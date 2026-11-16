Соленый чай с маслом, сбитень и взвар: 7 напитков, которыми согреваются в разных уголках страны

У меня что-то сомнения, правда ли там всегда сливочное масло, как пишет автор статьи.

«На днях посетил я калмыцкую кибитку... Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле неё. „Как тебя зовут?“ — ***. „Сколько тебе лет?“ — „Десять и восемь“. „Что ты шьёшь?“ — „Портка“. „Кому?“ — „Себя“. Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушёной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи"(с) А.С.Пушкин "Путешествии в Арзрум"



P.S. Данная цитата не в обиду жителям прекрасной Калмыкии, а в качестве забавного анекдота. Думаю, Пушкин был достаточно избалован в еде. Сама я была в Элисте и в полном восторге от калмыцкой кухни) Джомбу пробовала, она оставила у меня смешанные впечатления. Вроде как пьешь и не понятно что это, а вроде сейчас я бы попробовала ещё раз. Пожалуй, я бы попробовала менее ядреный вариант. Но с бараньим жиром или на овечьем/верблюжьем молоке - нет спасибо, пожалуй, я пока тоже не готова.