20+ радостных историй о незнакомцах, которые будто плеснули красок в привычные будни

А ведь правильно говорят, что самые забавные и запоминающиеся моменты в жизни часто связаны не с близкими, а с совершенно незнакомыми людьми. Такие встречи порой преподносят нам курьезные случаи, теплые и уютные разговоры и приятные совпадения. Некоторые незнакомцы умудряются оставить самый теплый след в памяти и превратить обычный день в радостные моменты. И ведь их маленькие человеческие поступки мы будем помнить еще очень и очень долго.