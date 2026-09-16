20+ радостных историй о незнакомцах, которые будто плеснули красок в привычные будни
А ведь правильно говорят, что самые забавные и запоминающиеся моменты в жизни часто связаны не с близкими, а с совершенно незнакомыми людьми. Такие встречи порой преподносят нам курьезные случаи, теплые и уютные разговоры и приятные совпадения. Некоторые незнакомцы умудряются оставить самый теплый след в памяти и превратить обычный день в радостные моменты. И ведь их маленькие человеческие поступки мы будем помнить еще очень и очень долго.
- Стою в супермаркете, выбираю зеленый горошек, никого не трогаю, как вдруг ко мне подходит какой-то мужчина. Стоит рядом, явно смотрит не на горошек... Затем обращается ко мне: «Вы знаете, я разминулся со своей супругой. Не поговорите ли вы со мной совсем немного, хотя бы две минуты?» Я ничего не поняла, спрашиваю, мол, зачем, он отвечает: «Она всегда мгновенно возникает рядом, стоит мне только заговорить с незнакомыми женщинами...» И после этих слов из соседнего ряда как раз вырулила его жена.
- Проходил на днях через один из дворов. Выходит паренек на вид лет 16-18 из-за угла дома и вдруг резко останавливается. После секундной паузы выдает изумленное:
— Папа?!
На другом конце двора из подъезда вышла пара средних лет. Мужчина также притормозил и, вглядываясь в кричащего, произносит:
— Сынок?!
Бросает ручную кладь и быстро движется в направлении парня. Тот делает то же самое. Встречаются примерно в середине двора и горячо обнимаются. После нескольких секунд этой мыльной оперы отец и сын начинают смеяться. А мать семейства, проходившая в тот момент уже около меня, отдышавшись, объяснила:
— Вот так и живем: сын 5 минут назад за хлебом вышел.
А потом они еще 3 дня танцевали. А в конце оказалась, что сын-то приемный 😂
Девушка вышла утром с чаем на балкон, посмотреть, что с погодой, вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд с соседнего балкона. Смотрит, а там два пушистых незнакомца
- Поезд Казань — Москва. СВ вагон. Отправление. Ко мне в купе заглядывает мужчина с сумкой и говорит:
— Смотрите, ситуация такая. Я должен ехать с вами. В соседнем купе я встретил друга. Но, к сожалению, у него другой сосед. Не я.
— Так. Что вы хотите от меня?
— Вы не сильно расстроитесь, я с вами не поеду. А поедет другой незнакомый человек?!
— Да, я вас первый раз вижу!
— Хм... Но мы бы познакомились с вами?
— Что вы от меня хотите?
— Поедете с незнакомцем?
— Мне без разницы. Я что вас не знаю, что его!
— Вот и спасибо! Если незнакомец не понравится, зовите меня!
Такого абсурдного диалога со мной давно не было. Сон сняло как рукой. Ко мне зашел мужчина с сумкой, который, видимо, тоже был под впечатлением от только что услышанного диалога.
Я повернулся посмотреть, не повернулась ли она, чтобы посмотреть не повернулся ли я...
- Вечер. Троллейбус. Еду домой. Сидит бабуля старенькая. Подъезжаем до остановки. Я пропустила бабулю вперед, чтобы она смогла выйти. Вместе с нами выходила семья с мальчиком лет 7–8. Тут мальчик аккуратно берет бабульку за руку и помогает ей выйти. Если бы вы видели ее глаза... Сколько же в них было благодарности, удивления и любви! Она прослезилась, а вместе с ней и я.
Милота, кончно, но жаль, что такой, казалось бы обычный случай, вызывает восхищение и удивление.
А к этому мужчине во двор забрел вот такой вот красивый песель
- Сидим в машине около торгового центра, ждем дочь. Я за рулем, жена на заднем сидении. Открывается передняя пассажирская дверь, и в машину, не глядя, садится девушка, бросая фразу:
— Поехали, у нас мало времени.
Ну, я и не нашел ничего лучше, чем спросить:
— Ко мне или к тебе?
Девушка оторвалась от телефона, уставилась на меня и зависла. Видимо, перепутала машину. Тишину прервала жена с заднего сиденья, выдавшая:
— Девушка! Решайте быстрее! Тут очередь из желающих.
После чего девушка пришла в себя и вылетела из машины.
- Поехала жена с подругой и дочерью на турбазу на три дня. Говорит подруге: «Через минут 15-20 уже доедем». И тут двигатель глохнет. Начали голосовать. Буквально сразу останавливается мужик на ниве. Как ни пытался завести, все безрезультатно.
— Короче, поехали. Я вас сейчас оттащу.
Притаскивает на базу какую-то. На его зов на базе собрались еще 4 мужика. Залезли под капот и говорят, мол, сломалась, не поедет никуда.
Пересаживает их в свою Ниву и везет на турбазу. Берет телефон и уезжает. Утром с завтрака возвращаются — в ворота турбазы въезжает их авто. Паренек за рулем говорит:
— Начальник сказал вот по чекам с вас взять за детали.
Две тысячи запросили, что было недорого. Как выяснилось, за ночь был сделан капитальный ремонт двигателя. Полный, с расточкой блока. Бесплатно (по работе). Сам, когда уже позвонили, не поверил. Но большущее спасибо, незнакомый добрый человек.
Когда зашел выпить кофейку и украл чье-то сердечко
- Гуляла по району и разговаривала с подругами по видеосвязи. Решила показать им, как красиво у нас, повернула камеру и стала восхищаться красотой. Вдруг возле меня оказался незнакомый мне дедушка и попросил показать друзьям его тюльпаны. Мы прошли пару метров, и я увидела маленькое поле разноцветных и очень-очень красивых тюльпанов. Дедушка рассказал мне, что на старости лет начал увлекаться растениями и знает все о них. Сказал, что дома место для вазонов закончилось, поэтому он договорился с соседями, а они поддержали его идею. Поэтому он планирует всю территорию возле дома облагородить. Я, в свою очередь, тоже фанат растений, поэтому договорились в следующую субботу увидеться и вместе сажать цветы.
- Приезжаю как-то на заказ «муж на час». По телефону все звучало просто: «Нужно только карниз повесить». Приехал. Открывает девушка. Показывает комнату: «Сюда карниз». Смотрю на потолок, а там шесть дырок. Спрашиваю: «А это что было?» Она вздыхает: «До вас уже три раза муж делал». Достаю инструмент, аккуратно проверяю, размечаю. Девушка рядом стоит молча, наблюдает с таким лицом, будто сейчас сериал начинается. Просверлил первую дырку — свет не погас. Уже хорошо. Вторую — сосед снизу не закричал. Вообще отлично. Повесил карниз идеально ровно. Девушка смотрит и говорит: «Все?» Кивнул, улыбаясь. Она реально пару секунд смотрела на потолок с недоверием. Потом выдала: «Честно, после мужа я думала, вы тоже сейчас скажете, что тут потолок сложный». Оплату получил, собрал инструмент, уже ухожу. И тут она вслед: «Подождите». Возвращается с кухни и протягивает шоколадку: «Это вам за ваш профессионализм, аккуратность». Приятно, когда ценят не только работу, но и отношение к чужой собственности.
Непонятно. Карниз отваливался три раза? Или, как вариант, - у мужа обычная дрель, не ударная. Я тоже в своё время так пытался просверлить, отказался от пяти заказов(подрабатывал "ремонтом компьютеров" - устанавливал программы всякие и операционку), потратил весь день - без результатов. в итоге вызвали человека, который за 30 минут всё сделал. А вызов мастера и вызов по моей подработке стоили одинаково.
Мужчина ехал домой на метро. Вместе с ним в вагон зашла девушка лет 30. Проехали три станции, а когда девушка выходила, отдала мужчине рисунок с его портретом
- Работала в суши-ресторане. Зашла парочка, пообедали и ушли, а на столе забыли коробочку Tiffany. Я пыталась догнать — безуспешно. Две недели хранили, никто не пришел. Решили вскрыть, чтобы найти какие-то контакты. Открываю и аж сажусь: внутри записка и золотой кулон в виде ключа. Разворачиваю записку, а там: «Пусть этот ключ откроет тебе любые двери. Перестань прятать глаза, ты красавица». Видимо, девушка просто не захотела принимать этот подарок. А я носила этот кулон как талисман. И двери правда открылись — теперь я управляющая этого ресторана.
Вот мне интересно, что это за мужик такой. Просто оставил золотой кулон и записку и ушел. Кулон же очень дорого стоит, даже вернуться не захотел?
- Дочка Аленка шла из садика расстроенная. Ну, вы знаете этих родителей — сначала приводят в садик и оставляют ребенка там, а вечером, когда привыкла, забирают от игрушек, игр и друзей-подружек. И как водится, ребенок начал себя накручивать и жалеть. В это время рядом проходил 12-летний мальчик. Он вытащил из сумки теннисный мячик, вручил его моей дочке и попросил не расстраиваться. Дочь очень удивилась и успокоилась. А дальше нам оказалось по пути и всю дорогу наш попутчик развлекал дочь рассказами о том, как он занимается в бассейне, ходит в музыкальную школу по классу саксофон, посещает секцию бильярда и много чего интересного. В общем, до дома мы дошли веселыми и довольными. А тому мальчику я искренне благодарен.
А как вам такая кибербабуля?
- Нужно мне было по работе из Питера в Москву смотаться на пару дней. Приезжаю на точку выезда. Стоит микроавтобус. Залезаю на задний ряд. Ехать ночью, нужно поспать, чтобы из режима не вылетать особо. Машина набилась, тронулись. Со мной сели два парня. Едем час, два, уже начинает в сон клонить. И тут сквозь дремоту чувствую какое-то оживленное движение рядом. Открываю глаза, а эти два парня активно друг с другом что-то обсуждают на жестовом языке. Понимаю, что они никому не мешают, кроме меня. Беру телефон, открываю сообщения. Пишу: «Ребята, вы можете разговаривать потише? Я очень спать хочу». Протягиваю телефон тому, кто ближе. Он берет его в руки улыбается, передает своему товарищу. Тот читает, тоже улыбается. Пишут в моем телефоне, что просят прощения за шум. Передают телефон и хлопают по плечу.
Со мной работал на складе мой друг, тоже плохо слышал. Хозяин всегда говорила, что если наступила тишина то они не работают а сидят лясы чешут 😂
- Еду в трамвае. Напротив сидит грустная школьница. На остановке рядом с ней сел молодой человек, посмотрел на нее и спросил, что случилось. На что девочка достала тетрадку, в которой я краем глаза увидела жирные двойки. Оказалось, что она никак не может разобраться в какой-то теме. Так этот парень не растерялся, сказал ей, чтоб доставала учебники. Сам достал блокнот с ручкой и начал ей все объяснять. За время поездки она поняла, где ошибалась, и все исправила. А я сидела и смотрела на эту парочку, да и остановку свою промахала.
Вот такие люди и возвращают веру в человечество. А не бабули, которыые над душой стоят и смотрят, когда же ты соизволишь им уступить
В торговом центре к пользователю подошла незнакомка и вручила вот такую вот милую открытку с пожеланием
- Ехал на поезде Барнаул — Томск. В полночь завалился на свою нижнюю полку. Проснулся уже в Новосибирске, когда подсели новые попутчики. Ими оказались две пожилые женщины, видимо, сестры. У них было два нижних места. Женщины закинули вещи под лавку, сели за боковой столик и стали тихонько болтать. В это время проводница принесла им постельное белье.
— Ой, заберите, мы все равно не будем ложиться.
— У вас билеты с бельем...
— Все равно забирайте.
— Вы можете не ложиться, а белье я вам оставлю.
И ушла.
— Вот говорила я Ярославу (как я понял, внуку): не покупай ни страховку, ни белье, зачем деньги тратить, всего пять часов ехать.
Когда я проснулся, было часов восемь утра. К моему удивлению, обе женщины мирно посапывали на своих застеленных койках, укрывшись простынями. Разбудила их проводница: дескать, пора вставать, скоро Томск. Похоже, Ярослав своих бабушек знает лучше, чем они сами.
Кот-аристократ на рынке в Таиланде
- Живу в пригороде Санкт-Петербурга. Зашел в магазин за какой-то ерундой. На кассе работала приятная, вежливая девушка лет 25. Через одного человека после меня в очередь встает мужик лет 55-60. Кассир, увидев, что он подошел, поздоровалась с ним и неожиданно для этой обстановки произнесла:
— Здравствуйте! Какой вы сегодня красивый!
— Здравствуйте! Да нет, вроде. Как обычно.
Ну и я решил подбодрить мужчину.
— Я могу подтвердить. Вы сегодня очень хороши!
Дядя так славно заулыбался в усы и развел руками, кассир засмеялась, а мне стало приятно, что есть у нас еще общее чувство юмора и доброжелательность.
- Стою я в очереди, выбираю еду. Передо мной стоит мужчина, считает мелочь в руке, но, видимо, не хватает. А я просто добавила недостающую сотню. Он чуть ли не со слезами на глазах меня благодарил. Взял то, что хотел и ушел. Я и забыла про него. Купила поесть, пошла за стол, сижу, ем, и тут заходит этот мужчина. В руках сорванная роза, он кладет мне ее на стол и еле слышно: «Спасибо вам!» и ушел. Я расплылась в улыбке. Вроде ничего такого, но все равно было очень приятно. Самый неожиданный подарок в моей жизни.
А вот такие люди, самые добросовестные и честные. Те, кому эта помощь была очень нужна, делают в ответ что-то хорошее.
Когда решил перекусить, а тут такой красавец на кассе
- Еду в поезде в Германии. 2 мужика где-то впереди, около меня — молодой отец довольно брутального рокерского вида с ребенком лет 3. Ребенок начал просить включить ему сказку. Отец ему говорит:
— Тогда пошли спросим у других людей, не будем ли мы мешать.
И они пошли, прошлись по всему вагону, вместе и ребенок спрашивая всех немногочисленных 3 человек, можно ли ему послушать сказку. Им, конечно, все разрешили. И папа с сыном пошли и негромко включили сказку.
Умнички! Папа молодец, что учит сына общаться с людьми и находить решения, а отец молодец, что уважает других людей и их пространство
- Шла по городу. На мне — семимесячная дочка в слинге, в одной руке пакет с продуктами, другой инстинктивно обнимаю малышку. Иду, воркую с ней, и вдруг меня окликает сзади девушка. Она догоняет нас и, улыбаясь, сообщает, что у меня развязался шнурок. Затем наклоняется и без слов начинает шустро зашнуровывать мою кеду. Поблагодарила ее. Она побежала дальше, видимо, куда-то торопилась. На самом деле это здорово, когда люди не стесняются помогать! Девушка, вы умница! Так приятно было.
А вот еще позитивные истории, которые поднимут вам настроение и скрасят ваш день: