чай с талканом (или толокном) можно попробовать на Алтае. Для его приготовления в черный чай добавляют муку крупного помола из предварительно обжаренных зерен ячменя или пшеницы. В него добавляют молоко, мед, немного масла и соль.
- В Улаганском районе (Алтай) чай пили так: на дно пиалы клали кусочек масла, сверху его присыпали талканом. Приминали. И аккуратно сверху вливали сваренный с молоком чай. Соль добавляли с ложки — ложку с солью окунали как бы в чай. И так несколько раз. После этого талкан разбухал. И после нескольких чашек чая съедали талкан на дне — как кашу. В оригинале — пальцем, но можно и ложкой, конечно.
Калмыцкий чай (Джомба)
Калмыцкий чай похож на бурятский, основа у них схожая — чай, соль, молоко и масло, но он почти всегда обладает пряным вкусом, потому что в него добавляют лавровый лист, черный перец горошком или мускатный орех. Подают его с сытной выпечкой, сыром, а иногда и с «сухариками» из шкварок.
У меня что-то сомнения, правда ли там всегда сливочное масло, как пишет автор статьи.
«На днях посетил я калмыцкую кибитку... Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле неё. „Как тебя зовут?“ — ***. „Сколько тебе лет?“ — „Десять и восемь“. „Что ты шьёшь?“ — „Портка“. „Кому?“ — „Себя“. Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушёной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи"(с) А.С.Пушкин "Путешествии в Арзрум"
P.S. Данная цитата не в обиду жителям прекрасной Калмыкии, а в качестве забавного анекдота. Думаю, Пушкин был достаточно избалован в еде. Сама я была в Элисте и в полном восторге от калмыцкой кухни) Джомбу пробовала, она оставила у меня смешанные впечатления. Вроде как пьешь и не понятно что это, а вроде сейчас я бы попробовала ещё раз. Пожалуй, я бы попробовала менее ядреный вариант. Но с бараньим жиром или на овечьем/верблюжьем молоке - нет спасибо, пожалуй, я пока тоже не готова.
- Приехали с подругой к ее бабушке в деревню рядом с Элистой. Она встретила и выдала: «Ешьте, я с коровами закончу и приду». На столе: пирожки и напиток в чайнике. Мы наелись, напились, и тут заходит бабуля: «Вы все выпили?!» Киваем. Она: «Поздравляю! Вы же только что напились джомбы». Я удивилась. Вкус-то мне понравился, тем более вприкуску с пирожками, а вот название ввело в замешательство.
Подружка Надя засмеялась и шепнула, что в этот чай кладут соль, сливочное масло и мускатный орех. Это калмыцкий чай, его здесь пьют с детства, чтобы степной ветер не страшен был. Если бы я знала заранее, ни за что бы не попробовала соленый чай, но бабуля Надькина сказала, что для меня как для гостьи соли много класть не стала, мол, не всем нравится. А так я увезла домой пачку плиточного чая и теперь варю его сама каждую зиму.
Бабуля геологом была. 50ые, первые самостоятельные походы после выпуска, Алтай, лето и жара 40+. Выходит она из казахской деревни в сопки, ее хватает за руку старый казах, пастух. Говорит: Ай, глупая, ай глупая, спечешься же и отдаёт ей свою войлочную шапку и бушлат, а из термоса выливает холодную воду и наливает свой соленый чай на бараньем жире и с травами местными. Сам без всего остался, а ей отдал. Вечером она конечно все ему вернула обратно, как в деревню пришла. Говорила, что это земля и небо - как под солнцем в футболке и в казахской экипировке. Рецепт чая у него тоже спросила, я пробовала его в детстве - вкусно. Я сама много хожу в походы, на сколько здоровье позволяет, и всегда беру с собой соленое, или хотя бы просто каменную крупную соль в баночке. Идешь, рассасываешь по крупинке, запиваешь водой из колодцев (большой термос мне не унести) и тебе офигенно.
Кофе по-мезенски
Мезень — старинный поморский город, место, где и зародился когда-то рецепт этого бодрящего напитка. Люди придумали, как варить кофе в самоваре, а не в турке. Вкуса напитку добавляли с помощью корицы, гвоздики и небольшого кусочка сливочного масла. И еще в него клали щепотку соли, которая убирала лишнюю горечь и смягчала терпкость. Пить этот напиток принято с черным пряником, который по вкусу похож на ржаной хлеб с ароматом корицы и жженого сахара.
При всем уважении к культуре поморов, таки гложут меня большие сомнения...
Чай в какой-то момент стал достаточно дешевым напитком, чтобы его пили вообще все.
Кофе почти всегда(до второй половины 20-ого века), был напиток дорогой? Или нет? Заваривать его в таких объемах?
Интернет выдает много ссылок, ни одна из которых не выглядит источником, на который можно ссылаться. Утверждается, что кофе они покупали у норвегов и все поголовно были кофеманами, имели один самовар для чаю, один для кофе.
Собственно вероятно, в некоторых богатых домах так действительно и было.
Что меня смущает: последние годы на севере идет активное развитие туризма. Туристам нужны не только красивые виды. Как грибы, практически из очень небольших оснований вырастают всякие мистические легенды, которыми можно кормить туристов. Традиции в ту же степь.
Я не говорю, что здесь нет своей культуры, традиций и легенд. Есть и много. Поморская культура вообще очень интересная тема. Но туристам надо больше и ярче. Все раскручивается.
Поэтому про Мезень и кофе - очень интересно, но интересно узнать правда ли это.
Кучу
За непривычным словом «кучу» скрывается иван-чай или, по-другому, кипрей узколистный. Этот напиток делают из листьев кипрея, к нему добавляют другие дикоросы — листья брусники или смородины, чабрец, хвою лиственницы или ягоды шиповника.
Перед тем как его заварить, листья нужно сначала ополоснуть, а потом залить сбор кипятком и дать ему настояться минут пятнадцать.
Сбитень
Я люблю пить сбитень, когда мне нездоровится. На вкус он сладкий, пряный и согревающий. Сбитень принято готовить из смеси воды, меда и целого букета трав и пряностей (зверобоя, шалфея, лаврового листа, имбиря, мяты, корицы, гвоздики, бадьяна, кардамона). Все это томится, процеживается и потом медленно пьется.
А вы же знаете, что сбитень продается в качестве концентрата в магазинах?)
Этакая бутылка с сиропом, вылил в чашку с кипятком несколько ложек и сбитень готов.
«Мой пряный сбитень по рецепту 19 века, который мне удалось найти в Твери в музее быта».
Название напитка, кстати, появилось от слова «сбивать», потому что ингредиенты и правда «сбивали», чтобы они тщательно смешались.
Взвар
Раньше я думала, что взвар и компот — это одно и то же, но оказывается, что между ними есть принципиальная разница. Взвар традиционно готовят из сухофруктов, и, в отличие от компота, его не варят, а только доводят до кипения и сразу же выключают. После этого он еще должен настояться минимум часов шесть, а когда он остынет примерно до 40 ℃, в него можно добавить мед и специи. Кто-то его даже загущает, добавляя крахмал.
«Сегодня, после катаний в парке, открыли для себя душистый облепиховый взвар, и теперь его аромат будет с нами всегда».
После такого списка руки сами тянутся приготовить что-то непривычное. Кто знает, вдруг новый напиток понравится и станет новой семейной традицией.
Комментарии
Я как-то нашла рецепт кофе в старой книге. Нужно карамелизовать сахар, залить водой и дальше как обычно варить. Так было вкусно, и всем нравилось, кого угощала. А потом я кофе с сахаром пить перестала, даже малое количество мешает. И специи мешают) Так что эти чудные супо-напитки с маслом всё-таки не для меня. Вообще все напитки с маслом напоминают кошмарное "лекарство" детства, молоко с маслом и мёдом, фу.
Но почитать было интересно, спасибо.
Пока читала статью, вспомнила "Кофейную книгу" Фрая, хотела же себе бумажный вариант купить, так и забыла 🙂
В Сартавале пила безалкогольный глёгг. Это уже не из россии напиток конечно, но он произвел на меня впечатление, хочу поделиться). Горячий напиток, за счёт убойного количества имбиря он производит очень сильное тонизируюшее действие. Нагулявшись по холоду и слякоти - было самое то.
Состав вроде и похож на глинтвейн, но ощущается совершенно иначе)
В Бурятии пьют чай, который называется саган-дайля. Это родедрон. Мне лично на вкус нравится. Оказывает тонизирующее действие довольно сильное. Сильнее чая. Впрочем, как водится, не на всех. Из трех подопытных зайцев в моем семействе два бегают после него как подмазанные весь день, а один прекрасно крепко выспался на важном освещении😆
В общем, у нас это не на каждый день(в отличие от кофе), а в тяжелый день, который надо дожить до конца.
P.S. как со всеми этими травами из народной медицины, хрен его знает, как он на самом деле действует на сердечников и прочих болящих. И особо не изучен. Так что употребление на свой страх и риск, конечно.